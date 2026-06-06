EM-Rente: 39.081 Euro Nachzahlung – ausgezahlt wird nichts

Erwerbsminderungsrente: Wann die Nachzahlung trotz Erfolg auf null sinkt

Wer sich jahrelang durch ein Rentenverfahren gekämpft hat und am Ende rückwirkend die volle Erwerbsminderungsrente zugesprochen bekommt, rechnet fest mit einer Nachzahlung. Im Bescheid steht schließlich eine fünfstellige Summe. Doch auf dem Konto landet am Ende oft nichts.

Das Bundessozialgericht hat entschieden, dass die Rentenkasse den gesamten Nachzahlungszeitraum am Stück verrechnen darf und nicht Monat für Monat (B 5 R 17/23 R).

Die Konstellation kennen viele Betroffene. Zuerst bewilligt die Deutsche Rentenversicherung eine Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung. Sie greift bei Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen noch mindestens drei, aber keine sechs Stunden täglich arbeiten können.

Erst später, oft nach Widerspruch oder Klage, erkennt der Träger die volle Erwerbsminderung an, die ein Leistungsvermögen von unter drei Stunden voraussetzt (§ 43 SGB VI). Beide Renten gelten dann rückwirkend für denselben Zeitraum.

Wie die Rentenkasse aus der Nachzahlung null Euro macht

Genau hier setzt die Verrechnung an. Für denselben Zeitraum wird nur die höchste Rente aus eigener Versicherung geleistet (§ 89 SGB VI). Aus der Nachzahlung der höheren vollen Rente zieht die Rentenversicherung deshalb zweierlei ab: erstens die Beträge, die andere Stellen für denselben Zeitraum bereits gezahlt haben und nun erstattet bekommen, etwa die Arbeitsagentur für Arbeitslosengeld oder das Jobcenter für Bürgergeld.

Zweitens die niedrigere Rente, die der Versicherte für denselben Zeitraum schon erhalten hat. Bleibt nach diesen Abzügen kein Betrag übrig, der die bereits gezahlte niedrigere Rente übersteigt, gilt der Anspruch als erfüllt und es wird nichts ausgezahlt.

Der konkrete Fall

Im entschiedenen Fall hatte eine Frau ab April 2019 zunächst die teilweise, dann rückwirkend die volle Erwerbsminderungsrente erhalten. Für den Zeitraum April 2019 bis Juli 2021 errechnete die Rentenversicherung eine Nachzahlung von 39.081,99 Euro.

Davon flossen 23.688,88 Euro zurück an die Bundesagentur für Arbeit, weil die Frau in dieser Zeit zugleich Arbeitslosengeld bezogen hatte. Übrig blieben 15.393,11 Euro. Diese Summe war aber niedriger als die teilweise Erwerbsminderungsrente, die sie im selben Zeitraum schon bekommen hatte: 19.541,15 Euro. Ausgezahlt wurde am Ende nichts.

Ganzer Zeitraum statt Monat für Monat: der teure Unterschied

In jedem einzelnen Monat ist die volle Rente höher als die zuvor gezahlte teilweise Rente, also müsste in jedem Monat ein Plus übrig bleiben, das zusammengerechnet eine spürbare Nachzahlung ergibt?

Genau dieser Logik war das Landessozialgericht Baden-Württemberg gefolgt. Es hatte der Frau immerhin 5.546,32 Euro zugesprochen, weil sich die Zahlungen aus der ersten Phase nicht gegen die volle Rente der späteren Monate verrechnen ließen.

Das Bundessozialgericht hob dieses Urteil aber auf. Maßgeblich ist demnach nicht der einzelne Monat, sondern der gesamte Nachzahlungszeitraum als ein Block. Die bereits gezahlte teilweise Rente wird über den kompletten Nachzahlungszeitraum hinweg in einer Summe von der vollen Nachzahlung abgezogen.

Wer als Versicherter Monat für Monat rechnet, kommt deshalb auf einen Betrag, den es rechtlich nicht gibt. Aus den 5.546,32 Euro der Vorinstanz wurde am Ende eine glatte Null.

Das Gesetz will eine doppelte Versorgung verhindern

Das Gericht stützt sich vor allem auf den Wortlaut. Das Gesetz spricht vom Zeitraum des Zusammentreffens der Rentenansprüche und gerade nicht vom Monat, obwohl Renten sonst durchweg in Monatsbeträgen berechnet und ausgezahlt werden.

Hätte der Gesetzgeber eine monatsweise Betrachtung gewollt, hätte er den Monat ausdrücklich nennen können. Hinter der Regelung steht ein klares sozialpolitisches Ziel: Niemand soll für denselben Zeitraum zweimal versorgt werden, eine Überversorgung will das Gesetz verhindern.

Die am längsten warten, gehen auch noch leer aus

Die monatsweise Rechnung hätte vielen Versicherten eine echte Nachzahlung gesichert, die Gesamtbetrachtung lässt sie häufig leer ausgehen. Die Last dieser Auslegung tragen ausgerechnet die Menschen, die ohnehin am längsten auf die Anerkennung ihrer vollen Erwerbsminderung warten mussten.

Verzögerung nützt der Behörde nichts, eine Rückforderung droht nicht

Eine Sorge nimmt das Gericht den Betroffenen allerdings. Es liegt kein Vorteil für die Behörde darin, lange für ihre Entscheidung zu brauchen. Für den Beginn der Rente kommt es nicht darauf an, wann der Träger entscheidet, sondern allein darauf, ab wann die gesundheitlichen Voraussetzungen vorlagen. Eine verzögerte Bearbeitung verschafft der Rentenversicherung also keinen finanziellen Hebel.

Die Differenz müssen Sie nicht zahlen

So hart das Ergebnis ist, es hat eine zweite Seite, die viele übersehen. Wer in der Summe mehr an niedrigerer Rente erhalten hat, als nach allen Abzügen aus der höheren Rente übrig bleibt, muss die Differenz nicht zurückzahlen. Die Rentenversicherung darf die zu viel gezahlte teilweise Rente nicht zurückfordern.

Im entschiedenen Fall bekam die Frau zwar keine Nachzahlung, sie durfte aber die rechnerische Überzahlung von 4.148,04 Euro behalten, also die Differenz zwischen den 19.541,15 Euro Teilrente und den 15.393,11 Euro verbleibender Nachzahlung.

Wann der Rückzahlungsschutz greift, und wann nicht

Diese Schutzregel ist der eigentliche Trost in einer ärgerlichen Lage. Ohne sie stünden Betroffene noch schlechter da: Sie bekämen nichts nachgezahlt und müssten obendrein einen Teil der bereits erhaltenen Rente erstatten. Genau das verhindert das Gesetz.

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Wer nach einer rückwirkenden Höherstufung einen Bescheid erhält, der die Nachzahlung auf null setzt, sollte deshalb zugleich prüfen, ob darin eine Rückforderung der früheren, niedrigeren Rente versteckt ist. Taucht eine solche Rückforderung auf, ist sie in dieser Konstellation regelmäßig angreifbar.

Wichtig ist die Abgrenzung. Der Rückzahlungsschutz greift bei diesem Zusammentreffen mehrerer eigener Renten. Er gilt nicht in jedem anderen Fall einer Überzahlung.

Wer eine Rückforderung erhält, weil er Hinzuverdienst nicht gemeldet hat oder weil sich seine Verhältnisse geändert haben, steht rechtlich auf einem völlig anderen Blatt. Hier geht es allein um den Fall, dass eine niedrigere durch eine höhere Rente desselben Versicherten für denselben Zeitraum ersetzt wird.

Die Abrechnungsmitteilung ist kein bloßer Brief

Viele schauen nur auf den Rentenbescheid mit der dort genannten Nachzahlung und legen das spätere Schreiben mit der Abrechnung beiseite. Das ist ein Fehler. Der Bescheid nennt Rentenbeginn und monatliche Zahlbeträge.

Erst die Abrechnungsmitteilung zeigt, was nach allen Erstattungen und Verrechnungen tatsächlich übrig bleibt. Dieses Schreiben ist nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts kein unverbindlicher Hinweis, sondern eine eigene rechtlich verbindliche Entscheidung, ein Verwaltungsakt.

Das hat eine wichtige Folge: Gegen eine solche Entscheidung können Sie Widerspruch einlegen. Wer die Abrechnung für falsch hält, sollte nicht abwarten.

Liegt dem Schreiben eine Rechtsbehelfsbelehrung bei, läuft regelmäßig eine Frist von einem Monat ab Zugang. Wer diese Frist verstreichen lässt, akzeptiert die Berechnung, auch eine fehlerhafte.

Worauf Sie bei der Nachzahlung der Erwerbsminderungsrente achten sollten

Worauf es bei der Prüfung ankommt, lässt sich klar benennen. Wer die abgerechneten Zeiträume Monat für Monat mit den eigenen Unterlagen vergleicht, erkennt schnell, ob die Erstattung an Arbeitsagentur, Jobcenter oder Krankenkasse wirklich nur Monate erfasst, die zum rückwirkenden Rentenzeitraum gehören.

Wer die geltend gemachten Beträge gegen die alten Bescheide hält, sieht, ob ein Träger mehr verlangt, als ihm zusteht. Und wer den Bescheid auf eine versteckte Rückforderung der früheren Rente durchsieht, kann diese gezielt angreifen.

Hilfreich ist es, alte Bescheide von Rentenversicherung, Arbeitsagentur, Jobcenter und Krankenkasse nebeneinanderzulegen. Nur so wird sichtbar, ob tatsächlich dieselben Monate betroffen sind.

Lassen Sie sich beraten

Wer dabei unsicher ist, lässt die Abrechnung von einer Sozialberatungsstelle, einem Sozialverband wie dem VdK oder dem SoVD oder einer Fachanwältin beziehungsweise einem Fachanwalt für Sozialrecht prüfen. Gerade bei langen Nachzahlungszeiträumen können kleine Rechenfehler über mehrere Tausend Euro entscheiden.

Die rückwirkende volle Erwerbsminderungsrente bringt also nicht automatisch das große Geld, mit dem viele rechnen. Wer das vorher weiß, fällt nicht aus allen Wolken. Er liest seine Abrechnung innerhalb der Monatsfrist genau und besteht darauf, dass keine alte Rente zurückgefordert wird.

Häufige Fragen zur Nachzahlung der Erwerbsminderungsrente

Gilt die Verrechnung auch, wenn ich in der Wartezeit Bürgergeld oder Krankengeld bezogen habe?

Ja. Die Logik bleibt dieselbe: Was ein anderer Träger für denselben Zeitraum bereits gezahlt hat, wird aus der Rentennachzahlung erstattet. Beim Bürgergeld läuft das über das Jobcenter, beim Krankengeld über die Krankenkasse. Am Ende zählt immer, ob nach allen Abzügen noch ein Betrag über der früheren niedrigeren Rente verbleibt.

Lohnt sich der Kampf um die volle Rente dann überhaupt?

Ja, vor allem für die Zukunft. Die Verrechnung betrifft nur die rückwirkende Nachzahlung für die Vergangenheit. Die laufende monatliche Rente fällt mit der vollen Erwerbsminderung höher aus als mit der teilweisen, und diese höhere Zahlung erhalten Sie ab der Umstellung regulär weiter. Der Streit lohnt sich also, selbst wenn die Nachzahlung gering ausfällt oder ganz entfällt.

Woran erkenne ich, ob in meinem Bescheid eine Rückforderung steckt?

Achten Sie auf Formulierungen, nach denen die teilweise Rente für die Vergangenheit aufgehoben und erstattet werden soll. In der hier beschriebenen Konstellation, in der die volle Rente die teilweise ersetzt, ist eine solche Rückforderung der niedrigeren Rente unzulässig. Findet sie sich trotzdem im Bescheid, sollten Sie fristgerecht widersprechen.

Was kostet es, gegen die Abrechnung vorzugehen?

Der Widerspruch bei der Rentenversicherung ist gebührenfrei. Auch ein anschließendes Verfahren vor dem Sozialgericht ist für Versicherte sowie Rentnerinnen und Rentner kostenfrei (§ 183 SGG). Kosten entstehen vor allem dann, wenn Sie eine Anwältin oder einen Anwalt beauftragen; bei geringem Einkommen gibt es dafür Beratungs- und Prozesskostenhilfe.

Quellen

Bundessozialgericht: Urteil vom 05.06.2025, Aktenzeichen B 5 R 17/23 R

Sozialgesetzbuch Sechstes Buch: § 89 SGB VI – Mehrere Rentenansprüche

Sozialgesetzbuch Sechstes Buch: § 43 SGB VI – Rente wegen Erwerbsminderung