Abschmelzung der Rente: Versicherter erkämpft vor Gericht Rentenerhöhung

Die Unfallversicherung hatte einem Versicherten eine Verletztenrente bewilligt. Später wollte sie die Rente zwar weiterzahlen, künftige Erhöhungen aber nicht mehr berücksichtigen. Zur Begründung verwies sie auf einen Fehler bei der ursprünglichen Bewilligung. Doch damit kam sie vor Gericht nicht durch.

Das Landessozialgericht Baden-Württemberg entschied am 13. März 2026, dass die Unfallversicherung ihre frühere Entscheidung nicht ausreichend überprüft hatte.

Es geht um eine Verletztenrente

Der Streit betrifft eine Verletztenrente aus der gesetzlichen Unfallversicherung. Dem Kläger hatte der Unfallversicherungsträger mit Bescheid vom 21. Juni 2017 eine Rente nach einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von 20 Prozent bewilligt.

Wie unterschiedlich die Voraussetzungen ausfallen können, erläutert der Beitrag Arbeitsunfall beendet Beruf: Trotzdem gibt es keine höhere Unfallrente.

Was bedeutet „Abschmelzung“ ?

Der technische Begriff steht für mögliche harte finanzielle Folgen: Eine zu Unrecht begünstigende Bewilligung bleibt zwar unter bestimmten Voraussetzungen bestehen, doch spätere Verbesserungen erhöhen die Auszahlung zunächst nicht.

§ 48 Absatz 3 SGB X begrenzt die neu festzustellende Leistung auf den Betrag, der ohne die frühere fehlerhafte Bewilligung zustünde.

Damit kann ein geschützter Zahlbetrag unverändert bleiben, während die rechtmäßig zustehende Leistung zunimmt. Eine solche Abschmelzung entspricht nicht der Rückforderung bereits ausgezahlter Rente.

Die Behörde muss ihren Vorwurf verbindlich festhalten

Bevor die Verwaltung künftige Erhöhungen aussparen darf, muss sie die Rechtswidrigkeit des ursprünglichen Bescheids verbindlich feststellen. Diese Feststellung schafft erst die rechtliche Grundlage.

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Nach diesem Urteil muss die Feststellung präzise zeigen, welche Regelungen des Ursprungsbescheids die Behörde in welchem Umfang für rechtswidrig hält. Eine unklare Erklärung genügt nicht.

Eine Begründung ersetzt keine klare Entscheidung

Für Versicherte muss vollständig erkennbar sein, was die Behörde verbindlich regeln will. Die Feststellung muss sich zweifelsfrei aus dem Bescheid ergeben.

Die Begründung darf zwar helfen, eine unklare Regelung auszulegen. Sie darf aber nicht dazu dienen, eine fehlende verbindliche Entscheidung nachträglich hineinzulesen.

Auch die Anhörung schützt den Versicherten

Wer eine bereits gewährte Rechtsposition nachträglich als rechtswidrig bewertet, greift in die Rechte des Empfängers ein. Deshalb muss die Behörde den Betroffenen Gelegenheit geben, sich zu den Tatsachen zu äußern.

Das Gericht berücksichtigte auch diesen Verfahrensschutz: Eine unterbliebene Anhörung wird nicht nachgeholt, weil die Beteiligten im Gerichtsverfahren Schriftsätze austauschen. Dafür braucht es ein Verwaltungsverfahren mit Stellungnahme und erneuter Prüfung.

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Was das Urteil schützt – und was es offenlässt

Der Versicherte setzte sich gegen den Ausschluss von Rentenanpassungen durch. Die erforderliche Feststellung wirkt nur für die Zukunft und zum Zweck der Abschmelzung. Eine später getroffene Feststellung kann diese Voraussetzung nicht rückwirkend schaffen.

Prüfen Sie den Bescheid, bevor die Frist verstreicht

Wenn Ihre Berufsgenossenschaft oder Unfallkasse weitere Rentenerhöhungen ausschließt, vergleichen Sie den neuen Bescheid mit der ursprünglichen Bewilligung.

Entscheidend ist, ob die Behörde den beanstandeten Teil eindeutig bezeichnet und den Umfang ihrer Entscheidung verständlich festlegt.

Gegen einen solchen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats Widerspruch einlegen. Weist der Träger den Widerspruch zurück, steht der Weg zum Sozialgericht offen.

Vom Einfrieren der Verletztenrente zu unterscheiden ist die Anrechnung beim Zusammentreffen mit einer Altersrente. Dazu zeigen die Beiträge Diese Rente kann die Altersrente kürzen und 1.946 Euro Rente plus 706 Euro Unfallrente: Beides bleibt so ungekürzt, weshalb beide Leistungen zusammen geprüft werden müssen.

Fragen und Antworten zum Einfrieren der Rente

Betrifft das Urteil die gesetzliche Altersrente?

Nein, gestritten wurde über eine Verletztenrente aus der gesetzlichen Unfallversicherung.

Darf eine Verletztenrente von Erhöhungen ausgeschlossen werden?

Unter den Voraussetzungen des § 48 Absatz 3 SGB X ist das möglich. Die Behörde muss dafür die Rechtswidrigkeit der ursprünglichen Bewilligung hinreichend bestimmt feststellen.

Reicht der allgemeine Hinweis auf einen früheren Fehler?

Nein. Der Bescheid muss erkennen lassen, welche frühere Regelung in welchem Umfang rechtswidrig sein soll.

Muss die Behörde Betroffene vorher anhören?

Ja. Versicherte müssen sich zu den Tatsachen äußern können, auf die die belastende Entscheidung gestützt werden soll.

Kann die Behörde die erforderliche Feststellung rückwirkend treffen?

Die für die Abschmelzung erforderliche Feststellung wirkt nur für die Zukunft. Eine rückwirkende Wirkung lässt sich damit nicht begründen.

Wie lange habe ich für einen Widerspruch Zeit?

Bei Bekanntgabe im Inland und ordnungsgemäßer Rechtsbehelfsbelehrung beträgt die Frist grundsätzlich einen Monat. Richten Sie den Widerspruch an den Unfallversicherungsträger, der den Bescheid erlassen hat.

Quellen

BG BAU: Widerspruch gegen einen Verwaltungsakt, § 84 SGG.

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz / Bundesamt für Justiz: SGB X, §§ 24, 33 und 48 Absatz 3.

Landessozialgericht Baden-Württemberg: Urteil vom 13.03.2026 – L 8 U 1489/24; veröffentlichte Leitsätze und Entscheidungsauszüge.