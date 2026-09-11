EM-Rente abgelehnt: Alte Lücken im Rentenkonto kosten den gesamten Anspruch

Eine schwere Erkrankung allein sichert noch keine Erwerbsminderungsrente. Entscheidend ist auch, ob Sie genau zu dem Zeitpunkt ausreichend rentenversichert waren, an dem Ihre Erwerbsminderung eingetreten ist.

Eine jahrealte Lücke im Rentenkonto kann deshalb plötzlich darüber entscheiden, ob Sie eine EM-Rente erhalten oder leer ausgehen.

Das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen zeigt in einem Urteil vom 4. Februar 2026, wie wichtig alte Versicherungsverläufe und Vormerkungsbescheide werden können. Im Verfahren stritten die Beteiligten sogar über Versicherungszeiten, die rund zwei Jahrzehnte zurücklagen.

Das Gericht musste klären, was tatsächlich im Rentenkonto feststand und welche späteren Eintragungen überhaupt rechtlich belastbar waren.

Für die EM-Rente müssen zwei Voraussetzungen gleichzeitig vorliegen

Bei einer Erwerbsminderungsrente reicht es nicht, dass Ärzte heute eine erhebliche gesundheitliche Einschränkung feststellen. Die Deutsche Rentenversicherung muss zusätzlich prüfen, wann die Erwerbsminderung tatsächlich eingetreten ist und ob zu diesem Zeitpunkt die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen bestanden.

Grundsätzlich verlangt § 43 SGB VI neben der allgemeinen Wartezeit von fünf Jahren mindestens drei Jahre mit Pflichtbeiträgen innerhalb der letzten fünf Jahre vor Eintritt der Erwerbsminderung. Bestimmte Zeiten können diesen Fünfjahreszeitraum verlängern. Zudem gelten gesetzliche Ausnahmen.

Damit bekommt der Zeitpunkt der Erwerbsminderung enorme Bedeutung. Verschlechtert sich der Gesundheitszustand erst, nachdem der notwendige Versicherungsschutz ausgelaufen ist, kann eine spätere schwere Erkrankung den Rentenanspruch nicht mehr herstellen.

Die zeitliche Falle

Die Klägerin hatte schon Jahre zuvor eine Erwerbsminderungsrente beantragt. Für einen früheren Zeitraum hatte das Gericht festgestellt, dass die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen nur bis März 2007 erfüllt waren. Für diesen Zeitraum ließ sich jedoch keine rentenrechtlich ausreichende Erwerbsminderung nachweisen.

Zwischen März 2005 und Februar 2011 bestand nach den älteren Feststellungen eine erhebliche Lücke bei den rentenrechtlichen Zeiten. Erst durch Pflichtbeitragszeiten wegen der Pflege ihrer Eltern erlangte die Frau später wieder einen entsprechenden Versicherungsschutz. Für mögliche Leistungsfälle ab März 2014 erfüllte sie erneut die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen.

Doch das half ihr letztlich nicht. Die Gerichte sahen die medizinischen Voraussetzungen einer Erwerbsminderung weiterhin nicht als bewiesen an. Der Fall zeigt damit beide Seiten der EM-Rente: Einschränkung und Versicherung müssen zeitlich passen.

Der Versicherungsverlauf änderte sich später

Das Rentenkonto war keineswegs übersichtlich. Ein Versicherungsverlauf aus dem Jahr 2018 wies für die Zeit nach Februar 2005 bis Februar 2011 keine rentenrechtlichen Zeiten aus.

In einem Versicherungsverlauf aus dem Jahr 2025 tauchte derselbe Zeitraum dagegen plötzlich als „Krankheit oder Gesundheitsmaßnahme ohne Beitragszahlung“ auf.

Hinzu kamen weitere Unstimmigkeiten bei späteren Zeiten. Die Klägerin konnte zum Beispiel Meldungen des Jobcenters vorlegen, die sich nicht im Versicherungsverlauf wiederfanden.

Selbst die Rentenversicherung konnte dem Gericht nicht schlüssig erklären, warum bestimmte Zeiten unterschiedlich dargestellt wurden.

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Verlassen Sie sich also nicht darauf, dass ein späterer Versicherungsverlauf eine alte Streitfrage zu Ihren Gunsten korrigiert.

Ein Eintrag „Krankheit“ reicht nicht automatisch

Das LSG stellte außerdem klar, dass eine Erkrankung allein noch keine rentenrechtliche Zeit darstellt. Entscheidend ist, ob die gesetzlichen Voraussetzungen einer Beitrags-, Anrechnungs- oder sonstigen rentenrechtlichen Zeit tatsächlich erfüllt sind.

Die Formulierung „Krankheit oder Gesundheitsmaßnahme ohne Beitragszahlung“ hielt das Gericht im konkreten Zusammenhang für problematisch. Sie ließ nicht klar erkennen, was das rentenrechtlich bedeutete.

Gerade bei Jahrzehnte zurückliegenden Zeiten braucht es diese Klarheit. Später fehlen häufig Unterlagen, Ärzte haben ihre Tätigkeit beendet, Arbeitgeber existieren nicht mehr oder Sozialleistungsträger können alte Daten nur noch schwer rekonstruieren.

Warum der Vormerkungsbescheid so wichtig ist

Viele Versicherte betrachten einen Vormerkungsbescheid lediglich als Verwaltungspost und legen ihn ungelesen ab. Das kann sich Jahre später rächen.

Die Rentenversicherung stellt mit einem solchen Bescheid bestimmte Daten des Versicherungsverlaufs verbindlich fest. Dabei geht es noch nicht darum, wie hoch eine spätere Rente ausfällt. Der Bescheid soll vielmehr festhalten, welche rentenrechtlich relevanten Tatsachen für bestimmte Zeiträume vorliegen.

Das LSG betont deshalb, dass solche Bescheide Beweise sichern. Gerade weil die darin festgestellten Zeiten vielleicht erst Jahrzehnte später über einen Rentenanspruch entscheiden, muss die Rentenversicherung ebenso klar wie bestimmt formulieren.

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Auch eine abgelehnte Versicherungszeit kann bindend werden

Nicht nur positiv vorgemerkte Zeiten können bedeutsam sein. Auch eine Entscheidung, mit der die Rentenversicherung eine rentenrechtliche Zeit ablehnt, können bestandskräftig werden.

Hier hatten Vormerkungsbescheide für den Zeitraum von März 2005 bis Februar 2011 rentenrechtliche Zeiten nicht anerkannt. Diese Entscheidungen hatte die Rentenversicherung später nicht aufgehoben.

Ein späterer Versicherungsverlauf mit einer anderen oder unklaren Bezeichnung beseitigt nicht unbedingt solche früheren Entscheidungen.

Will die Rentenversicherung eine alte bestandskräftige Entscheidung korrigieren, muss sie dafür die Verfahrensregeln beachten. Bei einem rechtswidrigen ablehnenden Bescheid kann vor allem eine Überprüfung nach § 44 SGB X in Betracht kommen.

Darum sollten Sie nicht bis zum EM-Rentenantrag warten

Wer erst bei einer schweren Erkrankung sein Rentenkonto genauer betrachtet, muss nicht selten Versicherungszeiten nachweisen, die 10, 20 oder 30 Jahre zurückliegen.

Die Deutsche Rentenversicherung empfiehlt selbst, Lücken möglichst früh zu klären. Je länger ein Zeitraum zurückliegt, desto schwieriger wird es, Unterlagen zu beschaffen: Arbeitsnachweise, Krankheitsbelege, Reha-Berichte und andere Bescheinigungen.

Bei einer Altersrente beeinflusst eine fehlende Zeit häufig zunächst die Rentenhöhe. Bei einer EM-Rente kann dieselbe Lücke zusätzlich darüber entscheiden, ob die notwendigen Pflichtbeiträge im maßgeblichen Zeitraum überhaupt vorhanden sind.

Checkliste: So schützen Sie Ihren EM-Rentenanspruch

Fordern Sie Ihren aktuellen Versicherungsverlauf an. Sie müssen nicht darauf warten, dass die Rentenversicherung Sie zur Kontenklärung auffordert. Vergleichen Sie den gesamten Verlauf mit Ihren eigenen Unterlagen und achten Sie besonders auf Monate ohne Eintrag. Prüfen Sie Lücken nicht nur auf Beschäftigungszeiten. Auch Zeiten von Arbeitslosigkeit, Krankheit, Reha, Kindererziehung oder Pflege können rentenrechtliche Bedeutung haben. Entscheidend bleibt jedoch immer, ob die jeweiligen gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Vergleichen Sie Versicherungsverläufe. Taucht ein Zeitraum heute anders auf als in einem früheren Vormerkungsbescheid, sollten Sie klären lassen, warum sich die Darstellung geändert hat. Eine neue Bezeichnung bedeutet nicht automatisch, dass eine alte bestandskräftige Entscheidung aufgehoben wurde. Heben Sie Vormerkungsbescheide dauerhaft auf. Bewahren Sie zusätzlich Arbeitsbescheinigungen, Sozialleistungsbescheide, Meldungen von Jobcenter und Arbeitsagentur sowie relevante Nachweise über Krankheits-, Reha- und Pflegezeiten auf. Alte Originalunterlagen können Jahre später entscheidend werden. Reagieren Sie frühzeitig auf falsche Feststellungen. Erhalten Sie einen Bescheid, der eine von Ihnen geltend gemachte Versicherungszeit nicht anerkennt, sollten Sie nicht erst bis zu einem späteren Rentenantrag warten. Prüfen Sie rechtzeitig, ob Sie Widerspruch einlegen oder eine bereits bestandskräftige Entscheidung überprüfen lassen müssen.

Kritisch sind längere beitragsfreie Abschnitte

Wer über Jahre nicht versicherungspflichtig arbeitet, sollte seinen Versicherungsschutz für eine Erwerbsminderungsrente besonders genau prüfen. Eine Lücke bedeutet dabei nicht immer, dass kein Anspruch mehr möglich ist. Das Gesetz kennt Verlängerungen und Sonderregelungen.

Umgekehrt schützt auch die bloße Bezeichnung einer Zeit als Krankheit nicht. Wesentlich ist die rentenrechtliche Einordnung.

Der Zeitpunkt der Erwerbsminderung kann über alles entscheiden

Bei einem EM-Rentenverfahren streiten Versicherte und Rentenversicherung häufig zuerst über das medizinische Leistungsvermögen. Die Frage lautet dann, ob jemand noch mindestens sechs Stunden, drei bis unter sechs Stunden oder weniger als drei Stunden täglich unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes arbeiten kann.

Der zweite Zeitpunkt darf dabei nicht aus dem Blick geraten: Wann begann dieses eingeschränkte Leistungsvermögen?

Liegt der medizinische Leistungsfall in einem Zeitraum mit ausreichenden Pflichtbeiträgen, kann ein Anspruch bestehen. Lässt sich die Erwerbsminderung erst feststellen, wenn die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen nicht mehr erfüllt waren, scheitert die Rente trotz schwerer Erkrankung.

Jahre alte Kontolücken werden plötzlich zum Problem.

Was Sie bei widersprüchlichen Rentenunterlagen tun sollten

Entdecken Sie unterschiedliche Angaben für denselben Zeitraum, sollten Sie die Rentenversicherung schriftlich um Klärung bitten. Benennen Sie den Zeitraum und legen Sie Kopien der vorhandenen Unterlagen bei.

Lassen Sie konkret feststellen, welcher rentenrechtliche Tatbestand anerkannt oder abgelehnt wird.

Diese Klarheit kann später entscheidend sein. Das LSG Niedersachsen-Bremen betont deshalb, dass Vormerkungsbescheide ihre Beweissicherung nur erfüllen können, wenn feststeht, welche Tatsachen die Rentenversicherung für welchen Zeitraum festgestellt hat.

FAQ: Alte Versicherungslücken und Erwerbsminderung

Bedeutet eine Lücke im Rentenkonto automatisch, dass ich keine EM-Rente bekomme?

Nein. Entscheidend sind Art und Zeitpunkt der Lücke sowie die übrigen Versicherungszeiten. Bestimmte Zeiten können den maßgeblichen Fünfjahreszeitraum verlängern oder auf andere Weise rentenrechtlich berücksichtigt werden.

Kann ich alte Fehler im Versicherungsverlauf noch korrigieren lassen?

Grundsätzlich können auch ältere Zeiten überprüft werden. Besteht bereits ein bestandskräftiger ablehnender Bescheid, reicht eine bloße Änderung des Versicherungsverlaufs jedoch nicht immer aus. Dann kann eine förmliche Korrektur beziehungsweise ein Überprüfungsverfahren notwendig werden.

Wann sollte ich eine Kontenklärung beantragen?

Möglichst bevor ein konkreter Rentenfall eintritt. Sie können jederzeit einen aktuellen Versicherungsverlauf anfordern und eine Kontenklärung veranlassen. Je früher Sie fehlende oder falsche Zeiten entdecken, desto größer ist die Chance, noch die notwendigen Nachweise zu beschaffen.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung: Erwerbsminderungsrenten; Versicherungsverlauf und Kontenklärung (Deutsche Rentenversicherung)

Gesetze im Internet: § 43 SGB VI; § 44 SGB X (Gesetze im Internet)

Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen, Urteil vom 04.02.2026 – L 2 R 150/25 (Voris)