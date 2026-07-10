Kündigung: Diese Arbeitnehmer werden am häufigsten gekündigt

Jedes dritte Unternehmen in Deutschland plant 2026 , Stellen abzuabuen. In der Industrie sind es sogar vier von zehn Betrieben, wie eine aktuelle Konjunkturumfrage des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) zeigt. Wer jetzt eine Kündigung bekommt, steht vor einer Frist, die keine Kulanz kennt: drei Wochen.

Wer diese drei Wochen verstreichen lässt, ohne zu handeln, verliert seinen Anspruch auf eine Abfindung, und das selbst dann, wenn die Kündigung rechtlich angreifbar war.

Der Kündigungsatlas 2026 des Portals Allright, für den 3.207 Fälle ausgewertet wurden, zeigt: Die Betroffenen sind keine Randgruppe. Es trifft Menschen mitten in der Erwerbsbiografie.

Wer 2026 zuerst erwischt wird

Männer waren in den ausgewerteten Fällen häufiger betroffen als Frauen: 57,4 Prozent der Gekündigten sind Männer, 42,6 Prozent Frauen. Das Durchschnittsalter liegt bei 41,4 Jahren. Die größte Gruppe stellen die 31- bis 40-Jährigen mit 34,3 Prozent. Also Menschen, die seit einigen Jahren im Betrieb sind und sich gut aufgestellt wähnen.

Längere Betriebszugehörigkeit schützt also nicht automatisch. Die meisten Kündigungen treffen Beschäftigte nach zwei bis fünf Jahren; diese Gruppe macht 34,4 Prozent der Fälle aus. Die verbreitete Annahme, nach drei Jahren sei man sicher, ist demnach falsch. Auch die Probezeit ist kein zusätzlicher Schutz: 5,2 Prozent der Fälle enden bereits in den ersten sechs Monaten, und auch dort gilt die Frist.

In der Mehrheit der Fälle kein Kündigungsgrund

Hinzu kommt ein weiterer Befund aus dem Kündigungsatlas: Arbeitgeber nennen in 64,7 Prozent der ausgewerteten Fälle überhaupt keinen Kündigungsgrund. Ohne Klage beim Arbeitsgericht wird die Kündigung trotzdem wirksam, egal wie lückenhaft die Begründung war.

Die Frist kennt keine Kulanz

Wer gegen seine Kündigung vorgehen will, muss innerhalb von drei Wochen ab Zugang der schriftlichen Kündigung Klage beim zuständigen Arbeitsgericht erheben. Das regelt § 4 des Kündigungsschutzgesetzes (KSchG). Es gibt dabei keine Kulanzregel, und kein stillschweigendes Einverständnis rettet die Frist.

Es handelt sich um eine Ausschlussfrist: Mit ihrem Ablauf erlischt das materielle Recht auf Anfechtung. Für immer.

Was danach gilt, steht in § 7 KSchG: Die Kündigung wird als von Anfang an rechtswirksam angesehen. Nicht zur Nachprüfung zugelassen, nicht rückwirkend angefochten.

Auch wenn der Arbeitgeber die Sozialauswahl vermasselt hat. Auch wenn der Betriebsrat nicht ordnungsgemäß angehört wurde. Auch wenn die Kündigung formal fehlerhaft war. Wer die drei Wochen verschläft, trägt die Folgen allein.

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Freitags kommt die Kündigung

Der Kündigungsatlas zeigt noch etwas: Der häufigste Kündigungstag ist 2026 der Freitag. 19,6 Prozent der ausgewerteten Fälle wurden an einem Freitag ausgesprochen, mehr als die Hälfte aller Kündigungen kommt zum Monatsende.

Das ist kein Zufall: Ein Freitagseinwurf schlägt dem Betroffenen zwei Wochenendtage weg, an denen weder Behörden noch Anwälte erreichbar sind.

Entscheidend dabei: Die Drei-Wochen-Frist läuft nicht ab dem Tag, an dem man die Kündigung tatsächlich liest. Sie läuft ab dem Tag des Briefkasteneinwurfs: also ab dem Zugang.

Urlaub, selten geleerter Briefkasten, Unkenntnis des Einwurfdatums: nichts davon ändert die Frist. Wer längere Zeit abwesend ist, muss jemanden beauftragen, den Briefkasten zu kontrollieren.

Was die Frist einhalten wirklich bedeutet

Viele Beschäftigte wissen nicht, dass vor dem Arbeitsgericht in erster Instanz kein Anwalt notwendig ist. Die Klage kann direkt bei der Rechtsantragstelle des zuständigen Arbeitsgerichts kostenlos aufgenommen werden; ein Urkundsbeamter hilft beim Formulieren.

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Bei anwaltlicher Unterstützung gilt: Die Erstberatung ist gesetzlich auf 226 Euro inklusive Mehrwertsteuer gedeckelt.

In der Praxis endet die Mehrheit der Kündigungsschutzklagen nicht mit einer Wiedereinstellung, sondern mit einem Vergleich und einer Abfindung. Der Kündigungsatlas weist für Fälle, in denen überhaupt eine Abfindung gezahlt wurde, einen Durchschnittswert von 7.392,92 Euro brutto aus (mit einer Spanne von 12,50 bis 157.000 Euro).

Ohne Klage fällt dieser Verhandlungsspielraum weg.

Der Aufhebungsvertrag: eine stille Falle

Manche Arbeitgeber legen kurz nach der Kündigung einen Aufhebungsvertrag vor. Das fühlt sich nach einer gütlichen Lösung an. Es ist oft das Gegenteil.

Ein Aufhebungsvertrag beendet das Arbeitsverhältnis einvernehmlich. Darin liegt ein Fallstrick: Nach § 159 SGB III droht eine Sperrzeit beim Arbeitslosengeld I, weil der Beschäftigte aktiv zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses beigetragen hat.

Bevor ein Aufhebungsvertrag unterschrieben wird, lohnt das Gespräch mit einer Beratungsstelle oder einem Fachanwalt. Viele Arbeitgeber sind bereit, bessere Konditionen auszuhandeln, wenn sie eine Klage vermeiden wollen.

Ausnahmen: Wenn die Frist doch noch läuft

Eine nachträgliche Zulassung der Klage ist möglich, wenn der Betroffene ohne eigenes Verschulden an der rechtzeitigen Klage gehindert war. Schwere Krankheit, die die Entscheidungsfähigkeit aufgehoben hat, oder eine erst nach Fristablauf festgestellte Schwangerschaft können solche Ausnahmen begründen. Unwissenheit über die Frist zählt ausdrücklich nicht dazu.

Der Antrag auf nachträgliche Zulassung muss innerhalb von zwei Wochen nach Wegfall des Hindernisses gestellt werden. Spätestens sechs Monate nach Ablauf der ursprünglichen Drei-Wochen-Frist ist die Möglichkeit endgültig verstrichen. Das ist die letzte Notbremse.

Was jetzt zu tun ist

Das Datum des Briefkasteneinwurfs sichern. Die drei Wochen ab diesem Datum notieren. Eine Beratung einholen, beim DGB-Rechtsbüro, einer Verbraucherzentrale oder einem Fachanwalt für Arbeitsrecht. Keinen Aufhebungsvertrag unterschreiben, bevor diese Beratung stattgefunden hat.

Wer nicht sicher ist, ob die Kündigung angreifbar ist, sollte vorsichtshalber klagen und die rechtliche Prüfung im laufenden Verfahren vertiefen. Denn eine Klage lässt sich zurückziehen. Eine versäumte Frist nicht.

Auch für Beschäftigte in Betrieben mit zehn oder weniger Mitarbeitern, wo das Kündigungsschutzgesetz im Übrigen nicht greift: Die Drei-Wochen-Frist gilt dort genauso. Ohne dieses Wissen gehen Rechte verloren, die formell noch bestanden hätten.

Häufige Fragen zur Kündigung und der Drei-Wochen-Frist

Gilt die Drei-Wochen-Frist auch bei fristloser Kündigung?

Ja. Die Ausschlussfrist gilt für alle arbeitgeberseitigen schriftlichen Kündigungen, also auch für außerordentliche fristlose Kündigungen. Gerade dort ist die Anfechtung oft erfolgreich, weil die Anforderungen an den „wichtigen Grund” sehr hoch sind.

Was passiert, wenn die Kündigung mündlich ausgesprochen wurde?

Eine mündliche Kündigung ist nach § 623 BGB unwirksam. Die Drei-Wochen-Klagefrist setzt eine schriftliche Kündigung voraus. Bei einer mündlichen Kündigung sollte dennoch umgehend rechtlicher Rat eingeholt werden.

Wie berechne ich den Fristbeginn?

Die Frist beginnt am Tag nach dem rechtlichen Zugang der Kündigung. Der Zugangstag selbst zählt nicht mit. Fällt das Fristende auf einen Samstag, Sonntag oder gesetzlichen Feiertag, verschiebt es sich auf den nächsten Werktag.

Brauche ich einen Anwalt für die Klage?

Nicht zwingend. Vor dem Arbeitsgericht besteht in erster Instanz kein Anwaltszwang. Die Klage kann bei der Rechtsantragstelle des Arbeitsgerichts kostenlos aufgenommen werden. Anwaltliche Begleitung erhöht die Chancen auf eine günstige Einigung erheblich.

Quellen