Für Familien mit geringem Einkommen gibt es eine wichtige Kehrtwende. Der Kinderzuschlag sollte ab Januar 2027 um einen Bestandteil von 25 Euro je Kind gekürzt werden. Nun haben CDU/CSU und SPD die geplante Streichung im Haushaltsausschuss zurückgenommen. Für Familien mit zwei Kindern geht es rechnerisch um 600 Euro im Jahr.

Der Haushaltsausschuss hat die entsprechende Änderung des Bundeskindergeldgesetzes aus dem Haushaltsbegleitgesetz 2027 entfernt. Das bestätigt der Deutsche Bundestag in einer Mitteilung vom 17. November 2026. Die endgültige Verabschiedung des Gesetzes steht allerdings noch aus.

Kinderzuschlag: Geplante Kürzung für 2027 gestrichen

Ursprünglich wollte die Bundesregierung den sogenannten Sofortzuschlag von monatlich 25 Euro je Kind abschaffen. Die Streichung sollte zum 1. Januar 2027 erfolgen und Familien treffen, die neben dem Kindergeld auch Kinderzuschlag erhalten.

Jetzt haben die Koalitionsfraktionen ihre Pläne geändert. Die bisher vorgesehene Änderung des § 6a Bundeskindergeldgesetz soll entfallen. Damit bleibt der Sofortzuschlag nach der aktuellen Beschlussempfehlung Bestandteil des Kinderzuschlags.

Noch im Oktober hatte die Bundesregierung die Forderung des Bundesrates zurückgewiesen, auf die Kürzung zu verzichten.

Bis zu 600 Euro jährlich für Familien mit zwei Kindern

Der Kinderzuschlag beträgt 2026 höchstens 297 Euro monatlich pro Kind. Darin sind die 25 Euro Sofortzuschlag bereits enthalten. Sie werden nicht zusätzlich zu den 297 Euro ausgezahlt.

Wäre der Zuschlag gestrichen worden, hätte sich der gesetzlich berechnete Höchstbetrag bei ansonsten unveränderten Werten um 25 Euro verringert. Für Familien mit zwei Kindern hätte das rechnerisch einen Unterschied von 50 Euro monatlich bedeutet.

Bei drei Kindern wären es 75 Euro monatlich beziehungsweise 900 Euro jährlich gewesen. Wie hoch der tatsächlich ausgezahlte Kinderzuschlag 2027 ausfällt, hängt weiterhin von den gesetzlichen Berechnungswerten sowie vom Einkommen und Vermögen der Familie ab.

Besonders wichtig für Familien mit niedrigem Einkommen

Der Kinderzuschlag unterstützt Eltern, deren Einkommen für den eigenen Lebensunterhalt ausreicht, aber nicht vollständig für die Versorgung ihrer Kinder. Zusammen mit möglichem Wohngeld kann die Leistung dazu beitragen, den Bezug von Leistungen des Jobcenters zu vermeiden.

Eine Kürzung hätte deshalb gerade Familien getroffen, die nur knapp mit ihrem Einkommen auskommen. Über die ursprünglich geplanten Folgen hatte gegen-hartz.de bereits im Beitrag Kinderzuschlag 2027: 300 Euro weniger – viele Familien müssen wieder zum Bürgergeld wechseln berichtet.

Mit der jetzigen Entscheidung entfällt zunächst dieser konkrete Kürzungsschritt. Daraus folgt jedoch keine allgemeine Erhöhung des Kinderzuschlags.

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Was bedeutet die Entscheidung für Bürgergeld-Familien?

Der Kinderzuschlag nach dem Bundeskindergeldgesetz ist vom Sofortzuschlag für Kinder im Bürgergeldbezug zu unterscheiden.

Für leistungsberechtigte Kinder und Jugendliche im SGB II sieht § 72 SGB II ebenfalls einen monatlichen Sofortzuschlag von 25 Euro vor. Die aktuelle Entscheidung betrifft jedoch die ursprünglich geplante Streichung beim Kinderzuschlag.

Ob und wie sich die Leistungen für Kinder in der Grundsicherung künftig verändern, muss daher getrennt betrachtet werden. Die Rücknahme der Kürzung beim Kinderzuschlag ist keine abschließende Entscheidung über sämtliche Kinderleistungen.

Familien sollten ihren Kinderzuschlag weiterhin beantragen

Wer bereits Kinderzuschlag erhält, muss wegen der aktuellen Ausschussentscheidung keinen besonderen Antrag stellen. Die Leistung wird wie bisher durch die Familienkasse bewilligt.

Familien ohne bisherigen Anspruch sollten dagegen prüfen, ob sie Kinderzuschlag erhalten können. Voraussetzung ist unter anderem ein monatliches Bruttoeinkommen von mindestens 900 Euro bei Paaren beziehungsweise 600 Euro bei Alleinerziehenden.

Der Kinderzuschlag wird normalerweise für sechs Monate bewilligt und muss anschließend erneut beantragt werden. Eine rückwirkende Zahlung für Monate vor der Antragstellung ist nicht vorgesehen. Der Antrag kann direkt über die Online-Dienste der Familienkasse gestellt werden.

Häufige Fragen zum Kinderzuschlag 2027

Bleiben die 25 Euro Sofortzuschlag 2027 erhalten?

Nach der aktuellen Beschlussempfehlung des Haushaltsausschusses ja. Die geplante Abschaffung wurde aus dem Haushaltsbegleitgesetz gestrichen. Die abschließende parlamentarische Entscheidung steht noch aus.

Bekommen Familien jetzt 25 Euro zusätzlich?

Nein. Der Sofortzuschlag ist bereits im bisherigen Kinderzuschlag enthalten. Es geht darum, seine geplante Streichung zu verhindern, nicht um eine neue zusätzliche Zahlung.

Müssen Eltern wegen der Entscheidung einen Antrag stellen?

Nein. Wer bereits Kinderzuschlag erhält, muss deshalb nichts unternehmen. Bei einem auslaufenden Bewilligungszeitraum ist allerdings weiterhin ein Folgeantrag erforderlich.

Quellen

Deutscher Bundestag – Änderungen am Haushaltsbegleitgesetz 2027

Deutscher Bundestag – Haushaltsberatungen 2027

§ 6a BKGG – Kinderzuschlag