Schwerbehindert mit Pflegegrad 2: Trotzdem keine Erwerbsminderungsrente

Schwerbehindert, Pflegegrad 2, auf den Rollator angewiesen – und trotzdem keine Erwerbsminderungsrente. Das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen wies die Klage einer gesundheitlich stark belasteten Frau ab. Denn im Rentenrecht entscheidet nicht die Zahl der Diagnosen, sondern wie viele Stunden ein Mensch noch arbeiten kann.

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Genau daran scheiterte die Klägerin. Gutachter hielten leichte Tätigkeiten weiterhin für mindestens sechs Stunden täglich für möglich. Auch ihre eingeschränkte Gehfähigkeit war nach Ansicht des Gerichts nicht ausreichend belegt. Das Urteil zeigt: Pflegegrad, Schwerbehinderung und Rollator ersetzen keinen konkreten Nachweis der Erwerbsminderung.

Ihre Berufung gegen das Urteil des Sozialgerichts Dortmund blieb deshalb erfolglos.

Zahlreiche Erkrankungen begründen noch keine Erwerbsminderung

Die Klägerin hatte unter anderem Knieprothesen auf beiden Seiten, Wirbelsäulenbeschwerden, Arthrose, eine depressive Erkrankung, Schlafapnoe, chronische Bronchitis und starkes Übergewicht. Außerdem waren bei ihr eine Schwerbehinderung mit dem Merkzeichen „G“ sowie Pflegegrad 2 anerkannt.

Sie erklärte, sie könne selbst mit einem Rollator nur kurze Strecken zurücklegen, benötige viele Pausen und sei auch im Alltag auf Unterstützung angewiesen. Leichte Arbeiten seien höchstens noch für weniger als drei Stunden täglich möglich. Zudem könne sie weder öffentliche Verkehrsmittel benutzen noch selbst Auto fahren.

Für die Erwerbsminderungsrente reicht es jedoch nicht aus, Krankheiten und Einschränkungen lediglich aufzuzählen. Entscheidend ist, welche konkreten Auswirkungen sie auf das Leistungsvermögen unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes haben.

Es geht um die täglich mögliche Arbeitszeit

Eine volle Erwerbsminderung liegt grundsätzlich vor, wenn Versicherte wegen Krankheit oder Behinderung auf nicht absehbare Zeit weniger als drei Stunden täglich arbeiten können. Wer noch drei bis unter sechs Stunden schafft, kann teilweise erwerbsgemindert sein. Bei einem Leistungsvermögen von mindestens sechs Stunden besteht normalerweise kein Anspruch.

Gutachter sahen mindestens sechs Stunden Arbeitsfähigkeit

Mehrere gerichtlich beauftragte Sachverständige kamen zu dem Ergebnis, dass die Klägerin körperlich leichte Tätigkeiten mindestens sechs Stunden täglich verrichten könne. Sie müsse dabei überwiegend sitzen und dürfe insbesondere nicht knien, hocken, schwer heben, auf Leitern steigen oder in gebückter Haltung arbeiten.

Auch Nachtarbeit, besonderer Zeitdruck und häufige oder konfliktreiche Kontakte mit Publikum seien nicht zumutbar. Diese Einschränkungen betreffen jedoch nach Auffassung des Gerichts vor allem die Art der Arbeit. Sie begrenzen nicht automatisch die mögliche tägliche Arbeitszeit.

Die Richter stützten sich außerdem auf Reha-Berichte nach den beiden Knieoperationen. Dort hatten die Ärzte jeweils ein Leistungsvermögen von mindestens sechs Stunden für leichte beziehungsweise teilweise auch mittelschwere Arbeiten festgestellt. Die Knieprothesen zeigten nach den damaligen Untersuchungen befriedigende bis gute Ergebnisse.

Gericht folgt behandelndem Orthopäden nicht

Ein behandelnder Orthopäde hatte die Klägerin dagegen für weniger als drei Stunden täglich leistungsfähig gehalten. Er führte zahlreiche schwere orthopädische Diagnosen an und erklärte, die Frau könne öffentliche Verkehrsmittel nicht benutzen und kein Kraftfahrzeug führen.

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Das Landessozialgericht hielt dieses Gutachten jedoch nicht für überzeugend. Der Arzt habe die Klägerin eigenmächtig untersucht, obwohl lediglich ein Gutachten nach Aktenlage beauftragt gewesen sei. Zudem bestand zwischen ihm und der Klägerin bereits ein langjähriges Behandlungsverhältnis.

Vor allem fehlte dem Gericht eine nachvollziehbare Erklärung dafür, warum die festgestellten Einschränkungen bereits seit 2016 bestanden haben sollten. Diese rückwirkende Einschätzung widersprach mehreren früheren Reha-Berichten und Gutachten, die ein mindestens sechsstündiges Leistungsvermögen dokumentierten.

Wer rückwirkend eine Erwerbsminderung beweisen will, benötigt deshalb aussagekräftige Befunde aus dem maßgeblichen Zeitraum. Ein aktueller schlechter Gesundheitszustand belegt nicht automatisch, dass dieselbe Einschränkung bereits mehrere Jahre zuvor bestand.

Pflegegrad und Schwerbehinderung ersetzen keinen Rentennachweis

Das Urteil zeigt erneut, dass Pflegegrad, Grad der Behinderung und Erwerbsminderung unterschiedliche Voraussetzungen haben. Ein Pflegegrad bewertet vor allem, wie selbstständig ein Mensch seinen Alltag bewältigen kann. Der Grad der Behinderung beschreibt die Auswirkungen gesundheitlicher Beeinträchtigungen auf die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.

Bei der Erwerbsminderungsrente geht es dagegen um die tägliche Leistungsfähigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Deshalb kann ein Mensch schwerbehindert oder pflegebedürftig sein und trotzdem rentenrechtlich noch mindestens sechs Stunden täglich arbeiten können.

Auch das Merkzeichen „G“ genügte dem Gericht nicht als Beweis für eine fehlende Wegefähigkeit. Dieses Merkzeichen setzt voraus, dass übliche Wegstrecken im Ortsverkehr nicht ohne erhebliche Schwierigkeiten oder Gefahren zurückgelegt werden können. Dabei geht es regelmäßig um eine Strecke von etwa zwei Kilometern innerhalb von rund 30 Minuten.

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Für die Erwerbsminderungsrente gilt ein anderer Maßstab. Versicherte müssen grundsätzlich viermal täglich etwas mehr als 500 Meter in jeweils höchstens 20 Minuten bewältigen und zweimal täglich öffentliche Verkehrsmittel während der Hauptverkehrszeit nutzen können.

Rollator schließt Wegefähigkeit nicht automatisch aus

Die Klägerin erklärte, sie könne selbst mit dem Rollator keine 500 Meter bewältigen. Das Gericht sah dies jedoch nicht als erwiesen an. Ein Rollator gilt bei der Prüfung der Wegefähigkeit als zumutbares Hilfsmittel und muss deshalb grundsätzlich berücksichtigt werden.

Ein behandelnder Arzt hatte zwar bescheinigt, die Frau könne mit dem Rollator 500 Meter nicht innerhalb von 30 Minuten zurücklegen. Nach Ansicht der Richter fehlten in diesem Attest aber konkrete Befunde oder ein dokumentierter Gehtest, die diese Einschätzung nachvollziehbar belegten.

Auch der gerichtlich beauftragte Orthopäde, der eine fehlende Wegefähigkeit annahm, hatte keinen Gehtest vorgenommen. Andere Sachverständige sahen dagegen keine ausreichenden medizinischen Gründe, weshalb die Klägerin nicht etwas mehr als 500 Meter innerhalb von 20 Minuten zurücklegen könne.

Für Betroffene bedeutet das: Wer seinen Rentenantrag mit einer eingeschränkten Gehfähigkeit begründet, sollte diese möglichst objektiv dokumentieren lassen. Sinnvoll können genaue Gehstreckenmessungen, Angaben zu Pausen, zur benötigten Zeit und zu den verwendeten Hilfsmitteln sein. Pauschale ärztliche Bescheinigungen reichen vor Gericht häufig nicht aus.

Erwerbsminderung musste spätestens im März 2024 bewiesen sein

Im Verfahren spielte außerdem der Versicherungsverlauf eine zentrale Rolle. Für eine Erwerbsminderungsrente müssen Versicherte grundsätzlich innerhalb der letzten fünf Jahre vor Eintritt der Erwerbsminderung mindestens drei Jahre mit Pflichtbeiträgen nachweisen.

Bei der Klägerin waren diese Voraussetzungen nach der Berechnung des Gerichts zuletzt im März 2024 erfüllt. Dabei berücksichtigte das Gericht auch Zeiten der Kindererziehung. Ab April 2024 lagen im maßgeblichen Fünfjahreszeitraum nicht mehr genügend Pflichtbeitragsmonate vor.

Die Klägerin musste deshalb beweisen, dass ihre Erwerbsminderung spätestens bis zum 31. März 2024 eingetreten war. Genau dieser Nachweis gelang ihr nicht. Eine möglicherweise später eingetretene Verschlechterung hätte den Rentenanspruch nicht mehr begründen können.

Diese sogenannte 3/5-Belegung kann für Menschen gefährlich werden, die schon längere Zeit nicht mehr versicherungspflichtig beschäftigt sind. Selbst wenn sich der Gesundheitszustand später erheblich verschlechtert, kann der Rentenanspruch an fehlenden Pflichtbeitragszeiten scheitern.

Betroffene müssen funktionelle Einschränkungen dokumentieren

Ein Antrag auf Erwerbsminderungsrente sollte deshalb nicht allein auf Diagnosen beruhen. Ärzte müssen konkret beschreiben, welche Tätigkeiten noch möglich sind, wie lange diese täglich ausgeübt werden können und warum auch leichte Arbeiten keine sechs beziehungsweise drei Stunden mehr möglich sind.

Wichtig sind zudem kontinuierliche Behandlungen, nachvollziehbare Befunde und eine Dokumentation über einen längeren Zeitraum. Seltene Arztkontakte und kurze Atteste ohne Untersuchungsergebnisse können Zweifel an der Schwere und Dauer einer Erkrankung auslösen.

Bei psychischen Erkrankungen achten Gerichte unter anderem auf die Häufigkeit der Behandlungen, die eingesetzten Therapien, Medikamente und den dokumentierten Leidensdruck. Eine Diagnose allein beweist noch keine zeitliche Einschränkung des Leistungsvermögens.

Auch bei einer abgebrochenen oder verweigerten Begutachtung drohen Nachteile. Kann das Gericht eine behauptete Einschränkung nicht feststellen, trägt grundsätzlich die versicherte Person das Risiko der fehlenden Beweisbarkeit.

FAQ zur Erwerbsminderungsrente

Führt ein Pflegegrad automatisch zu einer Erwerbsminderungsrente?

Nein. Der Pflegegrad bewertet die Selbstständigkeit im Alltag. Für die Erwerbsminderungsrente zählt, wie viele Stunden täglich Sie noch unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes arbeiten können.

Reicht das Merkzeichen „G“ als Beweis für fehlende Wegefähigkeit?

Nein. Für das Merkzeichen „G“ und die rentenrechtliche Wegefähigkeit gelten unterschiedliche Maßstäbe. Die konkrete Gehstrecke, benötigte Zeit, Pausen und verwendete Hilfsmittel müssen medizinisch nachvollziehbar dokumentiert sein.

Was bedeutet die 3/5-Regel bei der Erwerbsminderungsrente?

Grundsätzlich müssen innerhalb der letzten fünf Jahre vor Eintritt der Erwerbsminderung mindestens 36 Monate mit Pflichtbeiträgen liegen. Die Erwerbsminderung muss eintreten, solange diese versicherungsrechtliche Voraussetzung noch erfüllt ist.

Quellenverzeichnis

Bundessozialgericht, Urteil vom 12. Dezember 2011, Az. B 13 R 79/11 R

Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 8. Mai 2026, Az. L 4 R 565/23

Sozialgesetzbuch Sechstes Buch, insbesondere §§ 43, 57 und 240 SGB VI

Sozialgesetzbuch Neuntes Buch, § 229 SGB IX