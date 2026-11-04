Barrierearmes Bad: Recht auf Umbau auch ohne Behinderung

Wohnungseigentümer dürfen ihr Badezimmer auch dann barriereärmer umbauen, wenn sie selbst keine Behinderung haben. Das entschied das Landgericht Berlin II im Streit zwischen Wohnungseigentümern und ihrer Eigentümergemeinschaft.

Die Eigentümer wollten ihr Badezimmer vergrößern, dafür eine tragende Wand versetzen und eine bodengleiche Dusche einbauen. Doch die Eigentümergemeinschaft wehrte sich gegen den Umbau. Die Richter gaben den Eigentümern recht und bestätigten ihren Anspruch auf Gestattung der geplanten Maßnahmen (Urteil vom 25. Juli 2025, 56 S 40/24 WEG).

Das Urteil ist auch für andere Wohnungseigentümer wichtig. Wer sein Badezimmer für das Alter oder mögliche Bewegungseinschränkungen vorbereiten möchte, muss dafür nicht bereits eine Behinderung nachweisen. Entscheidend ist, ob die geplanten Veränderungen Barrieren verringern und rechtlich angemessen sind.

Mehr Platz und ein niedriger Einstieg reichen aus

Nach Auffassung des Landgerichts muss der Umbau keine vollständige Barrierefreiheit herstellen: Schon eine bessere Bewegungsmöglichkeit im Bad kann genügen.

Ob die Eigentümer oder ihre Angehörigen bereits auf die Veränderung angewiesen sind, ist dafür unerheblich.

Auch verbleibende Hindernisse in der Wohnung schließen eine einzelne Verbesserung nicht aus. Der Anspruch auf solche Maßnahmen ist deshalb von der Frage zu unterscheiden, wann eine Wohnung insgesamt den Anforderungen an Barrierefreiheit und selbstständige Nutzung entspricht.

Die Gemeinschaft darf nicht nach Belieben ablehnen

§ 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 Wohnungseigentumsgesetz schützt angemessene bauliche Veränderungen, die dem Gebrauch durch Menschen mit Behinderungen dienen.

Eigentümer können solche Maßnahmen verlangen; über ihre Durchführung muss die Gemeinschaft im Rahmen ordnungsmäßiger Verwaltung beschließen.

Das bedeutet für Sie: Begründen Sie Ihren Antrag mit der konkreten Verbesserung der Nutzbarkeit. Eine niedrigere Einstiegshürde oder zusätzliche Bewegungsfläche lässt sich anhand von Plänen nachvollziehbarer erklären als mit dem bloßen Wunsch nach einem moderneren Bad.

Ein größerer Raum allein begründet allerdings keinen Anspruch auf jeden gewünschten Umbau. Wie wichtig die tatsächliche Wirkung einer Maßnahme ist, zeigt auch der Fall einer Eigentümerin, die mit ihrem Antrag auf barrierefreien Zugang scheiterte.

Tragende Wand: Die Statik muss stimmen

Im Berliner Fall sollte eine tragende Badezimmerwand teilweise in Richtung Wohnzimmer versetzt werden. Das Gericht verband die Erlaubnis mit technischen Vorgaben, um Lasten abzufangen. Pauschale statische Bedenken wiesen die Richter jedoch ab, nachdem sie die Planung geprüft hatten.

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Für Ihre Vorbereitung sollten Sie klar trennen zwischen gewünschter Nutzung und baulicher Machbarkeit. Lassen Sie bei Eingriffen in tragende Bauteile fachlich prüfen, wie Lasten abgefangen werden und welche Unterlagen oder Genehmigungen erforderlich sind.

Der Anspruch erlaubt keinen eigenmächtigen Baubeginn

Auch eine privilegierte Veränderung am Gemeinschaftseigentum braucht einen Gestattungsbeschluss oder eine entsprechende gerichtliche Entscheidung. Der gesetzliche Anspruch ersetzt diese Freigabe nicht.

Die Grenzen stehen in § 20 Absatz 4 WEG: Eine grundlegende Umgestaltung der Wohnanlage oder eine unbillige Benachteiligung einzelner Eigentümer ohne deren Einverständnis darf nicht beschlossen werden. Planen Sie deshalb frühzeitig, wie sich Eingriffe und Belastungen begrenzen lassen.

Eine Wohnberatung kann dabei helfen, sinnvolle Anpassungen zu erkennen, bevor Handwerksaufträge vergeben werden. Weitere Ansätze erläutert der Beitrag darüber, was Sie tun können, wenn die Wohnung nicht mehr zur Behinderung passt.

Bei Ablehnung kann das Gericht den Beschluss ersetzen

Bringen Sie zunächst einen ausreichend beschriebenen Antrag in die Eigentümerversammlung ein und sichern Sie Antragstext sowie Abstimmungsergebnis. Bleibt die notwendige Zustimmung aus, eröffnet § 44 Absatz 1 Satz 2 WEG die Beschlussersetzungsklage.

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Damit beantragen Sie, dass das Gericht den fehlenden Beschluss selbst fasst. Die Klage richtet sich gegen die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer, nicht gegen einzelne Nachbarn oder die Verwaltung persönlich.

Lassen Sie nach einer Ablehnung zeitnah prüfen, welche Anträge erforderlich sind. Für eine Anfechtungsklage gilt grundsätzlich ein Monat ab Beschlussfassung zur Klageerhebung und zwei Monate zur Begründung; diese besonderen Fristen gelten nicht ebenso für eine reine Beschlussersetzungsklage.

Umbau durchsetzen heißt nicht: Die Gemeinschaft bezahlt

Nach § 21 Absatz 1 WEG trägt der Eigentümer die Kosten einer ihm gestatteten baulichen Veränderung. Aus dem Anspruch auf Zustimmung folgt daher kein Anspruch darauf, die Rechnung auf die Nachbarn umzulegen.

Prüfen Sie die Finanzierung bereits während der Planung und lassen Sie Angebote nach einzelnen Arbeiten aufschlüsseln. Einen Überblick bietet der Beitrag zu Zuschüssen für den Badumbau bei Schwerbehinderung.

Bei Pflegebedürftigkeit kann die Pflegekasse bis zu 4.180 Euro je Maßnahme zur Verbesserung des Wohnumfelds gewähren. Voraussetzung ist, dass der Umbau die häusliche Pflege ermöglicht oder erheblich erleichtert oder eine möglichst selbstständige Lebensführung wiederherstellt; Einzelheiten erklärt der Beitrag zum Umbauzuschuss ab Pflegegrad 1.

Leben mehrere Pflegebedürftige in einer gemeinsamen Wohnung, kommen unter den gesetzlichen Voraussetzungen gebündelte Zuschüsse bis zu 16.720 Euro je Maßnahme infrage.

Klären Sie Förderanträge vor dem Baubeginn und warten Sie die Entscheidung über die Finanzierung ab. Wenn mehrere Förderwege infrage kommen, hilft eine genaue Kostenzuordnung dabei, Zuschüsse zur Wohnraumanpassung richtig zu kombinieren.

Für Mieter gilt eine andere Anspruchsgrundlage

Das Berliner Urteil betrifft Wohnungseigentümer und ihre Gemeinschaft. Mieter können sich gegenüber ihrem Vermieter auf § 554 BGB berufen, wenn sie eine bauliche Veränderung zur besseren Nutzung durch Menschen mit Behinderungen verlangen.

Dabei kommt es auch darauf an, ob dem Vermieter die Veränderung unter Abwägung der beiderseitigen Interessen zumutbar ist. Ein Beispiel bietet die Entscheidung zur Step-in-Badewanne, die ein Vermieter nicht verwehren durfte.

FAQ: Sechs Fragen zum barrierearmen Badumbau

Muss ich bereits eine anerkannte Behinderung haben?

Nein, nach dem Landgericht kommt es auf den Nutzen der Maßnahme für Menschen mit Behinderungen an. Eine eigene bestehende Behinderung ist nicht erforderlich.

Muss nach dem Umbau die gesamte Wohnung barrierefrei sein?

Nein, auch eine einzelne Verbesserung kann geschützt sein. Der Berliner Fall zeigt das an zusätzlicher Bewegungsfläche und einer bodentiefen Dusche.

Darf ich trotz Ablehnung einfach mit den Arbeiten beginnen?

Nein, bei einer baulichen Veränderung des Gemeinschaftseigentums brauchen Sie die erforderliche Gestattung. Ein Anspruch darauf berechtigt nicht zum eigenmächtigen Umbau.

Gegen wen muss ich klagen?

Die Beschlussersetzungsklage richtet sich gegen die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer. Mit ihr soll das Gericht die notwendige, bislang unterbliebene Beschlussfassung ersetzen.

Muss die Eigentümergemeinschaft meinen Badumbau finanzieren?

Grundsätzlich tragen Sie die Kosten der Ihnen gestatteten Veränderung selbst. Mögliche Zuschüsse müssen Sie unabhängig von der Zustimmung der Gemeinschaft prüfen und beantragen.

Bekomme ich ohne Pflegebedürftigkeit Geld von der Pflegekasse?

Ein vorsorglicher Umbau allein reicht dafür nicht aus. Der Zuschuss zur Wohnumfeldverbesserung setzt Pflegebedürftigkeit und die weiteren gesetzlichen Fördervoraussetzungen voraus.

Quellen

Bundesgerichtshof: Urteil vom 17. Juli 2026 – V ZR 162/25, Revisionsverfahren zum Klima-Splitgerät.

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz / Bundesamt für Justiz: § 20 WEG, § 21 WEG, § 44 WEG, § 45 WEG, § 554 BGB und § 40 SGB XI.

Landgericht Berlin II: Urteil vom 25. Juli 2025 – 56 S 40/24 WEG, Volltext und Besprechung bei Rechtsanwälte Kotz.