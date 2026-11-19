Wer mit Depressionen und anhaltenden Rückenschmerzen lebt, kann in vielen Bereichen des Alltags eingeschränkt sein. Trotzdem ergeben ein Einzel-GdB von 30 für die psychischen Beschwerden und ein weiterer Wert von 20 für die Wirbelsäule nicht automatisch einen Gesamt-GdB von 50.

Das Sozialgericht Braunschweig hat die Klage eines Mannes abgewiesen, der die Anerkennung als schwerbehinderter Mensch erreichen wollte.

Das Urteil vom 21. Mai 2026 ist rechtskräftig; darüber berichtete das Gericht in einer Mitteilung vom 14. Oktober 2026 unter dem Aktenzeichen S 61 SB 348/23.

Die Behörde hatte den GdB bereits auf 40 erhöht

Bei dem Kläger war zunächst ein Gesamt-GdB von 30 festgestellt worden. Berücksichtigt waren Wirbelsäulenbeschwerden sowie eine Depression mit somatoformer Schmerzstörung, jeweils mit einem Einzel-GdB von 20.

Nach einem Neufeststellungsantrag bewertete die Behörde die psychische Erkrankung mit 30 und erhöhte den Gesamt-GdB auf 40.

Dem Mann genügte das nicht: Er hielt insbesondere seine seelischen Einschränkungen für unterschätzt und verlangte mindestens GdB 50.

Warum die psychischen Beschwerden nicht höher bewertet wurden

Das Gericht ließ den Gesundheitszustand orthopädisch und psychosomatisch begutachten. Nach den dabei getroffenen Feststellungen fehlten hinreichende Anhaltspunkte für eine höhere Bewertung der psychischen Beeinträchtigungen; auch Alltag und Berufstätigkeit waren noch gut zu bewältigen.

Im vollständigen Urteil wird erläutert, dass die wiederkehrende depressive Erkrankung zum Untersuchungszeitpunkt remittiert war, die depressive Episode also abgeklungen war. Mittelgradige oder schwere soziale Anpassungsschwierigkeiten sah die Kammer nicht.

Eine fortgesetzte Berufstätigkeit schließt einen höheren GdB allerdings nicht grundsätzlich aus. Die Versorgungsmedizinischen Grundsätze beziehen sich auf die Teilhabe in allen Lebensbereichen und nicht allein auf das Erwerbsleben.

Auch Schlafapnoe und Asthma wurden berücksichtigt

Der Fall beschränkte sich nicht auf Depressionen und Rückenbeschwerden. Aus dem Urteil geht hervor, dass zusätzlich eine Schlafapnoe mit notwendiger CPAP-Behandlung und ein Asthma bronchiale in die Prüfung einbezogen wurden.

Gesundheitliche Beeinträchtigung Bewertung im Verfahren Psychische Erkrankung einschließlich Schmerzstörung Einzel-GdB 30 Wirbelsäulenbeschwerden nach einer Operation Einzel-GdB 20 Schlafapnoe mit notwendiger CPAP-Behandlung Einzel-GdB 20 Asthma bronchiale Einzel-GdB 10 Gesamtbewertung aller Beeinträchtigungen Gesamt-GdB 40

Das Gericht sah Überschneidungen zwischen der Schmerzstörung und den organisch verursachten Wirbelsäulenschmerzen. Zusammen mit der Schlafapnoe rechtfertigten die weiteren Leiden eine Anhebung des führenden Wertes von 30 auf insgesamt 40; das Asthma erhöhte diesen Wert nicht zusätzlich.

Warum 30 und 20 nicht automatisch 50 ergeben

Der GdB ist keine Summe von Krankheitswerten. Nach § 152 Absatz 3 SGB IX kommt es darauf an, wie sich die gesundheitlichen Beeinträchtigungen insgesamt auswirken und in welcher Beziehung sie zueinander stehen.

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Ausgangspunkt ist nach den Versorgungsmedizinischen Grundsätzen die Beeinträchtigung mit dem höchsten Einzel-GdB. Anschließend wird geprüft, ob weitere Einschränkungen die gesamte Teilhabebeeinträchtigung so verstärken, dass eine Erhöhung gerechtfertigt ist.

Beschwerden können unterschiedliche Lebensbereiche betreffen, sich gegenseitig verschärfen oder sich überschneiden. Deshalb gibt es weder einen automatischen Anspruch auf GdB 50 bei den Einzelwerten 30 und 20 noch eine feste Obergrenze von 40 für diese Kombination.

Die Braunschweiger Entscheidung setzt somit keine allgemeine Grenze für Menschen mit Depressionen und Rückenschmerzen. Über den Gesamt-GdB entscheiden die nachgewiesenen Einschränkungen im jeweiligen Fall.

Für den Antrag müssen die Folgen im Alltag erkennbar werden

Für Betroffene folgt daraus eine praktische Konsequenz: Eine Aufzählung von Diagnosen erklärt noch nicht, wie stark das tägliche Leben eingeschränkt ist. Das Zentrum Bayern Familie und Soziales weist ausdrücklich darauf hin, dass Atteste ohne Angaben zu Funktionseinschränkungen für die Feststellung nicht genügen.

Ärztliche Berichte sollten deshalb möglichst konkret beschreiben, was regelmäßig schwerfällt und wie lange die Einschränkungen bestehen. Bei Rückenleiden kann das etwa die Belastbarkeit beim Sitzen, Stehen oder Gehen betreffen, bei psychischen Erkrankungen die Tagesgestaltung, Konzentration oder Pflege sozialer Kontakte.

Hilfreich sind vorhandene fachärztliche Befunde sowie Krankenhaus- und Reha-Entlassungsberichte, die solche Auswirkungen nachvollziehbar dokumentieren. Weitere Hintergründe zur Bewertung von Depressionen beim Grad der Behinderung erläutert unser Ratgeber.

GdB 40 kann trotzdem Ansprüche eröffnen

Die Schwelle zur Schwerbehinderung liegt nach § 2 SGB IX bei einem GdB von mindestens 50. Mit GdB 30 oder 40 ist aber eine Gleichstellung möglich, wenn jemand wegen seiner Behinderung ohne diesen Schutz einen geeigneten Arbeitsplatz nicht bekommen oder behalten kann.

Der Antrag wird gesondert bei der Agentur für Arbeit gestellt. Eine bewilligte Gleichstellung kann insbesondere den besonderen Kündigungsschutz eröffnen; gesetzlicher Zusatzurlaub und die Altersrente für schwerbehinderte Menschen sind damit dagegen nicht verbunden, wie die Bundesagentur für Arbeit erläutert.

Außerdem beträgt der jährliche Behinderten-Pauschbetrag bei GdB 40 nach § 33b Einkommensteuergesetz 860 Euro. Er mindert das zu versteuernde Einkommen und ist keine Auszahlung in dieser Höhe; weitere Einzelheiten finden Sie im Beitrag GdB unter 50: Diese Ansprüche kommen infrage.

Häufige Fragen zu Depressionen, Rückenschmerzen und GdB 40

Ergeben ein Einzel-GdB von 30 und ein weiterer von 20 immer einen Gesamt-GdB von 40?

Nein, dafür gibt es keine feste Rechenregel. Entscheidend ist die Gesamtwirkung der nachgewiesenen Einschränkungen einschließlich ihrer gegenseitigen Beeinflussung.

Können Depressionen und Rückenbeschwerden auch GdB 50 rechtfertigen?

Ja, wenn die gesamten Teilhabeeinschränkungen entsprechend schwer wiegen. Das Urteil aus Braunschweig betrifft den geprüften Einzelfall und legt keine allgemeine Obergrenze für diese Erkrankungskombination fest.

Kann ich mit GdB 40 besonderen Kündigungsschutz bekommen?

Unter den gesetzlichen Voraussetzungen kann eine Gleichstellung durch die Agentur für Arbeit diesen Schutz eröffnen. Ein GdB von 40 allein bewirkt noch keine Gleichstellung.