Sieben Zuschüsse zur Rente sichern bevor die Kürzung kommt

Zuschüsse zur Rente: Welche Hilfen Sie vor möglichen Kürzungen sichern können

Wenn die Rente kaum für Miete, Lebensmittel und Gesundheit reicht, kann ein versäumter Antrag teuer werden. Mehrere Leistungen entlasten Rentner schon heute – während die Bundesregierung beim Wohngeld und in der Pflege Einschnitte vorbereitet.

Wer bestehende Ansprüche jetzt prüft, kann zusätzliche Unterstützung erhalten und unter bestimmten Voraussetzungen von Übergangsregeln profitieren. Ein früher Antrag schützt allerdings nicht automatisch vor jeder späteren Gesetzesänderung.

Welche Kürzungen tatsächlich auf dem Tisch liegen

Beim Wohngeld will die Bundesregierung zum Jahresbeginn 2027 die vorgesehene Fortschreibung aussetzen, die Heizkostenkomponente halbieren und die Berechnungsformel verändern. Der Bundestag hat den Gesetzentwurf am 8. Oktober 2026 in erster Lesung beraten und an die Ausschüsse überwiesen; abschließend beschlossen ist die Reform damit nicht.

Auch in der Pflege sind Einschnitte geplant: Der am 30. September vom Bundeskabinett beschlossene Gesetzentwurf sieht vor, den bisherigen Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1 zu streichen. Ein Kabinettsbeschluss ist jedoch noch kein geltendes Gesetz.

Für Rentner bedeutet das: Bestehende Leistungen sollten genutzt werden, solange ihre Voraussetzungen erfüllt sind. Die Behauptung, alle sieben hier beschriebenen Hilfen würden demnächst gekürzt, wäre durch diese Reformpläne nicht gedeckt.

Wohngeld: Der Bewilligungszeitraum kann vor Einschnitten schützen

Wohngeld kommt für Rentner infrage, die Unterstützung bei ihren Wohnkosten benötigen. Mieter können einen Mietzuschuss bekommen, Eigentümer einer selbst genutzten Wohnung oder eines Hauses einen Lastenzuschuss.

Die Höhe hängt unter anderem von Haushaltsgröße, Einkommen, berücksichtigungsfähigen Wohnkosten und örtlicher Mietenstufe ab. Eine einzige Rentengrenze, unterhalb der überall derselbe Anspruch besteht, gibt es deshalb nicht.

Nach dem vorgesehenen § 42e WoGG soll bereits vor 2027 bewilligtes Wohngeld grundsätzlich bis zum Ende des laufenden Bewilligungszeitraums erhalten bleiben. Bei noch offenen Anträgen soll unter bestimmten Voraussetzungen der höhere Anspruch für Dezember 2026 auch für die anschließenden Monate dieses Zeitraums geschützt werden.

Der Entwurf enthält aber Ausnahmen, etwa bei einer erforderlichen Neuberechnung wegen veränderter Verhältnisse. Ein früh eingereichter Antrag allein garantiert daher keinen unveränderten Zahlbetrag; entscheidend sind die konkrete Bewilligung und die endgültige gesetzliche Übergangsregelung.

Wohngeld beginnt im Regelfall mit dem Antragsmonat, wenn die Voraussetzungen bereits vorliegen. Nach § 25 WoGG sind bei voraussichtlich gleichbleibenden Verhältnissen bis zu 24 Monate Bewilligung möglich, worauf Rentner mit stabilen Einkünften bei ihrer Wohngeldstelle hinweisen können.

Wie sich die geplanten Übergangsregeln auswirken, erläutert gegen-hartz.de im Beitrag „Wohngeld-Kürzung: Jetzt wird das Ablaufdatum des Bescheids wichtig“. Die Regelungen stehen bislang im Gesetzentwurf der Bundesregierung.

Grundsicherung: Auch eine Rente über 1.000 Euro kann zu wenig sein

Die Grundsicherung im Alter hilft nach Erreichen der gesetzlichen Regelaltersgrenze, wenn Einkommen und verwertbares Vermögen den notwendigen Lebensunterhalt nicht decken. Zuständig ist das Sozialamt, das auch die wirtschaftlichen Verhältnisse eines Partners berücksichtigt.

Für Alleinstehende beträgt der Regelbedarf 2026 weiterhin 563 Euro, hinzu kommen insbesondere die anerkannten Unterkunfts- und Heizkosten sowie gegebenenfalls Mehrbedarfe. Die 563 Euro sind deshalb keine Rentenobergrenze für einen Anspruch.

Besonders häufig lohnt sich ein Blick auf den Freibetrag nach § 82a SGB XII: Bei mindestens 33 Jahren Grundrentenzeiten bleiben 100 Euro der monatlichen gesetzlichen Rente und 30 Prozent des darüberliegenden Betrags anrechnungsfrei. Die Obergrenze liegt 2026 bei 281,50 Euro monatlich.

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Dafür muss tatsächlich kein Grundrentenzuschlag ausgezahlt werden. Der Rentenfreibetrag bei der Grundsicherung kann somit auch Menschen helfen, die bei der Grundrente leer ausgehen.

Grundsicherung wird grundsätzlich ab dem Monat der Antragstellung gewährt. Wer aus Scham oder Unkenntnis wartet, kann dadurch Unterstützung verlieren, obwohl bereits ein Anspruch bestanden hätte.

Grundrentenzuschlag: Automatische Prüfung braucht ein vollständiges Rentenkonto

Der Grundrentenzuschlag richtet sich an Menschen mit mindestens 33 Jahren Grundrentenzeiten und einem entsprechend niedrigen durchschnittlichen versicherten Verdienst. Eine kleine Rente allein genügt nicht; außerdem wird Einkommen angerechnet.

Die Rentenversicherung prüft den Anspruch automatisch und zahlt einen zustehenden Zuschlag mit der Rente aus. Ein zusätzlicher Antrag, um sich die Grundrente „vor einer Kürzung“ zu sichern, ist deshalb nicht erforderlich.

Sinnvoll ist dagegen, den Versicherungsverlauf auf fehlende Beschäftigungs-, Kindererziehungs- oder Pflegezeiten prüfen zu lassen. Was nicht richtig im Rentenkonto erfasst wurde, kann bei der Berechnung fehlen.

Weitere Erläuterungen bietet die Grundrente-Tabelle 2026. Die Deutsche Rentenversicherung weist zudem darauf hin, dass die jährliche Einkommensprüfung den Zuschlag erhöhen oder verringern kann.

Krankenversicherungszuschuss: Bei freiwilliger oder privater Versicherung nachsehen

Wer eine gesetzliche Rente bezieht und freiwillig gesetzlich oder privat krankenversichert ist, kann bei der Rentenversicherung einen Zuschuss beantragen. Gerade beim Rentenbeginn sollte geprüft werden, ob dieser Antrag bereits gestellt und berücksichtigt wurde.

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Bei freiwilliger gesetzlicher Versicherung beträgt der Zuschuss 7,3 Prozent der gesetzlichen Bruttorente zuzüglich der Hälfte des kassenindividuellen Zusatzbeitragssatzes. Bei privater Krankenversicherung gelten 2026 grundsätzlich 8,75 Prozent der gesetzlichen Bruttorente, begrenzt auf die Hälfte der tatsächlichen Krankenversicherungsaufwendungen.

Bei 1.500 Euro Bruttorente wären das für einen privat Versicherten rechnerisch 131,25 Euro monatlich, sofern die Begrenzung nicht greift. Die für 2026 geltenden Sätze veröffentlicht die Deutsche Rentenversicherung in ihrer Übersicht zur Kranken- und Pflegeversicherung.

Bei Pflichtmitgliedern der Krankenversicherung der Rentner wird die Beteiligung der Rentenversicherung bereits bei der Beitragsabführung berücksichtigt. Sie erhalten deshalb keinen weiteren Zuschuss nach demselben Muster zusätzlich ausgezahlt.

Entlastungsbetrag: Bis zu 131 Euro monatlich für Hilfe im Alltag

Pflegebedürftige, die zu Hause versorgt werden, können derzeit ab Pflegegrad 1 einen Entlastungsbetrag von bis zu 131 Euro monatlich nutzen. Bei zwölf anspruchsberechtigten Monaten sind das bis zu 1.572 Euro.

Das Geld wird nicht zur freien Verfügung überwiesen, sondern erstattet geeignete Ausgaben, etwa für nach Landesrecht anerkannte Unterstützung im Haushalt. Vor der Beauftragung sollte die Pflegekasse bestätigen, dass der gewählte Anbieter und die Leistung abrechnungsfähig sind.

Nach geltendem Recht können nicht ausgeschöpfte Beträge bis zum Ende des ersten Halbjahres des Folgejahres genutzt werden. Für Guthaben aus 2026 wäre das grundsätzlich der 30. Juni 2027; mögliche Änderungen durch die Pflegereform müssen dabei gesondert beachtet werden.

Der Kabinettsentwurf zur Pflegereform sieht den Wegfall des Entlastungsbetrags bei Pflegegrad 1 vor. Ein heutiger Antrag verschafft keinen pauschalen Schutz vor dieser geplanten Änderung.

Wer bereits Unterstützung braucht, sollte deshalb das verfügbare Guthaben erfragen und notwendige, erstattungsfähige Hilfe organisieren. Welche Ansprüche heute bestehen, zeigt die Leistungsübersicht für Pflegegrad 1.

Wohnungsanpassung: Bis zu 4.180 Euro für einen notwendigen Umbau

Eine hohe Badewannenkante oder zu schmale Türen können das Wohnen im Alter erheblich erschweren. Bei Pflegegrad 1 bis 5 kann die Pflegekasse einen Zuschuss von bis zu 4.180 Euro je wohnumfeldverbessernder Maßnahme bewilligen.

Der Umbau muss beispielsweise die häusliche Pflege ermöglichen oder deutlich erleichtern oder eine möglichst selbstständige Lebensführung wiederherstellen. Eine allgemeine Modernisierung allein wegen des höheren Lebensalters reicht dafür nicht.

Betroffene sollten den Zuschuss mit einer Beschreibung des Bedarfs und einem Kostenvoranschlag vor Beginn der Arbeiten beantragen. Bei einer Mietwohnung muss außerdem geklärt werden, ob der Vermieter dem baulichen Eingriff zustimmen muss.

Mehrere gleichzeitig notwendige Umbauten bedeuten nicht automatisch mehrere Zuschüsse von jeweils 4.180 Euro. Eine erneute Förderung kann aber infrage kommen, wenn sich die Pflegesituation später verändert und weitere Anpassungen erforderlich werden, wie das Bundesgesundheitsministerium erläutert.

Zahnersatz: Mit dem Härtefallantrag kann der Eigenanteil entfallen

Eine notwendige Krone oder Prothese kann ein knappes Rentenbudget überfordern. Gesetzlich Versicherte mit geringem Einkommen können deshalb einen erhöhten Festzuschuss nach der Härtefallregelung erhalten.

Für Alleinstehende liegt die Einkommensgrenze 2026 bei monatlich 1.582 Euro; für einen Haushalt mit einem berücksichtigungsfähigen Angehörigen bei 2.175,25 Euro. Entscheidend sind die von der Krankenkasse zu prüfenden Bruttoeinnahmen zum Lebensunterhalt, nicht allein der Auszahlungsbetrag der Rente.

Bei anerkanntem Härtefall wird die zahnmedizinische Regelversorgung vollständig übernommen. Wer eine aufwendigere Versorgung wählt, muss darüber hinausgehende Kosten weiterhin selbst tragen.

Auch knapp oberhalb der Einkommensgrenze kann ein zusätzlicher Zuschuss möglich sein. Vor Behandlungsbeginn sollten deshalb der Heil- und Kostenplan und die Härtefallprüfung mit der Krankenkasse geklärt werden.

Die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung erläutert die Einkommensgrenzen und die gleitende Härtefallregelung. Weitere Hinweise enthält der Beitrag „Zähne reparieren oder neu machen: Wann die Krankenkasse alle Kosten zahlen muss“.

Sieben Hilfen und die richtige Anlaufstelle

Leistung Mögliche Unterstützung 2026 Zuständige Stelle Wohngeld Individueller Miet- oder Lastenzuschuss Wohngeldbehörde Grundsicherung im Alter Ergänzung bis zum anerkannten Bedarf; mögliche Freibeträge beachten Sozialamt Grundrentenzuschlag Individuell berechneter Zuschlag zur Rente Rentenversicherung; automatische Prüfung Krankenversicherungszuschuss Abhängig von Versicherungsart, Rente und Versicherungsaufwendungen Rentenversicherung Entlastungsbetrag Bis zu 131 Euro monatlich als Kostenerstattung Pflegekasse Wohnungsanpassung Bis zu 4.180 Euro je förderfähiger Maßnahme Pflegekasse Härtefallzuschuss für Zahnersatz Vollständige Kostenübernahme der Regelversorgung möglich Krankenkasse

Wohngeld und Grundsicherung werden für dieselbe Person normalerweise nicht nebeneinander gezahlt, weil die Unterkunft bereits in der Grundsicherung berücksichtigt wird. Pflegeleistungen und Zahnersatzhilfen dienen dagegen bestimmten Ausgaben und erhöhen nicht einfach die frei verfügbare Monatsrente.

Praxisbeispiel: Warum ein Freibetrag den Unterschied macht

Eine alleinlebende 72-jährige Rentnerin erhält im folgenden vereinfachten, fiktiven Beispiel 950 Euro Rente nach Abzug der Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge und zahlt 600 Euro an vollständig anerkannten Unterkunfts- und Heizkosten. Sie hat mindestens 33 Jahre Grundrentenzeiten, kein weiteres Einkommen und kein Vermögen oberhalb der geschützten Beträge.

Aus 563 Euro Regelbedarf und 600 Euro Wohnkosten ergibt sich ein Bedarf von 1.163 Euro. Nach Abzug des in diesem Fall ausgeschöpften Rentenfreibetrags von 281,50 Euro sind nur 668,50 Euro Einkommen anzurechnen, sodass sich rechnerisch 494,50 Euro Grundsicherung ergeben.

Ohne Berücksichtigung des Freibetrags wären es lediglich 213 Euro. Das Beispiel zeigt: Nicht nur der Antrag selbst, sondern auch die richtige Berechnung entscheidet darüber, wie viel Hilfe tatsächlich ankommt.