Wohngeld zu spät bearbeitet: Behörde muss zahlen

Viele Wohngeldstellen schieben Anträge auf die lange Bank und verweisen auf Überlastung. Betroffene zahlen derweil weiter Miete, geraten in Rückstände und verlieren im schlimmsten Fall ihre Wohnung.

Das Verwaltungsgericht Arnsberg hat nun deutlich gemacht: Wer nach Monaten ohne Bescheid klagt, darf regelmäßig damit rechnen, dass die Behörde die Kosten trägt – auch wenn die Wohngeldstelle sich auf den Arbeitsandrang nach „Wohngeld-Plus“ beruft.

Der Beschluss im Überblick: Untätigkeitsklage erfolgreich – Behörde zahlt

Das VG Arnsberg (5. Kammer) entschied am 27.11.2023 (Az. 5 K 3388/23). Die Beteiligten erklärten das Verfahren in der Hauptsache übereinstimmend für erledigt, deshalb entschied das Gericht über die Kosten.

Ergebnis: Die Beklagte trägt die Kosten eines gerichtskostenfreien Verfahrens, weil die Verzögerung nicht mehr rechtlich gerechtfertigt war.

Worum es ging: Wohngeldantrag lag mehr als ein halbes Jahr ohne Entscheidung

Der Kläger stellte am 23.03.2023 seinen Wohngeldantrag. Als bis zur Klageerhebung am 28.09.2023 immer noch kein Bescheid kam, erhob er Untätigkeitsklage. Das Gericht hielt fest: Mehr als sechs Monate ohne Entscheidung überschreiten das, was die Rechtsordnung bei Wohngeldanträgen noch deckt, wenn der Antragsteller mitwirkt.

§ 75 VwGO: Drei Monate sind der Maßstab – danach wird es riskant

Das Gericht orientiert sich am Grundgedanken des § 75 Verwaltungsgerichtsordnung. Danach darf man im Regelfall nach drei Monaten ohne Bescheid klagen, weil die Behörde in „angemessener Frist“ entscheiden muss.

Je allgemeiner und typischer die Ursachen einer Verzögerung sind, desto weniger taugen sie als „zureichender Grund“ – sonst würde die gesetzliche Untätigkeitsregel leerlaufen.

Kostenregel § 161 Abs. 3 VwGO: Wenn Sie mit Bescheid rechnen durften, zahlt die Behörde

Der entscheidende Hebel im Beschluss ist § 161 Abs. 3 VwGO. Danach fallen in Untätigkeitsfällen die Kosten der Behörde zur Last, wenn der Kläger bei Klageerhebung mit einer Bescheidung rechnen durfte. Eine Ausnahme gibt es nur, wenn die Behörde einen zureichenden Grund für die Verzögerung hatte und dieser Grund dem Kläger bekannt war oder bekannt sein musste.

„Überlastung wegen Wohngeldreform“ reicht nicht automatisch – Dringlichkeit zählt mit

Die Beklagte verwies auf die Reform zum 01.01.2023 und den enormen Arbeitsandrang. Das Gericht erkennt zwar an, dass ein unvorhergesehener Arbeitsandrang grundsätzlich als Grund in Betracht kommen kann. Es zieht aber eine klare Linie.

Bei Wohngeldanträgen müssen Gerichte auch die besondere Dringlichkeit berücksichtigen, weil Wohngeld monatliche Mietzahlungen absichern soll und Verzögerung Wohnungslosigkeit begünstigt.

Systemversagen darf nicht auf Antragsteller abgewälzt werden

Das VG Arnsberg spricht offen von einem Systemversagen, wenn Überlastung zu flächendeckend verspäteten Entscheidungen führt. Genau dann soll das Prozesskostenrisiko nicht bei Sozialleistungsantragstellern landen, sondern bei der Behörde.

Je länger die Verzögerung über die Dreimonatsmarke hinausgeht, desto weniger darf die Verwaltung sich mit Standardargumenten herausreden.

Gesetzeszweck § 1 WoGG: Wer Monate wartet, verliert den Schutz des Wohngeldes praktisch

Das Gericht verankert seine Wertung im Zweck des Wohngeldes. § 1 Absatz 1 WoGG soll angemessenes und familiengerechtes Wohnen sichern, und dafür braucht es kurzfristige Mittelzuflüsse, weil Miete monatlich fällig wird.

Wenn ein Antrag über Monate unbearbeitet bleibt, hebt die Verzögerung den Wohngeldzweck faktisch auf, weil der Schutzmechanismus zu spät greift.

Auch der Bewilligungszeitraum zeigt die Dringlichkeit: Ein Jahr – und die Hälfte ist schnell weg

Das Gericht verweist zusätzlich auf § 25 Absatz 1 Satz 1 WoGG. Der Bewilligungszeitraum beträgt grundsätzlich ein Jahr, und wenn bei der erstmaligen Entscheidung über den Antrag bereits mehr als die Hälfte dieses Zeitraums verstrichen ist, läuft die Leistung ins Leere.

Genau deshalb ist eine halbjährige Verzögerung bei Erst- oder Neuanträgen nicht einfach „nur“ Verwaltungspraxis, sondern ein Rechtsproblem.

Hinweis auf Vorschuss § 42 SGB I: Sozialrecht will schnelle Hilfe

Das Gericht zieht außerdem § 42 SGB I heran, der unter bestimmten Voraussetzungen Vorschüsse vorsieht. Auch wenn es hier nicht um die direkte Anwendung dieser Norm ging, zeigt sie den sozialrechtlichen Grundsatz.

Antragsteller sollen nicht monatelang ohne bedarfsdeckende Hilfe bleiben, wenn ein Anspruch naheliegt. Wer Wohngeld monatelang liegen lässt, handelt gegen diese Wertung.

Was Sie aus dem Beschluss mitnehmen sollten: Untätigkeitsklage ist ein Druckmittel

Wenn Ihre Wohngeldstelle nach drei Monaten nicht entscheidet und Sie Ihre Mitwirkung vollständig erbracht haben, können Sie § 75 VwGO ernsthaft prüfen. Wenn die Verzögerung sechs Monate oder länger dauert, wächst die Chance deutlich, dass Gerichte die Kosten der Behörde auferlegen.

Das gilt gerade dann, wenn die Behörde nur pauschal mit Überlastung argumentiert und keine konkrete Dringlichkeitsbewertung vornimmt.

Wann eine Untätigkeitsklage stark ist – und wann nicht

Gute Ausgangslage für eine Untätigkeitsklage Schlechte Ausgangslage / Risiko Sie haben vollständig mitgewirkt und alle Unterlagen fristgerecht eingereicht. Es fehlen Unterlagen, die Behörde hat sie konkret nachgefordert und Sie haben nicht reagiert. Mehr als drei Monate sind ohne Bescheid verstrichen, besonders deutlich bei sechs Monaten oder mehr. Die Behörde kann eine konkrete, rechtlich tragfähige Verzögerung begründen, die Ihnen auch erkennbar war. Es besteht Dringlichkeit, etwa laufende Mietbelastung und drohende Rückstände. Es gibt besondere Umstände, die eine längere Bearbeitung im Einzelfall rechtfertigen können. Die Behörde beruft sich nur pauschal auf „Wohngeldreform/Überlastung“. Die Behörde legt nachvollziehbar dar, warum Ihr individueller Fall aktuell nicht entscheidungsreif ist.

FAQ: Untätigkeitsklage bei Wohngeld

Ab wann kann ich Untätigkeitsklage erheben?

In der Regel nach drei Monaten ohne Bescheid, wenn Sie den Antrag gestellt haben und die Behörde nicht entscheidet. Das ist der Orientierungsmaßstab aus § 75 VwGO.

Reicht „Überlastung wegen Wohngeldreform“ als Entschuldigung?

Nicht automatisch. Das VG Arnsberg erkennt Überlastung grundsätzlich als möglichen Grund an, verlangt aber eine rechtlich tragfähige Bewertung – vor allem unter Berücksichtigung der Dringlichkeit von Wohngeld.

Warum ist Wohngeld besonders dringlich?

Weil Miete monatlich fällig wird und Wohngeld den kurzfristigen Mittelzufluss sichern soll. Verzögerungen erhöhen das Risiko von Mietrückständen und Wohnungslosigkeit.

Wer zahlt die Kosten, wenn sich die Sache erledigt?

Bei Untätigkeitsklagen trägt nach § 161 Abs. 3 VwGO regelmäßig die Behörde die Kosten, wenn Sie bei Klageerhebung mit einer Bescheidung rechnen durften und kein zureichender Grund vorlag.

Was sollte ich vor der Klage dokumentieren?

Sie sollten Antragseingang, Nachforderungen, Ihre Antworten und den Zeitraum ohne Entscheidung sauber dokumentieren. Je klarer Ihre Mitwirkung, desto stärker steht Ihre Position.

Fazit: Wohngeld darf nicht im Aktenstapel verschwinden

Der Beschluss des VG Arnsberg ist ein Warnsignal an überforderte Wohngeldstellen: Reformdruck entschuldigt nicht jede Verzögerung. Wer monatelang nicht entscheidet, riskiert nicht nur Klagen, sondern auch Kosten.

Für Betroffene bedeutet das: Wenn die Wohngeldstelle nach Monaten schweigt, müssen Sie nicht still warten – die Untätigkeitsklage kann die Verwaltung zur Bewegung zwingen.