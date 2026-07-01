Rente im Juli 2026: Fünf Termine und Änderungen, die Rentner jetzt kennen sollten

Der Juli 2026 bringt für Millionen Rentnerinnen und Rentner mehrere wichtige Termine und Veränderungen. Besonders im Blick steht die Rentenerhöhung zum 1. Juli 2026, die sich erstmals auf die laufenden Zahlungen auswirkt.

Daneben endet für viele Rentner die Frist zur Abgabe der Steuererklärung. Auch die neuen Rentenanpassungsbescheide werden weiter verschickt, während zum Monatsende der nächste wichtige Auszahlungstermin ansteht.

Für schwerbehinderte Menschen eröffnet sich zudem ein neuer abschlagsfreier Rentenzugang. Parallel wird politisch über mögliche Rentenreformen beraten, die vor allem künftige Rentenzugänge betreffen könnten.

Rentenerhöhung zum 1. Juli 2026: Mehr Geld für Millionen Rentner

Die wichtigste Änderung im Juli 2026 ist die Rentenerhöhung. Zum 1. Juli steigen die gesetzlichen Renten um 4,24 Prozent.

Betroffen sind nicht nur Altersrenten. Auch Renten wegen Erwerbsminderung, Hinterbliebenenrenten, gesetzliche Unfallrenten sowie Renten der Alterssicherung der Landwirte werden angepasst.

Der aktuelle Rentenwert steigt dabei von 40,79 Euro auf 42,52 Euro. Dieser Wert ist entscheidend dafür, wie viel ein Entgeltpunkt in der gesetzlichen Rentenversicherung monatlich wert ist.

Wer bisher eine Bruttorente von 1.000 Euro erhalten hat, bekommt durch die Erhöhung rechnerisch 42,40 Euro mehr. Die neue Bruttorente liegt dann bei rund 1.042,40 Euro, bevor Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung abgezogen werden.

Vorschussrentner und Nachschussrentner: Wann die höhere Rente ankommt

Beim Auszahlungstermin kommt es darauf an, ob die Rente im Voraus oder nachträglich gezahlt wird. Vorschussrentner erhalten ihre Rente für den laufenden Monat bereits am Monatsende des Vormonats.

Für diese Gruppe wurde die erhöhte Juli-Rente bereits Ende Juni 2026 ausgezahlt. Sie haben das Rentenplus also schon vor dem eigentlichen Juli-Beginn auf dem Konto gesehen.

Nachschussrentner erhalten ihre Rente dagegen erst am Ende des jeweiligen Monats. Für sie wird die Rentenerhöhung erstmals mit der Auszahlung Ende Juli 2026 sichtbar.

Diese Unterscheidung sorgt jedes Jahr für Nachfragen. Entscheidend ist nicht, ob eine Person die gleiche Rentenart bezieht, sondern nach welchem Zahlungsmodus ihre Rente ausgezahlt wird.

Steuererklärung für Rentner: Frist endet am 31. Juli 2026

Ein weiterer wichtiger Termin ist der 31. Juli 2026. Bis zu diesem Tag muss die Steuererklärung für das Jahr 2025 abgegeben werden, wenn Rentnerinnen und Rentner zur Abgabe verpflichtet sind und die Erklärung selbst erstellen.

Nach Schätzungen sind inzwischen rund sieben Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland steuerpflichtig. Die Zahl steigt seit Jahren, weil Rentenerhöhungen, weitere Einkünfte und der steuerpflichtige Rentenanteil immer mehr Menschen betreffen.

Die Rentenerhöhung zum 1. Juli 2026 sollte deshalb Anlass sein, die eigenen Unterlagen zu prüfen. Steuerpflicht bedeutet allerdings nicht automatisch, dass am Ende auch Einkommensteuer gezahlt werden muss.

Wer einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein beauftragt, hat in der Regel länger Zeit. In solchen Fällen kann sich die Frist für die Abgabe bis in das Jahr 2027 verschieben.

Warum Rentner ihre Einkünfte jetzt prüfen sollten

Viele Rentner gehen davon aus, dass eine Steuererklärung nur dann nötig ist, wenn auch tatsächlich Steuern fällig werden. Das ist ein Irrtum.

Die Abgabepflicht kann bereits entstehen, wenn die gesamten steuerpflichtigen Einkünfte über dem Grundfreibetrag liegen. Dazu können neben der gesetzlichen Rente auch Betriebsrenten, private Renten, Mieteinnahmen oder Kapitalerträge gehören.

Die Rentenerhöhung kann dazu führen, dass Rentner erstmals in einen Bereich kommen, in dem das Finanzamt eine Erklärung verlangt. Besonders wichtig ist daher der Blick auf den Rentenanpassungsbetrag und weitere Einnahmen.

Wer unsicher ist, sollte nicht bis kurz vor Ablauf der Frist warten. Eine verspätete Abgabe kann zu Verspätungszuschlägen führen.

Rentenanpassungsbescheide werden bis Ende Juli verschickt

Im Zusammenhang mit der Rentenerhöhung erhalten Rentnerinnen und Rentner neue Rentenanpassungsmitteilungen. Der Versand läuft bereits seit Mitte Juni 2026 und soll bis Ende Juli fortgesetzt werden.

Mehr als 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner bekommen eine solche Mitteilung. Bei Personen mit mehreren Renten können mehrere Anpassungsmitteilungen ankommen.

Die Mitteilung zeigt, wie sich die Bruttorente verändert und welche Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung abgezogen werden. Daraus ergibt sich die neue monatliche Zahlrente.

Rentner sollten die neue Mitteilung nicht ungeprüft abheften. Sie ist wichtig, um die neue Zahlung nachvollziehen und mögliche Fehler erkennen zu können.

Widerspruch gegen Rentenanpassungsbescheid ist möglich

Die Rentenanpassungsmitteilung ist rechtlich relevant. Wer Zweifel an der Berechnung hat, kann dagegen Widerspruch einlegen.

Das kann etwa dann nötig sein, wenn die bisherige Bruttorente nicht korrekt übernommen wurde oder wenn Abzüge nicht nachvollziehbar erscheinen. Auch bei mehreren Renten sollte geprüft werden, ob jede Rente einzeln richtig angepasst wurde.

Für den Vergleich empfiehlt sich die alte Rentenanpassungsmitteilung aus dem Jahr 2025. Daraus lässt sich erkennen, ob die bisherige Bruttorente korrekt um 4,24 Prozent erhöht wurde.

Wichtig ist dabei die Bruttorente. Sie meint die Rente vor Abzug der Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung.

Zahltag im Juli 2026: Rente kommt am 31. Juli

Der reguläre Zahltag für die Rente im Juli 2026 ist Freitag, der 31. Juli 2026. Da dieser Tag kein bundesweiter Feiertag ist, sollte die Auszahlung planmäßig erfolgen.

Für Nachschussrentner ist dieser Termin besonders wichtig. Sie erhalten dann ihre Monatsrente für Juli erstmals mit der Erhöhung um 4,24 Prozent.

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Vorschussrentner erhalten am 31. Juli 2026 dagegen bereits die Rente für August 2026. Für sie wurde die erhöhte Juli-Rente schon Ende Juni überwiesen.

Die Rentenzahlung muss spätestens am letzten Bankarbeitstag des Monats verfügbar sein. In der Praxis hängt der genaue Zeitpunkt der Gutschrift auch von der Bank ab.

Termin oder Änderung Was Rentner wissen sollten 1. Juli 2026 Die gesetzlichen Renten steigen um 4,24 Prozent. Ende Juni 2026 Vorschussrentner erhalten die erhöhte Juli-Rente bereits im Voraus. 31. Juli 2026 Nachschussrentner erhalten erstmals die erhöhte Juli-Rente. 31. Juli 2026 Für viele Rentner endet die Frist zur Abgabe der Steuererklärung. Bis Ende Juli 2026 Rentenanpassungsbescheide werden weiter verschickt. Ab Juli 2026 Bestimmte schwerbehinderte Versicherte können erstmals abschlagsfrei in Rente gehen.

Neue abschlagsfreie Rente für schwerbehinderte Menschen

Im Juli 2026 gibt es außerdem einen neuen Zugang zur abschlagsfreien Altersrente für schwerbehinderte Menschen. Betroffen sind Versicherte, die zwischen dem 2. Dezember 1961 und dem 31. Dezember 1961 geboren wurden.

Diese Jahrgänge können bei erfüllten Voraussetzungen erstmals ab Juli 2026 ohne Abschläge in diese Rentenart gehen. Voraussetzung ist ein Grad der Behinderung von mindestens 50.

Zusätzlich müssen 35 Versicherungsjahre erfüllt sein. Dazu zählen unter anderem Beitragszeiten, bestimmte Anrechnungszeiten und weitere rentenrechtliche Zeiten.

Für diesen Rentenzugang gilt die Übergangsregelung des § 236a SGB VI. Danach steigt die Altersgrenze für spätere Jahrgänge schrittweise an.

Warum die Jahrgänge genau geprüft werden müssen

Bei der Altersrente für schwerbehinderte Menschen kommt es sehr genau auf Geburtsdatum, Schwerbehinderteneigenschaft und Wartezeit an. Schon wenige Tage können darüber entscheiden, ob der Rentenbeginn im Juli oder erst später möglich ist.

Wer ab dem 1. Januar 1962 geboren wurde, erreicht den nächsten abschlagsfreien Zugang nicht bereits im Juli 2026. Für diese Gruppe kommt nach der derzeitigen Übergangsregelung frühestens ein späterer Rentenbeginn in Betracht.

Wichtig ist außerdem, dass der Grad der Behinderung von mindestens 50 zum Rentenbeginn vorliegen muss. Ein bloßer Antrag auf Feststellung der Schwerbehinderung reicht allein nicht aus, wenn noch kein entsprechender Bescheid vorliegt.

Betroffene sollten deshalb rechtzeitig prüfen, ob alle Unterlagen vollständig sind. Dazu gehören der Schwerbehindertenausweis beziehungsweise der Feststellungsbescheid und die Auskunft der Rentenversicherung über die Wartezeit.

Politische Beratungen zur Rente: Noch keine neuen Gesetze

Parallel zu den laufenden Rentenzahlungen wird politisch über mögliche Reformen beraten. Im Gespräch sind unter anderem Änderungen bei der abschlagsfreien Altersrente nach 45 Versicherungsjahren und bei Rentenzugängen nach 35 Versicherungsjahren.

Auch Modelle für Härtefallregelungen werden diskutiert. Dabei geht es um die Frage, ob besonders belastete Versicherte weiterhin früher in Rente gehen können.

Für Rentnerinnen und Rentner sowie rentennahe Jahrgänge ist wichtig: Bislang handelt es sich um politische Vorschläge und Beratungen. Solange kein Gesetzentwurf und kein beschlossenes Gesetz vorliegen, ändern sich die bestehenden Rentenansprüche nicht automatisch.

Besonders unklar ist, welche Jahrgänge bei möglichen Reformen geschützt würden. Seriös beantworten lässt sich diese Frage erst, wenn konkrete Gesetzespläne vorliegen.

Was Rentner im Juli 2026 konkret tun sollten

Der Juli 2026 ist ein guter Zeitpunkt, die eigene Rentensituation sorgfältig zu prüfen. Dazu gehört zunächst der Vergleich der neuen Rentenanpassungsmitteilung mit der bisherigen Bruttorente.

Außerdem sollten Rentner prüfen, ob durch die Rentenerhöhung eine Steuererklärung notwendig wird. Das gilt besonders dann, wenn zusätzlich zur gesetzlichen Rente weitere Einkünfte vorhanden sind.

Schwerbehinderte Versicherte, die kurz vor dem Rentenbeginn stehen, sollten ihre Voraussetzungen nochmals kontrollieren. Entscheidend sind Geburtsdatum, GdB 50 und die erfüllten 35 Versicherungsjahre.

Wer eine Reformdebatte verfolgt, sollte zwischen Vorschlägen und geltendem Recht unterscheiden. Verbindlich ist nur, was im Gesetz steht oder durch einen Bescheid festgesetzt wurde.

Praxisbeispiel: Rentnerin bekommt im Juli mehr Geld und muss die Steuer prüfen

Frau Schneider erhält bisher eine monatliche Bruttorente von 1.200 Euro. Durch die Rentenerhöhung um 4,24 Prozent steigt ihre Bruttorente ab Juli 2026 um rund 50,88 Euro.

Ihre neue Bruttorente beträgt damit etwa 1.250,88 Euro. Weil Frau Schneider zusätzlich eine kleine Betriebsrente erhält, prüft sie nun, ob sie für das Jahr 2025 eine Steuererklärung abgeben muss.

Ende Juli erhält sie außerdem ihre Rentenanpassungsmitteilung. Sie vergleicht die neue Bruttorente mit der alten Mitteilung und achtet darauf, ob die Abzüge zur Kranken- und Pflegeversicherung nachvollziehbar sind.

Da sie unsicher ist, wendet sie sich an einen Lohnsteuerhilfeverein. Dadurch gewinnt sie mehr Zeit und kann klären lassen, ob tatsächlich Einkommensteuer anfällt.

Fragen und Antworten zur Rente im Juli 2026

Um wie viel steigt die Rente zum 1. Juli 2026?

Die gesetzlichen Renten steigen zum 1. Juli 2026 um 4,24 Prozent. Der aktuelle Rentenwert erhöht sich von 40,79 Euro auf 42,52 Euro.

Wann erhalten Nachschussrentner die höhere Rente?

Nachschussrentner erhalten die erhöhte Juli-Rente am Monatsende. Der Auszahlungstermin ist Freitag, der 31. Juli 2026.

Wann bekommen Vorschussrentner die Rentenerhöhung?

Vorschussrentner erhalten die Rente für Juli bereits Ende Juni 2026. Sie sehen die Erhöhung deshalb früher auf dem Konto als Nachschussrentner.

Müssen Rentner wegen der Erhöhung automatisch Steuern zahlen?

Nein, die Rentenerhöhung führt nicht automatisch zu einer Steuerzahlung. Sie kann aber dazu beitragen, dass eine Steuererklärung abgegeben werden muss.

Was sollten Rentner mit dem Rentenanpassungsbescheid tun?

Rentner sollten den Bescheid prüfen und mit der vorherigen Rentenanpassungsmitteilung vergleichen. Wichtig ist vor allem, ob die Bruttorente korrekt um 4,24 Prozent erhöht wurde.

Wer kann im Juli 2026 abschlagsfrei als schwerbehinderter Mensch in Rente gehen?

Betroffen sind Versicherte bestimmter Jahrgänge Ende 1961, wenn sie einen Grad der Behinderung von mindestens 50 haben und 35 Versicherungsjahre erfüllen. Entscheidend ist, dass alle Voraussetzungen zum Rentenbeginn vorliegen.