Menschen mit Schwerbehinderung haben bei Kündigung jetzt doppelten Rechtsschutz

Wenn das Integrationsamt der Kündigung eines schwerbehinderten Menschen zustimmt, stellt sich häufig die Frage, ob zusätzlich zur Kündigungsschutzklage vor dem Arbeitsgericht auch ein Eilantrag vor dem Verwaltungsgericht sinnvoll und überhaupt zulässig ist.

Das Oberverwaltungsgericht NRW hat hierzu klargestellt: In der Regel besteht ein Rechtsschutzbedürfnis für den vorläufigen verwaltungsgerichtlichen Rechtsschutz gegen die Vollziehung der Zustimmungsentscheidung, auch wenn bereits Kündigungsschutzklage erhoben wurde. (12 B 783/24)

Entscheidung des OVG NRW: Rechtsschutzbedürfnis für Eilantrag gegen Kündigungszustimmung wird regelmäßig bejaht

Nach der Entscheidung des OVG NRW kann ein schwerbehinderter Mensch regelmäßig vorläufigen Rechtsschutz nach § 80a, § 80 Abs. 5 VwGO beantragen, um die Vollziehung der Zustimmung des Integrationsamts zur Kündigung auszusetzen. Das gilt auch dann, wenn der Arbeitgeber nach der Zustimmung bereits gekündigt hat und der Betroffene dagegen fristgerecht Kündigungsschutzklage erhoben hat.

Damit ändert der Senat seine bisherige Rechtsprechung und senkt die Hürde für Eilanträge im Zusammenhang mit der Kündigungszustimmung.

Fallkonstellation: Kündigung schwerbehinderter Mensch nach Zustimmung des Integrationsamts und parallele Verfahren

Ausgangspunkt ist ein typischer Ablauf: Das Integrationsamt stimmt nach § 168 SGB IX der Kündigung zu. Danach spricht der Arbeitgeber die Kündigung aus. Der schwerbehinderte Mensch erhebt rechtzeitig Kündigungsschutzklage beim Arbeitsgericht.

Parallel dazu wird vor dem Verwaltungsgericht vorläufiger Rechtsschutz gegen die Zustimmungsentscheidung gesucht, damit deren Vollziehung gehemmt wird. Genau an dieser Stelle war bislang häufig streitig, ob überhaupt ein eigenes Rechtsschutzbedürfnis besteht, weil ja bereits der arbeitsgerichtliche Kündigungsschutzprozess läuft. Das OVG NRW sagt: In der Regel ja.

📚 Lesen Sie auch: Zuzahlungsbefreiung bei Schwerbehinderung 2026 – Das ist nun neu

Begründung: Warum Eilrechtsschutz gegen Integrationsamt-Zustimmung trotz Kündigungsschutzklage zulässig ist

Das OVG NRW begründet das Rechtsschutzbedürfnis damit, dass eine Anordnung der aufschiebenden Wirkung im verwaltungsgerichtlichen Eilverfahren für das Arbeitsgericht relevant sein kann. Denn das Arbeitsgericht kann den Kündigungsschutzprozess aussetzen, wenn die verwaltungsgerichtliche Entscheidung über die Wirksamkeit der Zustimmungsentscheidung vorgreiflich ist.

Hier kommt § 148 Abs. 1 ZPO ins Spiel, der über § 46 Abs. 2 Satz 1 ArbGG im arbeitsgerichtlichen Verfahren anwendbar ist. Wenn also verwaltungsgerichtlich die aufschiebende Wirkung angeordnet würde, müsste das Arbeitsgericht das im Rahmen einer ermessensgerechten Entscheidung über eine Aussetzung berücksichtigen. Genau dieser praktische Einfluss reicht nach dem OVG NRW regelmäßig aus, um das Rechtsschutzbedürfnis zu bejahen.

Bedeutung für Betroffene: Mehr Chancen im Eilverfahren bei Kündigung schwerbehinderter Beschäftigter

Für schwerbehinderte Beschäftigte ist die Entscheidung wichtig, weil sie die prozessuale Strategie erweitert. Wer eine Kündigung erhält, kann weiterhin Kündigungsschutzklage erheben und zusätzlich verwaltungsgerichtlich Eilrechtsschutz gegen die Zustimmungsentscheidung des Integrationsamts beantragen.

Das kann besonders relevant sein, wenn die Zustimmung des Integrationsamts aus Sicht des Betroffenen fehlerhaft ist und man verhindern will, dass die Zustimmungsentscheidung vollzogen wird, bevor die Hauptsache geklärt ist. Außerdem kann der verwaltungsgerichtliche Eilbeschluss Einfluss darauf haben, ob das Arbeitsgericht das Kündigungsschutzverfahren aussetzt oder fortführt.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Rolle des Integrationsamts bei Kündigung schwerbehinderter Menschen: Zustimmung nach § 168 SGB IX als Schlüssel

Die Zustimmung des Integrationsamts nach § 168 SGB IX ist grundsätzlich Voraussetzung dafür, dass ein Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis eines schwerbehinderten Menschen kündigen darf. Das Verfahren vor dem Integrationsamt ist verwaltungsrechtlich geprägt, während die Frage der Wirksamkeit der Kündigung arbeitsrechtlich vor dem Arbeitsgericht geklärt wird.

Beide Verfahren laufen oft parallel. Das OVG NRW macht deutlich, dass der verwaltungsgerichtliche Eilrechtsschutz nicht allein deshalb „überflüssig“ ist, weil es bereits einen Kündigungsschutzprozess gibt.

FAQ: Kündigung schwerbehinderter Menschen, Integrationsamt-Zustimmung und Eilrechtsschutz

Kann ich trotz Kündigungsschutzklage noch Eilrechtsschutz beim Verwaltungsgericht beantragen?

Ja, in der Regel besteht laut OVG NRW ein Rechtsschutzbedürfnis, wenn das Integrationsamt der Kündigung zugestimmt hat und die Kündigung bereits vor dem Arbeitsgericht angegriffen wird. (12 B 783/24)

Worum geht es im verwaltungsgerichtlichen Eilverfahren gegen die Kündigungszustimmung?

Es geht um die Vollziehung der Zustimmungsentscheidung des Integrationsamts. Ziel ist meist, die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs oder der Klage anzuordnen, sodass die Zustimmung vorläufig nicht vollzogen werden darf.

Warum reicht die Kündigungsschutzklage allein nicht immer aus?

Weil die verwaltungsgerichtliche Entscheidung über die Zustimmung vorgreiflich sein kann und die Situation im arbeitsgerichtlichen Verfahren beeinflusst, etwa bei der Frage, ob das Arbeitsgericht den Prozess aussetzt.

Kann das Arbeitsgericht das Kündigungsschutzverfahren aussetzen, wenn das Verwaltungsgericht die aufschiebende Wirkung anordnet?

Das Arbeitsgericht kann nach § 148 Abs. 1 ZPO aussetzen, wenn die verwaltungsrechtliche Frage vorgreiflich ist. Das OVG NRW betont, dass eine Anordnung der aufschiebenden Wirkung dabei zu berücksichtigen wäre.

Was bedeutet Vorgreiflichkeit bei Integrationsamt-Zustimmung und Kündigungsschutzklage?

Vorgreiflichkeit bedeutet, dass die Entscheidung über die Zustimmung des Integrationsamts eine Vorfrage sein kann, die für den Kündigungsschutzprozess bedeutsam ist. Deshalb kann es sinnvoll sein, erst die verwaltungsrechtliche Frage zu klären.

Fazit: OVG NRW erleichtert Eilrechtsschutz gegen Kündigung schwerbehinderter Menschen nach Integrationsamt-Zustimmung

Das OVG NRW stärkt den Rechtsschutz schwerbehinderter Beschäftigter. Wer nach Zustimmung des Integrationsamts gekündigt wird und Kündigungsschutzklage erhebt, hat in der Regel trotzdem ein Rechtsschutzbedürfnis für verwaltungsgerichtlichen Eilrechtsschutz gegen die Vollziehung der Zustimmungsentscheidung.

Damit wird der Weg frei, parallel zum Arbeitsgericht auch verwaltungsrechtlich schneller Rechtsschutz zu suchen und die Entscheidung des Integrationsamts frühzeitig überprüfen zu lassen.