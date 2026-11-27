Für zwei Leistungen der häuslichen Pflege sollen ab Januar 2027 gesonderte Anträge wegfallen. Der Gesetzentwurf der Bundesregierung streicht den gesonderten Antrag für Verbrauchspflegehilfsmittel und den Erstattungsantrag für Verhinderungspflege.

Mit den Anträgen würden auch die eigenständigen Ansprüche entfallen. Bei den Pflegegraden 2 bis 5 sollen höhere monatliche Budgets einen Teil der Kosten auffangen.

Der gesonderte Antrag für Pflegehilfsmittel soll entfallen

Bei häuslicher Pflege übernimmt die Pflegekasse heute bis zu 42 Euro im Monat für notwendige Verbrauchspflegehilfsmittel. Dazu gehören je nach Bedarf Einmalhandschuhe, Desinfektionsmittel oder Einmal-Bettschutzeinlagen. § 40 SGB XI

Die Bundesregierung will die bisherige Leistung in die neuen Budgets überführen. Wer mit Pflegegrad 2 bis 5 Pflegegeld bezieht, soll die Produkte aus dem monatlichen Entlastungsbudget kaufen können, ohne dafür einen gesonderten Antrag zu stellen oder der Pflegekasse die Ausgaben nachzuweisen.

Bei Pflegegrad 1 fällt der Unterschied besonders deutlich aus. Dieser Pflegegrad eröffnet auch nach dem Entwurf keinen Anspruch auf Pflegegeld, sodass für die bisher bezuschussten Verbrauchsprodukte kein entsprechendes Budget zur Verfügung stünde.

Der Bundesrat hatte am 20. November angeregt, den Erhalt als zweckgebundene Sachleistung zu prüfen. Die Bundesregierung lehnte das am 24. November ab.

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Auch der bisherige Entlastungsbetrag von bis zu 131 Euro im Monat steht bei Pflegegrad 1 zur Debatte. Wie sich das auf eine Haushaltshilfe auswirken könnte, erläutert unser Beitrag zum Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1.

Bei der Verhinderungspflege soll der Erstattungsantrag wegfallen

Springt eine Nachbarin ein, weil die reguläre Pflegeperson krank ist oder Urlaub macht, können Versicherte ab Pflegegrad 2 die Kosten unter den gesetzlichen Voraussetzungen erstatten lassen. Schon heute reicht dafür der Antrag nach der Ersatzpflege, zusammen mit dem Kostennachweis. § 39 SGB XI

Nach dem Entwurf soll eine privat organisierte Vertretung künftig vor allem aus dem höheren monatlichen Pflegegeld bezahlt werden. Der gesonderte Erstattungsantrag für Verhinderungspflege samt Kostennachweis würde entfallen.

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Der bisherige gemeinsame Jahresbetrag von bis zu 3.539 Euro für Verhinderungs- und Kurzzeitpflege soll durch ein zweckgebundenes Überbrückungsbudget von bis zu 2.285 Euro ersetzt werden. Wer wie bisher eine Nachbarin privat für die Vertretung bezahlt, könnte diese Rechnung daraus nicht begleichen. Was das geplante Überbrückungsbudget abdeckt

Was für die einzelnen Pflegegrade geplant ist

Pflegegrad Verbrauchspflegehilfsmittel Privat organisierte Ersatzpflege Pflegegrad 1 Der eigene Anspruch auf bis zu 42 Euro monatlich soll entfallen. Auf Verhinderungspflege besteht schon heute kein Anspruch. Pflegegrade 2 bis 5 Der gesonderte Antrag soll entfallen. Wer Pflegegeld bezieht, soll die Produkte aus dem monatlichen Budget bezahlen können. Der gesonderte Erstattungsantrag mit Kostennachweis soll entfallen. Die Vertretung soll vor allem aus dem höheren Pflegegeld finanziert werden.

Der Pflichtbesuch bleibt 2027 im Kalender

Wer in Pflegegrad 2 bis 5 ausschließlich Pflegegeld bezieht, muss nach dem Regierungsentwurf auch 2027 einmal pro Halbjahr den Beratungseinsatz nach § 37 SGB XI abrufen. Bei Pflegegrad 1 bleibt diese Beratung freiwillig.

Erst ab 2029 soll eine einmal jährlich verpflichtende Pflegebegleitung die halbjährlichen Pflichttermine ablösen. Das Pflegeneuordnungsgesetz war am 27. November 2026 noch im parlamentarischen Verfahren. Anhörung des Gesundheitsausschusses

Ein Beispiel aus der Praxis

Herr Berger hat Pflegegrad 3 und wird von seiner Tochter zu Hause versorgt. In einem Monat gibt er 25 Euro für notwendige Verbrauchspflegehilfsmittel aus und zahlt 80 Euro an eine Nachbarin, die während des Urlaubs seiner Tochter einspringt.

Heute kann die Pflegekasse bei erfüllten Voraussetzungen beide Ausgaben gesondert übernehmen. Nach dem Entwurf würde sein monatliches Pflegegeld von 599 auf 630 Euro steigen, doch nach Abzug der 105 Euro blieben ihm in diesem Monat 525 Euro für die übrige Pflege.

Drei Fragen und Antworten zur Pflegereform

Muss ich die Pflegehilfsmittel jetzt selbst bezahlen?

Bis zu einer Gesetzesänderung gilt der bisherige Anspruch von bis zu 42 Euro im Monat bei häuslicher Pflege. Erst nach dem geplanten Wegfall müssten Menschen mit Pflegegrad 1 solche Produkte grundsätzlich selbst finanzieren.

Kann ich Verhinderungspflege aus 2026 noch 2027 abrechnen?

Nach geltendem Recht muss der Antrag samt Kostennachweisen für im Jahr 2026 geleistete Ersatzpflege spätestens am 31. Dezember 2027 bei der Pflegekasse eingehen. Gesetzliche Frist für die Erstattung

Kann die Pflegekasse das Pflegegeld kürzen, wenn ich den Beratungstermin versäume?

Ja, wer den vorgeschriebenen Beratungseinsatz nicht abruft, muss mit einer Kürzung des Pflegegelds rechnen. Bei wiederholt versäumter Beratung sieht das Gesetz den Entzug des Pflegegelds vor. § 37 Abs. 6 SGB XI