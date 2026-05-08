Amt muss Schwerbehinderung und Merkzeichen H bei Autismus anerkennen

Ein Widerspruchsverfahren im Saarland zeigt, wie wichtig es sein kann, eine zu niedrige Einstufung des Grades der Behinderung infrage zu stellen. In dem Fall ging es um ein fünfjähriges Kind mit einer schweren Autismus-Spektrum-Störung, dessen Alltag in vielen Bereichen massiv eingeschränkt ist.

Zunächst hatte die zuständige Behörde nur einen Grad der Behinderung (GdB) von 40 festgestellt. Schwerbehinderung gilt erst ab GdB 50, und auch die damit verbundenen Nachteilsausgleiche kommen erst dann zum Tragen.

Warum Autismus den Alltag massiv beeinträchtigen kann

Bei einer schweren Autismus-Spektrum-Störung können Reizüberflutung, fehlende Flexibilität bei Veränderungen und große Schwierigkeiten in sozialen Situationen den Alltag dominieren. Betroffene Kinder benötigen häufig feste Routinen und klare Strukturen, um überhaupt durch den Tag zu kommen. Schon kleine Abweichungen können zu extremen Überforderungsreaktionen führen.

Der konkrete Fall: Wenn Routinen kippen, kippt der ganze Tag

Das betroffene Kind reagierte im Kindergarten stark abhängig von vertrauten Personen. Wenn die wichtigste Bezugsperson oder die engste Spielpartnerin fehlte, konnte das Kind verstummen und sich nicht mehr einbringen, während es im geschützten Zuhause sehr viel sprach. Der Unterschied zeigte, wie stark Umgebung und Sicherheit die Kommunikationsfähigkeit beeinflussen können.

Der Tagesablauf musste streng strukturiert sein. Bereits die Vorbereitung auf den Kindergarten – Aufstehen, Anziehen, Übergänge – konnte zwei bis drei Stunden dauern, weil bestimmte Materialien, Kleidung oder Sinneseindrücke nicht ertragen wurden und jede Kleinigkeit zu Stress führte.

Nach dem Kindergarten brauchte das Kind wiederum mehrere Stunden, um die vielen Eindrücke zu verarbeiten, bevor überhaupt an normale Abendabläufe zu denken war.

Besonders belastend waren sogenannte „Meltdowns“. Dabei handelt es sich um psychische Ausnahmezustände, ausgelöst durch emotionale oder sensorische Überforderung. In solchen Situationen kam es zu Schreien, Wegwerfen von Gegenständen oder Rückzug in Schutzhandlungen. Für Angehörige bedeutet das: Der Alltag ist dauerhaft hochkomplex, weil ständig vorbeugend geplant, begleitet und deeskaliert werden muss.

Behörde setzt zunächst nur einen GdB von 40 fest

Im Januar 2025 wurde ein Antrag auf Anerkennung einer Schwerbehinderung gestellt. Nach mehreren Monaten kam die Entscheidung: GdB 40. Das liegt unterhalb der Schwelle zur Schwerbehinderung, die bei GdB 50 beginnt. Für die Familie bedeutete das nicht nur weniger Unterstützungsmöglichkeiten, sondern auch das Gefühl, dass die tatsächliche Belastung nicht ernsthaft erfasst wurde.

Widerspruch führt zur Anerkennung von Schwerbehinderung und Merkzeichen H

Gegen die Entscheidung wurde Widerspruch eingelegt, mit dem Argument, dass die Auswirkungen der Autismus-Spektrum-Störung im Alltag nicht ausreichend berücksichtigt worden seien. Entscheidend war dabei die konkrete Beschreibung der alltäglichen Hilfebedarfe: Das Kind war in der sozialen Teilhabe und in der Alltagsbewältigung nur mit durchgehender Unterstützung integrierbar, insbesondere durch feste Bezugspersonen und eine engmaschige Begleitung.

Kurz nach dem Widerspruch erkannte die Behörde die Schwerbehinderung an und stellte zusätzlich das Merkzeichen H (Hilflosigkeit) fest. Das ging ungewöhnlich schnell, was zeigt: Wenn der Hilfebedarf klar und nachvollziehbar begründet wird, kann sich eine zu niedrige Einstufung im Widerspruchsverfahren korrigieren lassen.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Was die Anerkennung konkret bringt – und warum sie mehr ist als „Papier“

Mit der Anerkennung der Schwerbehinderung und dem Merkzeichen H sind unter anderem steuerliche Entlastungen möglich und es können Nachteilsausgleiche im Alltag greifen, etwa im öffentlichen Nahverkehr.

Für viele Familien ist aber noch etwas anderes mindestens genauso wichtig: ein offizieller Nachweis, der Diskussionen über notwendige Ausnahmen reduziert, zum Beispiel bei Fragen rund um Betreuung, Förderung oder Einschulung. Gerade bei nicht sichtbaren Behinderungen ist diese Anerkennung oft der Schlüssel, um überhaupt fair behandelt zu werden.

FAQ: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Welche GdB-Schwelle gilt für eine Schwerbehinderung?

Eine Schwerbehinderung liegt in der Regel ab einem Grad der Behinderung (GdB) von 50 vor.

Was bedeutet das Merkzeichen H?

Merkzeichen H steht für „Hilflosigkeit“ und weist darauf hin, dass die betroffene Person im Alltag in erheblichem Umfang auf Hilfe angewiesen ist.

Reicht ein Autismus-Diagnosebericht allein für einen höheren GdB aus?

In der Regel nicht. Entscheidend ist vielmehr, wie stark die Einschränkungen den Alltag tatsächlich prägen, also welche konkrete Unterstützung täglich nötig ist.

Warum kann ein Widerspruch so wichtig sein?

Weil Behörden die Auswirkungen im Einzelfall unterschätzen oder unvollständig bewerten können. Ein gut begründeter Widerspruch kann dazu führen, dass der Fall neu geprüft und korrekt eingestuft wird.

Was sollten Eltern im Antrag besonders dokumentieren?

Hilfreich sind konkrete Beispiele aus dem Alltag: Dauer und Aufwand für Routinen, Probleme bei Veränderungen, Betreuungsbedarf in Kita/Schule, Häufigkeit und Auslöser von Krisen sowie der Umfang notwendiger Begleitung.

Fazit

Der Fall zeigt: Eine niedrige GdB-Feststellung ist nicht das letzte Wort. Wenn schwere Autismus-bedingte Einschränkungen den Alltag bestimmen, kann ein Widerspruch entscheidend sein, um Schwerbehinderung und passende Merkzeichen anerkennen zu lassen.

Für Familien geht es dabei nicht nur um Nachteilsausgleiche, sondern auch um die offizielle Anerkennung einer Belastung, die oft unsichtbar ist, aber jeden Tag spürbar.