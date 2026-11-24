Eine neue Ehe kann die laufende Witwenrente beenden und zugleich eine einmalige Abfindung auslösen. Wer dafür pauschal zwei Jahresrenten einplant, kann sich jedoch erheblich verrechnen.

Besonders bei der kleinen Witwenrente nach neuem Recht zählt, wie viele Monate bereits bezahlt wurden. Aus vermeintlichen 24 Monatsbeträgen können deshalb nur noch zehn oder vier werden.

Die Abfindung ist kein zusätzliches Hochzeitsgeld

Die gesetzliche Rentenabfindung soll den Wegfall der Hinterbliebenenrente bei der ersten Wiederheirat ausgleichen. Sie ist keine Prämie, die unabhängig vom bisherigen Rentenanspruch gezahlt wird.

Nach § 107 SGB VI beträgt die Abfindung grundsätzlich das 24-Fache des berechneten Monatsbetrags. Bei einer kleinen Witwen- oder Witwerrente werden unter den Regeln des neuen Hinterbliebenenrechts aber bereits bezahlte Bezugsmonate berücksichtigt.

Bereits bezahlte Monate verkleinern die Einmalzahlung

Die kleine Hinterbliebenenrente ist nach neuem Recht zeitlich begrenzt. Die Abfindung soll diese Begrenzung nicht durch eine erneute Zahlung von zwei vollen Jahren umgehen.

Die Deutsche Rentenversicherung erläutert dazu ausdrücklich: Nach bereits 14 bezahlten Kalendermonaten bleiben für die Abfindung nur noch zehn Monatsbeträge. Ohne Wiederheirat wäre die kleine Rente ebenfalls nur noch für diesen restlichen Zeitraum gezahlt worden.

Die folgende Modellrechnung setzt einen bereits korrekt ermittelten Abfindungs-Monatsbetrag von 400 Euro voraus. Sie gilt für die hier behandelte kleine Hinterbliebenenrente nach neuem Recht, nicht pauschal für jede Witwenrente.

Bereits bezahlte Kalendermonate Verbleibender Abfindungsfaktor Modellrechnung mit 400 Euro 6 Monate 18 Monatsbeträge 7.200 Euro 14 Monate 10 Monatsbeträge 4.000 Euro 20 Monate 4 Monatsbeträge 1.600 Euro

Auch der Monatsbetrag muss erst berechnet werden

Der Faktor ist nur ein Teil der Rechnung: Das Gesetz stellt grundsätzlich auf den Durchschnitt der für die letzten zwölf Kalendermonate geleisteten Hinterbliebenenrente ab. Der Betrag auf dem jüngsten Bescheid ist deshalb nicht automatisch die richtige Rechengröße.

Bei einer früheren Wiederheirat gelten besondere Berechnungsregeln, die auf die Rentenhöhe nach dem Sterbevierteljahr abstellen. Die erhöhte Leistung unmittelbar nach dem Todesfall lässt sich daher nicht einfach mit 24 multiplizieren.

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Altes Recht kann zu einem anderen Ergebnis führen

Für die kleine Hinterbliebenenrente nach altem Recht greift die beschriebene Kürzung wegen bereits bezahlter Monate nicht in derselben Weise. Die Rentenversicherung nennt insbesondere Ehen, die vor dem 1. Januar 2002 geschlossen wurden, wenn mindestens ein Ehepartner vor dem 2. Januar 1962 geboren wurde.

Vor einer finanziellen Planung sollte deshalb zuerst geklärt werden, welcher Rechtsstand dem eigenen Bescheid zugrunde liegt. Eine schriftliche Auskunft zur voraussichtlichen Abfindung ist verlässlicher als eine Rechnung mit dem aktuellen monatlichen Zahlungseingang.

Zusammenziehen ist nicht dasselbe wie heiraten

Eine neue Partnerschaft allein beendet die gesetzliche Witwenrente grundsätzlich nicht. Gegen-Hartz erläutert den Unterschied im Beitrag „Neuer Partner: Wann die Witwenrente bleibt und wann sie endet“.

Wer wieder heiratet, sollte die Änderung der Rentenversicherung mitteilen und die Abfindung klären. Für die Auszahlung verlangt die Rentenversicherung einen Nachweis der neuen Eheschließung.

Beispiel aus der Praxis

Im fiktiven Fall hat Jana bereits 14 Monate kleine Witwenrente nach neuem Recht erhalten und heiratet erneut. Bei einem korrekt ermittelten Abfindungs-Monatsbetrag von 400 Euro erhält sie rechnerisch 4.000 Euro statt der von ihr erwarteten 9.600 Euro.

Die Differenz von 5.600 Euro entsteht nicht durch eine neue Kürzung. Jana hatte bei ihrer Planung übersehen, dass bereits ausgezahlte Monate den verbleibenden Abfindungsfaktor verringern.

Drei Fragen und Antworten

Bekomme ich bei einer Wiederheirat immer 24 Monatsrenten?

Nein. Bei der kleinen Hinterbliebenenrente nach neuem Recht mindern bereits bezahlte Kalendermonate den Abfindungsfaktor.

Kann ich einfach meine letzte Überweisung als Monatsbetrag verwenden?

Nicht zuverlässig: Grundsätzlich wird ein Durchschnitt berechnet, bei früher Wiederheirat gelten Sonderregeln. Die Rentenversicherung sollte den konkreten Betrag bestätigen.

Endet die Witwenrente schon durch eine gemeinsame Wohnung?

Eine unverheiratete Partnerschaft beendet den Anspruch grundsätzlich nicht. Bei anderen Sozialleistungen kann das Zusammenleben allerdings eigene Auswirkungen haben.