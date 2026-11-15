Schwerbehinderung: Merkzeichen B ist kein Verbot, allein Bus und Bahn zu fahren

Ein „B“ im Schwerbehindertenausweis soll Mobilität ermöglichen, nicht Selbstständigkeit verbieten. Trotzdem wird die Berechtigung zur Mitnahme einer Begleitperson immer wieder mit einer Pflicht zur Begleitung verwechselt.

Das Gesetz spricht von einer Berechtigung

Nach § 229 Absatz 2 SGB IX kommt die Berechtigung für schwerbehinderte Menschen in Betracht, die wegen ihrer Behinderung bei der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel regelmäßig Hilfe benötigen.

Zugleich stellt das Gesetz klar, dass die Feststellung nicht bedeutet, die Person stelle ohne Begleitung eine Gefahr für sich oder andere dar.

Der Eintrag B allein rechtfertigt deshalb kein pauschales Verbot, ohne Begleitung zu reisen.

Das Merkzeichen zeigt einen anerkannten Hilfebedarf und macht aus einer Unterstützungsmöglichkeit keine ständige Aufsichtspflicht.

Regelmäßige Hilfe heißt nicht Hilfe in jeder Situation

Unterstützung kann etwa beim Einsteigen, Aussteigen oder bei der Orientierung erforderlich sein.

Die StädteRegion Aachen erläutert diese unterschiedlichen Situationen ausdrücklich.

Eine bekannte kurze Verbindung kann im Alltag anders zu bewältigen sein als eine Fahrt mit mehreren Umstiegen und einem fremden Bahnhof. Wer die erste Strecke allein schafft, muss daraus nicht schließen, dass der festgestellte Hilfebedarf grundsätzlich falsch war.

Ob jemand die konkrete Reise tatsächlich sicher allein bewältigen kann, bleibt eine Frage der persönlichen Fähigkeiten und der Reisebedingungen. Das Merkzeichen ersetzt diese Einschätzung ebenso wenig, wie es sie pauschal verbietet.

Die Begleitperson fährt unter anderen Voraussetzungen als der Ausweisinhaber

§ 228 Absatz 6 SGB IX regelt die unentgeltliche Beförderung einer Begleitperson im gesetzlich erfassten Nah- und Fernverkehr. Dafür muss die Berechtigung nachgewiesen und im Ausweis eingetragen sein; eine Wertmarke ist für diesen Anspruch der Begleitperson nicht erforderlich.

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Die eigene Fahrt des schwerbehinderten Menschen ist davon getrennt zu prüfen. Im Nahverkehr kann die Freifahrt mit entsprechend gekennzeichnetem Ausweis und gültiger Wertmarke greifen, während für eine reguläre ICE-Fahrt regelmäßig eine eigene Fahrkarte benötigt wird.

Die Hamburger Sozialbehörde bestätigt ausdrücklich, dass eine Begleitperson auch dann kostenlos mitgenommen werden kann, wenn die schwerbehinderte Person selbst zahlen muss. Das steht in den Erläuterungen zu den Ausweiseintragungen.

Diese Unterschiede verhindern Missverständnisse bei der Reiseplanung

Situation Was zu beachten ist Fahrt ohne Begleitperson Das Merkzeichen B allein verbietet die Alleinfahrt nicht. Begleitperson fährt gemeinsam mit Die nachgewiesene Berechtigung im Ausweis ermöglicht ihre unentgeltliche Beförderung im gesetzlich erfassten Verkehr. Eigene Fahrt im Fernverkehr B ist keine allgemeine Freifahrkarte für den Ausweisinhaber. Auslandsreise oder besonderes Verkehrsangebot Die geltenden Bedingungen gesondert prüfen; die deutschen Regeln nicht pauschal auf jedes Angebot übertragen.

Vor der Buchung sollten außerdem benötigte Einstiegshilfen und eine gegebenenfalls gewünschte Sitzplatzreservierung geklärt werden. Eine kostenlose Beförderung ersetzt keine individuelle Organisation der Reise.

Weitere Abgrenzungen zwischen eigener Freifahrt und Begleitung erläutert Gegen-Hartz im Beitrag Mit dem Schwerbehindertenausweis kostenlos im ÖPNV fahren. Für die Kontrolle gehört der gültige Nachweis ins Reisegepäck, nicht nur die Erinnerung an einen früheren Bewilligungsbescheid.

Beispiel aus der Praxis

Eine Frau mit eingetragenem Merkzeichen B fährt eine vertraute Busstrecke selbstständig, benötigt bei einer längeren Bahnreise mit Umstieg aber Unterstützung. Für eine reguläre ICE-Verbindung kauft sie ihre eigene Fahrkarte und nimmt eine Freundin als Begleitperson mit.

Die Freundin kann unter den gesetzlichen Voraussetzungen unentgeltlich mitreisen, obwohl die Frau selbst bezahlt. Das fiktive Beispiel zeigt: Alleinfahrt im Alltag und berechtigte Begleitung auf einer anderen Strecke widersprechen sich nicht.

Drei Fragen und Antworten

Muss ich mit Merkzeichen B immer begleitet werden?

Nein, das Merkzeichen begründet keine allgemeine Pflicht, ständig eine Begleitperson mitzunehmen. Ob Sie eine konkrete Strecke allein sicher bewältigen, müssen Sie trotzdem realistisch einschätzen.

Braucht die Begleitperson eine Wertmarke?

Für ihren Anspruch auf unentgeltliche Beförderung nach § 228 Absatz 6 SGB IX ist eine Wertmarke nicht erforderlich. Die Berechtigung muss im Schwerbehindertenausweis nachgewiesen sein.

Fahre ich mit B selbst automatisch kostenlos im ICE?

Nein, die kostenlose Mitnahme einer Begleitperson ist nicht mit einer eigenen allgemeinen Freifahrtberechtigung gleichzusetzen.