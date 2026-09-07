Kündigung: Bundesarbeitsgericht bestätigt – Dieser Fehler kann den besonderen Kündigungsschutz kosten

Eine Kündigung kann rechtlich angreifbar sein – und trotzdem den Arbeitsplatz kosten. Arbeitnehmer haben nach Zugang einer schriftlichen Kündigung grundsätzlich nur drei Wochen Zeit, um Kündigungsschutzklage beim Arbeitsgericht zu erheben. Wer diese Frist verstreichen lässt, riskiert, dass selbst eine eigentlich unwirksame Kündigung wirksam wird.

Eine aktuelle Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts zeigt, dass die Drei-Wochen-Frist noch eine zweite gefährliche Bedeutung haben kann. Wer einen besonderen Kündigungsschutz besitzt, den der Arbeitgeber nicht kennt, muss auch diesen Schutz rechtzeitig geltend machen. Das BAG wies am 30. Juli 2026 die Revision einer Arbeitnehmerin zurück (2 AZR 70/25).

Drei Wochen nach der Kündigung kann alles vorbei sein

§ 4 Kündigungsschutzgesetz setzt eine klare Frist: Will ein Arbeitnehmer geltend machen, dass eine Kündigung sozial ungerechtfertigt oder aus einem anderen Grund unwirksam ist, muss er innerhalb von drei Wochen nach Zugang der schriftlichen Kündigung Klage beim Arbeitsgericht erheben.

Das betrifft nicht nur die klassische Kündigung wegen fehlender sozialer Rechtfertigung. Die Drei-Wochen-Frist erfasst grundsätzlich auch andere Gründe, mit denen Arbeitnehmer die Unwirksamkeit einer Kündigung angreifen wollen.

Die drastische Folge steht in § 7 KSchG: Greift der Beschäftigte die Kündigung nicht rechtzeitig an, gilt sie grundsätzlich von Anfang an als rechtswirksam. Der Arbeitnehmer kann seinen Kündigungsschutz also bereits dadurch verlieren, dass er zu lange wartet.

Der Zugang der Kündigung startet die Uhr

Maßgeblich ist grundsätzlich der Zeitpunkt, zu dem die schriftliche Kündigung dem Arbeitnehmer zugeht. Liegt der Brief also am Montag im Briefkasten, beginnt die Fristberechnung mit dem Zugang. Drei Wochen später muss die Kündigungsschutzklage beim Arbeitsgericht eingegangen sein.

Arbeitnehmer sollten deshalb den Briefumschlag aufheben und sofort notieren, wann sie die Kündigung erhalten haben. Gerade wenn Arbeitgeber und Arbeitnehmer später über den Zugangstag streiten, kann dieser Punkt über die Kündigungsschutzklage entscheiden.

Nicht erst auf Gewerkschaft, Anwalt oder Arbeitgeber warten

Nach einer Kündigung beginnen oft Gespräche: Der Arbeitnehmer ruft die Personalabteilung an, bittet den Chef um Rücknahme der Kündigung oder vereinbart einen Termin bei einem Rechtsanwalt. Die Drei-Wochen-Frist läuft trotzdem weiter.

Auch ein Widerspruch beim Arbeitgeber ersetzt keine Kündigungsschutzklage.

Dasselbe gilt für die Hoffnung auf einen Aufhebungsvertrag, eine Abfindung oder eine interne Lösung. Solange keine verlässliche rechtliche Lösung vorliegt, läuft die Frist weiter.

Wer seine Rechte sichern will, darf deshalb nicht bis zum Ende der drei Wochen warten.

Der aktuelle BAG-Fall zeigt eine zweite Drei-Wochen-Falle

Das BAG musste am 30. Juli 2026 über eine Arbeitnehmerin entscheiden, die einen besonderen gesetzlichen Kündigungsschutz geltend machte. Im Ausgangsfall ging es um den Schutz einer Beschäftigten, die Schritte zur Vorbereitung einer Betriebsratswahl unternommen hatte.

Für die praktische Bedeutung des Urteils ist jedoch ein anderer Punkt besonders wichtig: Der Arbeitgeber kannte nicht alle Tatsachen, die den besonderen Kündigungsschutz auslösen sollten.

Das Thüringer Landesarbeitsgericht entschied deshalb bereits in der Vorinstanz: Die Arbeitnehmerin hätte den Arbeitgeber innerhalb von drei Wochen nach Zugang der Kündigung über die entscheidenden Umstände ihres Sonderkündigungsschutzes informieren müssen (LAG Thüringen, 22. Januar 2025 – 1 Sa 59/24).

Sie tat dies nicht ausreichend. Nach Ansicht des LAG hatte sie deshalb ihren besonderen Kündigungsschutz verwirkt.

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Das BAG wies die Revision der Arbeitnehmerin am 30. Juli 2026 zurück.

Eine Kündigungsschutzklage allein reicht nicht immer

Der Fall zeigt eine gefährliche Besonderheit. Die Arbeitnehmerin hatte ihre Kündigung rechtzeitig gerichtlich angegriffen. Trotzdem half ihr das nicht beim streitigen Sonderkündigungsschutz.

In ihrer Klageschrift hatte sie lediglich vorsorglich auf § 15 KSchG hingewiesen. Das war dem Thüringer LAG zuwenig.

Das Gericht verlangte konkrete Informationen darüber, warum der besondere Kündigungsschutz greifen sollte. Erst rund 15 Monate später erläuterte die Arbeitnehmerin ausführlich diese entscheidenden Tatsachen. Das war nach Auffassung des Gerichts viel zu spät.

Selbst eine fristgerecht eingereichte Kündigungsschutzklage sichert nicht jeden denkbaren besonderen Kündigungsschutz.

Schwerbehinderte Arbeitnehmer sollten besonders aufmerksam sein

Die Vorinstanz stützte ihre Entscheidung ausdrücklich auf die Rechtslage beim Kündigungsschutz schwerbehinderter Menschen. Dort kann ein Problem entstehen, wenn der Arbeitgeber bei Ausspruch der Kündigung nichts von der Schwerbehinderung oder den maßgeblichen Umständen weiß.

Das BAG hat bereits entschieden, dass Arbeitnehmer sich nicht unbegrenzt später auf einen dem Arbeitgeber unbekannten Sonderkündigungsschutz berufen dürfen. Als Maßstab zieht die Rechtsprechung ebenfalls die Drei-Wochen-Frist des Kündigungsschutzgesetzes heran.

Das BAG berücksichtigt zusätzlich eine angemessene Übermittlungszeit. Arbeitnehmer sollten in jedem Fall den Arbeitgeber möglichst sofort und nachweisbar informieren.

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Drei Wochen bedeuten deshalb zwei unterschiedliche Dinge

Arbeitnehmer sollten diese beiden Regeln auseinanderhalten. Erstens müssen sie grundsätzlich innerhalb von drei Wochen nach Zugang der Kündigung Kündigungsschutzklage erheben.

Zweitens kann bei einem Sonderkündigungsschutz eine zusätzliche Pflicht entstehen, den Arbeitgeber rechtzeitig über die Tatsachen zu informieren, die diesen besonderen Schutz auslösen – insbesondere dann, wenn der Arbeitgeber davon bisher nichts wusste.

Eine rechtzeitige Kündigungsschutzklage ersetzt nicht immer diese Mitteilung.

Wann eine spätere Klage ausnahmsweise möglich ist

Das Kündigungsschutzgesetz kennt eine nachträgliche Zulassung der Kündigungsschutzklage. Die Hürden liegen allerdings hoch.

Nach § 5 KSchG kommt eine nachträgliche Zulassung vor allem in Betracht, wenn ein Arbeitnehmer verhindert war, die Klage innerhalb der Drei-Wochen-Frist einzureichen.

Sobald das Hindernis wegfällt, läuft erneut eine kurze Frist. Den Antrag auf nachträgliche Zulassung müssen Sie grundsätzlich innerhalb von zwei Wochen stellen. Nach sechs Monaten ist eine nachträgliche Zulassung dann generell ausgeschlossen.

Eine wichtige Sonderregel besteht für Frauen, die ohne eigenes Verschulden erst nach Ablauf der Klagefrist erfahren, dass sie zum Zeitpunkt der Kündigung bereits schwanger waren.

Arbeitnehmer sollten eine nachträgliche Zulassung jedoch nie einplanen. Sie bleibt die Ausnahme.

Diese fünf Schritte sollten Arbeitnehmer sofort erledigen

Nach Zugang einer Kündigung zählt jeder Tag. Notieren Sie zuerst den exakten Zugangstag und bewahren Sie Kündigungsschreiben sowie Umschlag auf. Prüfen Sie anschließend sofort, wann die Drei-Wochen-Frist endet. Erheben Sie rechtzeitig Kündigungsschutzklage, wenn Sie gegen die Kündigung vorgehen wollen.

Prüfen Sie außerdem, ob bei Ihnen ein besonderer Kündigungsschutz bestehen könnte. Das betrifft zum Beispiel eine Schwerbehinderung, Schwangerschaft, oder Sonderfälle im Betriebsrecht.

Kennt der Arbeitgeber die Tatsachen womöglich, die einen Sonderschutz bedeuten, dann teilen Sie diese frühzeitig mit, konkret und mit Nachweisen.

Pauschale Hinweis sind unzureichend

Der aktuelle Fall zeigt, dass eine vage Formulierung riskant sein kann. Der bloße Hinweis auf eine Gesetzesvorschrift genügte dem LAG nicht.

Arbeitnehmer sollten deshalb nicht lediglich schreiben, sie hätten „Sonderkündigungsschutz“. Sie sollten vielmehr konkret mitteilen, um welchen Schutz es sich handelt, und auf welcher Grundlage er besteht.

Das ermöglicht dem Arbeitgeber, den Schutz zu prüfen. Zudem lässt sich so später beweisen, dass der Arbeitnehmer sich rechtzeitig darauf berufen hat.

Die wichtigste Regel nach jeder Kündigung

Wer eine schriftliche Kündigung erhält, sollte sich den Zugangstag wie eine rote Linie im Kalender markieren.

Die drei Wochen sind keine unverbindliche Bedenkzeit. Sie entscheiden häufig darüber, ob ein Arbeitsgericht die Kündigung überhaupt noch überprüfen kann.

Und das aktuelle Verfahren zeigt: In besonderen Fällen reicht es sogar nicht, nur rechtzeitig zu klagen. Ein unbekannter Sonderkündigungsschutz kann zusätzlich verloren gehen, wenn der Beschäftigte die entscheidenden Tatsachen nicht rechtzeitig offenlegt.

FAQ: Fristen beim Kündigungsschutz

Muss ich auch klagen, wenn die Kündigung offensichtlich rechtswidrig ist?

Grundsätzlich ja. Wer sich auf die Unwirksamkeit einer Kündigung berufen will, muss regelmäßig innerhalb von drei Wochen Kündigungsschutzklage erheben. Andernfalls kann die Kündigung nach § 7 KSchG als wirksam gelten.

Stoppt ein Gespräch mit dem Arbeitgeber die Drei-Wochen-Frist?

Nein. Verhandlungen über eine Rücknahme der Kündigung, eine Abfindung oder eine andere Lösung hemmen die gesetzliche Klagefrist grundsätzlich nicht.

Reicht es, meinen Sonderkündigungsschutz erst später im Prozess zu erwähnen?

Darauf sollten Arbeitnehmer keinesfalls vertrauen. Kennt der Arbeitgeber die schutzauslösenden Tatsachen nicht, kann eine verspätete Mitteilung dazu führen, dass sich der Arbeitnehmer auf den besonderen Schutz nicht mehr berufen kann. Der aktuelle BAG-Fall unterstreicht dieses Risiko.

Quellen

Bundesarbeitsgericht, Sitzungsergebnis vom 30. Juli 2026 – 2 AZR 70/25 (Das Bundesarbeitsgericht)

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 22. September 2016 – 2 AZR 700/15 (Das Bundesarbeitsgericht)

Bundesministerium der Justiz, Kündigungsschutzgesetz §§ 4 bis 7 (Gesetze im Internet)

Thüringer Landesarbeitsgericht, Urteil vom 22. Januar 2025 – 1 Sa 59/24 (Open Legal Data)