Das Sozialamt stellte die Zahlungen zur privaten Krankenversicherung (PKV) einer schwer erkrankten Frau ein.

Das Sozialgericht Hamburg lehnte ihren Eilantrag auf weitere Zahlungen ab. Ihr bisheriger Tarif kostete ab Januar 2026 monatlich 592,77 Euro und sah einen jährlichen Selbstbehalt von 3.800 Euro vor.

Auch wer im bisherigen Tarif bleibt, kann bei längerem Sozialhilfebezug grundsätzlich eine Beitragsübernahme bis zur Höhe des halbierten Basistarifbeitrags erhalten. Das gilt, soweit ein sozialhilferechtlicher Bedarf besteht.

Im Hamburger Fall fehlte dem Amt die Bescheinigung darüber, wie hoch der Beitrag im Basistarif für die Frau gewesen wäre.

Der Fall – Sozialamt übernahm zunächst die Beiträge

Die 1964 geborene Antragstellerin ist voll erwerbsgemindert, hat Pflegegrad 3 und erhält Leistungen nach dem SGB XII. Sie leidet unter einer schweren Panikstörung mit einem sogenannten Exploding-Head-Syndrom sowie unter schweren Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Zunächst übernahm das Sozialamt die Versicherungsbeiträge.

📚 Lesen Sie auch: Witwenrente nach dritter Ehe: Gericht lehnt Rente aus erster Ehe ab

Der vom Amt eingeschaltete Sozialpsychiatrische Dienst hielt einen Wechsel in den Basistarif Ende 2025 aus medizinischer Sicht für unvertretbar. Bei einer Behandlung überwiegend durch Vertragsärzte befürchtete er wegen des komplexen Krankheitsbilds eine Unterversorgung.

Warum das Sozialamt die Beitragszahlung einstellte

Die Sozialbehörde holte eine Stellungnahme der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg ein. Diese kam zu einer anderen Einschätzung. Auch schwer erkrankte Menschen könnten im Basistarif durch Vertragsärzte in Hamburg ausreichend versorgt werden.

Das Sozialamt setzte der Frau eine Frist bis zum 1. September 2026 für den Tarifwechsel. Sie blieb in ihrem bisherigen Tarif und legte keine Bescheinigung über die Beitragshöhe im Basistarif vor. Daraufhin stellte die Behörde die Beitragszahlung ab September ein.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Dagegen stellte die Frau einen Eilantrag beim Sozialgericht Hamburg. Das Gericht lehnte ihn mit Beschluss vom 2. Oktober 2026 ab (Az. S 28 SO 892/26 ER).

Warum das Gericht die höheren Beiträge im Eilverfahren ablehnte

Nach § 32 Abs. 1 und 4 SGB XII erkennt das Sozialamt bei einem Vertrag, der die gesetzliche Versicherungspflicht erfüllt, grundsätzlich Beiträge bis zur Höhe des halbierten Basistarifbeitrags als Bedarf an. Das gilt für den Anteil, den Leistungsberechtigte im Sinne der Vorschrift nicht aus eigenem Einkommen tragen können. Für den brancheneinheitlichen Standardtarif enthält das Gesetz eine eigene Regelung.

Höhere Beiträge kommen infrage, wenn der Sozialhilfebezug voraussichtlich höchstens drei Monate dauert. In begründeten Ausnahmefällen kann das Amt sie auf Antrag auch bei einer Bezugsdauer von mehr als drei und höchstens sechs Monaten anerkennen. Das muss bereits bei Antragstellung oder vor Ablauf der ersten drei Monate absehbar sein. Im Hamburger Fall bezog die Frau länger Sozialhilfe, sodass diese Ausnahme nicht griff.

Auch über den Härtefallmehrbedarf nach § 30 Abs. 10 SGB XII ließ sich die Übernahme der laufenden Beiträge nicht erreichen. Die Vorschrift setzt einen einmaligen Bedarf voraus. Eine Anhebung des Regelsatzes nach § 27a Abs. 4 SGB XII kam ebenfalls nicht infrage, weil das Gesetz Krankenversicherungsbeiträge als gesonderten Bedarf behandelt.

Auch eine vorläufige Übernahme des vereinbarten Selbstbehalts lehnte das Gericht ab. Für eine Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach § 73 SGB XII fehlten aus Sicht des Gerichts konkrete Anhaltspunkte dafür, dass sie die notwendige Behandlung im Basistarif nicht erhalten könnte.

Warum die ärztlichen Atteste dem Gericht nicht ausreichten

Die Atteste ihrer bisherigen Privatärzte genügten dem Gericht dafür nicht. Die Frau hatte geltend gemacht, Vertragsärzte würden sie wegen des hohen Behandlungsaufwands abweisen. Sie benannte jedoch keine Praxis, die eine Behandlung tatsächlich abgelehnt hatte.

Die Kassenärztlichen Vereinigungen müssen nach § 75 Abs. 3a SGB V auch die ärztliche Versorgung von Menschen im Basistarif sicherstellen. Wer bei der Suche nach einem Behandlungsplatz abgewiesen wird, kann die angefragten Praxen, das Datum und die Gründe der Absagen festhalten und sich damit direkt an die zuständige Kassenärztliche Vereinigung wenden.

Was Betroffene beim Versicherer anfordern können

Wer über einen Tarifwechsel mit dem Sozialamt streitet, kann beim Versicherer parallel eine schriftliche Auskunft zum persönlichen Basistarifbeitrag anfordern und sie beim Amt einreichen. Mit dieser Auskunft kann das Amt prüfen, welcher Teil des laufenden Beitrags als Bedarf anzuerkennen ist. Liegt der bisherige Beitrag über dem anerkannten Betrag, bleibt die Differenz bei der versicherten Person.

Rechtsgrundlagen und Verwaltungspraxis

§ 32 SGB XII ·

§ 152 VAG ·

§ 75 SGB V ·

Hamburger Fachanweisung zu §§ 32 und 32a SGB XII