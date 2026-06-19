Kündigung: Wenn der Arbeitgeber die Pflicht verletzt, ist die Kündigung unwirksam

Wer im Rahmen einer Massenentlassung gekündigt wurde, hat möglicherweise eine Kündigung in der Hand, die rechtlich gar nicht existiert. Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat am 1. April 2026 in zwei Urteilen klargestellt: Fehlt die Massenentlassungsanzeige bei der Agentur für Arbeit, ist jede darauf gestützte Kündigung unwirksam.

Dasselbe gilt, wenn die Anzeige erstattet wurde, bevor der Betriebsrat seine Pflichtberatung abgeschlossen hatte. Die Frist für die Kündigungsschutzklage beträgt drei Wochen ab Kündigungseingang.

Massenentlassungsanzeige und Kündigungsschutz: Was das BAG jetzt entschieden hat

Eine Massenentlassung liegt vor, wenn ein Arbeitgeber innerhalb von 30 Kalendertagen eine bestimmte Zahl von Beschäftigten entlässt. Ab diesem Schwellenwert greift § 17 des Kündigungsschutzgesetzes (KSchG):

Der Arbeitgeber muss bei der zuständigen Agentur für Arbeit eine schriftliche Massenentlassungsanzeige erstatten, bevor die Kündigungen ausgesprochen werden. Und er muss – wenn ein Betriebsrat besteht – zunächst mit diesem beraten.

Das BAG hat mit zwei Urteilen vom 1. April 2026 (6 AZR 157/22 und 6 AZR 152/22) beide Fehler als gleich schwerwiegend eingestuft: Fehlt die Anzeige ganz, ist die Kündigung unwirksam.

Kam die Anzeige zu früh, ist sie es ebenfalls. Weder heilbar noch nachholbar – beide Fehler wirken dauerhaft. Was das konkret für Betroffene bedeutet, hängt davon ab, ob der Schwellenwert in ihrem Betrieb überhaupt erreicht wurde.

Ab wie vielen Kündigungen greift die Anzeigepflicht?

Die Schwellenwerte nach § 17 KSchG hängen von der Betriebsgröße ab. In Betrieben mit 21 bis 59 Beschäftigten greift die Pflicht ab mehr als 5 Entlassungen innerhalb von 30 Tagen.

In Betrieben mit 60 bis 499 Beschäftigten genügen mindestens 10 Prozent der Belegschaft oder mehr als 25 Entlassungen. In Betrieben ab 500 Beschäftigten gilt die Anzeigepflicht ab 30 Entlassungen. Als Entlassung zählt auch ein Aufhebungsvertrag, den der Arbeitgeber initiiert hat.

Ob der eigene Betrieb diese Schwelle überschreitet, ist oft nicht sofort erkennbar. Entscheidend ist der Betrieb – also der konkrete Standort mit eigener Leitungsstruktur, nicht das Gesamtunternehmen. Ein kleiner Standort kann eine eigene rechtliche Einheit bilden. Dann greift die Schwelle bereits bei einer Handvoll Entlassungen – unabhängig davon, wie groß der Konzern insgesamt ist. Wie man das prüft, zeigt der nächste Abschnitt.

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Zwei Fehler, die das BAG für dauerhaft unwirksam erklärt hat

Im ersten Verfahren (BAG, 6 AZR 157/22) hatte der Arbeitgeber schlicht keine Anzeige bei der Agentur für Arbeit eingereicht. Das Landesarbeitsgericht Hamburg hatte die Kündigung bereits für unwirksam erklärt. Der Arbeitgeber legte Revision ein — und verlor.

Im zweiten Verfahren (BAG, 6 AZR 152/22) gab es eine Anzeige, aber die Reihenfolge stimmte nicht: Der Arbeitgeber hatte die Anzeige eingereicht, bevor das Konsultationsverfahren (die Pflichtberatung mit dem Betriebsrat) abgeschlossen war. Das Landesarbeitsgericht Düsseldorf hatte die Klage noch abgewiesen. Das BAG hob das Urteil auf.

Die Begründung des BAG ist klar: Das Konsultationsverfahren soll dem Betriebsrat ermöglichen, Entlassungen zu verhindern oder abzumildern. Wer die Anzeige erstattet, bevor diese Beratung beendet ist, nimmt dem Verfahren seinen Sinn.

Die Reihenfolge ist zwingend: zuerst vollständige Beratung mit dem Betriebsrat, dann die Anzeige, dann erst die Kündigung. Wer diese Abfolge bricht, kann es nicht mehr reparieren.

Nicht jeder Formfehler macht die Kündigung unwirksam

Das BAG hat in einem früheren Urteil (6 AZR 15/22) bereits entschieden: Wenn der Arbeitgeber die Massenentlassungsanzeige ordnungsgemäß erstattet, aber vergisst, dem Betriebsrat eine Abschrift dieser Anzeige zuzuleiten, bleibt die Kündigung wirksam. Dieser spezifische Fehler betrifft einen internen Informationsweg, nicht das Verfahren selbst.

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Zwei Fehler öffnen die Tür zur Unwirksamkeit: die fehlende Anzeige und die zu frühe Anzeige. Alles andere bleibt im Einzelfall zu prüfen. Wer auf einen anderen Fehler hofft, braucht anwaltliche Einschätzung. Was Betroffene selbst tun können, ist die Prüfung, ob eine Anzeige überhaupt erstattet wurde.

So prüfen Sie Ihre Kündigung in drei Schritten

Schritt 1: Stellen Sie fest, ob Ihr Arbeitgeber eine Massenentlassung durchgeführt hat. Wie viele Kolleginnen und Kollegen wurden im gleichen Zeitraum entlassen? Überschreitet die Zahl den Schwellenwert für Ihren Betrieb? Im Kündigungsschreiben steht das nicht. Fragen Sie den Betriebsrat — er war im Konsultationsverfahren beteiligt und kann Auskunft geben.

Schritt 2: Prüfen Sie, ob und wann eine Massenentlassungsanzeige erstattet wurde. Eine Fachanwältin oder ein Fachanwalt für Arbeitsrecht kann im Klageverfahren verlangen, dass der Arbeitgeber die Anzeige und den Zeitpunkt der Einreichung vorlegt. Schritt 3: Reichen Sie fristwahrend Kündigungsschutzklage beim Arbeitsgericht ein — auch dann, wenn die Prüfung noch läuft. Die Frist wartet auf keine Antwort.

Drei Wochen: Warum Abwarten die Kündigung wirksam macht

Hier liegt der entscheidende Reibungspunkt. Viele Betroffene denken: Die Kündigung ist formell unwirksam, also muss ich nichts tun — sie entfaltet ohnehin keine Wirkung. Das ist falsch.

Nach § 4 KSchG muss jede Kündigung, die angefochten werden soll, innerhalb von drei Wochen nach Zugang gerichtlich angegriffen werden. Diese Frist gilt für alle Gründe — auch für Verfahrensfehler im Massenentlassungsverfahren.

Wer die drei Wochen verstreichen lässt, ohne Klage erhoben zu haben, verliert den Anspruch. Die Kündigung gilt dann als wirksam — selbst wenn die Massenentlassungsanzeige nie existiert hat.

Das klingt paradox, ist aber geltendes Recht: Der Gesetzgeber hat die Ausschlussfrist kurz gehalten, um Rechtssicherheit für Arbeitgeber zu schaffen. Die Kosten tragen Arbeitnehmer, die nicht rechtzeitig handeln.

Häufige Fragen zur Massenentlassung und Unwirksamkeit

Gilt die Drei-Wochen-Frist auch, wenn ich noch nicht weiß, ob eine Anzeige erstattet wurde?

Ja. Die Frist läuft ab Zugang der schriftlichen Kündigung, unabhängig davon, ob Sie den Verfahrensfehler bereits kennen. Stellen Sie diesen Fehler erst später fest, ist die Frist trotzdem abgelaufen. Reichen Sie deshalb immer fristwahrend Klage ein und klären Sie die Anzeigefrage danach — nicht vorher.

Was ist, wenn die drei Wochen bereits abgelaufen sind?

In Ausnahmefällen kann eine nachträgliche Zulassung der Klage beantragt werden. Das setzt nach § 5 KSchG voraus, dass Sie an der rechtzeitigen Klageerhebung unverschuldet gehindert waren — etwa durch eine schwere Erkrankung.

Der Antrag muss binnen zwei Wochen nach Wegfall des Hindernisses gestellt werden und ist spätestens sechs Monate nach Ablauf der ursprünglichen Frist möglich. Diese Ausnahme greift selten; verlassen Sie sich nicht darauf.

Muss ich im Betrieb einen Betriebsrat haben, damit die Urteile gelten?

Nein und ja. Die Pflicht zur Massenentlassungsanzeige bei der Agentur für Arbeit besteht auch ohne Betriebsrat. Fehlt sie, gilt die Kündigung als unwirksam. Das Konsultationsverfahren — der zweite Fehlertyp der BAG-Urteile — ist dagegen nur relevant, wenn im Betrieb ein Betriebsrat existiert. Ohne Betriebsrat entfällt die Pflicht zur Konsultation.

Was bringt mir eine unwirksame Kündigung praktisch?

Wer auf Weiterbeschäftigung klagt und gewinnt, hat Anspruch auf Rückkehr in den Betrieb. In der Praxis enden Kündigungsschutzklagen häufig mit einem Vergleich und einer Abfindung. Wer im Unternehmen sowieso nicht mehr arbeiten möchte, kann die stärkere Verhandlungsposition nutzen, um eine deutlich höhere Abfindung herauszuholen oder bessere Abgangskonditionen zu verhandeln.

Quellen

Bundesarbeitsgericht: Urteil vom 1. April 2026 – 6 AZR 157/22

Bundesarbeitsgericht: Urteil vom 1. April 2026 – 6 AZR 152/22

Gerichtshof der Europäischen Union: Urteil vom 30. Oktober 2025 – C-134/24 [Tomann] und C-402/24 [Sewel] Bundesministerium der Justiz: Kündigungsschutzgesetz (KSchG), §§ 4, 5, 17, 18

Bundesarbeitsgericht: Urteil vom 8. November 2022 – 6 AZR 15/22