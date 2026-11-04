Arbeitgeber beleidigt dennoch ist Kündigung des Arbeitnehmers unwirksam

Ein Arbeitnehmer bezeichnete seinen Vorgesetzten als „Arschloch“. Seine Arbeitgeberin reagierte mit mehreren Kündigungen. Doch vor Gericht bekam der Beschäftigte recht.

Das Landesarbeitsgericht Düsseldorf stellte fest, dass die Beleidigung eine schwere Verletzung der arbeitsvertraglichen Pflichten war. Trotzdem hätte die Arbeitgeberin den Mann zunächst abmahnen müssen. Denn in mehr als 20 Jahren war er zuvor nicht durch ein vergleichbares Fehlverhalten aufgefallen.

Die Richter erklärten deshalb sowohl die fristlose als auch die ordentliche Kündigung für unwirksam (Urteil vom 24. März 2026, 3 SLa 523/25). Der Fall zeigt, warum selbst eine schwere Beleidigung am Arbeitsplatz nicht in jedem Fall eine Kündigung rechtfertigt.

Streit um ein Team-Event eskaliert

Der Mitarbeiter arbeitete seit Januar 2001 für das Unternehmen, zuletzt im Stromhandel. Im November 2024 ärgerte er sich darüber, dass er zu einer Veranstaltung eines anderen Teams keine Einladung bekommen hatte.

Er erklärte dies seinem Vorgesetzten, worauf dieser ihn an den Organisator verwies. Beim Weggehen äußerte der Beschäftigte einige Meter entfernt das Wort „Arschloch“ – hörbar für den Vorgesetzten und Anwesende im Großraumbüro.

Erst eine Ausrede, dann die Entschuldigung

Auf Nachfrage wiederholte der Mitarbeiter die Beleidigung nicht, entschuldigte sich zunächst aber auch nicht. Am folgenden Tag behauptete er sogar, er habe statt “Arschloch” „Alex“ gesagt. Die Richter bewerteten dies jedoch als Schutzbehauptung.

Erst nachdem die Arbeitgeberin ihn zu dem Vorwurf angehört hatte, erklärte er sich über seine Anwältin: Er bedauere die Äußerung, entschuldige sich und werde solche Aussagen künftig unterlassen.

Diese Stellungnahme lag der Arbeitgeberin noch vor den ersten Kündigungen vor.

Die Arbeitgeberin kündigte in mehreren Anläufen

Die Arbeitgeberin sprach im Dezember 2024, Januar 2025 und Juni 2025 mehrere Kündigungen aus. Sie versuchte sowohl eine sofortige Beendigung als auch eine Beendigung mit zeitlichem Vorlauf.

Der Mitarbeiter griff die Kündigungen gerichtlich an. Das Landesarbeitsgericht hielt sämtliche angegriffenen Kündigungen für unwirksam. Es hätte zuvor eine Abmahnung geben müssen.

Grobe Beleidigung bleibt eine schwere Pflichtverletzung

Die Bezeichnung des Vorgesetzten als „Arschloch“ ging nach Auffassung des Gerichts deutlich über überspitzte Kritik hinaus. Weil Kollegen die Äußerung hören konnten, eignete sie sich zudem dazu, die Stellung des Vorgesetzten im Betrieb zu beschädigen.

Damit unterschied sich der Fall von Auseinandersetzungen, in denen Gerichte derbe Worte noch als vulgäre Kritik an Arbeitsbedingungen statt als persönliche Beleidigung einordnen.

Hier stand die Pflichtverletzung fest – offen blieb aber, welche Reaktion darauf zulässig war.

Warum die Abmahnung Vorrang hatte

Eine verhaltensbedingte Kündigung setzt voraus, dass eine Abmahnung keine ausreichende Wirkung mehr verspricht oder die Pflichtverletzung eine weitere Zusammenarbeit schon beim ersten Vorfall unzumutbar macht.

Die Arbeitgeberin konnte keine dieser Ausnahmen auf eine Art begründen, die die Richter überzeugt hätte.

Der Beschäftigte war über mehr als zwei Jahrzehnte nicht durch vergleichbare Beleidigungen aufgefallen und hatte seinen Ausbruch weder auf Nachfrage noch am Folgetag fortgesetzt.

Welche Anforderungen eine wirksame Warnung erfüllen muss, erläutert auch der Beitrag dazu, wann Arbeitgeber eine Abmahnung erteilen dürfen.

Auch eine verspätete Entschuldigung kann Gewicht haben

Die Arbeitgeberin hielt die Entschuldigung für unglaubwürdig und verwies auf die anfängliche Ausrede. Das Gericht sah dagegen in der späteren Stellungnahme einen Hinweis darauf, dass der Mitarbeiter sein Verhalten ändern konnte, sobald ihm die möglichen Folgen deutlich wurden.

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Die Entschuldigung beseitigte also nicht die Beleidigung nicht. Sie sprach aber zusammen mit den übrigen Umständen für eine vorherige Warnung statt dafür, das Arbeitsverhältnis zu beenden.

Beschäftigte sollten dabei wissen: Auch Abmahnungen als Vorbereitung einer Kündigung müssen einer rechtlichen Prüfung standhalten.

Warum auch die ordentlichen Kündigungen scheiterten

Eine Kündigungsfrist macht eine unverhältnismäßige Kündigung nicht zulässig. Wenn eine Abmahnung ausreicht, um Pflichtverletzungen in Zukunft zu verhindern, darf der Arbeitgeber auch nicht ordentlich wegen dieses Verhaltens kündigen.

Im Düsseldorfer Fall scheiterten deshalb beide Wege zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Dass Gerichte zwischen sofortiger Trennung und einer Beendigung unter Einhaltung der Frist unterscheiden, zeigt auch ein weiterer Fall zur Kündigungsfrist bei grober Beleidigung des Chefs.

Das Urteil schützt nicht jede Entgleisung

Wer nach einer Abmahnung erneut eine besonders schwere Pflichtverletzung begeht, kann seinen Arbeitsplatz weiterhin verlieren. Eine lange Betriebszugehörigkeit und eine spätere Entschuldigung garantieren davor keinen Schutz.

Auch der Ort, an dem sie die Worte äußern, kann die Bewertung verändern: Für hörbare Beschimpfungen im Großraumbüro gelten andere Voraussetzungen als für eine geschützte vertrauliche Unterhaltung.

Weitere Unterschiede behandelt der Beitrag über Kündigungen wegen privater WhatsApp-Nachrichten.

Vorwurf beweisen und Kündigung rechtfertigen sind zwei Fragen

Beschäftigte sollten trennen, ob der Arbeitgeber das behauptete Fehlverhalten belegen kann und ob ein nachgewiesener Verstoß die Kündigung trägt. Diese Unterscheidung gilt zum Beispiel auch, wenn der Arbeitgeber angeblich falsche Arbeitszeiten nicht beweisen kann.

Umgekehrt bedeutet ein festgestellter Fehler noch nicht, dass jede arbeitsrechtliche Reaktion angemessen ist. Auch bei fristlosen Kündigungen wegen Arbeitszeitbetrugs müssen Gerichte die Umstände des einzelnen Falls prüfen.

Nach der Kündigung sollten Sie sofort handeln

Erhalten Sie wegen einer Beleidigung eine Kündigung, sollten Sie den Gesprächsverlauf, mögliche Zeugen und eine bereits erfolgte Entschuldigung genau dokumentieren. Halten Sie fest, ob es frühere vergleichbare Vorfälle oder Abmahnungen gab; pauschale Vorwürfe reichen für eine verlässliche Bewertung nicht aus.

Für eine Kündigungsschutzklage gilt grundsätzlich eine Frist von drei Wochen nach Zugang der schriftlichen Kündigung; lassen Sie bei mehreren Kündigungsschreiben jedes einzelne prüfen.

Dass eine genaue Prüfung des vorgeworfenen Verhaltens entscheidend sein kann, zeigt auch der Fall zu acht selbst eingetragenen Arbeitsstunden und dem Vorwurf des Arbeitszeitbetrugs.

FAQ: Beleidigung, Abmahnung und Kündigung

Darf mein Arbeitgeber mich wegen einer groben Beleidigung fristlos kündigen?

Eine solche grobe Beleidigung kann eine fristlose Kündigung rechtfertigen. Ob sie wirksam ist, hängt jedoch auch davon ab, ob eine Abmahnung erforderlich gewesen wäre und welche Umstände den Vorfall prägten.

Warum gewann der Beschäftigte vor dem LAG Düsseldorf?

Das Gericht hielt eine Abmahnung für ausreichend, um weitere Beleidigungen zu verhindern. Dafür sprachen die einmalige Entgleisung nach mehr als 20 Jahren ohne vergleichbares Fehlverhalten, das Ausbleiben weiterer Beschimpfungen und die Entschuldigung vor der Kündigung.

Verhindert eine Entschuldigung die Kündigung?

Nein, eine Entschuldigung macht die Pflichtverletzung nicht ungeschehen. Sie kann aber dafür sprechen, dass Sie Ihr Fehlverhalten erkannt haben und eine Abmahnung als Warnung ausreicht.

Kann der Arbeitgeber stattdessen ordentlich kündigen?

Eine ordentliche verhaltensbedingte Kündigung muss bei bestehendem allgemeinen Kündigungsschutz ebenfalls verhältnismäßig sein. Im Düsseldorfer Fall scheiterte auch sie daran, dass die Arbeitgeberin zunächst hätte abmahnen müssen.

Quellen

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz / Bundesamt für Justiz: § 4 Kündigungsschutzgesetz – Anrufung des Arbeitsgerichts

Landesarbeitsgericht Düsseldorf: Urteil vom 24. März 2026 – 3 SLa 523/25, Volltext bei nu:legal