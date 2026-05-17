Bürgergeld: Jobcenter fordert 5.609 Euro zurück – die Frist entscheidet

Wer Bürgergeld beziehungsweise Leistungen nach dem SGB II nur vorläufig erhält, muss später oft Unterlagen nachreichen. Besonders Selbstständige müssen Einnahmen und Ausgaben belegen. Doch das Jobcenter darf Betroffene nicht mit zu kurzen Fristen und unklaren Belehrungen unter Druck setzen.

Das Sozialgericht für das Saarland entschied: Eine Frist von 21 Tagen war für eine selbstständige Aufstockerin unangemessen kurz. Die Nullfestsetzung und die Rückforderungen waren rechtswidrig. (Az.: S 26 AS 809/18)

Selbstständige Aufstockerin sollte alle Leistungen zurückzahlen

Die Klägerin war seit vielen Jahren mit einer Boutique selbstständig. Zusammen mit ihrer Tochter bildete sie eine Bedarfsgemeinschaft und erhielt ergänzende Leistungen nach dem SGB II.

Da ihr Einkommen aus selbstständiger Tätigkeit schwankte, bewilligte das Jobcenter die Leistungen zunächst nur vorläufig. Für den Zeitraum März bis August 2017 erhielt die Bedarfsgemeinschaft monatlich 1.159,40 Euro. Darin enthalten war auch ein Zuschuss zu den Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen der selbstständigen Klägerin.

Nach Ablauf des Bewilligungszeitraums verlangte das Jobcenter die abschließenden Unterlagen zur selbstständigen Tätigkeit. Die Klägerin sollte die endgültige Anlage EKS, Buchungsunterlagen, Belege, Kontoauszüge, Kassenbuch, Telefonrechnungen, Mietverträge, Fahrtenbuch, Darlehensverträge und weitere Nachweise vorlegen.

Jobcenter setzte eine viel zu kurze Frist

Das Jobcenter forderte die Unterlagen mit Schreiben vom 20. Februar 2018 an und setzte eine Frist bis zum 31. März 2018. Später erinnerte es nochmals und setzte eine neue Frist bis zum 30. April 2018.

Aus Sicht des Gerichts war jedenfalls die spätere Frist von 21 Tagen zu kurz. Gerade bei Selbstständigen reicht eine so kurze Frist regelmäßig nicht aus, wenn umfangreiche Buchhaltungsunterlagen, Belege und betriebswirtschaftliche Auswertungen zusammengestellt werden müssen.

Das Gericht betonte: Die Angemessenheit der Frist richtet sich nach den Umständen des Einzelfalls. Bei Selbstständigen müssen häufig Steuerberater, Buchführungsbüros oder Finanzämter Unterlagen liefern. Außerdem müssen Belege sortiert, Positionen zugeordnet, Summen gebildet und Formulare korrekt ausgefüllt werden.

Bei Selbstständigen sind zwei Monate oft angemessen

Das Sozialgericht schloss sich der Auffassung an, dass bei Einkommen aus selbstständiger Tätigkeit regelmäßig eine Frist von mindestens zwei Monaten angemessen sein kann.

Das gilt besonders dann, wenn das Jobcenter nicht nur ein Formular verlangt, sondern eine Vielzahl von Nachweisen. Im konkreten Fall handelte es sich um ein standardisiertes Schreiben, das nicht auf die individuelle Situation der Boutique-Inhaberin zugeschnitten war.

Nicht alle angeforderten Unterlagen waren für die Klägerin überhaupt erkennbar relevant. Dadurch wurde die Aufforderung noch unübersichtlicher.

Zu kurze Frist bleibt rechtswidrig

Wichtig ist die klare Aussage des Gerichts: Wenn das Jobcenter eine zu kurze Frist setzt, wird die spätere Entscheidung nicht dadurch rechtmäßig, dass bis zum Bescheid tatsächlich mehr Zeit vergangen ist.

Maßgeblich ist die Frist, die das Jobcenter ausdrücklich gesetzt hat. War diese Frist unangemessen kurz, darf das Jobcenter nicht mit der schärfsten Rechtsfolge reagieren und den Leistungsanspruch auf null setzen.

Diese Aussage schützt Betroffene vor einem häufigen Jobcenter-Fehler. Behörden können eine fehlerhafte Frist nicht nachträglich dadurch heilen, dass sie einfach später entscheiden.

Nullfestsetzung ist ein schwerer Eingriff

Das Jobcenter hatte den Leistungsanspruch für den gesamten Zeitraum auf null gesetzt. Es stellte fest, dass kein Leistungsanspruch bestanden habe, weil die Klägerin die geforderten Unterlagen nicht fristgerecht eingereicht habe.

Die Folge war drastisch. Von der Mutter wurden zunächst 5.609,10 Euro zurückgefordert, später nach einem Teilanerkenntnis noch 3.893,88 Euro. Von der Tochter verlangte das Jobcenter 2.041,86 Euro zurück.

Das Gericht stellte klar: Eine solche Nullfestsetzung ist nur zulässig, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen genau eingehalten werden. Dazu gehören eine angemessene Frist und eine richtige schriftliche Rechtsfolgenbelehrung.

Rechtsfolgenbelehrung war unvollständig und falsch

Neben der zu kurzen Frist beanstandete das Gericht auch die Rechtsfolgenbelehrung. Diese muss konkret, verständlich, eindeutig und rechtlich zutreffend sein.

Das Jobcenter hatte zwar gewarnt, dass die Leistungen komplett zurückgefordert werden könnten. Nach Auffassung des Gerichts reichte das aber nicht aus.

Die Klägerin wurde nicht vollständig darüber informiert, dass bei fehlenden Unterlagen der Leistungsanspruch unabhängig von der tatsächlichen Hilfebedürftigkeit endgültig verloren gehen kann. Außerdem fehlte eine ausreichende Erklärung, bis wann Unterlagen noch nachgereicht werden können.

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Unterlagen können bis zur abschließenden Entscheidung nachgereicht werden

Besonders wichtig ist dieser Punkt: Nach der Rechtsprechung können Unterlagen nicht nur bis zum Ablauf der vom Jobcenter gesetzten Frist eingereicht werden. Maßgeblich ist die abschließende Entscheidung.

Das Gericht stellte klar, dass damit im Verwaltungsverfahren regelmäßig der Erlass des Widerspruchsbescheides gemeint ist. Leistungsberechtigte können Unterlagen also grundsätzlich noch im Widerspruchsverfahren nachreichen.

Die Belehrung des Jobcenters vermittelte dagegen den Eindruck, nach Ablauf der gesetzten Frist sei alles zu spät. Das war rechtlich falsch.

Belehrung muss deutlich hervorgehoben werden

Das Gericht beanstandete zusätzlich, dass die Rechtsfolgenbelehrung im langen Fließtext nicht besonders hervorgehoben war.

Gerade bei umfangreichen Schreiben mit vielen Anforderungen muss die Warnung klar erkennbar sein. Sie darf nicht zwischen Formularhinweisen und langen Unterlagenlisten untergehen.

Eine Rechtsfolgenbelehrung soll warnen und das Verhalten der Betroffenen steuern. Das gelingt nur, wenn sie verständlich, sichtbar und eindeutig formuliert ist.

Erstattungsbescheide mussten zurückgenommen werden

Weil bereits die Nullfestsetzung rechtswidrig war, fehlte auch den Erstattungsbescheiden die Grundlage.

Vorläufig gezahlte Leistungen dürfen nur zurückgefordert werden, wenn sich nach der abschließenden Berechnung ergibt, dass zu viel gezahlt wurde. Das Jobcenter hatte aber keine echte abschließende Berechnung vorgenommen, sondern den Anspruch wegen angeblich fehlender Mitwirkung auf null gesetzt.

Da diese Nullfestsetzung fehlerhaft war, mussten auch die Rückforderungen zurückgenommen werden.

Was bedeutet das für Bürgergeld-Bezieher?

Das Urteil ist vor allem für Selbstständige im Leistungsbezug wichtig. Wer ergänzende SGB-II-Leistungen erhält, muss zwar nachweisen, welches Einkommen tatsächlich erzielt wurde. Das Jobcenter muss dafür aber faire Fristen setzen und korrekt belehren.

Eine Rückforderung ist nicht automatisch rechtmäßig, nur weil Unterlagen verspätet eingereicht wurden. Entscheidend ist, ob das Jobcenter die gesetzlichen Voraussetzungen eingehalten hat.

Betroffene sollten besonders prüfen, ob die Frist angemessen war, ob die Rechtsfolgenbelehrung verständlich und vollständig war und ob Unterlagen noch im Widerspruchsverfahren berücksichtigt werden mussten.

FAQ: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Darf das Jobcenter Leistungen auf null setzen, wenn Unterlagen fehlen?

Ja, aber nur unter strengen Voraussetzungen. Das Jobcenter muss eine angemessene Frist setzen und schriftlich richtig über die Rechtsfolgen belehren.

Reicht bei Selbstständigen eine Frist von 21 Tagen?

Nach diesem Urteil nicht. Bei umfangreichen Unterlagen zur selbstständigen Tätigkeit ist eine Frist von 21 Tagen unangemessen kurz.

Können Unterlagen nach Fristablauf noch nachgereicht werden?

Ja. Nach der Rechtsprechung können Unterlagen grundsätzlich bis zur abschließenden Entscheidung nachgereicht werden, also regelmäßig bis zum Widerspruchsbescheid.

Was ist eine Nullfestsetzung?

Eine Nullfestsetzung bedeutet, dass das Jobcenter feststellt, für bestimmte Monate habe kein Leistungsanspruch bestanden. Dadurch können hohe Rückforderungen entstehen.

Was können Betroffene gegen eine Rückforderung tun?

Betroffene sollten Widerspruch einlegen oder bei bereits bestandskräftigen Bescheiden einen Überprüfungsantrag nach Paragraf 44 SGB X stellen. Fehlerhafte Fristen und falsche Rechtsfolgenbelehrungen können zur Rücknahme der Bescheide führen.

Fazit

Das Sozialgericht für das Saarland setzt klare Grenzen für Jobcenter. Wer Selbstständige zur Vorlage umfangreicher Unterlagen auffordert, muss eine realistische Frist setzen. Eine Frist von 21 Tagen ist bei komplexen Einkommensnachweisen zu kurz.

Ebenso wichtig ist eine korrekte Rechtsfolgenbelehrung. Betroffene müssen genau verstehen, welche Folgen drohen und bis wann sie Unterlagen noch nachreichen können.

Für Bürgergeld-Bezieher bedeutet das: Hohe Rückforderungen wegen angeblich fehlender Mitwirkung sollten nicht ungeprüft akzeptiert werden. Wenn Frist oder Belehrung fehlerhaft waren, kann die gesamte Rückforderung rechtswidrig sein.