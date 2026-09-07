5 Tricks beim Jobcenter: So holst Du mehr Bürgergeld raus

Ein fehlender Zuschlag, zu viel angerechnetes Einkommen oder eine nicht beantragte Erstausstattung: Wer Leistungen vom Jobcenter erhält, sollte seinen Anspruch genauer prüfen.

Trick 1: Persönliche Mehrbedarfe im Bescheid prüfen

Der Regelbedarf deckt nicht jede besondere Lebenssituation ab. Deshalb sieht § 21 SGB II zusätzliche Mehrbedarfe vor, etwa bei Alleinerziehung oder Schwangerschaft. Wer allein für die Pflege und Erziehung eines Kindes unter sieben Jahren sorgt, hat grundsätzlich Anspruch auf einen Zuschlag von 36 Prozent des Regelbedarfs für Alleinstehende.

Bei einem Regelbedarf von 563 Euro sind das 202,68 Euro monatlich. Der gleiche Prozentsatz gilt grundsätzlich bei zwei oder drei Kindern unter 16 Jahren; bei anderen Familienkonstellationen wird der Zuschlag anders berechnet. Entscheidend ist die tatsächliche Betreuungssituation, nicht allein der Familienstand.

Schwangere erhalten nach der zwölften Schwangerschaftswoche einen Mehrbedarf von 17 Prozent ihres eigenen Regelbedarfs. Bei 563 Euro entspricht das 95,71 Euro monatlich. Auch eine medizinisch notwendige, kostenaufwendige Ernährung kann einen zusätzlichen Anspruch begründen.

Praktisch lohnt sich der Abgleich zwischen den persönlichen Verhältnissen und den einzelnen Positionen im Berechnungsbogen. Fehlende Angaben sollten mit passenden Nachweisen ergänzt werden, beispielsweise zum voraussichtlichen Entbindungstermin oder zur Betreuung der Kinder.

Trick 2: Durchlauferhitzer oder Boiler angeben

Wer sein Warmwasser in der Wohnung mit einem elektrischen Durchlauferhitzer oder Boiler erzeugt, sollte den Warmwassermehrbedarf prüfen. Voraussetzung ist, dass diese Kosten nicht bereits als Warmwasserkosten bei Unterkunft und Heizung berücksichtigt werden. Für alleinstehende Erwachsene mit 563 Euro Regelbedarf beträgt die übliche Pauschale 12,95 Euro monatlich.

Der Betrag wird für jede leistungsberechtigte Person im Haushalt gesondert berechnet. Für Kinder gelten niedrigere Prozentsätze. Bei mehreren Personen kann deshalb ein deutlich höherer Gesamtbetrag zusammenkommen.

Als Nachweis eignet sich beispielsweise eine Vermieterbescheinigung über die Art der Warmwasserbereitung. Höhere Aufwendungen als die gesetzliche Pauschale werden nur berücksichtigt, soweit eine separate Messeinrichtung sie nachweist. Weitere Informationen bietet der Ratgeber zum Bürgergeld-Mehrbedarf für Warmwasser.

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Trick 3: Beim Arbeitseinkommen höhere Ausgaben nachweisen

Wer arbeitet und ergänzend Leistungen erhält, sollte die Einkommensanrechnung kontrollieren. Für bestimmte Versicherungen und notwendige Ausgaben im Zusammenhang mit der Arbeit berücksichtigt das Jobcenter grundsätzlich einen monatlichen Grundabsetzbetrag von 100 Euro. Liegt das monatliche Bruttoerwerbseinkommen über 400 Euro, können nachgewiesene höhere Aufwendungen diesen Betrag ersetzen.

Das betrifft etwa anerkannte notwendige Fahrtkosten zur Arbeit und berücksichtigungsfähige Versicherungsbeiträge. Werden insgesamt 160 Euro anerkannt, sind gegenüber dem pauschalen Ansatz weitere 60 Euro vom Einkommen abzusetzen. Bei ansonsten unveränderten Verhältnissen und ausreichendem anrechenbarem Einkommen kann die ergänzende Jobcenter-Leistung dadurch um 60 Euro steigen.

Die 160 Euro kommen dabei an die Stelle der 100 Euro und werden nicht vollständig zusätzlich abgezogen. Daneben bestehen die prozentualen Erwerbstätigenfreibeträge nach § 11b SGB II. Sonderregeln gelten unter anderem für bestimmte Schülerinnen, Schüler und Auszubildende unter 25 Jahren.

Für die Prüfung sollten Lohnabrechnungen, Versicherungsnachweise und Belege über Arbeitswege vorliegen. Nicht jede private Ausgabe ist absetzbar.

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Trick 4: Erstausstattung gesondert beantragen

Nach einer Trennung oder dem Ende einer Wohnungslosigkeit fehlt mitunter die notwendige Wohnungsausstattung. Für einen solchen Bedarf können Leistungen für eine Erstausstattung einschließlich Haushaltsgeräten infrage kommen. Auch Erstausstattungen bei Schwangerschaft und Geburt gehören zu den gesondert geregelten Hilfen.

Eine berechtigte Erstausstattung nach § 24 Absatz 3 SGB II wird grundsätzlich ohne Rückzahlungspflicht erbracht. Möglich sind Geld- oder Sachleistungen, die Höhe kann regional unterschiedlich ausfallen. Der gewöhnliche Ersatz eines verschlissenen Geräts ist davon zu unterscheiden; bei einem unabweisbaren Bedarf kann stattdessen ein Darlehen infrage kommen.

Betroffene sollten die benötigten Gegenstände und den Anlass konkret benennen und die Hilfe vor dem Kauf gesondert beantragen. Auch ohne laufenden Leistungsbezug kann ein Anspruch bestehen, wenn Einkommen und Vermögen für den besonderen Bedarf nicht ausreichen. Das bestätigt die Bundesagentur für Arbeit zu einmaligen Leistungen.

Ein Umzug allein begründet dagegen keinen Anspruch auf eine komplett neue Einrichtung. Wer bereits nutzbare Möbel besitzt, muss diesen Umstand bei der Antragstellung angeben. Hinweise zum Verfahren enthält der Ratgeber zur Erstausstattung der Wohnung.

Trick 5: Fehlerhafte Bescheide rechtzeitig korrigieren lassen

Fehlt ein Anspruch im Bescheid, kann ein Widerspruch eine Korrektur und Nachzahlung ermöglichen. Die Frist beträgt bei ordnungsgemäßer Rechtsbehelfsbelehrung grundsätzlich einen Monat nach Bekanntgabe. Grundlage ist § 84 Sozialgerichtsgesetz.

Ist die Frist bereits abgelaufen, kommt ein Überprüfungsantrag infrage. Dafür sollten Betroffene den betroffenen Bescheid, den Zeitraum und den vermuteten Fehler möglichst genau benennen. Eine verständliche Erläuterung bietet der Ratgeber zum Überprüfungsantrag beim Bürgergeld.

Für Nachzahlungen gilt im SGB II eine verkürzte Rückwirkung: Bei einem im Jahr 2026 gestellten Überprüfungsantrag können grundsätzlich Leistungen ab dem 1. Januar 2025 nachgezahlt werden. Das sind also nicht lediglich die letzten zwölf Monate vor dem Antrag. Voraussetzung bleibt, dass im betreffenden Zeitraum tatsächlich ein Anspruch bestand und die gesetzlichen Bedingungen für die Korrektur erfüllt sind.

Diese zeitliche Begrenzung ergibt sich aus § 40 SGB II in Verbindung mit § 44 SGB X. Sie ersetzt keinen fehlenden ursprünglichen Leistungsantrag. Ein Überprüfungsantrag führt deshalb nicht automatisch zu einer Nachzahlung.

Welche Beträge möglich sind

Ansatzpunkt Möglicher finanzieller Effekt Voraussetzung Alleinerziehendenmehrbedarf Beispielsweise 202,68 Euro monatlich Alleinige Betreuung eines Kindes unter sieben Jahren bei 563 Euro Regelbedarf Warmwassermehrbedarf 12,95 Euro monatlich für einen alleinstehenden Erwachsenen Warmwasserbereitung in der Wohnung, keine doppelte Kostenübernahme Höhere Absetzbeträge Im Rechenbeispiel 60 Euro mehr monatlich 160 Euro anerkannte Aufwendungen statt 100 Euro Pauschale bei mehr als 400 Euro Bruttoerwerbseinkommen Erstausstattung Bedarfsabhängige Geld- oder Sachleistung Gesonderter Antrag und nachgewiesener Ausstattungsbedarf Bescheidkorrektur Nachzahlung zu Unrecht vorenthaltener Leistungen Fehlerhafter Bescheid und Einhaltung der rechtlichen Voraussetzungen

Die Beträge sind keine allgemeine Zusage und lassen sich nicht für jeden Haushalt zusammenrechnen. Manche Hilfen decken konkrete zusätzliche Ausgaben, andere korrigieren eine zu niedrige laufende Zahlung. Entscheidend ist, welcher Anspruch im eigenen Fall bisher fehlt.

Beispiel aus der Praxis: Ein fehlender Zuschlag macht 202,68 Euro aus

Eine Mutter lebt mit ihrem vierjährigen Kind zusammen und übernimmt dessen Pflege und Erziehung allein. Im fiktiven Beispiel berücksichtigt das Jobcenter zwar den Regelbedarf und die anerkannten Wohnkosten, übersieht aber den Alleinerziehendenmehrbedarf. Die Mutter bemerkt den Fehler im Berechnungsbogen und legt innerhalb der Monatsfrist Widerspruch ein.

Nach Prüfung erkennt das Jobcenter den Zuschlag von 36 Prozent an. Bei 563 Euro Regelbedarf erhöht sich ihr monatlicher Anspruch dadurch um 202,68 Euro, sofern alle übrigen Berechnungspositionen unverändert bleiben. Für die vom korrigierten Bescheid erfassten Monate wird die fehlende Leistung nachgezahlt.