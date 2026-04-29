Diese Wohngeld-Antragsteller müssen im Herbst 2026 mit Rückforderungen rechnen

Lesedauer 6 Minuten

Renate K., 67, aus Hannover, hat im Mai einen Wohngeldantrag gestellt und bekommt 187 Euro im Monat zugesprochen. Sechs Monate später flattert ein Aufhebungsbescheid ins Haus, mit einer Rückforderung von 180 Euro. Der Grund: die Rentenanpassung zum 1. Juli 2026, die ihre Altersrente um 4,24 Prozent angehoben hat.

Antragsteller, deren Bewilligungszeitraum zwischen April und Juni 2026 beginnt, laufen in genau diese Falle, weil die Wohngeldstelle die schon angekündigte Rentensteigerung im Bescheid meist nicht einrechnet.

Die Mechanik dahinter ist im Wohngeldgesetz angelegt und greift unabhängig vom Verschulden der wohngeldberechtigten Person. Sie trifft Antragsteller, die jetzt zum ersten Mal Wohngeld beziehen, ebenso wie alle, deren Bewilligungszeitraum kurz vor dem Juli endet und neu beantragt werden muss.

Das Resultat im Herbst: ein Aufhebungs- und Erstattungsbescheid, der zur Rückzahlung des überzahlten Wohngeldes verpflichtet — bei höheren Renten oder Mehrpersonenhaushalten schnell vierstellige Beträge.

Warum die Wohngeldstelle die Rentenanpassung im Mai-Bescheid oft nicht einrechnet

Wohngeld wird auf Grundlage einer Prognose bewilligt. Maßgeblich ist nach § 24 Abs. 2 WoGG das Einkommen, das im Bewilligungszeitraum zu erwarten ist — und zwar aus Sicht des Antragszeitpunkts. Eine künftige Rentenanpassung darf erst dann in die Berechnung eingehen, wenn der Erhöhungsbetrag rechtsverbindlich feststeht.

Die Verwaltungsvorschrift zum Wohngeldgesetz formuliert das eindeutig: Bei Rentenanpassungen ist das frühestens dann der Fall, wenn die Rentenwertbestimmungsverordnung im Bundesgesetzblatt verkündet wurde.

Genau hier liegt das Problem im Frühjahr 2026. Das Bundeskabinett hat die Rentenwertbestimmungsverordnung 2026 Ende April beschlossen. Die Zustimmung des Bundesrates und die Verkündung im Bundesgesetzblatt stehen aber noch aus. Wer also in den Wochen vor diesem Verkündungstermin einen Wohngeldantrag stellt, bekommt einen Bescheid, in dem die Rente in der bisherigen Höhe steht.

Die Behörde handelt damit nicht falsch — sie folgt dem geltenden Prognoseprinzip. Das ist der entscheidende Punkt: Der Fehler entsteht nicht, der Bescheid ist von Anfang an korrekt. Falsch wird er erst durch den Eintritt der Anpassung am 1. Juli, und ab diesem Moment greift der nächste Mechanismus.

Renate K., 67, aus Hannover, steht beispielhaft für die Konstellation. Ihre Altersrente liegt bei 1.420 Euro brutto, ihre Miete wurde im Frühjahr erhöht. Der Wohngeldbescheid kommt Anfang Juni, der Bewilligungszeitraum läuft vom 1. Mai 2026 bis 30. April 2027, das Wohngeld beträgt 187 Euro monatlich.

Was im Bescheid nicht steht: Ab 1. Juli steigt ihre Rente um 60,21 Euro auf 1.480,21 Euro. Diese Erhöhung erscheint nirgendwo in der Wohngeldberechnung — und genau das ist das Problem.

Was am 1. Juli passiert: Der Aufhebungsmechanismus nach § 27 WoGG

Sobald die Rente steigt, ändern sich die Verhältnisse im Sinne des Wohngeldgesetzes. § 27 Abs. 2 WoGG ordnet an, dass die Wohngeldbehörde den Bewilligungsbescheid von Amts wegen aufheben muss, sobald sich das Gesamteinkommen um mehr als 15 Prozent erhöht hat und das Wohngeld dadurch wegfällt oder geringer ausfällt.

Die 4,24 Prozent Rentensteigerung allein erreichen diese Schwelle nicht — auch nicht bei Renten aus mehreren Rententrägern, weil sie alle proportional angepasst werden. Aber das ist nur die halbe Geschichte.

Denn die 15-Prozent-Marke betrifft nur die zwingende Mitteilungspflicht und die automatische Neuentscheidung von Amts wegen. Sie ist keine Schutzgrenze. Auch unterhalb dieser Schwelle darf die Behörde den Bescheid neu berechnen, sobald sie auf andere Weise von der Einkommensänderung erfährt.

📚 Lesen Sie auch: Krankengeld: Wohngeldstellen rechnen Krankengeld regelmäßig falsch an

Kritisch wird es, wenn parallel zur Rentenanpassung weitere Einkommensänderungen eintreten — eine neue Betriebsrente, ein höherer Hinzuverdienst, der Wegfall eines Freibetrags. In Kombination kann die 15-Prozent-Schwelle dann überschritten werden, und die Behörde muss neu entscheiden.

Die zweite Falle: Selbst wenn die 15 Prozent nicht überschritten werden, erfährt die Behörde die Einkommensänderung über den automatischen Datenabgleich, den das Wohngeldgesetz vorsieht. Die Deutsche Rentenversicherung meldet maschinell an die Kommune, dass sich die Rentenhöhe geändert hat.

Sobald die Wohngeldstelle Kenntnis hat, beginnt eine Jahresfrist zu laufen — innerhalb dieses Jahres muss die Behörde von Amts wegen neu entscheiden. Die Rückforderung wirkt dann rückwirkend bis zum Zeitpunkt der Änderung, also bis zum 1. Juli 2026.

Aufhebung und Rückforderung: Was § 50 SGB X für Wohngeldempfänger bedeutet

Sobald die Aufhebung wirksam ist, greift § 50 SGB X. Die Norm bestimmt, dass bereits erbrachte Leistungen zu erstatten sind, soweit der Verwaltungsakt aufgehoben wurde. Ein eigener Vertrauensschutz wird im Rahmen dieser Erstattung nicht mehr geprüft.

Die Vertrauensschutzfrage stellt sich nur in der vorgelagerten Aufhebungsentscheidung — und dort hat sie bei Änderung der Verhältnisse, also bei einer Rentenanpassung mitten im Bewilligungszeitraum, nur sehr enge Anwendungsbereiche. Wer das Wohngeld bereits ausgegeben hat, kann sich darauf nicht berufen.

In Renate K.s Fall sieht die Rechnung so aus: Zwischen Juli 2026 und dem Zeitpunkt, an dem die Wohngeldstelle die Aufhebung verfügt — angenommen Ende Oktober — bekommt sie weiter 187 Euro Wohngeld. Tatsächlich hätte sie ab Juli wegen der höheren Rente nur noch 142 Euro zugestanden.

Die Differenz von 45 Euro pro Monat ergibt über vier Monate eine Rückforderung von 180 Euro. Bei höheren Renten oder Mehrpersonenhaushalten klettern die Beträge schnell ins Vierstellige.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Der Erstattungsanspruch verjährt erst vier Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Erstattungsbescheid unanfechtbar wurde. Wer den Rückforderungsbescheid einfach liegen lässt und nicht widerspricht, verlängert die Verjährung damit erheblich. Hinzu kommt: Das Wohngeldgesetz erlaubt der Behörde eine rückwirkende Aufhebung über drei Jahre — bei verletzter Mitteilungspflicht sogar über zehn Jahre.

Eine Rentenanpassung ist nicht mitteilungspflichtig, solange die 15-Prozent-Schwelle nicht erreicht ist. Aber wer eine andere Einkommensänderung verschweigt und gleichzeitig die Rentenanpassung übergeht, riskiert die volle Zehn-Jahres-Rückwirkung.

Was Antragsteller und Bestandsempfänger jetzt tun können

Wer in den nächsten Wochen einen neuen Wohngeldantrag stellt, sollte aktiv darauf hinwirken, dass die zu erwartende Rentenanpassung bereits im Bescheid berücksichtigt wird. Das Wohngeldgesetz lässt das ausdrücklich zu, sobald die Anpassung im Bundesgesetzblatt verkündet ist und damit feststeht.

Sobald die Rentenwertbestimmungsverordnung 2026 erschienen ist — voraussichtlich im Mai oder Juni 2026 —, kann die Behörde die Anpassung in die Berechnung einbeziehen. Antragsteller sollten ihre Wohngeldstelle in einem formlosen Schreiben ausdrücklich darum bitten und die voraussichtliche neue Rentenhöhe nennen. Wer noch wartet, kann seinen Antrag auch bewusst erst nach der BGBl-Verkündung einreichen.

Eine zweite Option ist die vorläufige Bewilligung. Wenn das endgültige Einkommen im Bewilligungszeitraum noch nicht feststeht, kann die Wohngeldstelle das Wohngeld nach § 26a WoGG vorläufig zahlen und nach Klärung endgültig festsetzen. Das verschiebt das Risiko auf einen späteren, klar definierten Abrechnungstermin und vermeidet eine spätere Rückforderung über mehrere Monate.

Bestandsempfänger, deren Bewilligungszeitraum bis in den Sommer hinein läuft, sollten nicht auf den Datenabgleich warten. Sinnvoller ist eine eigene Mitteilung an die Wohngeldstelle, sobald die neue Rentenhöhe bekannt ist — verbunden mit der Bitte um Neuberechnung.

Wer zusätzlich noch nicht alle Freibeträge ausgeschöpft hat, sollte das jetzt nachholen. Der Freibetrag für Grundrentenzeiten bleibt häufig ungenutzt; er kann das anrechenbare Einkommen so weit senken, dass die Rentenanpassung neutralisiert wird.

Wer einen Aufhebungs- und Erstattungsbescheid bereits in den Händen hält, hat einen Monat Zeit für den Widerspruch. Geprüft werden sollte: Hat die Behörde wirklich erst nach dem 1. Juli von der Anpassung erfahren — oder hätte sie sie bei korrekter Bearbeitung des Antrags schon im Bescheid berücksichtigen müssen?

Wurde der richtige Aufhebungsstichtag gewählt? Sind alle Freibeträge angesetzt? Im Zweifel hilft eine Beratung beim Sozialverband oder bei einer Sozialberatungsstelle. Die Rückforderung ist nicht in Stein gemeißelt — aber sie wird verbindlich, wenn der Widerspruch ungenutzt verstreicht.

Häufige Fragen zur Wohngeld-Rückforderung wegen Rentenanpassung

Muss ich die Rentenanpassung selbst der Wohngeldstelle melden?

Eine eigene Meldepflicht entsteht erst, wenn das Gesamteinkommen um mehr als 15 Prozent steigt. Bei 4,24 Prozent ist das nicht der Fall. Die Behörde wird trotzdem über den Datenabgleich informiert und kann von Amts wegen neu entscheiden. Eine freiwillige Mitteilung ist trotzdem sinnvoll — sie verhindert spätere Rückforderungen, die kumulativ über mehrere Monate auflaufen.

Gilt die Falle auch bei Witwenrente und Erwerbsminderungsrente?

Ja. Das Wohngeldgesetz unterscheidet bei der Einkommensanrechnung nicht nach Rentenart. Altersrente, Witwenrente, Erwerbsminderungsrente und Betriebsrenten zählen gleichermaßen als Einkommen. Die Anpassung um 4,24 Prozent betrifft alle gesetzlichen Rentenarten gleich. Wer mehrere Renten parallel bezieht, ist also genauso von der Mechanik betroffen — die proportionale Anpassung verändert das Verhältnis aber nicht.

Was passiert, wenn ich den Aufhebungsbescheid widerspruchslos akzeptiere?

Der Bescheid wird bestandskräftig. Die Behörde kann den überzahlten Betrag dann notfalls auch durch Aufrechnung mit künftigem Wohngeld zurückholen oder die Forderung vollstrecken. Ratenzahlungen sind möglich — aber nur, wenn man sie aktiv beantragt. Die Verjährung des Erstattungsanspruchs beträgt vier Jahre und beginnt erst nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Bescheid unanfechtbar wurde.

Wie lange kann die Behörde rückwirkend zurückfordern?

Bei rechtzeitiger Mitteilung beträgt die Rückwirkungsfrist drei Jahre, gerechnet ab dem Zeitpunkt, in dem die wohngeldberechtigte Person von der Änderung Kenntnis erlangt hat. Wenn eine Mitteilungspflicht verletzt wurde — also wenn Einkommenssprünge über 15 Prozent verschwiegen wurden —, sind es bis zu zehn Jahre. Eine reine Rentenanpassung von 4,24 Prozent löst keine Mitteilungspflicht aus, daher bleibt es bei drei Jahren.

Kann ich verlangen, dass die Wohngeldstelle die zukünftige Rentenanpassung im Bescheid einrechnet?

Sobald die Rentenwertbestimmungsverordnung im Bundesgesetzblatt verkündet ist, soll die Anpassung bei der Bewilligung berücksichtigt werden. Vor BGBl-Verkündung lehnen die meisten Wohngeldstellen die Einbeziehung ab. Wer den Antrag bewusst nach Verkündung einreicht, vermeidet die Rückforderungsfalle weitgehend.

Quellen

Bundesministerium der Justiz: Wohngeldgesetz (WoGG), insbesondere §§ 24, 26a, 27, 33

Bundesministerium der Justiz: Sozialgesetzbuch Zehntes Buch (SGB X), § 50

Deutsche Rentenversicherung Bund: Rentenanpassung 2026 — Pressemitteilung 05.03.2026

Bundesregierung: Renten sollen zum 1. Juli 2026 um 4,24 Prozent steigen — Mitteilung 29.04.2026

Wolters Kluwer: Wohngeldantrag — Prognose und Entscheidung der Wohngeldbehörde

Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Wohngeldgesetz, Nr. 15.13