Schwerbehinderung bei Schlafapnoe: Atemmaske allein reicht für GdB 50 nicht aus

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Wer eine notwendige CPAP-Maske nicht verträgt, erhält wegen einer Schlafapnoe nicht automatisch einen Grad der Behinderung von 50. Das Bundessozialgericht verlangt zusätzlich eine genaue Prüfung der gesundheitlichen Folgen im Alltag. Dabei kommt es besonders auf das Ausmaß der Tagesschläfrigkeit und anderer funktioneller Einschränkungen an.

Mit seinem Urteil vom 11. Juni 2026 hat das Bundessozialgericht eine Entscheidung des Landessozialgerichts Niedersachsen-Bremen aufgehoben. Der Rechtsstreit wurde zur erneuten Verhandlung an das Landessozialgericht zurückverwiesen, weil wichtige Tatsachen nicht ausreichend festgestellt worden waren.

Für den betroffenen Kläger bedeutet das noch keine Anerkennung der Schwerbehinderung. Das Verfahren ist vielmehr wieder offen und muss unter Beachtung der Vorgaben aus Kassel fortgesetzt werden, Az. B 9 SB 5/24 R.

Kläger hatte bereits seit 2007 einen GdB von 40

Bei dem 1961 geborenen Kläger war bereits im Jahr 2007 ein GdB von 40 festgestellt worden. Im August 2018 beantragte er erneut eine höhere Bewertung, weil sich nach seiner Darstellung sowohl das Schlafapnoe-Syndrom als auch seine psychischen Beschwerden verschlechtert hatten.

Ein Hals-Nasen-Ohren-Arzt hatte nach Untersuchungen im Schlaflabor ein hochgradiges Schlafapnoe-Syndrom diagnostiziert. Seit Juli 2017 wurde eine Überdrucktherapie durchgeführt, bei der die Atemwege während des Schlafs durch eine Maske offengehalten werden sollten.

Bei einer Untersuchung im Juni 2018 berichtete der Kläger jedoch, dass er die Maske nicht vertrage. Nach den Feststellungen im späteren Gerichtsverfahren traten bei der Maskenbeatmung regelmäßig Panikattacken auf.

Sozialgericht beließ es beim Gesamt-GdB von 40

Die zuständige Behörde lehnte eine Neufeststellung ab. Auch die Klage vor dem Sozialgericht Bremen blieb ohne Erfolg.

Das Sozialgericht bewertete die psychische Beeinträchtigung mit einem Einzel-GdB von 30. Für die Schlafapnoe hielt es einen Einzel-GdB von 20 für ausreichend, sodass der Gesamt-GdB weiterhin 40 betrug.

Im Berufungsverfahren holte das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen ein nervenärztliches Gutachten ein. Der Sachverständige sah in der Schlafapnoe die stärkste Beeinträchtigung der gesellschaftlichen Teilhabe.

Nach seiner Einschätzung war die nasale Überdruckbeatmung erforderlich, wegen der Panikattacken aber nicht dauerhaft möglich. Der Gutachter hielt deshalb für die Schlafapnoe einen Einzel-GdB von 50 für angemessen.

Landessozialgericht verlangte Folgen wie bei einer Narkolepsie

Das Landessozialgericht folgte dem Gutachter nicht und wies die Berufung mit Urteil vom 14. Februar 2024 zurück, Az. L 13 SB 29/22. Nach Ansicht des Gerichts kommt ein GdB von 50 bei Schlafapnoe nur in begründeten Ausnahmefällen in Betracht.

Das Gericht berief sich dabei auf einen Beschluss des Ärztlichen Sachverständigenbeirats Versorgungsmedizin aus dem Jahr 2012. Danach müssen die Folgen einer unbehandelten Schlafapnoe in ihrer Schwere mit den Einschränkungen bei einer Narkolepsie vergleichbar sein.

Eine solche Vergleichbarkeit sah das Landessozialgericht nicht als erwiesen an. Es verwies außerdem auf eine Untersuchung aus dem Februar 2021, bei der nur noch ein leicht- bis mittelgradiges Schlafapnoe-Syndrom festgestellt worden war.

Bundessozialgericht hebt das Urteil auf

Der Kläger legte Revision ein und argumentierte, dass bei einer medizinisch notwendigen, aber nicht durchführbaren Maskenbeatmung immer ein GdB von 50 anzusetzen sei. Dieser schematischen Betrachtung erteilte das Bundessozialgericht eine Absage.

Die Revision war trotzdem erfolgreich, weil das Berufungsurteil nach Ansicht des BSG nicht genügend Tatsachen enthielt. Der Terminbericht des Bundessozialgerichts nennt dabei zwei ungeklärte Fragen.

Das Landessozialgericht hatte zwar angenommen, dass beim Kläger eine nicht durchführbare nasale Überdruckbeatmung vorliegt. Es fehlten jedoch bindende Feststellungen dazu, ob eine kontinuierliche Überdruckbeatmung überhaupt medizinisch notwendig war.

Darüber hinaus war nicht ausreichend aufgeklärt worden, welche konkreten gesundheitlichen Beeinträchtigungen aus der Schlafapnoe entstanden. Insbesondere vermisste das BSG eine objektivierbare Untersuchung der Tagesschläfrigkeit.

Warum eine nicht verträgliche Maske nicht automatisch GdB 50 bedeutet

Teil B Nummer 8.7 der Versorgungsmedizinischen Grundsätze sieht für ein im Schlaflabor nachgewiesenes Schlafapnoe-Syndrom unterschiedliche Bewertungen vor. Die Einstufung hängt zunächst davon ab, ob eine kontinuierliche nasale Überdruckbeatmung erforderlich und durchführbar ist.

Gesundheitliche Situation Bewertung nach den Versorgungsmedizinischen Grundsätzen Schlafapnoe ohne notwendige kontinuierliche Überdruckbeatmung GdB 0 bis 10 Kontinuierliche nasale Überdruckbeatmung ist notwendig und durchführbar GdB 20 Notwendige kontinuierliche Überdruckbeatmung ist nicht durchführbar GdB 50 kommt in Betracht, nach dem BSG aber nicht automatisch Zusätzliche Folgeerkrankungen oder Komplikationen Gesonderte Prüfung bei der Bildung des Gesamt-GdB

Nach dem Wortlaut der dritten Bewertungsstufe könnte der Eindruck entstehen, dass eine nicht durchführbare Beatmung immer zu einem GdB von 50 führt. Das BSG verlangt jedoch eine Betrachtung der tatsächlich bestehenden Einschränkungen.

Die bloße Feststellung, dass eine Maske wegen Angst, Panik, Druckgefühl oder anderer Beschwerden nicht getragen werden kann, genügt daher nicht. Zusätzlich muss nachgewiesen werden, dass die unbehandelte Schlafapnoe erhebliche und dauerhafte Folgen verursacht.

Alltagsfolgen müssen mit einer Narkolepsie vergleichbar sein

Das Bundessozialgericht bestätigte, dass der Beschluss des Ärztlichen Sachverständigenbeirats aus dem Jahr 2012 berücksichtigt werden darf. Danach setzt ein GdB von 50 Einschränkungen voraus, die in ihrer Schwere mit den Folgen einer Narkolepsie vergleichbar sind.

Das bedeutet nicht, dass Betroffene zusätzlich an Narkolepsie erkrankt sein müssen. Verglichen werden vielmehr Ausmaß und Folgen der Beschwerden, etwa ausgeprägte Tagesschläfrigkeit, Schlafattacken, erhebliche Konzentrationsprobleme oder ein unwillkürliches Einschlafen.

Auch ein automatisiertes Handeln bei starker Ermüdung, Gefährdungen im Straßenverkehr oder erhebliche Einschränkungen der beruflichen Leistungsfähigkeit können für die Bewertung bedeutsam sein. Das BSG hat allerdings kein bestimmtes medizinisches Testverfahren vorgeschrieben.

Das Landessozialgericht muss nun prüfen, wie stark die Tagesmüdigkeit des Klägers tatsächlich ausgeprägt ist. Eine allgemeine Schilderung von Erschöpfung reicht dafür möglicherweise nicht aus, wenn objektive schlafmedizinische Befunde fehlen.

Die medizinische Notwendigkeit der CPAP-Therapie muss feststehen

Das Urteil zeigt außerdem, dass eine CPAP-Unverträglichkeit erst dann für die dritte Bewertungsstufe erheblich wird, wenn die Behandlung medizinisch notwendig ist. Eine lediglich empfohlene oder zeitweise eingesetzte Maske genügt dafür nicht ohne Weiteres.

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Ärztliche Berichte sollten deshalb klar erläutern, weshalb eine kontinuierliche Überdruckbeatmung erforderlich ist. Dazu gehören Befunde des Schlaflabors, der festgestellte Schweregrad der Atemaussetzer und eine nachvollziehbare Einschätzung der behandelnden Fachärzte.

Ändert sich der Gesundheitszustand während eines langjährigen Gerichtsverfahrens, müssen außerdem die unterschiedlichen Zeiträume betrachtet werden. Im entschiedenen Fall stand einem früher diagnostizierten hochgradigen Syndrom ein späterer Befund gegenüber, der nur noch eine leicht- bis mittelgradige Ausprägung auswies.

Auch die Nichtdurchführbarkeit muss nachvollziehbar belegt sein

Betroffene sollten dokumentieren lassen, weshalb die Maskenbeatmung nicht möglich ist. Dazu können Berichte über erfolglose Maskenanpassungen, andere Maskenmodelle, Druckveränderungen, Luftbefeuchter oder wiederholte Behandlungsversuche gehören.

Bei Panikattacken oder schweren Angstreaktionen sind fachärztliche Berichte besonders wichtig. Aus ihnen sollte hervorgehen, wie häufig die Reaktionen auftreten, wie schwer sie sind und weshalb eine Fortsetzung der Therapie nicht zumutbar oder medizinisch nicht möglich ist.

Eine bloße Abneigung gegen die Maske dürfte regelmäßig nicht genügen. Ebenso wenig reicht es aus, die Behandlung ohne weitere Abklärung abzubrechen, obwohl noch erfolgversprechende Anpassungen oder andere Therapieformen zur Verfügung stehen.

Tagesschläfrigkeit wird bei künftigen Verfahren stärker geprüft

Das BSG bezeichnet die Tagesschläfrigkeit als Leitsymptom des obstruktiven Schlafapnoe-Syndroms. Behörden und Sozialgerichte müssen deshalb genauer feststellen, ob und in welchem Umfang Betroffene tagsüber in ihrer Aufmerksamkeit, Belastbarkeit und Sicherheit eingeschränkt sind.

Hilfreich können schlafmedizinische Untersuchungen und standardisierte Erhebungen zur Tagesschläfrigkeit sein. Auch ärztlich dokumentierte Schlafattacken, Beinaheunfälle, Leistungseinbrüche oder notwendige Ruhephasen können das Gesamtbild ergänzen.

Subjektive Angaben bleiben wichtig, sollten aber durch medizinische Befunde gestützt werden. Je genauer Dauer, Häufigkeit und Auswirkungen beschrieben sind, desto verlässlicher kann das Versorgungsamt die Beeinträchtigungen bewerten.

Andere Erkrankungen bleiben für den Gesamt-GdB wichtig

Das Urteil betrifft vor allem die Bewertung der Schlafapnoe als einzelne Gesundheitsstörung. Daneben müssen psychische Erkrankungen, Herz-Kreislauf-Beschwerden, Bluthochdruck oder weitere dauerhafte Beeinträchtigungen weiterhin berücksichtigt werden.

Die einzelnen GdB-Werte werden dabei nicht zusammengerechnet. Entscheidend ist, wie sich die Erkrankungen gegenseitig verstärken und welche Auswirkungen sie zusammen auf die Teilhabe haben.

Ein Einzel-GdB von 20 für die Schlafapnoe kann deshalb zusammen mit anderen erheblichen Beschwerden zu einem Gesamt-GdB von 50 führen. Umgekehrt ergibt ein Einzel-GdB von 50 wegen der Schlafapnoe regelmäßig bereits die Schwerbehinderteneigenschaft, sofern die Voraussetzungen bewiesen sind.

Eine ausführliche Einordnung der bisherigen Bewertungsstufen enthält der Gegen-Hartz-Beitrag „Wie viel Prozent Schwerbehinderung bekommt man bei Schlafapnoe?“. Welche weiteren Ansprüche mit der Feststellung verbunden sein können, zeigt der Beitrag „Schwerbehinderung: 15 Ansprüche bei einem GdB von 50“.

Urteil ist weder vollständige Niederlage noch Anerkennung

Der Kläger war mit seiner Revision erfolgreich, weil das Urteil des Landessozialgerichts aufgehoben wurde. Er hat damit aber noch keinen Anspruch auf einen GdB von 50 zugesprochen bekommen.

Zugleich hat das BSG seine Auffassung zurückgewiesen, nach der eine notwendige und nicht durchführbare Beatmung automatisch zur Schwerbehinderung führen müsse. Das Landessozialgericht muss nun medizinisch genauer aufklären und anschließend erneut entscheiden.

Für andere Betroffene bedeutet das Urteil höhere Anforderungen an die medizinische Dokumentation. Eine nicht verträgliche Atemmaske öffnet die Prüfung eines GdB von 50, ersetzt aber nicht den Nachweis schwerer Folgen im Alltag.

Beispiel aus der Praxis

Ein 55-jähriger Arbeitnehmer leidet an einer im Schlaflabor bestätigten obstruktiven Schlafapnoe. Mehrere CPAP-Masken wurden angepasst, lösen bei ihm jedoch fachärztlich dokumentierte Panikattacken aus, sodass die Behandlung trotz wiederholter Versuche nicht durchgeführt werden kann.

Allein diese Unverträglichkeit sichert ihm nach dem BSG-Urteil noch keinen GdB von 50. Zusätzlich muss geprüft werden, ob erhebliche Tagesschläfrigkeit, Schlafattacken, Konzentrationsausfälle oder vergleichbar schwere Einschränkungen bestehen und medizinisch belegt sind.

Kann der Mann dagegen ohne größere Probleme arbeiten, Auto fahren und seinen Alltag bewältigen, spricht dies eher gegen einen Einzel-GdB von 50. Sind schwere Tagesfolgen objektiv nachgewiesen, bleibt die Anerkennung weiterhin möglich.

Häufige Fragen und Antworten zu Schlafapnoe und GdB 50

1. Führt eine nicht verträgliche CPAP-Maske automatisch zu einem GdB von 50?

Nein. Nach dem Bundessozialgericht reicht die Nichtdurchführbarkeit der Maskenbeatmung allein nicht aus. Zusätzlich müssen schwere und dauerhafte gesundheitliche Auswirkungen festgestellt werden.

2. Welche Voraussetzungen müssen für einen GdB von 50 erfüllt sein?

Die Schlafapnoe muss im Schlaflabor nachgewiesen sein, eine kontinuierliche nasale Überdruckbeatmung muss medizinisch notwendig sein und diese Behandlung darf nicht durchführbar sein. Hinzukommen müssen Beeinträchtigungen, die in ihrer Schwere mit den Folgen einer Narkolepsie vergleichbar sind.

3. Welche Bedeutung hat die Tagesschläfrigkeit?

Das BSG bezeichnet sie als Leitsymptom der obstruktiven Schlafapnoe. Ihr konkretes Ausmaß muss möglichst objektivierbar untersucht werden, weil leichte Müdigkeit anders zu bewerten ist als Schlafattacken oder erhebliche Konzentrationsausfälle.

4. Muss zusätzlich eine Narkolepsie diagnostiziert sein?

Nein. Das Gericht verlangt keine zusätzliche Narkolepsie-Diagnose. Verglichen werden lediglich die Schwere und die funktionellen Folgen der Erkrankungen.

5. Hat der Kläger vor dem Bundessozialgericht endgültig gewonnen?

Nein. Das BSG hat das Berufungsurteil aufgehoben und den Fall an das Landessozialgericht zurückverwiesen. Dort muss erneut geprüft werden, ob eine CPAP-Therapie notwendig ist und ob die gesundheitlichen Folgen einen GdB von mindestens 50 rechtfertigen.

6. Welche Unterlagen sollten Betroffene beim GdB-Antrag einreichen?

Besonders wichtig sind aktuelle Schlaflaborbefunde, fachärztliche Berichte zur notwendigen Therapie und Nachweise über gescheiterte Behandlungsversuche. Zusätzlich sollten Tagesmüdigkeit, Schlafattacken, Konzentrationsprobleme und Auswirkungen auf Arbeit, Straßenverkehr und Alltag medizinisch möglichst genau dokumentiert werden.