Wohngeld zur Rente: 640.000 Rentner verlieren Wohngeld-Anspruch

Viele Rentnerinnen und Rentner schauen mit Sorge auf die geplante Wohngeldreform. Nach dem derzeitigen Stand will die Bundesregierung das Wohngeld zum 1. Januar 2027 neu ordnen und dabei spürbar senken.

Betroffen wären vor allem Menschen mit kleiner Altersrente, Witwenrente oder Erwerbsminderungsrente, die ihre Miete nur mit staatlicher Unterstützung zahlen können. Noch ist das Gesetz nicht beschlossen, doch der Referentenentwurf aus dem Bundesbauministerium zeigt bereits, wohin die Reise gehen soll.

Warum die Debatte um das Wohngeld Rentner besonders trifft

Wohngeld ist für viele ältere Menschen kein Zusatz, sondern ein wichtiger Teil der monatlichen Haushaltsplanung. Es wird gezahlt, wenn das Einkommen zwar oberhalb der Grundsicherung liegt, aber nicht ausreicht, um die Wohnkosten angemessen zu tragen.

Gerade bei Rentnerhaushalten ist diese Lage häufig. Die gesetzliche Rente steigt zwar regelmäßig, doch Mieten, Nebenkosten und Heizkosten haben vielerorts deutlich stärker zugelegt.

Nach Daten des Statistischen Bundesamtes bezogen Ende 2024 rund 1,24 Millionen Privathaushalte in Deutschland Wohngeld. Sozialpolitische Auswertungen zeigen zudem, dass ein großer Teil der Wohngeldhaushalte Rentnerinnen, Rentner oder Pensionäre sind.

Wenn nun beim Wohngeld gespart wird, trifft das daher nicht nur einige wenige Einzelfälle. Es geht um eine Leistung, die besonders ältere Menschen mit geringen Alterseinkünften vor dem Gang zum Sozialamt bewahren soll.

Was die Bundesregierung ab 2027 plant

Nach den bisher bekannten Plänen soll das Wohngeld zum 1. Januar 2027 abgesenkt werden. Vorgesehen ist, die turnusmäßige Fortschreibung auszusetzen, die Heizkostenkomponente zu halbieren und die Berechnungsformel anzupassen.

Damit würde das Wohngeld nicht wie eigentlich vorgesehen an die Preis- und Mietentwicklung angepasst. Ausgerechnet in einer Phase hoher Wohnkosten bliebe eine wichtige Entlastung also aus oder würde kleiner ausfallen.

Das Bundesbauministerium begründet die Reform auch mit Vereinfachungen für Verwaltung und Antragstellende. Kritiker warnen jedoch, dass die Vereinfachung am Ende vor allem eine Kürzung für Menschen mit geringen Einkommen bedeuten könnte.

Besonders heikel ist die geplante Änderung der Wohngeldformel. Denn sie entscheidet darüber, wer überhaupt Anspruch hat und wie hoch der monatliche Zuschuss ausfällt.

Wie viele Rentner könnten betroffen sein?

In der öffentlichen Debatte ist von einem möglichen Verlust des Wohngeldanspruchs für jeden dritten bisherigen Haushalt die Rede. Eine feste Zahl lässt sich daraus derzeit noch nicht sicher ableiten, weil die endgültige Berechnungsformel noch vom Gesetzgebungsverfahren abhängt.

Rechnerisch wäre das Ausmaß dennoch erheblich. Nimmt man die zuletzt amtlich bekannten rund 1,24 Millionen Wohngeldhaushalte als Ausgangspunkt, könnte ein Drittel mehr als 400.000 Haushalte betreffen.

Da mehr als die Hälfte der Wohngeldhaushalte älteren Menschen zugeordnet wird, wären darunter sehr viele Rentnerhaushalte. Die im politischen Raum genannte Zahl von rund 680.000 betroffenen Rentnerinnen und Rentnern ist daher als Szenario zu verstehen, nicht als bereits feststehender Gesetzeswert.

Entscheidend ist: Schon eine kleinere Kürzung kann im Einzelfall gravierende Folgen haben. Wer bisher 180 oder 250 Euro Wohngeld im Monat erhält, muss diese Lücke erst einmal aus der Rente schließen können.

Warum der Verlust des Wohngeldes so schwer wiegen kann

Viele Rentnerinnen und Rentner haben kaum Spielraum im monatlichen Budget. Nach Abzug von Miete, Strom, Krankenversicherung, Medikamenten, Lebensmitteln und Mobilität bleibt oft wenig übrig.

Fällt das Wohngeld weg, entsteht nicht nur ein rechnerisches Problem. Betroffene müssen dann prüfen, ob sie ihre Wohnung noch halten können oder ob andere Hilfen infrage kommen.

Gerade für ältere Menschen ist ein Wohnungswechsel keine einfache Lösung. Ein Umzug kann gesundheitlich belastend sein, soziale Kontakte zerstören und in angespannten Wohnungsmärkten sogar teurer werden als das bisherige Mietverhältnis.

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Hinzu kommt, dass günstige barrierearme Wohnungen vielerorts knapp sind. Wer im Alter auf Aufzug, kurze Wege oder medizinische Versorgung in der Nähe angewiesen ist, kann nicht beliebig ausweichen.

Wohngeld ist nicht dasselbe wie Grundsicherung

Wichtig ist die Unterscheidung zwischen Wohngeld und Grundsicherung im Alter. Wohngeld richtet sich an Menschen, die ihren Lebensunterhalt grundsätzlich selbst bestreiten, aber bei den Wohnkosten Unterstützung brauchen.

Grundsicherung im Alter greift dagegen, wenn das gesamte Einkommen nicht ausreicht, um den notwendigen Lebensunterhalt zu decken. Dazu gehören neben dem Regelbedarf auch angemessene Kosten der Unterkunft und Heizung.

Wer seinen Wohngeldanspruch verliert, bleibt daher nicht automatisch ohne Hilfe. Allerdings muss dann geprüft werden, ob ein Anspruch auf Grundsicherung nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch besteht.

Für viele Rentner ist dieser Schritt emotional schwierig. Während Wohngeld häufig als Zuschuss zur Miete wahrgenommen wird, empfinden viele die Grundsicherung als Sozialhilfe und scheuen den Antrag.

Warum Betroffene nicht abwarten sollten

Noch ist die Reform nicht endgültig beschlossen. Trotzdem sollten Rentnerinnen und Rentner, die Wohngeld beziehen, ihre Unterlagen frühzeitig ordnen.

Dazu gehören der aktuelle Rentenbescheid, Nachweise über Witwenrente oder Erwerbsminderungsrente, Mietvertrag, Nebenkostenabrechnung, Heizkostenbelege, Kontoauszüge und der aktuelle Wohngeldbescheid. Wer diese Unterlagen griffbereit hat, kann schneller reagieren, wenn ein neuer Bescheid schlechter ausfällt.

Besonders wichtig ist der Blick auf Fristen. Wird ein Wohngeldbescheid aufgehoben, nicht verlängert oder deutlich gekürzt, sollte der Bescheid sofort geprüft werden.

Wer unsicher ist, sollte Beratung bei einer Sozialberatungsstelle, einem Mieterverein, einem Sozialverband oder einer fachkundigen Rechtsberatung suchen. Ein verspäteter Widerspruch kann dazu führen, dass auch ein fehlerhafter Bescheid bestandskräftig wird.

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Der Grundrentenfreibetrag kann helfen

Für einige Rentnerinnen und Rentner kann der Grundrentenfreibetrag wichtig sein. Er kann bei der Grundsicherung im Alter dafür sorgen, dass ein Teil der Rente nicht vollständig angerechnet wird.

Voraussetzung sind in der Regel mindestens 33 Jahre Grundrentenzeiten. Dazu zählen unter anderem Pflichtbeitragszeiten aus Beschäftigung, Zeiten der Kindererziehung und bestimmte Pflegezeiten.

Wer nach dem Wegfall des Wohngeldes Grundsicherung beantragt, sollte daher prüfen lassen, ob dieser Freibetrag berücksichtigt wird. Das kann darüber entscheiden, ob am Ende spürbar mehr Geld im Monat bleibt.

Auch hier gilt: Die Rentenversicherung und das Sozialamt müssen die Voraussetzungen im Einzelfall prüfen. Betroffene sollten sich nicht mit einer mündlichen Auskunft zufriedengeben, wenn die finanzielle Lage knapp ist.

Welche Folgen eine Kürzung praktisch hätte

Geplante Änderung Mögliche Folge für Rentnerhaushalte Aussetzung der Wohngeld-Fortschreibung 2027 Das Wohngeld würde nicht wie vorgesehen an Miet- und Preisentwicklung angepasst. Halbierung der Heizkostenkomponente Haushalte mit hohen Heizkosten könnten deutlich weniger Entlastung erhalten. Anpassung der Wohngeldformel Einige Haushalte könnten weniger Wohngeld bekommen oder ganz aus dem Anspruch fallen. Neue Mietenstufenzuordnung Je nach Wohnort kann sich die anerkannte Mietbelastung verändern. Vereinfachungen im Verfahren Anträge könnten leichter bearbeitet werden, zugleich bleibt unklar, ob Betroffene finanziell schlechter stehen.

Besonders gefährdet sind alleinlebende Rentner

Alleinlebende Rentnerinnen und Rentner sind besonders verletzlich. Sie tragen die Miete allein, haben aber oft nur eine einzige Rente als Einkommen.

Wenn eine Partnerin oder ein Partner verstorben ist, kann die Witwenrente zwar helfen, reicht aber nicht immer aus. Gerade nach dem Sterbevierteljahr sinkt das verfügbare Einkommen häufig deutlich.

Auch Erwerbsminderungsrentner können betroffen sein. Ihre Renten fallen oft niedriger aus, weil sie aus gesundheitlichen Gründen nicht bis zur regulären Altersgrenze arbeiten konnten.

Für diese Gruppen ist Wohngeld oft der Unterschied zwischen einer gerade noch tragbaren Miete und einer dauerhaften Unterdeckung. Eine Kürzung würde deshalb nicht abstrakt wirken, sondern direkt im Alltag ankommen.

Was Betroffene jetzt konkret tun sollten

Rentnerinnen und Rentner sollten zunächst prüfen, wann ihr aktueller Wohngeldbewilligungszeitraum endet. Läuft der Bescheid 2027 aus, kann die neue Rechtslage bereits beim nächsten Antrag spürbar werden.

Auch eine Veränderung der Miete, der Nebenkosten oder der Rentenhöhe sollte dokumentiert werden. Jede Änderung kann die Berechnung beeinflussen.

Wer eine Mieterhöhung erhält, sollte diese nicht nur abheften, sondern auch prüfen lassen, ob sie wohngeldrechtlich berücksichtigt werden kann. Dasselbe gilt für hohe Heizkostennachzahlungen.

Sinnvoll ist außerdem ein vorsorglicher Blick auf die Grundsicherung im Alter. Wer weiß, welche Unterlagen dafür benötigt werden, verliert im Ernstfall weniger Zeit.

Noch ist nichts beschlossen

Bei aller Sorge gilt: Die Reform muss das parlamentarische Verfahren durchlaufen. Bundestag und Bundesrat können den Entwurf noch verändern.

Betroffene sollten daher keine übereilten Entscheidungen treffen, aber aufmerksam bleiben. Ein vorschneller Verzicht auf Wohngeld oder ein übereilter Umzug wäre in vielen Fällen der falsche Schritt.

Entscheidend wird sein, wie die endgültige Wohngeldformel aussieht und ob Übergangsregeln vorgesehen werden. Erst daraus ergibt sich, welche Haushalte tatsächlich verlieren.

Bis dahin sollten Rentnerhaushalte ihre Bescheide prüfen, Fristen beachten und sich frühzeitig beraten lassen. Wer erst reagiert, wenn die Zahlung ausbleibt, gerät schnell in finanzielle Not.

Praxisbeispiel: Wenn 210 Euro Wohngeld wegfallen

Frau M. ist 74 Jahre alt und lebt allein in einer Mietwohnung. Ihre Altersrente beträgt 1.180 Euro netto, die Warmmiete liegt bei 720 Euro.

Bisher erhält sie 210 Euro Wohngeld im Monat. Dadurch bleiben ihr nach der Miete 670 Euro für Strom, Lebensmittel, Medikamente, Versicherungen und den Alltag.

Fällt das Wohngeld weg, bleiben nach der Warmmiete nur noch 460 Euro. Frau M. müsste dann sofort prüfen lassen, ob sie Grundsicherung im Alter beantragen kann und ob ihr ein Freibetrag wegen langer Versicherungszeiten zusteht.

Das Beispiel zeigt, warum die geplante Reform für ältere Menschen so brisant ist. Schon eine scheinbar überschaubare Kürzung kann darüber entscheiden, ob die Miete dauerhaft bezahlbar bleibt.

Fragen und Antworten zum Wohngeldschock für Rentner

Ist die Wohngeldkürzung ab 2027 schon beschlossen?

Nein. Derzeit handelt es sich um ein Gesetzgebungsvorhaben. Bundestag und Bundesrat müssen noch darüber entscheiden.

Können Rentner ihren Wohngeldanspruch verlieren?

Ja, das ist möglich, wenn die Wohngeldformel geändert wird oder bestimmte Entlastungsbestandteile reduziert werden. Ob ein konkreter Haushalt betroffen ist, hängt von Einkommen, Miete, Haushaltsgröße und Wohnort ab.

Warum sind Rentner besonders betroffen?

Viele Wohngeldhaushalte sind Rentnerhaushalte. Gerade alleinlebende ältere Menschen haben oft geringe Renten und hohe Wohnkosten.

Was passiert, wenn das Wohngeld wegfällt?

Dann sollte sofort geprüft werden, ob Grundsicherung im Alter beantragt werden kann. Diese kann bei Bedürftigkeit auch angemessene Wohnkosten berücksichtigen.

Was sollten Betroffene jetzt vorbereiten?

Wichtig sind Rentenbescheide, Mietvertrag, Nebenkostenabrechnungen, Heizkostenbelege, Kontoauszüge und der aktuelle Wohngeldbescheid. Diese Unterlagen werden häufig für eine neue Prüfung benötigt.

Kann der Grundrentenfreibetrag helfen?

Ja, wenn mindestens 33 Jahre Grundrentenzeiten vorliegen, kann ein Freibetrag bei der Grundsicherung im Alter infrage kommen. Dadurch wird ein Teil der Rente nicht vollständig angerechnet.