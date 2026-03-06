Wohngeld-Bescheid bleibt aus: So bringst du die Behörde zur Entscheidung

Lesedauer 3 Minuten

Der Wohngeldantrag liegt seit Monaten bei der Behörde. Du lieferst Unterlagen nach, fragst nach, bekommst Standardantworten – und am Ende passiert: nichts. Währenddessen laufen Miete, Stromabschläge und Mahnfristen weiter. Genau für diese Situation gibt es ein scharfes Instrument: die Untätigkeitsklage.

Beim Wohngeld ist sie besonders wirksam, weil es sich nicht um eine Ermessensfrage handelt, sondern um eine gebundene Entscheidung. Das bedeutet: Das Verwaltungsgericht kann nicht nur „zum Bescheiden“ verpflichten, sondern im Erfolgsfall sogar zur Zahlung in gesetzlicher Höhe.

Warum Untätigkeitsklage beim Wohngeld so stark ist

Der Unterschied steckt im Verfahrensrecht. Wohngeld läuft nicht vor dem Sozialgericht, sondern vor dem Verwaltungsgericht – und die Untätigkeit wird über § 75 VwGO angegriffen. Danach ist eine Klage zulässig, wenn über deinen Antrag ohne zureichenden Grund nicht entschieden wird; als Sperrfrist nennt das Gesetz grundsätzlich drei Monate seit Antragstellung.

Im Dokument wird das für Wohngeld noch zugespitzt: Weil der Wohngeldanspruch „nicht im Ermessen steht“, entscheidet das Gericht im Klageverfahren in der Sache und verpflichtet die Wohngeldbehörde im Erfolgsfall zur Zahlung.

Wichtig: Das setzt voraus, dass dein Antrag entscheidungsreif ist – also dass alle Unterlagen vorliegen und die Fakten geklärt sind. Wer lange warten muss, hat hier mehr als nur ein „Druckmittel“. Es ist ein Weg, den Anspruch gerichtsfest zu machen.

Ab wann die 3-Monats-Frist wirklich zählt

Hier liegt die häufigste Falle: Die drei Monate laufen nicht automatisch ab dem Tag, an dem du den Antrag eingeworfen hast – praktisch entscheidend ist, ob alle entscheidungserheblichen Unterlagen vorliegen. Das Dokument sagt es ausdrücklich: Die Frist beginnt „mit dem Vorliegen aller entscheidungserheblichen Unterlagen“ bei der Wohngeldbehörde.

Für die Praxis heißt das: Nur nachtelefonieren reicht nicht. Du musst belegen können, wann welche Unterlagen eingegangen sind – sonst argumentiert die Behörde später, der Antrag sei „noch nicht entscheidungsreif“.

Was das Gericht typischerweise macht – und warum das trotzdem hilft

Die Untätigkeitsklage führt nicht immer sofort zu einem Urteil. Häufig setzt das Gericht der Behörde zunächst eine Bearbeitungsfrist. Entscheidet die Behörde dann, erledigt sich die Klage oft; übrig bleibt regelmäßig die Kostenfrage. Genau das kann aber schon das Ziel sein: Du willst die Entscheidung – nicht noch eine weitere Warteschleife.

Wichtig: § 75 VwGO sieht ausdrücklich vor, dass das Gericht bei einem „zureichenden Grund“ das Verfahren aussetzen und eine Frist setzen kann.

Auch wenn nicht sofort „durchentschieden“ wird, zwingt das Verfahren die Behörde in einen gerichtlichen Zeitrahmen.

„Antragsflut“ ist kein Freibrief: Was das VG Arnsberg gesagt hat

Viele Wohngeldstellen verweisen auf Überlastung. Das Dokument greift dazu eine Entscheidung des VG Arnsberg vom 27.11.2023 (5 K 3388/23) auf – und die ist für Betroffene Gold wert: Eine „hohe Antragsflut“ sei kein zureichender Grund, einen im März gestellten Antrag bis Ende September nicht zu entscheiden.

Ein „Systemversagen in Form erheblicher Arbeitsüberlastung“ könne allenfalls vorübergehend einen zureichenden Grund bilden. Und: Wenn die Dreimonatsfrist bereits deutlich überschritten ist, dürfe dieses Systemversagen nicht auf Antragsteller abgewälzt werden.

Mit anderen Worten: Personalmangel ist nicht dein Privatproblem – jedenfalls nicht über Monate.

Das ist der Kern, den du gegen Behörden-Standardausreden brauchst: Überlastung kann erklären, aber nicht endlos rechtfertigen.

Abgrenzung: Untätigkeitsklage im Sozialrecht ist etwas anderes

Viele kennen nur § 88 SGG. Dort gelten typischerweise sechs Monate bei Anträgen und drei Monate beim Widerspruch. Beim Wohngeld bist du aber im Verwaltungsrecht: maßgeblich ist § 75 VwGO mit der Drei-Monats-Sperrfrist und der Prüfung „ohne zureichenden Grund“.

Wer beim Wohngeld mit „6 Monate“ rechnet, wartet im Zweifel zu lange – oder nutzt den falschen Rechtsweg.

Kosten: Was du realistisch erwarten musst

Das Dokument betont: Entscheidend ist oft, ob die Behörde einen zureichenden Grund für die Verzögerung hatte – davon hängt insbesondere die Kostenentscheidung ab, wenn du anwaltlich vorgehst.

Zusätzlich wichtig für die Praxis: Bei Wohngeldstreitigkeiten werden nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts keine Gerichtskosten erhoben (BVerwG, Urteil vom 23.04.2019 – 5 C 2.18).

Das heißt aber nicht, dass alles kostenlos ist: Eigene Anwaltskosten sind davon nicht automatisch umfasst – und auch der Streitwert kann eine Rolle spielen. Das Dokument weist darauf hin, dass das VG Arnsberg den Streitwert halbiert hat, weil anwaltlich nur auf „Bescheiderteilung“ geklagt wurde; eine echte Verpflichtungsklage hätte zu einem höheren Streitwert geführt.

Wer klagt, sollte wissen, ob er „nur Entscheidung“ oder „Entscheidung plus Leistung“ beantragt – das kann finanziell und taktisch relevant sein.

Wie du „Druck machst“, ohne dich zu verzetteln

Der saubere Weg ist meist dreistufig – ohne juristische Show, aber mit Nachweislogik:

Erstens: Du stellst sicher, dass dein Antrag entscheidungsreif ist. Das heißt: Unterlagen vollständig, Eingänge belegbar (Einschreiben, Empfangsbestätigung, Online-Upload-Quittung). Denn die Frist knüpft praktisch daran an.

Zweitens: Du setzt eine kurze schriftliche Sachstandsanfrage mit klarer Frist und Hinweis auf § 75 VwGO. Nicht als Drohung, sondern als Dokumentation: Du zeigst dem Gericht später, dass du die Verzögerung nicht einfach hingenommen hast. (Das passt zur Kostenlogik im Dokument.)

Wichtig: Mach das schriftlich und nachweisbar. Nur so steht später fest, dass die Behörde wirklich untätig geblieben ist.

Drittens: Wenn danach weiter nichts passiert und die Drei-Monats-Frist deutlich überschritten ist, kann die Untätigkeitsklage der Hebel sein – zumal Gerichte „Antragsflut“ nicht als Dauer-Ausrede akzeptieren.

Der Hebel kostet vor allem Zeit und Nerven – nicht zwingend Gerichtskosten.

