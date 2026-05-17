Grundsicherungsgeld statt Bürgergeld: Ab 1. Juli gilt neue Regel “maximale Arbeitskraft”

Mit der neuen Grundsicherung (statt Bürgergeld) verschärft sich ab dem 1. Juli 2026 der Grundsatz, dass erwerbsfähige Leistungsberechtigte ihre Arbeitskraft im maximal zumutbaren Umfang einsetzen müssen. Damit löst die Reform das bisherige Bürgergeld nicht nur sprachlich ab, sondern verändert auch die Erwartungen an Menschen, die Sozialleistungen erhalten.

Besonders deutlich wird das bei Alleinstehenden. Sie sollen grundsätzlich eine Vollzeittätigkeit aufnehmen, wenn dies individuell zumutbar ist und dazu beitragen kann, die Hilfebedürftigkeit zu beenden.

Vom Bürgergeld zur neuen Grundsicherung

Die Bundesregierung beschreibt die Reform als “Neuordnung des Verhältnisses von Unterstützung und Eigenverantwortung”. Wer Hilfe benötigt, soll weiter abgesichert sein. Wer arbeiten kann, soll jedoch verbindlicher daran mitwirken, den eigenen Lebensunterhalt wieder selbst zu bestreiten. So die offizielle Sprechart.

Der Bundestag hat dem Gesetz am 5. März 2026 zugestimmt, der Bundesrat billigte es am 27. März 2026. Nach der Verkündung im Bundesgesetzblatt treten wesentliche Änderungen zum 1. Juli 2026 schrittweise in Kraft.

Was „maximal zumutbarer Umfang“ bedeutet

Die Formulierung zielt auf eine strengere Prüfung der Erwerbsbereitschaft. Jobcenter sollen künftig stärker darauf achten, ob ein Leistungsbezieher dem Arbeitsmarkt in dem Umfang zur Verfügung steht, der ihr nach persönlichen Umständen zugemutet werden kann.

Bei Alleinstehenden kann das regelmäßig Vollzeit bedeuten. Entscheidend bleibt aber die Zumutbarkeit im Einzelfall, etwa bei gesundheitlichen Einschränkungen, Pflegeverantwortung, Kinderbetreuung oder anderen anerkannten Hindernissen.

Die neue Vorgabe bedeutet daher keine pauschale Vollzeitpflicht für jede leistungsberechtigte Person. Sie verschärft aber die Regel: Wer ohne gewichtigen Grund weniger arbeitet oder zumutbare Arbeit ablehnt, muss eher mit Folgen rechnen.

Vermittlung in Arbeit bekommt Vorrang

Ein weiterer Schwerpunkt der Reform ist der sogenannte Vermittlungsvorrang. Jobcenter sollen zuerst prüfen, ob eine schnelle Aufnahme von Arbeit möglich ist. Erst wenn dies nicht erfolgversprechend ist, kommen Qualifizierung, Weiterbildung oder andere Eingliederungsmaßnahmen stärker in Betracht.

Das kann für viele Betroffene bedeuten, dass praktische Jobangebote früher auf den Tisch kommen. Zugleich bleibt Weiterbildung möglich, wenn sie die Chancen auf dauerhafte Beschäftigung besser verbessert als eine sofortige Arbeitsaufnahme.

Strengere Folgen bei fehlender Mitwirkung

Die neue Grundsicherung sieht spürbarere Konsequenzen vor, wenn Leistungsberechtigte Termine versäumen, Fördermaßnahmen abbrechen, Bewerbungen unterlassen oder zumutbare Arbeit ablehnen. Bei bestimmten Pflichtverletzungen kann der Regelbedarf um 30 Prozent gekürzt werden.

Bei wiederholtem Nichterscheinen im Jobcenter ist ein gestuftes Verfahren vorgesehen. In besonders schweren Fällen kann der Leistungsanspruch wegen Nichterreichbarkeit vollständig entfallen, einschließlich der Kosten der Unterkunft.

Damit verschiebt sich der Ton im SGB-II-System. Die Unterstützung bleibt bestehen, wird aber stärker an verbindliche Zusammenarbeit mit dem Jobcenter geknüpft.

Auswirkungen auf Alleinstehende

Alleinstehende stehen bei der Reform besonders im Fokus, weil bei ihnen häufig keine familiären Betreuungsaufgaben entgegenstehen. Wer arbeitsfähig ist und keine anerkannten Einschränkungen nachweist, muss deshalb eher damit rechnen, dass eine Vollzeitstelle als zumutbar gilt.

Das kann auch Teilzeitbeschäftigte betreffen, wenn das Einkommen nicht ausreicht und eine Ausweitung der Arbeitszeit möglich wäre. Das Jobcenter kann dann prüfen, ob eine Aufstockung der Stunden oder ein Wechsel in eine besser bezahlte Tätigkeit zumutbar ist.

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Bereich Was sich ab Juli 2026 verändert Arbeitsaufnahme Erwerbsfähige Leistungsberechtigte müssen ihre Arbeitskraft im maximal zumutbaren Umfang einsetzen. Alleinstehende Vollzeit gilt grundsätzlich als erwartbar, wenn keine individuellen Gründe dagegensprechen. Jobcenter Die schnelle Vermittlung in Arbeit wird stärker betont, Qualifizierung bleibt bei besseren Aussichten möglich. Mitwirkung Terminversäumnisse, abgebrochene Maßnahmen oder abgelehnte Arbeit können schneller zu Kürzungen führen. Zumutbarkeit Gesundheit, Betreuungspflichten und persönliche Lebenslage müssen weiterhin geprüft werden.

Zumutbarkeit bleibt

Trotz der strengeren Linie bleibt die Zumutbarkeit der rechtliche Prüfpunkt. Eine Arbeit darf nicht allein deshalb verlangt werden, weil sie verfügbar ist. Sie muss auch mit der persönlichen Situation vereinbar sein.

Bei gesundheitlichen Einschränkungen müssen Nachweise berücksichtigt werden. Bei Eltern ist zu prüfen, ob Kinderbetreuung tatsächlich gesichert ist. Bei pflegenden Angehörigen kann ebenfalls eine andere Bewertung nötig sein.

Für Betroffene wird es deshalb wichtiger, Einschränkungen frühzeitig und nachvollziehbar gegenüber dem Jobcenter zu belegen. Wer Termine wahrnimmt, Unterlagen einreicht und seine Situation erklärt, verringert das Risiko von Missverständnissen und Sanktionen.

Wie sich Leistungsbezieher wehren können

Wenn Betroffene der Ansicht sind, dass eine geforderte Arbeit, Maßnahme oder Arbeitszeit nicht zumutbar ist, sollten sie dies dem Jobcenter möglichst früh schriftlich mitteilen und nachvollziehbar begründen.

Wichtig sind konkrete Nachweise, etwa ärztliche Bescheinigungen, Unterlagen zur Kinderbetreuung, Nachweise über Pflegeverantwortung oder andere Dokumente, die die persönliche Situation belegen.

Ergeht dennoch ein belastender Bescheid, können Leistungsbezieher innerhalb der gesetzlichen Frist Widerspruch einlegen.

Bei drohenden Kürzungen oder existenziellen Folgen kann zusätzlich ein Eilantrag beim Sozialgericht in Betracht kommen. Unterstützung bieten Sozialberatungsstellen, Erwerbsloseninitiativen, Gewerkschaften, Fachanwälte für Sozialrecht oder zugelassene Rechtsberatungsstellen.

Formular: Musterwiderspruch gegen eine Entscheidung des Jobcenters

Ein Widerspruch gegen einen Bescheid des Jobcenters muss in der Regel innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe eingelegt werden. Laut Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann der Widerspruch schriftlich, elektronisch oder zur Niederschrift bei der Stelle eingereicht werden, die den Bescheid erlassen hat. Eine Begründung ist nicht zwingend sofort erforderlich, sie kann aber helfen und bei Bedarf nachgereicht werden.

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Wichtig: Das folgende Muster ersetzt keine Rechtsberatung. Betroffene sollten den Text an ihren Einzelfall anpassen und bei drohenden Leistungskürzungen möglichst schnell eine Sozialberatungsstelle, einen Fachanwalt für Sozialrecht oder das Sozialgericht wegen Eilrechtsschutz kontaktieren.

Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit lege ich fristgerecht Widerspruch gegen Ihren Bescheid vom [Datum] ein. Der Bescheid betrifft [kurz eintragen: z. B. die Aufforderung zur Aufnahme einer Arbeit / eine Leistungsminderung / eine Sanktion / die Feststellung einer Pflichtverletzung / die Zuweisung zu einer Maßnahme]. Aus meiner Sicht ist die Entscheidung rechtswidrig beziehungsweise nicht ausreichend begründet, weil die Zumutbarkeit in meinem Fall nicht oder nicht vollständig geprüft wurde.

Die von Ihnen verlangte Tätigkeit / Maßnahme / Arbeitszeit ist aus folgenden Gründen nicht zumutbar: [Grund 1 eintragen, z. B. gesundheitliche Einschränkungen] [Grund 2 eintragen, z. B. fehlende Kinderbetreuung] [Grund 3 eintragen, z. B. Pflege eines Angehörigen] [Grund 4 eintragen, z. B. unpassende Arbeitszeiten, unzumutbarer Arbeitsweg oder fehlende Eignung] Ich bitte darum, meinen Widerspruch zu prüfen und den Bescheid aufzuheben beziehungsweise entsprechend zu ändern.

Zur Begründung verweise ich auf die beigefügten Nachweise: – [ärztliche Bescheinigung vom …] – [Nachweis über Kinderbetreuung] – [Pflegenachweis] – [sonstige Unterlagen] Sollten weitere Unterlagen erforderlich sein, bitte ich um eine schriftliche Mitteilung.

Bis zur Entscheidung über meinen Widerspruch bitte ich darum, keine nachteiligen Maßnahmen umzusetzen beziehungsweise eine bereits ausgesprochene Kürzung auszusetzen. Bitte bestätigen Sie mir den Eingang dieses Widerspruchs schriftlich.

Mit freundlichen Grüßen [Unterschrift] [Vorname Nachname]

Kurzform für einen fristwahrenden Widerspruch

Wenn die Frist bald abläuft, kann zunächst ein kurzer Widerspruch eingereicht und die Begründung nachgereicht werden. Das BMAS weist darauf hin, dass eine Begründung nicht zwingend vorgeschrieben ist, auch wenn sie in der Praxis sinnvoll sein kann.

Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit lege ich fristwahrend Widerspruch gegen Ihren Bescheid vom [Datum] ein.

Eine Begründung reiche ich nach. Bitte bestätigen Sie mir den Eingang dieses Widerspruchs schriftlich.

Mit freundlichen Grüßen [Unterschrift] [Vorname Nachname]

Praktischer Hinweis zum Einreichen

Betroffene sollten den Zugang des Widerspruchs nachweisen können. Sinnvoll sind eine persönliche Abgabe gegen Eingangsstempel, ein Fax mit Sendebericht oder ein Einschreiben.

Der Sozialrechtexperte Dr. Utz Anhalt weist ebenfalls darauf hin, dass der Widerspruch schriftlich per Brief oder zur Niederschrift bei der Behörde eingelegt werden kann und grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Bescheids erfolgen muss.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Ein alleinstehender Mann bezieht Grundsicherung und arbeitet bisher 20 Stunden pro Woche in einem Minijob-nahen Beschäftigungsverhältnis. Da er gesundheitlich arbeitsfähig ist und keine Betreuungsaufgaben hat, prüft das Jobcenter ab Juli 2026, ob eine Vollzeitstelle oder eine Aufstockung seiner Arbeitszeit zumutbar ist.

Erhält er ein konkretes, passendes Vollzeitangebot und lehnt es ohne nachvollziehbaren Grund ab, kann dies künftig schneller Folgen für seine Leistung haben. Legt er dagegen ärztliche Unterlagen vor oder zeigt, dass die angebotene Stelle aus anderen anerkannten Gründen nicht zumutbar ist, muss das Jobcenter diese Umstände berücksichtigen.

Fragen und Antworten zur neuen Grundsicherung ab Juli 2026

1. Was ändert sich ab dem 1. Juli 2026 bei der neuen Grundsicherung?

Ab dem 1. Juli 2026 sollen erwerbsfähige Leistungsberechtigte ihre Arbeitskraft stärker als bisher einsetzen müssen. Wer arbeiten kann, muss dem Arbeitsmarkt im maximal zumutbaren Umfang zur Verfügung stehen. Ziel ist es, Menschen schneller in Arbeit zu bringen und die Hilfebedürftigkeit möglichst zu beenden.

2. Müssen Alleinstehende künftig immer Vollzeit arbeiten?

Alleinstehende sollen grundsätzlich Vollzeit arbeiten, wenn dies zumutbar ist. Eine automatische Pflicht für jeden Einzelfall entsteht daraus aber nicht. Gesundheitliche Einschränkungen, Pflegeverantwortung oder andere anerkannte Gründe können dazu führen, dass Vollzeit nicht verlangt werden darf.

3. Was bedeutet „maximal zumutbarer Umfang“?

Damit ist gemeint, dass eine Person so viel arbeiten soll, wie es ihr nach ihrer persönlichen Situation möglich und rechtlich zumutbar ist. Das Jobcenter muss dabei individuelle Umstände berücksichtigen. Entscheidend sind unter anderem Gesundheit, familiäre Verpflichtungen, Kinderbetreuung und die tatsächlichen Chancen auf eine passende Beschäftigung.

4. Was passiert, wenn jemand eine zumutbare Arbeit ablehnt?

Wer eine zumutbare Arbeit ohne nachvollziehbaren Grund ablehnt, muss mit Leistungskürzungen rechnen. Auch versäumte Termine, abgebrochene Maßnahmen oder fehlende Mitwirkung können Folgen haben. Die neue Grundsicherung setzt damit stärker auf verbindliche Zusammenarbeit zwischen Leistungsberechtigten und Jobcenter.

5. Können Betroffene weiterhin Weiterbildung oder Qualifizierung erhalten?

Ja, Weiterbildung und Qualifizierung bleiben möglich. Allerdings soll zunächst geprüft werden, ob eine schnelle Vermittlung in Arbeit möglich ist. Wenn eine Qualifizierung langfristig bessere Chancen auf stabile Beschäftigung bietet, kann sie weiterhin sinnvoll und förderfähig sein.

Quellen

Deutscher Bundestag: Darstellung der geplanten Pflicht, die Arbeitskraft im maximal zumutbaren Umfang einzusetzen, einschließlich Vollzeittätigkeit für Alleinstehende bei Zumutbarkeit.

Haufe: Fachliche Einordnung zur Bürgergeld-Reform, zum Vermittlungsvorrang und zur Arbeit im maximal zumutbaren Umfang.