Das Landessozialgericht Hamburg hat den Beschluss des Sozialgerichts Hamburg aufgehoben und den Eilantrag einer Wohnungseigentümerin abgelehnt. Sie wollte das Jobcenter zur vorläufigen Gewährung eines Darlehens von 1.480,35 Euro verpflichten lassen, um die Zwangsversteigerung ihrer selbst bewohnten Eigentumswohnung abzuwenden (Beschluss vom 13. November 2026, Az. L 4 AS 480/26 B ER).

Die Frau wollte mit dem Darlehen einen Teil einer gerichtlich festgestellten Schmerzensgeldforderung aus einem Verkehrsunfall begleichen. Die ursprüngliche Forderung von 1.000 Euro war durch Kosten und Zinsen laut Forderungsaufstellung vom 2. Oktober 2026 auf 2.987,49 Euro angewachsen. Weitere Zinsen kamen hinzu.

Gericht zweifelt an der Übernahme privater Schulden

Nach § 22 Abs. 8 SGB II kann das Jobcenter Schulden übernehmen, wenn es bereits Leistungen für Unterkunft und Heizung erbringt und die Übernahme zur Sicherung der Unterkunft gerechtfertigt ist. Droht sonst Wohnungslosigkeit, soll das Jobcenter die Schulden übernehmen, wenn die Übernahme gerechtfertigt und notwendig ist.

Nach Auffassung des Senats kommen dafür grundsätzlich Schulden infrage, die in einem sachlichen Zusammenhang mit der Unterkunft stehen. Bei einer selbst bewohnten Eigentumswohnung können das etwa offene Betriebskosten sein.

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Der Senat hatte erhebliche Zweifel, ob das Jobcenter auch private Schulden ohne ursprünglichen Bezug zur Wohnung übernehmen darf, wenn der Gläubiger die Zwangsversteigerung betreibt. Andernfalls könnten Eigentümer bei privaten Schulden gegenüber Mietern besser gestellt werden. Das Gericht ließ die Frage offen.

Warum die Teilzahlung dem Gericht nicht ausreichte

Die Antragstellerin machte nicht glaubhaft, dass die beantragte Teilzahlung die Zwangsversteigerung abwenden und ihre Wohnung dauerhaft sichern würde. Gemessen an dieser Aufstellung wären nach der Zahlung 1.507,14 Euro zuzüglich weiterer Zinsen offen geblieben. Der Gläubiger hatte nicht zugesagt, die Versteigerung vorläufig stoppen zu lassen oder seinen Antrag zurückzunehmen. Auch blieb offen, wie die Frau den Rest begleichen wollte.

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Nach § 367 BGB wird eine Teilzahlung grundsätzlich zuerst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptforderung angerechnet. Dem Gericht fehlten außerdem konkrete Angaben zu eigenen Tilgungsbemühungen, zu einer weiteren Zwangssicherungshypothek im Grundbuch und dazu, ob die Frau ihr Bausparguthaben nach § 22 Abs. 8 Satz 3 SGB II vorrangig einsetzen konnte.

Warum das Gericht keinen Eilbedarf sah

Auch die besondere Dringlichkeit, der sogenannte Anordnungsgrund, war aus Sicht des Gerichts nicht glaubhaft gemacht. Die Anordnung der Zwangsversteigerung war im Grundbuch vermerkt. Der Auftrag für das Verkehrswertgutachten war jedoch aufgehoben worden, und der aktuelle Stand des Verfahrens blieb offen.

Fazit

Im Eilverfahren kommt es darauf an, ob das beantragte Darlehen die Wohnung voraussichtlich dauerhaft sichert und ob ohne schnelle Hilfe der Verlust der Unterkunft droht. Ist nur eine Teilzahlung möglich, kann eine schriftliche Zusage des Gläubigers belegen, unter welchen Bedingungen die Teilzahlung die Versteigerung abwenden könnte.

Daraus sollte hervorgehen, ob er bei Zahlung eine vorläufige Einstellung beantragt oder den Versteigerungsantrag zurücknimmt.

Ein aktuelles Schreiben des Vollstreckungsgerichts kann helfen, den Stand des Verfahrens und damit die Dringlichkeit glaubhaft zu machen. Ein bereits festgesetzter Versteigerungstermin ist dafür keine Voraussetzung.

Quellen · Beschluss des LSG Hamburg · § 22 SGB II · § 367 BGB · § 86b SGG