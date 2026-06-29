EM-Rente wird zur Falle: Wohngeldbehörde fordert 10.000 Euro zurück

Wer Wohngeld bezieht und rückwirkend eine Erwerbsminderungsrente (EM-Rente) bewilligt bekommt, erhält oft kurz darauf Post von der Wohngeldbehörde: einen Rückforderungsbescheid über mehrere Tausend Euro – obwohl das Wohngeld rechtmäßig beantragt und korrekt verwendet wurde.

Zwei Verwaltungsgerichte haben diese Rückforderungen bestätigt. Wer jetzt einen Rentenantrag laufen hat oder bereits einen Bescheid im Briefkasten findet, muss die Spielregeln kennen. Denn ein falscher Schritt kann die finanzielle Last erheblich erhöhen.

Warum rückwirkende EM-Rente das Wohngeld gefährdet

Wohngeld wird auf Basis des voraussichtlichen Einkommens im Bewilligungszeitraum berechnet. Eine rückwirkend bewilligte EM-Rente gab es beim Antrag noch nicht, und die Behörde konnte sie nicht einrechnen. Tritt die Rente später rückwirkend in Kraft, erhöht sich das anrechenbare Einkommen nachträglich für genau den Zeitraum, in dem das Wohngeld bereits ausgezahlt wurde.

Das Wohngeldgesetz gibt der Behörde keine Wahl. Erhöht sich das Gesamteinkommen eines Haushalts um mehr als 15 Prozent und fällt dadurch der Wohngeldanspruch weg oder sinkt er, muss die Wohngeldbehörde den Bewilligungsbescheid von Amts wegen aufheben und das Wohngeld neu berechnen.

Wer glaubt, bei korrekter Antragstellung sei das Wohngeld sicher, liegt falsch: Die Neuentscheidung ist eine gebundene Pflicht, kein Ermessen.

Das Koblenzer Urteil – knapp 10.000 Euro Rückforderung trotz korrekter Antragstellung

Ein Mann aus dem Kreis Neuwied bezog zwischen März 2015 und Februar 2018 monatlich zwischen 195 und 303 Euro Wohngeld als Zuschuss für sein Eigenheim. Im November 2017 teilte ihm die Deutsche Rentenversicherung mit, dass er rückwirkend ab September 2014 eine volle Erwerbsminderungsrente erhalte (Nachzahlung: 37.884,22 Euro).

Sein anrechenbares Monatseinkommen stieg dadurch rückwirkend von rund 1.400 auf über 2.400 Euro (etwa 70 Prozent und damit weit über der 15-Prozent-Grenze). Die Wohngeldbehörde erfuhr im März 2018 über den automatisierten Datenabgleich von der Nachzahlung und forderte das gesamte ausgezahlte Wohngeld zurück: knapp 10.000 Euro.

Der Mann versuchte vor Gericht vier Argumente: Er habe die Rentenbewilligung nicht verschwiegen. Das Geld sei bereits für das Eigenheim ausgegeben. Er habe auf den Bestand der Wohngeldbescheide vertraut. Und die Forderung sei verjährt. Das Verwaltungsgericht Koblenz wies alle vier zurück (Az.: 3 K 617/21.KO, 13. Dezember 2021).

Ein ähnliches Ergebnis gab es in Berlin: Eine Frau, von der die Wohngeldstelle nach rückwirkend bewilligter EM-Rente 1.638 Euro zurückforderte, scheiterte ebenfalls (Az.: 21 K 504/20, 30. November 2021).

Beide Gerichtsentscheidungen zeigen, dass weder die Wohngeldstelle noch die Richter hier Spielraum für Entscheidungen hatten. Der ursprüngliche Wohngeldbescheid war rechtsmäßig, und deshalb fiel der Vertrauensschutz weg, auf den sich die Betroffenen bei einem fehlerhaften Bescheid hätten beziehen können.

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Die nachträgliche Einkommenserhöhung blieb auch bestehen, obwohl die Betroffenen das Geld bereits ausgegeben hatten. Denn bei Wohngeld handelt es sich um eine Sozialleistung. Im Zivilrecht können Sie sich darauf beziehen, dass eine Bereicherung wegfällt, bei der Rückzahlung von Sozialleistungen gilt das nicht.

Die Verjährungs-Falle: Widerspruch stoppt die Verjährung

Verjähren kann nur ein Erstattungsanspruch, der bestandskräftig festgesetzt wurde. Solange Widerspruch oder Klage läuft, ist der Bescheid nicht bestandskräftig und die Verjährungsfrist beginnt gar nicht zu laufen.

Das Koblenzer Gericht hat genau das bestätigt: Der Kläger hatte Widerspruch und Klage eingelegt. Ungewollt hatte er gerade damit den Erstattungsanspruch der Behörde am Leben gehalten statt ihn zum Verjähren zu bringen.

Widerspruch lohnt sich also nur dann, wenn er auf konkrete Fehler zielt: falsch berechnete Zeiträume, fehlerhafte Einkommensermittlung, nicht berücksichtigte Freibeträge oder die Frage, ob die Behörde die Drei-Jahres-Frist eingehalten hat.

Ein Widerspruch mit dem einzigen Argument „Ich habe das Geld schon ausgegeben” hält die Forderung am Leben, ohne sie zu beseitigen. Wer auf Zeit spielt, verliert.

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Wer einen Rentenantrag laufen hat – jetzt handeln, nicht warten

Wer aktuell Wohngeld bezieht und einen Antrag auf Erwerbsminderungsrente gestellt hat, muss spätestens nach Zugang des Rentenbescheids die Wohngeldbehörde informieren; wenn sich das Gesamteinkommen dadurch um mehr als 15 Prozent erhöht.

Wer die Meldung unterlässt, riskiert nicht die normale Drei-Jahres-Rückwirkung, sondern die verlängerte: Das Gesetz erlaubt der Behörde dann eine Rückwirkung von bis zu zehn Jahren. Bei monatlichen Wohngeldbeträgen zwischen 150 und 400 Euro werden aus drei Jahren überschaubare Summen bei zehn Jahren schnell fünfstellige Forderungen.

Wer darauf hofft, dass die Rentennachzahlung unbemerkt bleibt, wartet vergeblich. Die Rentenversicherung meldet Nachzahlungen maschinell, und die Wohngeldbehörde erfährt davon unabhängig davon, ob der Betroffene sich meldet.

Die frühzeitige Meldung ist der einzige Weg, die Rückwirkung auf drei statt zehn Jahre zu begrenzen.

Rückforderungsbescheid erhalten – was jetzt zu prüfen ist

Kommt der Rückforderungsbescheid, haben Betroffene einen Monat Zeit für den Widerspruch, gerechnet ab dem Tag des Briefkasteneingangs, nicht ab dem Ausstellungsdatum. Der Widerspruch muss schriftlich bei der Wohngeldbehörde eingehen, am sichersten per Einschreiben.

Bevor man ihn schreibt, sollte man vier Punkte prüfen: Hat die Behörde die Drei-Jahres-Frist eingehalten, gemessen ab dem Zeitpunkt, an dem der Betroffene selbst Kenntnis von der Rentenentscheidung erlangt hat? Stimmt die Einkommensberechnung? Gibt es Freibeträge für Schwerbehinderte oder Pflegebedürftige, die nicht berücksichtigt wurden? Und: War das Einkommen tatsächlich dauerhaft erhöht oder nur vorübergehend?

Eine kostenfreie Erstberatung bieten Sozialberatungsstellen der Caritas, Diakonie oder AWO sowie örtliche Mietervereine. Bei Forderungen über mehreren Tausend Euro ist anwaltliche Begleitung oft sinnvoll. Wer den Bescheid einfach liegen lässt, akzeptiert die Forderung stillschweigend – und die Behörde kann vollstrecken.

Häufige Fragen zur Wohngeld-Rückforderung nach EM-Rente

Muss ich zurückzahlen, obwohl ich die Rentenbewilligung nicht kannte?

Ja. Das Wohngeldrecht prüft kein Verschulden. Maßgeblich ist allein, ob sich das Gesamteinkommen um mehr als 15 Prozent erhöht hat und der Wohngeldanspruch dadurch weggefallen ist.

Das gilt unabhängig davon, ob die betroffene Person von der Rentenbewilligung vorab wusste oder nicht.

Schützt Vertrauensschutz vor der Rückforderung?

Im Wohngeldrecht nicht bei nachträglichen Einkommenserhöhungen. Vertrauensschutz käme nur in Betracht, wenn der ursprüngliche Wohngeldbescheid von Anfang an rechtswidrig gewesen wäre. Das war er nicht – er war bei Erlass korrekt und wurde erst durch die rückwirkende Rente gegenstandslos.

Was passiert, wenn ich den Rückforderungsbescheid ignoriere?

Der Bescheid wird bestandskräftig, und die Behörde kann vollstrecken. Gleichzeitig beginnt dann die vierjährige Verjährungsfrist. Ignorieren ist fast immer die schlechteste Option – selbst bei erkennbar berechtigter Forderung sollte man zumindest eine Ratenzahlungsvereinbarung prüfen.

Quellen

Wohngeldgesetz (WoGG): § 27 Abs. 2, 3 und 4 – Änderung des Wohngeldes

Verwaltungsgericht Koblenz: Urteil vom 13. Dezember 2021, Az. 3 K 617/21.KO

Verwaltungsgericht Berlin: Urteil vom 30. November 2021, Az. 21 K 504/20

Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X): § 50 – Erstattung erbrachter Leistungen