Diese Familien trifft die Wohngeld-Kürzung 2027 besonders hart

Ein Ehepaar mit zwei Kindern kann bis zu 594 Euro Kinderzuschlag und mehrere hundert Euro Wohngeld im Monat bekommen, zusätzlich zu Lohn und Kindergeld, ohne einen einzigen Euro vom Jobcenter. Wer als Paar arbeitet und trotzdem knapp am Existenzminimum vorbeischrammt, hält diesen Ausweg oft für unerreichbar, weil weder Wohngeld allein noch Kinderzuschlag allein den Bedarf deckt.

Zusammen schaffen beide Leistungen genau das, und deshalb greift jetzt ein Kabinettsbeschluss vom 6. Juli 2026 in die Rechnung ein, der das Wohngeld ab 2027 schrumpfen lässt.

Das betrifft nicht nur Alleinerziehende, für die es diese Kombination längst gibt. Auch Paare mit Kindern rutschen bei niedrigem oder mittlerem Doppel-Einkommen in genau diese Lücke zwischen Lohn und Bedarf.

Für sie verlaufen die Regeln an einer Stelle anders, die in den meisten Ratgebern für Alleinerziehende gar nicht vorkommt. Familien, die die Kombination jetzt sichern, bevor die Wohngeld-Kürzung greift, bleiben möglicherweise Jahre außerhalb des Jobcenter-Systems.

Wie Wohngeld und Kinderzuschlag zusammen schaffen, was jede Leistung allein nicht kann

Wohngeld und Kinderzuschlag (kurz: KiZ) sind zwei getrennte Leistungen mit getrennten Zuständigkeiten. Die Wohngeldstelle der Kommune zahlt das eine, die Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit das andere. Für sich allein reicht meist keine der beiden:

Wohngeld deckt nur einen Teil der Miete, nichts vom Lebensunterhalt der Kinder. Der Kinderzuschlag wiederum setzt nach § 6a Bundeskindergeldgesetz (BKGG) voraus, dass keine Hilfebedürftigkeit besteht. Wer trotz Kinderzuschlag noch einen ungedeckten Bedarf hat, fällt aus der Leistung wieder heraus.

Das Wohngeldgesetz (WoGG) verschärft das Problem zusätzlich: Menschen im Grundsicherungsgeld-Bezug sind vom Wohngeld ausgeschlossen, weil die Unterkunftskosten dort bereits enthalten sind. Der Ausschluss gilt aber nicht, wenn Wohngeld die Hilfebedürftigkeit gerade vermeiden würde, und genau in dieser Ausnahme trifft sich das Wohngeldrecht mit dem Kinderzuschlag.

Familienkassen setzen bei der Kinderzuschlag-Prüfung das voraussichtliche Wohngeld sogar dann an, wenn noch gar kein Wohngeldbescheid vorliegt. Kindergeld und Kinderzuschlag zählen umgekehrt beim Wohngeld nicht als Einkommen. Erst im Zusammenspiel beider Leistungen schließt sich die Lücke, die jede für sich offenlässt.

Die Kinderzuschlag-Grenze, die für Paare anders verläuft als für Alleinerziehende

Die 900 Euro brutto, die Elternpaare laut § 6a Abs. 1 BKGG mindestens verdienen müssen, klingen nach einer echten Hürde. Mit einer einzigen Vollzeitstelle sind sie fast immer erreicht, die Grenze für Alleinerziehende liegt mit 600 Euro sogar noch niedriger.

Die eigentliche Weichenstellung für Paare liegt an einer anderen Stelle, die in den meisten Ratgebern für Alleinerziehende gar nicht vorkommt.

Der volle Kinderzuschlag von 297 Euro pro Kind wird nur gezahlt, wenn das anrechenbare Elterneinkommen den sogenannten Elternbedarf nicht übersteigt. Das ist der Regelbedarf beider Partner, 2026 je 506 Euro, zusammen 1.012 Euro, plus der anteilige Mietbedarf der Eltern. Bei einer Alleinerziehenden zählt meist nur ein Erwachsener zum Einkommen.

Ein Paar mit zwei Jobs überschreitet diesen Elternbedarf dagegen häufig, sobald beide arbeiten gehen. Die Folge ist kein Wegfall, sondern eine Kürzung: Der Kinderzuschlag sinkt anteilig, bleibt aber bestehen, solange die Gesamtrechnung aus Lohn, Kindergeld, Kinderzuschlag und Wohngeld den Familienbedarf noch deckt.

Was am Ende auf dem Konto der Familie Berger tatsächlich landet

Ein Beispiel macht die Rechnung greifbar (Familie Berger ist eine konstruierte, typische Konstellation, kein Realfall). Ein Paar mit zwei Kindern, 7 und 11 Jahre alt, zahlt 900 Euro Warmmiete in einer Stadt der Mietstufe III (mittleres Mietniveau, wie es die Wohngeldstelle für die Regionaleinstufung nutzt).

Der Vater arbeitet Vollzeit, die Mutter in Teilzeit, zusammen bringen sie 1.750 Euro Nettolohn nach Hause. Für die Prüfung des vollen Kinderzuschlags zählt davon nicht der volle Betrag: Nach Abzug eines Freibetrags für Erwerbstätige bleibt ein anrechenbares Einkommen von rund 1.400 Euro.

Der Elternbedarf liegt bei 1.462 Euro: 1.012 Euro Regelbedarf für das Paar plus 450 Euro anteilige Warmmiete. Weil das anrechenbare Einkommen von 1.400 Euro darunter bleibt, erhält Familie Berger den vollen Kinderzuschlag von 594 Euro für beide Kinder.

Wohngeld dürfte bei dieser Konstellation nach der Wohngeld-Plus-Formel bei rund 340 Euro liegen, der genaue Betrag hängt vom Einzelfall ab und wird verbindlich erst von der Wohngeldstelle berechnet.

Der Familienbedarf insgesamt, also der Vergleichswert zum Grundsicherungsgeld, liegt bei 2.692 Euro: 1.012 Euro für die Eltern, 780 Euro für die beiden Kinder (390 Euro je Kind) und 900 Euro Warmmiete.

Posten Betrag Nettolohn der Eltern 1.750 € Kindergeld (2 Kinder) 518 € Kinderzuschlag (2 Kinder) 594 € Wohngeld (Schätzung) 340 € Familieneinkommen gesamt 3.202 € Familienbedarf (Regelbedarf + Warmmiete) 2.692 € Differenz +510 €

510 Euro über dem Bedarf reichen, um den Anspruch auf Grundsicherungsgeld vollständig entfallen zu lassen, und damit auch den Kooperationsplan, die Meldetermine und die Vermögensprüfung des Jobcenters.

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Der Wohngeld-Antrag, der ins Leere läuft, wenn die Familienkasse nichts davon weiß

Familien stellen den Antrag doppelt: einmal bei der Familienkasse für den Kinderzuschlag, einmal bei der kommunalen Wohngeldstelle für das Wohngeld. Wer nur einen der beiden Anträge stellt und auf den Bescheid wartet, bevor er den zweiten einreicht, verschenkt Zeit.

Beide Stellen zahlen erst ab dem Monat der Antragstellung, nicht rückwirkend. Eine erste Einschätzung liefert der KiZ-Lotse der Bundesagentur für Arbeit, ein interaktives Tool, das mit wenigen Angaben abschätzt, ob sich ein Antrag lohnt.

Blockieren sich beide Stellen gegenseitig, weil die eine auf den Bescheid der anderen wartet, ist das kein Grund, den Antrag zurückzuziehen. Ein Verwaltungsgericht hat genau diesen Zirkelschluss bereits zugunsten eines Antragstellers aufgelöst, weil Wohngeldstreitigkeiten in die Verwaltungsgerichtsbarkeit fallen.

Mit dem Kinderzuschlags-Bescheid entsteht zudem automatisch Anspruch auf Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Kinder, vom Schulbedarf bis zum Mittagessen.

Warum ausgerechnet dieser Zuschuss jetzt gekürzt werden soll

Am 6. Juli 2026 hat das Bundeskabinett einen Gesetzentwurf von Bauministerin Verena Hubertz (SPD) auf den Weg gebracht. Er soll beim Wohngeld ab 2027 rund 1,5 Milliarden Euro und ab 2028 zwei Milliarden Euro jährlich einsparen. Drei Stellschrauben sollen das erreichen:

Die reguläre Anpassung des Wohngeldes an Mieten und Preise soll zum 1. Januar 2027 ausgesetzt werden, die Heizkostenkomponente soll sich halbieren, und die Wohngeldformel soll so verändert werden, dass insgesamt weniger Haushalte einen Anspruch behalten.

Beschlossen ist davon noch nichts. Der Entwurf geht jetzt in die Beratung von Bundestag und Bundesrat, wo bereits Widerstand angekündigt ist.

Für die Kombination aus Wohngeld und Kinderzuschlag wäre das kein Randthema, sondern ein Eingriff in die Grundrechnung. Sinkt das Wohngeld oder entfällt es ganz, könnte die Bedingung, dass Einkommen, Kinderzuschlag und Wohngeld zusammen den Familienbedarf decken, nicht mehr erfüllt sein.

Die Folge wäre dann der Wegfall des Kinderzuschlags oder ein Wechsel ins Grundsicherungsgeld, ausgerechnet die Leistung, die Familien mit dem Kombi-Modell eigentlich vermeiden wollten. Bestehende Wohngeldbescheide bleiben zwar bis zum Ende ihres Bewilligungszeitraums gültig, doch spätestens beim nächsten Weiterbewilligungsantrag würde die neue, schwächere Formel gelten.

Was Familien vor der Wohngeld-Kürzung 2027 noch sichern können

Familien, die die Voraussetzungen für Kinderzuschlag und Wohngeld schon heute erfüllen, profitieren von einem einfachen Umstand. Ein aktuell bewilligter Wohngeldbescheid gilt nach geltendem Recht, nicht nach dem Kabinettsentwurf.

Das gilt für die gesamte Dauer des Bewilligungszeitraums, der Zeitspanne, für die die Wohngeldstelle die Leistung ohne neue Prüfung weiterzahlt. Wer jetzt beide Anträge stellt, sichert sich die heutige, großzügigere Formel für bis zu zwei Jahre, je nachdem, wie lang die Wohngeldstelle diesen Zeitraum ansetzt.

Wer dagegen abwartet, bis der Gesetzentwurf durch ist, verhandelt mit einer schwächeren Ausgangslage: einer eingefrorenen Miethöchstgrenze, einer halbierten Heizkostenkomponente und einer Formel, die von vornherein weniger Haushalte einschließt.

Der Unterschied zwischen beiden Szenarien ist für viele Familien am Ende genau die Differenz zwischen einem Leben außerhalb des Jobcenter-Systems und dem Wechsel zurück ins Grundsicherungsgeld.

Häufige Fragen zu Wohngeld und Kinderzuschlag

Was passiert, wenn sich das Familieneinkommen während der sechs Monate ändert?

Kinderzuschlag wird für den gesamten Bewilligungszeitraum von sechs Monaten festgesetzt. Einkommensänderungen während dieser Zeit bleiben nach § 6a Abs. 7 BKGG unberücksichtigt, es sei denn, im Haushalt ändert sich, wer zur Familie zählt, oder der Höchstbetrag des Kinderzuschlags wird selbst angepasst.

Ein höheres Einkommen während des Bewilligungszeitraums führt also nicht zu einer sofortigen Kürzung.

Prüft die Familienkasse das Vermögen genauso streng wie das Jobcenter?

Nein. Beim Kinderzuschlag wird das Vermögen der Eltern nur berücksichtigt, wenn überhaupt welches vorhanden ist, und das Vermögen der Kinder nur, wenn es als „erheblich” gilt. Die strengeren Vermögensgrenzen der Grundsicherung greifen hier nicht in gleicher Schärfe.

Reicht die Kombination auch, wenn nur ein Partner Vollzeit arbeitet?

Ja, solange am Ende Lohn, Kindergeld, Kinderzuschlag und Wohngeld zusammen den Familienbedarf decken. Entscheidend ist die Gesamtrechnung, nicht die Verteilung des Einkommens zwischen den Partnern.

Quellen

Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Fortschreibung der Regelbedarfe in der Sozialhilfe und beim Bürgergeld 2026

Bundesagentur für Arbeit: Kinderzuschlag, Anspruch, Höhe, Dauer

Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen: Referentenentwurf eines Gesetzes zur Vereinfachung und Fortentwicklung des Wohngeldgesetzes, Bearbeitungsstand 23.06.2026

Gesetze im Internet: Bundeskindergeldgesetz § 6a, Wohngeldgesetz § 7

Deutsche Presse-Agentur: Meldung zum Kabinettsbeschluss der Wohngeldnovelle, 06.07.2026