Bei 2.000 Euro gesetzlicher Bruttorente kostet der Zusatzbeitrag allein je nach Krankenkasse rund 27 bis 33 Euro im Monat, wenn die bisher angekündigten oder empfohlenen Sätze gelten. Auch ohne Beitragserhöhung kann die Kassenwahl bei gleicher Rente einen Unterschied machen.

Das Bundesgesundheitsministerium hat den durchschnittlichen Zusatzbeitrag für 2027 auf 2,9 Prozent festgesetzt. Das ist keine Vorgabe für die einzelne Kasse; mehrere große Kassen wollen ihre Sätze erst im Dezember endgültig beschließen.

Was bei 1.500, 2.000 und 2.500 Euro Rente abgezogen wird

Bei einer in Deutschland gesetzlich pflichtversicherten Person teilen sich die Rentenversicherung und der Versicherte die Krankenversicherungsbeiträge aus der deutschen gesetzlichen Rente nach § 249a SGB V grundsätzlich zur Hälfte. Auf den eigenen Anteil von 7,3 Prozent aus dem allgemeinen Beitrag von 14,6 Prozent kommt die Hälfte des Zusatzbeitragssatzes der eigenen Kasse.

Die Tabelle zeigt nur den eigenen monatlichen Zusatzbeitrag aus der gesetzlichen Bruttorente, gerundet auf Cent. Pflegeversicherungsbeiträge, Einkommensteuer und mögliche Beiträge auf andere Einnahmen sind nicht enthalten.

Eigener Zusatzbeitrag bei gesetzlicher Pflichtversicherung Kasse und Status für 2027 Zusatzbeitragssatz 1.500 € Rente 2.000 € Rente 2.500 € Rente AOK Sachsen-Anhalt: unverändert angekündigt 2,89 % 21,68 € 28,90 € 36,13 € Techniker Krankenkasse: Empfehlung, Beschluss am 18. Dezember vorgesehen 2,69 % 20,18 € 26,90 € 33,63 € DAK-Gesundheit: Empfehlung, Entscheidung am 17. Dezember vorgesehen 3,20 % 24,00 € 32,00 € 40,00 € Barmer: Ausschussempfehlung, Beschluss im Dezember vorgesehen 3,29 % 24,68 € 32,90 € 41,13 €

Bleiben die von TK und Barmer genannten Sätze bestehen, läge die Differenz bei 2.500 Euro Bruttorente bei 7,50 Euro im Monat oder 90 Euro über zwölf Monate. Das ist ein Vergleich für gleichbleibende Bruttorente und Beitragssätze, keine Prognose für die gesamte Rentenauszahlung 2027.

So rechnen Sie die Änderung für Ihre eigene Rente aus

Ziehen Sie den alten Zusatzbeitragssatz vom neuen ab, teilen Sie die Differenz durch zwei und rechnen Sie diesen Prozentsatz auf Ihre Bruttorente an. Bei 2.000 Euro Bruttorente macht ein Anstieg von 2,8 auf 3,2 Prozent daher 4 Euro im Monat aus: Die Kasse erhöht den Satz um 0,4 Prozentpunkte, Ihr Anteil steigt um 0,2 Prozentpunkte.

Den aktuell geltenden Satz finden Sie in der Krankenkassenliste des GKV-Spitzenverbands. Eine Mitteilung der jeweiligen Kasse zeigt, ob für die Zukunft bereits ein neuer Satz angekündigt wurde.

Abzug von der Rente und Wechselfrist sind zwei verschiedene Dinge

Steigt oder sinkt der Zusatzbeitrag einer Kasse zum Januar, wirkt sich das nach § 247 SGB V bei Pflichtversicherten grundsätzlich erst auf die deutsche gesetzliche Rente für März aus. Wer wegen einer Januar-Erhöhung wechseln möchte, sollte seine neue Kasse grundsätzlich noch im Januar wählen: Nach § 175 SGB V zählt der Erhöhungsmonat, nicht der erste höhere Rentenabzug.

Bei einer Wahlerklärung im Januar beginnt die neue Mitgliedschaft gewöhnlich zum 1. April, sofern keine Ausnahme greift. Wer erst am letzten Wochenende im Januar reagiert, sollte das Datum mit der neuen Kasse klären; der 31. Januar 2027 fällt auf einen Sonntag.

Was bis zum Wechsel geschieht, erklärt unser Beitrag zum Zeitversatz zwischen Kassenwechsel und Rentenabzug.

Eine wichtige Bitte in eigener Sache Bitte unterstützt uns und fügt Gegen-Hartz.de zu euren bevorzugten Quellen hinzu. Damit erreicht ihr nicht nur, dass ihr uns häufiger auch bei Google seht, sondern helft damit, dass auch viele andere Menschen unsere unabhängigen News und Urteile sehen können. Geht einfach auf den Link und klickt dann "Auf Google folgen". Das wars schon und kostet natürlich nichts, aber hilft unserer Arbeit enorm! Vielen lieben Dank! Gegen-Hartz unterstützen

Bei freiwilliger Versicherung kommt es auf zwei Zahlungen an

Freiwillig gesetzlich versicherte Rentner zahlen ihre Beiträge grundsätzlich selbst an die Kasse; der höhere Satz gilt dort grundsätzlich bereits ab dem Erhöhungsmonat. Der auf Antrag gewährte Rentenzuschuss für die Krankenversicherung ändert sich dagegen nach § 106 Absatz 2 SGB VI ebenfalls mit zwei Monaten Abstand.

Außerdem können laut dem Merkblatt der Deutschen Rentenversicherung bei freiwilliger Versicherung weitere Einkünfte wie Mieten oder Kapitalerträge in den Beitrag einfließen. Die Tabelle lässt sich deshalb nicht als Gesamtrechnung für Freiwilligversicherte übernehmen.

Praxisbeispiel: Warum bei der SKD BKK schon die Januarrente betroffen ist

Die SKD BKK erhöhte ihren Zusatzbeitrag bereits zum 1. November 2026 von 2,98 Prozent auf 3,65 Prozent. Bei einer unveränderten pflichtversicherten Monatsrente von 2.000 Euro brutto kostet das ab der Rente für Januar 2027 monatlich 6,70 Euro mehr als zuvor.

Bei 1.500 Euro brutto sind es rechnerisch rund 5,03 Euro mehr, bei 2.500 Euro rund 8,38 Euro. Für einen Wechsel aufgrund dieser konkreten Anhebung ist der November 2026 der Erhöhungsmonat, nicht der Januar 2027.

Fünf Fragen zum Zusatzbeitrag auf die Rente

Zahlen alle Rentner 2027 einen Zusatzbeitrag von 2,9 Prozent?

Nein. Für den Beitrag aus der deutschen gesetzlichen Rente zählt im Regelfall der individuelle Satz der eigenen Krankenkasse.

Wird die gesetzliche Bruttorente kleiner, wenn die Kasse mehr verlangt?

Nein. Der höhere Beitrag verringert bei sonst gleichen Bedingungen den überwiesenen Betrag, nicht die Bruttorente.

Gilt die Verzögerung auch, wenn der Zusatzbeitrag sinkt?

Ja, bei Pflichtversicherten gilt sie für Änderungen in beide Richtungen auf die deutsche gesetzliche Rente. Auf ausländische Renten ist diese Regel nach § 247 SGB V nicht übertragbar.

Kann ich für die Rechnung den Betrag vom Kontoauszug nehmen?

Nein, die Rechnung braucht die beitragspflichtige Bruttorente. Die steht im Rentenbescheid beziehungsweise in der Mitteilung über die Rentenanpassung.

Gilt das Sonderkündigungsrecht bei jedem Wahltarif?

Nein. Wer einen Krankengeld-Wahltarif abgeschlossen hat, sollte die besondere Bindung nach § 53 Absatz 8 SGB V vor einem Wechsel prüfen.