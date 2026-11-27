Ein Mann bekam wegen einer anerkannten Berufskrankheit eine Verletztenrente bewilligt, doch von der Nachzahlung in Höhe von 2.462,07 Euro erhielt er nur 902,07 Euro. Die übrigen 1.560 Euro gingen an die Deutsche Rentenversicherung, weil diese für denselben Zeitraum bereits Rentenleistungen gezahlt hatte.

Der Mann wollte auch die restlichen 1.560 Euro ausgezahlt bekommen, scheiterte damit aber vor dem Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen. Das Gericht bestätigte mit Urteil vom 14. August 2026 auch die bereits vom Sozialgericht verhängten 400 Euro Verfahrenskosten (Az. L 4 U 406/25).

Berufskrankheit anerkannt, Nachzahlung einbehalten

Die Berufsgenossenschaft bewilligte dem Kläger mit Bescheid vom 7. Juli 2022 eine Verletztenrente wegen einer bereits anerkannten Berufskrankheit nach Nummer 4103 der Berufskrankheiten-Verordnung. Die Rente begann am 17. März 2022 und beruhte auf einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von 30 Prozent.

Diese sogenannte MdE beschreibt die Einschränkung der Erwerbsmöglichkeiten durch die versicherten Gesundheitsschäden. Warum dabei nicht allein der Verlust des bisherigen Berufs zählt, erläutert der Beitrag Arbeitsunfall beendet Beruf: Trotzdem gibt es keine höhere Unfallrente.

Für die Zeit vom 17. März bis zum 31. Juli 2022 errechnete die Berufsgenossenschaft eine Nachzahlung von 2.462,07 Euro. Sie behielt das Geld zunächst ein, um mögliche Erstattungsansprüche anderer Sozialleistungsträger zu klären.

Die Rentenversicherung meldete daraufhin einen Anspruch über 1.560 Euro an. Die Berufsgenossenschaft teilte dem Versicherten mit, dass sie ihm deshalb nur den verbleibenden Betrag überweisen werde.

Abrechnung im entschiedenen Fall Betrag Nachzahlung der Verletztenrente für den 17. März bis 31. Juli 2022 2.462,07 Euro Erstattung an die Deutsche Rentenversicherung 1.560,00 Euro Auszahlung an den Versicherten 902,07 Euro Zusätzlich auferlegte Verfahrenskosten, getrennt von der Nachzahlung 400,00 Euro

Warum die Rentenversicherung Geld erhielt

Der Kläger bezog bereits eine gesetzliche Rente, als ihm rückwirkend die Verletztenrente zugesprochen wurde. Treffen diese Leistungen für denselben Zeitraum zusammen, kann § 93 SGB VI den Zahlbetrag der gesetzlichen Rente begrenzen.

Nicht jede Unfallrente wird vollständig angerechnet: Das Gesetz berücksichtigt geschützte Beträge und einen persönlichen Grenzbetrag. Wie sich dieser auf die Auszahlung auswirkt, beschreibt der Beitrag Diese Rente kann Altersrente kürzen – vorheriges Einkommen entscheidet.

Im entschiedenen Fall entfiel der Anspruch gegen die Rentenversicherung für den betroffenen Zeitraum nachträglich in Höhe von 1.560 Euro. Dieses bereits ausgezahlte Geld durfte sie nach § 103 SGB X von der Berufsgenossenschaft zurückverlangen.

Die Unfallrente selbst wurde durch diese Anrechnung nicht herabgesetzt; ein Teil ihrer Nachzahlung floss jedoch an den anderen Versicherungsträger. Dass beide Renten unter anderen Voraussetzungen auch ungekürzt nebeneinander gezahlt werden können, zeigt der Beitrag 1.946 Euro Rente plus 706 Euro Unfallrente: Beides bleibt so ungekürzt.

Ein Anspruch kann erfüllt sein, obwohl das Geld nicht auf dem Konto ankommt

Für den Versicherten bedeutete die Abrechnung, dass ihm mehr als die Hälfte der angekündigten Nachzahlung nicht überwiesen wurde. Rechtlich galt sein Anspruch in dieser Höhe trotzdem als erfüllt.

Das folgt aus § 107 Absatz 1 SGB X: Soweit ein Erstattungsanspruch zwischen den Trägern besteht, gilt der Leistungsanspruch des Versicherten als erfüllt. Er kann denselben Betrag nicht noch einmal verlangen.

Die Begründung dafür liegt in der bereits erhaltenen Leistung: Der Kläger hatte für denselben Zeitraum Geld von der Rentenversicherung bekommen, das ihm nach Berücksichtigung der Verletztenrente teilweise nicht mehr zustand. Diesen Betrag glichen die Träger untereinander aus.

Der Kläger hielt die Anrechnung für ungerecht

Der Mann argumentierte, er habe seine gesetzliche Rente durch eigene Beiträge erworben. Die Verletztenrente entschädige dagegen die Folgen einer Berufskrankheit und ersetze die Haftung des früheren Arbeitgebers.

Aus seiner Sicht verlor diese Entschädigung ihren Sinn, wenn ein großer Teil der Nachzahlung bei der Rentenversicherung landete. Er verlangte deshalb die zusätzlichen 1.560 Euro und äußerte verfassungsrechtliche Bedenken gegen die Anrechnung.

Das Landessozialgericht schloss sich jedoch der Begründung des Sozialgerichts Duisburg an, das die gesetzliche Anrechnung für verfassungsgemäß hielt.

Die Rentenkürzung war nicht Gegenstand dieser Klage

Das Landessozialgericht benannte eine Grenze des Verfahrens: Angefochten war die Abrechnung der Berufsgenossenschaft. Die gesonderte Entscheidung der Rentenversicherung über den geänderten Zahlbetrag gehörte nicht zu diesem Rechtsstreit.

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Inhaltlich richteten sich die Einwände des Mannes jedoch gegen die Anrechnung auf seine gesetzliche Rente.

Für Betroffene bedeutet das: Prüfen Sie, welcher Bescheid die beanstandete Kürzung oder Einbehaltung tatsächlich regelt. Hinweise zum Abgleich von Bescheid und Berechnungsanlagen enthält der Beitrag Die sieben häufigsten Fehler beim Rentenbescheid.

Was Sie bei einer verrechneten Nachzahlung prüfen sollten

Lassen Sie sich erklären, für welchen Zeitraum die Rentenversicherung Geld zurückverlangt und wie sie den Betrag berechnet hat. Aus den Unterlagen sollte hervorgehen, welche Rentenbeträge, geschützten Anteile und Grenzbeträge berücksichtigt wurden.

Wenn Sie die Herabsetzung Ihrer gesetzlichen Rente beanstanden, sollten Sie den dazugehörigen Bescheid rechtzeitig prüfen lassen und gegebenenfalls anfechten. Bei Wohnsitz in Deutschland beträgt die Widerspruchsfrist einen Monat nach Bekanntgabe; mehr dazu im Beitrag Rentenbescheid: Die Frist läuft bereits.

Ist ein fehlerhafter Bescheid bereits bestandskräftig, kann ein Überprüfungsantrag nach § 44 SGB X helfen. Die bloße Unzufriedenheit mit einer korrekt angewandten Vorschrift begründet dagegen keinen Anspruch.

400 Euro Kosten kamen hinzu

Das Sozialgericht Duisburg hatte den Kläger mehrfach auf die Aussichtslosigkeit seiner Klage und die bestehende Rechtsprechung hingewiesen. Er hielt dennoch an seinem Begehren fest, obwohl seine Bevollmächtigte erklärt hatte, dass die Gesetzeslage bekannt sei.

Das Sozialgericht wertete die Fortführung als missbräuchlich und legte ihm nach § 192 SGG Kosten von 400 Euro auf. Das Landessozialgericht bestätigte auch diese Entscheidung.

Eine verlorene Klage allein rechtfertigt solche Kosten nicht: § 192 Absatz 1 Nummer 2 SGG verlangt einen gerichtlichen Hinweis auf die Missbräuchlichkeit und die mögliche Kostenfolge bei Fortführung des Verfahrens. Einen weiteren Fall behandelt der Beitrag Erwerbsminderung: Gericht verhängt Kosten wegen missbräuchlicher Prozessführung.

Dass begründete Einwände gegen Entscheidungen der Unfallversicherung Erfolg haben können, zeigt hingegen der Fall Versicherter erkämpft vor Gericht eine Rentenerhöhung.

Sechs Fragen und Antworten zur Unfallrenten-Nachzahlung

Darf die Berufsgenossenschaft einen Teil meiner Nachzahlung einbehalten?

Ja, soweit ein berechtigter Erstattungsanspruch eines anderen Sozialleistungsträgers besteht. Eine bloße Forderung ohne rechtliche Grundlage genügt dafür nicht.

Wird durch § 93 SGB VI meine Unfallrente gekürzt?

Die Vorschrift begrenzt gegebenenfalls die Zahlung aus der gesetzlichen Rentenversicherung. Bei einer rückwirkenden Bewilligung kann der Ausgleich aber dazu führen, dass Ihnen ein Teil der Unfallrenten-Nachzahlung nicht überwiesen wird.

Werden Unfallrente und gesetzliche Rente immer miteinander verrechnet?

Nein, die Anrechnung hängt von den gesetzlichen Voraussetzungen, den geschützten Beträgen und dem persönlichen Grenzbetrag ab. Beide Renten können deshalb auch ungekürzt nebeneinander gezahlt werden.

Gegen welchen Bescheid muss ich vorgehen?

Das hängt davon ab, ob Sie die Berechnung Ihrer gesetzlichen Rente oder die Abrechnung der Unfallrenten-Nachzahlung beanstanden. Lassen Sie bei Zweifeln beide Entscheidungen prüfen, denn eine Anfechtung der Abrechnung erfasst nicht ohne Weiteres den gesonderten Rentenbescheid.

Muss ich bei einer verlorenen Klage 400 Euro zahlen?

Nein, die 400 Euro waren eine Kostenentscheidung in diesem konkreten Verfahren. Solche Kosten wegen missbräuchlicher Prozessführung setzen zusätzliche gesetzliche Voraussetzungen voraus.

Was entschied das Landessozialgericht abschließend?

Es wies die Berufung zurück und bestätigte, dass der Kläger keine weiteren 1.560 Euro verlangen konnte. Die Revision ließ das Gericht nicht zu.

Quellen

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz / Bundesamt für Justiz: § 93 SGB VI – Rente und Leistungen aus der Unfallversicherung.

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz / Bundesamt für Justiz: § 103 SGB X – Erstattungsanspruch bei nachträglichem Wegfall der Leistungsverpflichtung.

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz / Bundesamt für Justiz: § 107 SGB X – Erfüllung.

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz / Bundesamt für Justiz: § 192 SGG – Auferlegung von Kosten.

Deutsche Rentenversicherung: Rentenlexikon – Widerspruch.

Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen: Urteil vom 14. August 2026, L 4 U 406/25, Volltext bei urteile.ai.