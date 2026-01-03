Bürgergeld: Aufstocker 2026 – Warum mehr Netto oft verpufft

Lesedauer 4 Minuten

Ab 1. Januar 2026 rutscht eine große Gruppe von Aufstockern in eine neue Rechenlogik: Der Übergangsbereich (Midijob) startet nicht mehr bei 556,01 Euro, sondern erst bei 603,01 Euro. Gleichzeitig wird die Midijob-Formel über den Faktor F neu justiert, weil der durchschnittliche Zusatzbeitrag in der gesetzlichen Krankenversicherung für 2026 höher ausfällt.

Das klingt nach „mehr Netto“ – in der Praxis führt es bei vielen aber vor allem zu einem Effekt: Die Zahlung verschiebt sich zwischen Arbeitgeber/Lohnabrechnung und Jobcenter, das Haushaltsbudget bleibt als Aufstocker häufig gleich, solange Bürgergeld fließt.

Was 2026 im Midijob konkret neu ist

Änderung 2026 Praktische Folge für Aufstocker Untergrenze Übergangsbereich: 603,01 € (bis 31.12.2025: 556,01 €) Wer 2025 knapp über 556 € lag, kann 2026 entweder wieder Minijob sein oder erst ab 603,01 € als Midijob gelten – mit anderer SV-Logik. Faktor F: 0,6619 (2025: 0,6683) Die beitragspflichtige Grundlage für Arbeitnehmeranteile wird neu berechnet; das verändert die SV-Abzüge je nach Gehaltshöhe spürbar – besonders nahe an der unteren Grenze. Höherer Durchschnitts-Zusatzbeitrag In der Realität heißt das: Selbst wenn die Midijob-Mechanik entlastet, kann der höhere KV-Anteil einen Teil wieder auffressen, vor allem im oberen Midijob-Bereich.

Wichtig für die Einordnung: Im Übergangsbereich zahlt der Arbeitgeber seine Sozialabgaben aus dem vollen Brutto; der Arbeitnehmeranteil wird über eine reduzierte beitragspflichtige Einnahme berechnet, die 2026 mit den neuen Parametern (603,01 € und Faktor F) neu läuft.

Für Aufstocker ist aber noch entscheidender, was danach im Bürgergeld passiert.

Warum mehr Netto beim Midijob den Bürgergeld-Anspruch meist sofort senkt

Beim Bürgergeld zählt nicht „Brutto“, sondern das anrechenbare Einkommen. Dieses entsteht vereinfacht so: Aus dem Netto wird der Erwerbstätigenfreibetrag abgezogen; nur der Rest wird auf den Bedarf angerechnet. Genau hier liegt die typische Aufstocker-Falle:

Wenn sich 2026 durch die Midijob-Rechengrößen das Netto verändert, verändert sich in gleicher Richtung das anrechenbare Einkommen – und damit fast spiegelbildlich der Bürgergeld-Anspruch.

Heißt im Klartext: Solange noch aufgestockt wird, ist „mehr Netto“ häufig nicht „mehr Geld“, sondern „weniger Jobcenter“.

Drei Beispielgehälter: So wirkt 2026 auf Netto und Bürgergeld

Damit die Logik nachvollziehbar bleibt, sind die folgenden Zahlen Beispielrechnungen, bewusst vereinfacht und gerundet. Angenommen wird eine alleinstehende Person mit Regelsatz 563 € und Warmmiete 600 € (Bedarf zusammen 1.163 €).

Steuern werden nicht modelliert, es geht um die typische Veränderung durch Sozialabgaben im Midijob und die anschließende Anrechnung im Bürgergeld.

Beispielgehalt (Brutto/Monat) Effekt 2026 bei Aufstockung 650€ Netto tendenziell +13 €, Bürgergeld tendenziell −13 € → insgesamt praktisch kein Plus, sondern nur eine Verschiebung. 1.200€ Netto tendenziell +6 €, Bürgergeld tendenziell −6 € → insgesamt praktisch kein Plus, sondern nur eine Verschiebung. 1.800€ Netto tendenziell −1 €, Bürgergeld tendenziell +1 € → insgesamt praktisch kein Minus, sondern nur eine Verschiebung.

Der entscheidende Satz für Aufstocker lautet damit: Solange Bürgergeld gezahlt wird, stabilisiert der Freibetrag das Gesamtniveau – Änderungen im Netto führen häufig nur zu einer Verschiebung zwischen Lohn und Leistung.

Spannend wird es erst dort, wo der Anspruch auf Bürgergeld auf Null fällt; ab diesem Punkt wirkt jeder zusätzliche Netto-Euro tatsächlich als Plus im Portemonnaie.

Was viele übersehen: Midijob kann sich trotzdem lohnen – wegen der Rente

Auch wenn der Aufstocker-Effekt kurzfristig „neutral“ wirkt, bleibt ein Vorteil, der in der Debatte oft untergeht: Bei Midijobs werden die Entgeltpunkte für die Rentenversicherung nach dem tatsächlichen Arbeitsentgelt berechnet, obwohl der Arbeitnehmer im Übergangsbereich reduzierte Beiträge zahlt.

Wer vom Minijob in einen Midijob wechselt oder Stunden ausbaut, kann dadurch Rentenansprüche aufbauen, ohne dass die eigenen Abzüge im gleichen Maß steigen wie bei regulärer Voll-Beitragspflicht.

Ist Ihr Bürgergeld-Bescheid korrekt? Lassen Sie Ihren Bescheid kostenlos von Experten prüfen. Bescheid prüfen

So rechnest du deinen Bürgergeld-Anspruch 2026 selbst sauber nach

Am zuverlässigsten ist immer die echte Lohnabrechnung, weil dort Krankenkasse, Zusatzbeitrag, Pflege-Konstellation (Kinder ja/nein) und mögliche Steuern korrekt drinstehen. Für die Jobcenter-Logik brauchst du dann nur drei Schritte:

Erstens den Erwerbstätigenfreibetrag aus dem Brutto bestimmen (100 € plus die prozentualen Stufen).

Zweitens das anrechenbare Einkommen bilden, also Netto minus Freibetrag.

Drittens den Bedarf (Regelsatz plus angemessene Unterkunftskosten) dagegenhalten; was übrig bleibt, ist der Anspruch – mindestens Null.

Wenn du 2026 Veränderungen siehst, lohnt sich eine sehr konkrete Kontrolle: Wurde dein Gehalt korrekt als Midijob eingeordnet (Untergrenze 603,01 €), ist die Lohnabrechnung im Januar mit dem neuen Faktor gerechnet, und hat das Jobcenter bei der Anrechnung wirklich den korrekten Freibetrag und die richtigen KdU angesetzt.

Gerade beim Jahreswechsel sind es erfahrungsgemäß nicht „die großen Reformen“, die Geld kosten, sondern falsche Zuordnungen, Rundungsfehler und automatisierte Übernahmen, die niemand mehr kritisch prüft.

FAQ: Midijob-Aufstocker 2026

Gilt der Midijob 2026 erst ab 603,01 Euro?

Ja. Ab 01.01.2026 beginnt der Übergangsbereich bei 603,01 €. Wer darunter liegt, ist grundsätzlich kein Midijob, sondern bewegt sich – je nach Höhe – im Bereich des Minijobs bzw. regulärer Beschäftigung ohne Midijob-Privilegien.

Warum steigt mein Netto 2026, aber das Bürgergeld sinkt fast im gleichen Umfang?

Weil das Jobcenter das anrechenbare Einkommen aus dem Netto minus Erwerbstätigenfreibetrag bildet. Steigt dein Netto, steigt meist auch das anrechenbare Einkommen – und der Bürgergeld-Anspruch sinkt entsprechend. Solange du aufstockst, ist es deshalb oft eher eine Verschiebung zwischen Lohnabrechnung und Jobcenter als ein echtes Plus.

Kann es sein, dass ich 2026 trotz Midijob-Regeln sogar etwas weniger Netto habe?

Ja, insbesondere im oberen Midijob-Bereich. Der durchschnittliche Zusatzbeitrag ist 2026 höher, und das kann den Entlastungseffekt der Midijob-Formel teilweise oder sogar vollständig überlagern. Dann sinkt das Netto minimal – und das Jobcenter gleicht es bei bestehendem Anspruch meist wieder aus.

Wird mein Bürgergeld wegen der neuen Midijob-Grenze automatisch neu berechnet?

In der Praxis wird zum Jahreswechsel häufig automatisch fortgeschrieben. Genau deshalb lohnt sich die Kontrolle der ersten Abrechnung 2026: Einstufung als Midijob, korrekte Netto-Werte, korrekt berücksichtigte Freibeträge und richtig angesetzte Kosten der Unterkunft.

Lohnt sich ein Midijob als Aufstocker überhaupt, wenn „netto nichts hängen bleibt“?

Oft ja – aus zwei Gründen: Erstens kann der Midijob den Weg aus dem Leistungsbezug erleichtern, sobald du nah an der Ausstiegsgrenze bist. Zweitens ist der Midijob für viele ein Rentenplus, weil Rentenansprüche aus dem tatsächlichen Entgelt aufgebaut werden, obwohl die eigenen Arbeitnehmerbeiträge im Übergangsbereich reduziert sind.

Quellenübersicht