Wohngeld: Wohngeldstelle rechnet falsch und der Irrtum kostet Anspruch

Wer einen Ablehnungsbescheid seiner Wohngeld-Behörde bekommt, hat einen Monat Zeit, sich zu wehren. Dieser Widerspruch ist kostenlos und zwingt die Behörde zu einer vollständigen Neuprüfung.

Wer die Frist verstreichen lässt, verliert den Anspruch für den abgelehnten Bewilligungszeitraum (den Zeitraum, für den Wohngeld hätte gezahlt werden sollen) dauerhaft.

Wer rechtzeitig aber Widerspruch einlegt, kann dagegen auch Freibeträge nachmelden, Unterlagen ergänzen und Rechenfehler korrigieren lassen.

Wohngeld abgelehnt: Was die meisten Betroffenen nicht wissen

Wohngeldsachen sind Verwaltungsrecht, kein Sozialrecht. Das hat eine konkrete Konsequenz: Wer nach einem erfolglosen Widerspruch vor Gericht zieht, zahlt keine Gerichtskosten.

Das Bundesverwaltungsgericht hat 2019 entschieden, dass Wohngeldsachen den Angelegenheiten der Fürsorge zuzuordnen und damit nach § 188 VwGO gerichtskostenfrei sind. Wer also bis zur Klage geht, riskiert allenfalls die außergerichtlichen Kosten der Behörde bei einer Niederlage. Das Grundrisiko ist damit Null.

Der Widerspruch an sich kostet nichts. Wer begründet, erhöht die Erfolgsaussichten. Wer es nicht tut, wahrt immerhin die Frist. Und wer danach immer noch kämpfen will, kann das vor dem Verwaltungsgericht tun, ohne Gerichtskosten zu zahlen.

Diese fünf Fehler stecken in vielen Wohngeld-Ablehnungen

Falsche Mietstufe. Das Wohngeld berechnet sich nach der Mietstufe der Gemeinde. Zum 1. Januar 2026 wurden die Mietstufen-Zuordnungen aktualisiert. Wer in einer Gemeinde wohnt, die neu eingestuft wurde, hat unter Umständen plötzlich Anspruch.

Bescheide, die auf der alten Zuordnung beruhen, sind fehlerhaft. Im Widerspruch: die verwendete Mietstufe benennen, die korrekte Stufe nach der aktuellen Wohngeldverordnung dagegenstellen, Neuberechnung verlangen.

Freibeträge vergessen. Das Wohngeldgesetz schreibt Freibeträge vor, die das anrechenbare Einkommen senken. Sie gelten nicht automatisch, sondern nur wenn die Angaben im Antrag enthalten waren und korrekt verarbeitet wurden. Beide Bedingungen werden in der Praxis regelmäßig verfehlt.

Die wichtigsten Beträge: 1.800 Euro jährlich für jedes schwerbehinderte Haushaltsmitglied mit einem Behinderungsgrad von 100 (oder niedrigerem Grad bei Pflegebedürftigkeit), 1.320 Euro für Alleinerziehende mit Kind unter 18, und 1.200 Euro, die beim Eigenverdienst eines Kindes unter 25 im Haushalt außen vor bleiben. Im Widerspruch können diese Freibeträge erstmals geltend gemacht oder fehlerhaft angesetzte korrigiert werden.

Vermögen falsch bewertet. Viele Ablehnungen berufen sich auf erhebliches Vermögen. Wohngeldbehörden übertragen dabei seit dem Bürgergeld-Gesetz 2022 einen Fehler: Sie nutzen die SGB-II-Grenze von 40.000 Euro, obwohl diese im Wohngeldrecht nicht gilt.

Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hat im Dezember 2025 klargestellt, dass diese Übertragung unzulässig ist.

Maßgeblich bleibt der Richtwert der Wohngeld-Verwaltungsvorschrift: erhebliches Vermögen erst ab 60.000 Euro für die erste Person im Haushalt. Wer wegen Vermögens zwischen 40.000 und 60.000 Euro abgelehnt wurde, hat ein starkes Argument für den Widerspruch.

Einkommen falsch berechnet. Das anrechenbare Jahreseinkommen im Wohngeldrecht ist nicht das Bruttoeinkommen vom Lohnzettel. Das Gesetz sieht Abzüge vor: Werbungskosten, Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung, Steuerbeträge. Wer diese Posten nicht im Antrag eingetragen hat, riskiert eine Ablehnung, die allein an einem falschen Ausgangswert hängt.

Pauschale Ablehnung ohne individuelle Prüfung. Telefonische Aussagen einer Sachbearbeiterin wie „Mit einem Minijob gibt es kein Wohngeld” haben keine Rechtswirkung. Maßgeblich ist allein das Ergebnis der Berechnung: Einkommen nach Abzügen im Verhältnis zu Miete und Haushaltsgröße.

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Wer einen Bescheid bekommt, der auf einer pauschalen Formel statt einer individuellen Rechnung beruht, sollte das im Widerspruch explizit rügen.

Wer bisher noch keinen Antrag gestellt hat, weil ihn eine mündliche Auskunft abgehalten hat: Erst ein schriftlicher Antrag erzwingt eine rechtmäßige Entscheidung. Wer das bisher nicht getan hat, kann den Antrag jetzt noch stellen.

So legen Sie Widerspruch ein

Der Widerspruch muss schriftlich bei der Wohngeldbehörde eingehen, die den Bescheid erlassen hat. Die Frist beträgt einen Monat ab dem Tag, an dem der Bescheid im Briefkasten lag.

Wer die Frist wahren will, während er die Begründung noch erarbeitet, legt zuerst einen formlosen Widerspruch ein und reicht die Begründung innerhalb von zwei bis vier Wochen nach.

Drei Elemente sollte jeder Widerspruch enthalten: die Bezeichnung des Bescheids mit Datum und Aktenzeichen, die Benennung des konkreten Fehlers, und den Antrag auf Neuberechnung. Ein Muster-Baustein:

Hiermit lege ich Widerspruch gegen den Wohngeldbescheid vom [Datum], Aktenzeichen [Az.], ein. Die Ablehnung beruht auf einem Fehler: [fehlender Freibetrag / falsch berechnetes Einkommen / unzulässig angesetzte Vermögensgrenze]. Ich bitte um vollständige Neuberechnung. [Unterschrift, Datum]

Wer einen Freibetrag nachmelden will, ergänzt: „Ich mache nachträglich den Freibetrag für [Schwerbehinderung / Alleinerziehende / Kind im Haushalt] geltend. Die Voraussetzungen liegen vor, wie der beigefügte Nachweis belegt.” Wer den Widerspruch nicht selbst formulieren kann, kann seine Erklärung auch zur Niederschrift beim Amt zu Protokoll geben.

Was tun, wenn die Behörde beim Nein bleibt?

Wer nach dem Widerspruchsbescheid immer noch der Meinung ist, die Behörde liege falsch, kann Klage beim Verwaltungsgericht einreichen. Nicht beim Sozialgericht: Das ist ein verbreiteter Irrtum, der zur Unzuständigkeit führt.

Die Frist beträgt einen Monat nach Zugang des Widerspruchsbescheids. Kein Anwaltszwang in erster Instanz. Gerichtskosten fallen keine an.

Was in Bayern und einigen anderen Ländern gilt: Dort wurde das Widerspruchsverfahren abgeschafft. In diesem Fall steht in der Rechtsbehelfsbelehrung am Ende des Bescheids „Klage” statt „Widerspruch”. Diese Belehrung ist in jedem Ablehnungsbescheid Pflicht.

Mini-Case: Wie ein vergessener Freibetrag 870 Euro kostet

Thomas K., 67, aus Essen, bezieht eine monatliche Rente von 1.320 Euro. Seine Kaltmiete beträgt 640 Euro. Die Wohngeldbehörde rechnet das Jahreseinkommen auf Basis der Brutto-Rente und lehnt ab. Was die Behörde nicht berücksichtigt hat: Thomas K. ist schwerbehindert mit einem Grad der Behinderung von 100.

Damit steht ihm ein Jahresfreibetrag von 1.800 Euro zu: 150 Euro weniger anrechenbares Einkommen pro Monat. Die Neuberechnung mit korrekt angesetztem Freibetrag ergibt einen Wohngeldanspruch von rund 145 Euro monatlich. Für die sechs Monate seit Antragstellung sind das 870 Euro, die Thomas K. durch einen begründeten Widerspruch zurückholen kann.

Häufige Fragen zum Wohngeld-Widerspruch

Kann die Behörde das Wohngeld im Widerspruchsverfahren noch weiter kürzen?

Rechtlich ist eine sogenannte Verböserung möglich: Die Behörde prüft den gesamten Fall neu und könnte dabei sogar eine Verschlechterung vornehmen. Sie muss den Betroffenen aber vorab anhören und auf die beabsichtigte Verböserung hinweisen. Wer diesen Hinweis erhält, kann den Widerspruch zurückziehen und den ursprünglichen Bescheid bestandskräftig lassen. Diese Option besteht bis zur Entscheidung über den Widerspruch.

Bekomme ich das Wohngeld rückwirkend, wenn der Widerspruch erfolgreich ist?

Ja. Wer Widerspruch erfolgreich einlegt, bekommt das Wohngeld für den gesamten abgelehnten Bewilligungszeitraum rückwirkend nachgezahlt. Der Stichtag ist das Datum der Antragstellung, nicht das Datum des Widerspruchs. Wer frühzeitig Antrag gestellt und rechtzeitig Widerspruch eingelegt hat, verliert keinen einzigen Tag des Anspruchszeitraums.

Quellen

Bundesverwaltungsgericht: Urteil vom 23. April 2019, 5 C 2.18 (Gerichtskostenfreiheit Wohngeldsachen), Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg: Urteil vom 11. Dezember 2025, OVG 6 B 3/25 (Vermögensgrenze Wohngeld), Bundesministerium der Justiz / gesetze-im-internet.de: Wohngeldgesetz (WoGG), §§ 7, 17, 21, 23; Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), §§ 70, 74, 188, Statistisches Bundesamt (Destatis): Wohngeld 2024, Pressemitteilung April 2026, Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Wohngeldgesetzes (WoGVwV): Ziffer 21.37