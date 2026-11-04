Arbeitnehmer stoppt 3 Minuten das Fließband für Rede: Gericht bestätigt Abmahnung

Er wollte seine Kollegen über drohenden Stellenabbau informieren und stoppte dafür nur drei Minuten eine Fertigungslinie: Die Abmahnung deswegen bleibt trotzdem in seiner Personalakte.

Das Landesarbeitsgericht Niedersachsen entschied, dass auch ein langjähriger Vertrauensmann der Gewerkschaft die Produktion nicht eigenmächtig unterbrechen durfte: auch nicht für eine solche Information, zumindest, wenn ihm andere Wege offenstanden. (LAG Niedersachsen, Urteil vom 19. August 2026 – 8 SLa 57/26)

Angst um Arbeitsplätze, Band gestopp

Der Montagewerker arbeitete seit 1996 im Unternehmen und engagierte sich seit fast 20 Jahren als Vertrauensmann der IG Metall. Der Arbeitgeber hatte im September 2024 die Haustarifverträge gekündigt, einschließlich des Tarifvertrags zur Beschäftigungssicherung. Beschäftigte fürchteten um ihre Arbeitsplätze.

Am 15. November 2024 hielt der Mann gegen 14 Uhr das Band in der Cockpitfertigung an, um gewerkschaftliche Informationen weiterzugeben. Diese betrafen mögliche Teilschließungen und Verlagerungen der Produktion. Rund drei Minuten stand die Vormontage still; in einer späteren Pause setzte der Engagierte den Austausch mit den Kollegen fort.

Gewerkschaftsarbeit steht unter Schutz – die gewählte Handlung bleibt überprüfbar

Das Gericht erkannte ausdrücklich an, dass die Information von Mitgliedern und Nichtmitgliedern über gewerkschaftliche Aktivitäten unter den Schutz von Artikel 9 Absatz 3 des Grundgesetzes fällt.

Arbeitgeber dürfen gewerkschaftliches Engagement nicht als solches mit einer Abmahnung bedrohen.

Dieser Schutz rechtfertigte nach Auffassung der Richter jedoch nicht, das Band zu stoppen, und damit auch die Arbeit der übrigen Beschäftigten an der Linie zu untebrrechen. Für die Frage, wann Arbeitgeber eine Abmahnung erteilen dürfen, kommt es also auf die konkrete Handlung und ihre Umstände an.

Die Information konnte bis zur Pause warten

Nach Einschätzung des Gerichts hätte der Vertrauensmann die Kollegen auch informieren können, ohne die Produktion zu unterbrechen. Er hätte eine Zusammenkunft in der Pause vorbereiten können und dafür werben: durch eine Ansprache, einen Aushang oder Handzettel.

Die Informationen waren laut den Richtern weder neu eingetroffen noch verlangten sie ein sofortiges Handeln. Die verständliche Sorge um Arbeitsplätze rechtfertigte also nicht gerade diese Unterbrechung des Betriebsablaufs.

Drei Minuten sind keine abmahnungsfreie Zeit

Der Beschäftigte argumentierte, die Unterbrechung sei äußerst kurz gewesen und habe keinen Ausfall an der Hauptfertigung verursacht. Das Gericht musste jedoch nicht einen Streit über einen finanziellen Schaden entscheiden:

📚 Lesen Sie auch: Länger beim selben Arbeitgeber beschäftigt zu sein hat einen gewissen Nachteil

Bereits der eigenmächtige Eingriff in die Vormontage verletzte die arbeitsvertraglichen Pflichten, so die Richter.

Für Beschäftigte bedeutet das: Eine kurze Dauer oder ein ausgebliebener Schaden schließen eine Abmahnung nicht aus. Ob eine Sanktion trägt, hängt dennoch vom einzelnen Vorwurf ab, wie auch unser Beitrag zeigt zu selbst eingetragenen Arbeitsstunden und dem Vorwurf des Arbeitszeitbetrugs.

Lange Betriebszugehörigkeit schützt nicht vor Abmahnung

Auch die lange Beschäftigungszeit verpflichtete den Arbeitgeber in diesem Fall nicht, sich mit einer Ermahnung zu begnügen. Er durfte förmlich darauf hinweisen, dass eine erneute solche Pflichtverletzung den Bestand des Arbeitsverhältnisses gefährden kann.

Eine Abmahnung hält dem Beschäftigten einen Vertragsverstoß vor und warnt vor Konsequenzen bei einer Wiederholung. Wer verstehen will, wie Abmahnungen eine spätere Kündigung vorbereiten können, sollte deshalb nicht nur den aktuellen Ärger betrachten.

Das Urteil ist kein allgemeines Verbot gewerkschaftlicher Gespräche

Das Landesarbeitsgericht entschied über einen eigenmächtigen Produktionsstopp unter konkreten Umständen. Daraus folgt weder ein Verbot gewerkschaftlicher Informationen während der Arbeitszeit noch eine Entscheidung über die Zulässigkeit eines gewerkschaftlich getragenen Streiks.

Der Beschäftigte verlangte die Entfernung der Abmahnung. Auch bei anderen Konflikten über die Arbeitsleistung, etwa beim sogenannten Dienst nach Vorschrift, müssen Gerichte den konkreten Pflichtverstoß und die Voraussetzungen einer Kündigung gesondert prüfen.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Welche Fehler eine Abmahnung angreifbar machen

Beschäftigte müssen eine Abmahnung nicht hinnehmen, wenn sie falsche Tatsachen enthält, den Vorwurf nicht erkennen lässt oder rechtlich erlaubtes Verhalten beanstandet. Auch eine unverhältnismäßige Abmahnung kann einen Anspruch auf Entfernung aus der Personalakte begründen.

Diese häufigen Unwirksamkeitsgründe bei Abmahnungen sollten Betroffene gezielt prüfen.

Im diesem Fall griffen die Einwände des Beschäftigten jedoch nicht. Das Gericht hielt den Vorwurf für ausreichend bestimmt und die Reaktion für verhältnismäßig.

Anders kann es liegen, wenn eine Abmahnung mehrere Vorwürfe verbindet, von denen einzelne nicht tragen, wie unser Beitrag über unwirksame Kündigungen und eine aus der Personalakte zu entfernende Abmahnung erläutert.

Entscheidend ist, ob eine Pflicht bestand

Bevor Sie sich rechtfertigen, sollten Sie prüfen lassen, ob Sie zu dem vom Arbeitgeber verlangten Verhalten verpflichtet waren. So kann eine Abmahnung wegen eines versäumten Personalgesprächs während einer Arbeitsunfähigkeit unberechtigt sein, wenn der Arbeitgeber das persönliche Erscheinen nicht verlangen durfte.

Auch gesundheitliche Einschränkungen können gegen einen vorwerfbaren Pflichtverstoß sprechen. Ein Beispiel dafür ist der Fall einer Arbeitnehmerin, deren Arbeitgeber trotz eines Attests Abmahnungen ausgesprochen hatte.

So sichern Sie nach einer Abmahnung Ihre Position

Bewahren Sie das Schreiben auf und halten Sie zeitnah fest, was tatsächlich passiert ist und welche Personen den Vorgang beobachtet haben. Unterschreiben Sie keine inhaltliche Zustimmung unter Zeitdruck; eine reine Empfangsbestätigung und ein Anerkenntnis des Vorwurfs sind unterschiedliche Erklärungen.

Dies erläutert der Beitrag über mögliche Rechtsfehler einer Abmahnung erläutert.

Nach § 83 Absatz 2 Betriebsverfassungsgesetz können Sie verlangen, dass der Arbeitgeber Ihre Gegendarstellung zur Personalakte nimmt; dadurch verschwindet die Abmahnung allerdings noch nicht.

Prüfen Sie deshalb mit Ihrer Gewerkschaft oder einer arbeitsrechtlichen Beratung, ob zusätzlich ein Anspruch auf Entfernung besteht, und nutzen Sie Ihr Recht auf Einsicht in die Personalakte.

FAQ: Abmahnung wegen eines kurzen Produktionsstopps

Darf der Arbeitgeber schon wegen drei Minuten abmahnen?

Ja, wenn darin eine arbeitsvertragliche Pflichtverletzung liegt und die Abmahnung den rechtlichen Anforderungen entspricht. Im entschiedenen Fall überzeugte das Gericht vor allem, dass der Beschäftigte die Informationen ohne Bandstopp hätte weitergeben können.

Schützt die Tätigkeit als Gewerkschaftsvertrauensmann vor einer Abmahnung?

Gewerkschaftliche Betätigung genießt grundrechtlichen Schutz, befreit aber nicht von jeder arbeitsvertraglichen Pflicht. Das Gericht muss die konkrete Tätigkeit und die entgegenstehenden Rechte des Arbeitgebers gegeneinander abwägen.

Muss der Arbeitgeber einen finanziellen Schaden beweisen?

Für die hier ausgesprochene Abmahnung war ein nachgewiesener finanzieller Schaden nicht erforderlich. Eine Forderung nach Schadensersatz wäre gesondert zu prüfen und war nicht Gegenstand der Entscheidung.

Kann ich die Entfernung einer unberechtigten Abmahnung verlangen?

Ja, etwa wenn der Arbeitgeber falsche Tatsachen behauptet, erlaubtes Verhalten beanstandet oder unverhältnismäßig reagiert. Verweigert er die Entfernung, können Sie den Anspruch vor dem Arbeitsgericht geltend machen.

Quellen

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz/Bundesamt für Justiz: Betriebsverfassungsgesetz, § 83 – Einsicht in die Personalakten.

Landesarbeitsgericht Niedersachsen: Urteil vom 19. August 2026 – 8 SLa 57/26, Volltext; Vorinstanz: Arbeitsgericht Hannover, Urteil vom 25. November 2025 – 12 Ca 182/25.