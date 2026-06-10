Teilrente rettet Rente für Schwerbehinderte

Ein Brief vom Versorgungsamt, der Schwerbehindertenausweis ist nur noch ein gutes Jahr gültig, und sofort steht die bange Frage im Raum, ob damit auch der früher geplante Ruhestand kippt. In dieser Lage sind viele Menschen mit einem befristeten Grad der Behinderung von mindestens 50, die über die Altersrente für schwerbehinderte Menschen eigentlich Jahre früher aus dem Beruf aussteigen wollten.

Ein auslaufender Ausweis bedeutet aber nicht automatisch das Aus für diese Rentenart. Wer den richtigen Zeitpunkt kennt, kann sich den Zugang sogar dauerhaft sichern, und zwar mit einer Teilrente von nur zehn Prozent.

Wann die Altersrente für schwerbehinderte Menschen möglich ist

Drei Voraussetzungen müssen zusammenkommen. Sie müssen die jeweilige Altersgrenze erreicht haben, zum Rentenbeginn als schwerbehinderter Mensch mit einem Grad der Behinderung von wenigstens 50 anerkannt sein und die Wartezeit von 35 Jahren erfüllt haben. Auf diese 35 Jahre zählen nicht nur Beitragsjahre aus Beschäftigung, sondern auch Kindererziehungs-, Pflege- und weitere rentenrechtliche Zeiten. Wer das eigene Versicherungskonto nie geklärt hat, unterschätzt seine Wartezeit oft.

Wer 1964 oder später geboren ist, kann die Rente mit 65 Jahren ohne Abzüge beziehen oder ab 62 Jahren vorzeitig, dann allerdings mit Abschlägen. Für jeden Monat, den Sie vor der abschlagsfreien Grenze in Rente gehen, zieht die Rentenversicherung 0,3 Prozent ab.

Bei vollen drei Jahren früherem Start summiert sich das auf den Höchstwert von 10,8 Prozent, und dieser Abzug bleibt dauerhaft, auch nach Erreichen der Regelaltersgrenze.

Für vor 1964 Geborene galten über eine Übergangsregelung noch günstigere Grenzen, die seit 2026 praktisch ausgelaufen sind; für alle Jüngeren ist § 37 SGB VI die maßgebliche Vorschrift.

Warum ein befristeter Schwerbehindertenausweis nicht das Aus bedeutet

Viele setzen den Ausweis mit der Schwerbehinderung gleich und schließen aus dem Ablaufdatum: Läuft die Karte aus, ist auch die Rente weg. Das stimmt so nicht. Der Ausweis ist nur ein Nachweisdokument, rechtlich maßgeblich ist der Feststellungsbescheid des Versorgungsamtes.

Die festgestellte Schwerbehinderung gilt grundsätzlich auf Dauer; befristet ist regelmäßig nur das Plastikkärtchen, nicht die Eigenschaft dahinter.

Daraus folgen drei klar zu trennende Fälle. Läuft der Ausweis ab, ohne dass die Behörde den Grad der Behinderung durch einen neuen Bescheid herabsetzt, besteht die Schwerbehinderung rechtlich weiter, und Sie können die Rente normal beantragen. Setzt die Behörde den Grad dagegen aktiv auf unter 50 herab, etwa nach Ablauf einer Heilungsbewährung, greift die Schutzfrist des § 199 SGB IX: Der Status endet erst am Ende des dritten Kalendermonats nach Eintritt der Unanfechtbarkeit dieses Bescheids.

Wer Widerspruch einlegt, schiebt diesen Zeitpunkt weiter hinaus, weil die Frist erst nach einer bestandskräftigen Entscheidung zu laufen beginnt. Der dritte Fall ist der wichtigste: Hat die Rente erst einmal begonnen, ist ein späterer Wegfall der Schwerbehinderung für den Anspruch ohne jede Bedeutung. Die Deutsche Rentenversicherung formuliert das unmissverständlich. Maßgeblich ist allein, dass die Schwerbehinderung zum Rentenbeginn vorliegt.

Wie eine 10-Prozent-Teilrente den Anspruch sichert

Genau an diesem dritten Fall setzt die Gestaltung an. Wenn nur der Rentenbeginn zählt und alles Spätere unschädlich ist, dann muss man die Rente eben beginnen lassen, solange die Schwerbehinderung noch besteht. Dafür braucht es keine volle Rente: Nach § 42 SGB VI kann jede Altersrente auch als Teilrente bezogen werden, frei wählbar in vollen Prozentschritten, mindestens aber zehn Prozent der Vollrente. Auch die Altersrente für schwerbehinderte Menschen lässt sich so ausgestalten.

Wer also mit 62 die Altersgrenze erreicht und seinen Grad der Behinderung von 50 zu diesem Zeitpunkt noch sicher hat, kann eine Mini-Teilrente von zehn Prozent beantragen und damit die Rentenart festschreiben. Der spätere Verlust des Status, ein nicht verlängerter Ausweis oder eine Herabsetzung des GdB, ändert daran nichts mehr.

Die Rentenkasse wandelt eine einmal bewilligte Rente für schwerbehinderte Menschen nicht nachträglich in eine reguläre, teurere Altersrente um. Das Bundessozialgericht hat klargestellt, dass die Wahl der Teilrente ein freies Gestaltungsrecht ist, in der Höhe ebenso wie in der Dauer.

Welche Abschläge bei dieser Gestaltung tatsächlich anfallen

Hier liegt der entscheidende Hebel, den viele übersehen. Der Abschlag für die vorzeitige Inanspruchnahme trifft nach dem Rentenrecht nur die Entgeltpunkte, die Sie tatsächlich schon abrufen, nicht das gesamte Rentenkonto. Beziehen Sie nur zehn Prozent vorzeitig, wird auch nur dieser Anteil gekürzt. Die übrigen 90 Prozent ruhen weiter mit vollem Wert und können später abschlagsfrei dazukommen, sobald Sie die reguläre Altersgrenze erreichen.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Ein Beispiel für die Praxis

Ein Beispiel macht die Größenordnung deutlich. Walter, 62, aus Saarbrücken hätte Anspruch auf eine Vollrente von 1.500 Euro, fürchtet aber, dass sein befristeter Grad der Behinderung die nächste Überprüfung nicht übersteht. Er startet mit 62 eine Zehn-Prozent-Teilrente. Der Höchstabschlag von 10,8 Prozent fällt nur auf diese 150 Euro an, ausgezahlt werden also rund 134 Euro im Monat.

Mit 65 stockt er auf die Vollrente auf; die bis dahin geschonten 90 Prozent kommen abschlagsfrei hinzu. Unter dem Strich bleibt ein dauerhafter Verlust von gut einem Prozent der Rente, etwa 16 Euro im Monat. Hätte er stattdessen mit 62 sofort die volle Rente gezogen, läge der Abzug bei 10,8 Prozent auf alles, also bei rund 162 Euro monatlich. Der Preis der Sicherung ist damit ein Bruchteil dessen, was viele befürchten.

Welche Voraussetzungen und Risiken Sie unbedingt beachten müssen

So tragfähig die Konstruktion ist, sie hat enge Bedingungen, und wer sie missversteht, verliert mehr als er gewinnt. Die Gestaltung funktioniert nur, wenn Sie die früheste Altersgrenze von 62 Jahren bereits erreicht haben und der Grad der Behinderung von 50 in diesem Moment noch wirksam ist.

Fällt der Status schon vorher weg, ohne dass die Schutzfrist greift, gibt es nichts mehr festzuschreiben, und es bleibt nur der spätere Weg über die reguläre Altersrente. Ebenso wichtig: Der vorgezogene Anteil trägt seinen Abschlag dauerhaft, eine spätere Aufstockung macht ihn nicht rückgängig.

Praktisch entscheidet die Sorgfalt beim Antrag. Wer ausdrücklich die Altersrente für schwerbehinderte Menschen und nicht irgendeine Altersrente beantragt, stellt sicher, dass die richtige Rentenart festgeschrieben wird. Wer den Antrag innerhalb von drei Kalendermonaten nach Erreichen aller Voraussetzungen stellt, sichert sich den gewünschten Rentenbeginn; nach § 99 SGB VI beginnt die Zahlung bei späterem Antrag erst mit dem Antragsmonat, und die Monate dazwischen sind verloren.

Diese Drei-Monats-Frist gilt auch für die spätere Aufstockung der Teilrente. Wer vor dem Antrag sein Versicherungskonto klären und eine aktuelle Rentenauskunft anfordern lässt, erkennt früh, ob die 35 Wartezeitjahre wirklich vollständig sind.

Dass die Hinzuverdienstgrenzen seit 2023 weggefallen sind, macht die Mini-Teilrente zusätzlich attraktiv: Sie können neben den zehn Prozent unbegrenzt weiterarbeiten und sammeln dabei sogar neue Rentenpunkte.

Wer einen befristeten Grad der Behinderung hat und über einen früheren Ruhestand nachdenkt, sollte deshalb nicht auf das Ablaufdatum des Ausweises starren, sondern auf den eigenen 62. Geburtstag. Ab dann lässt sich der Zugang zu dieser Rentenart für ein Leben lang absichern, bevor eine Neubewertung ihn verschließen kann.

Häufige Fragen zur Altersrente für schwerbehinderte Menschen

Hilft die Teilrente auch, wenn mein Grad der Behinderung schon vor dem 62. Geburtstag wegfällt?

Nein. Festschreiben lässt sich nur ein Anspruch, der im Moment des Rentenbeginns besteht, und der frühestmögliche Rentenbeginn liegt bei 62 Jahren. Verlieren Sie den Status vorher endgültig, bleibt der Zugang zur Rente für schwerbehinderte Menschen verschlossen.

Lohnt sich die Sicherung auch, wenn ich ohnehin erst mit 65 aufhören will?

Das hängt allein davon ab, wie sicher Ihr Grad der Behinderung bis dahin Bestand hat. Ist er unbefristet anerkannt und steht keine Überprüfung an, brauchen Sie die Mini-Teilrente nicht und gehen mit 65 schlicht abschlagsfrei in die volle Rente. Die Gestaltung ist gezielt eine Absicherung gegen den Fall, dass der Status zwischen 62 und 65 wegfällt.

Kann ich die einmal gewählte Teilrente auch wieder absenken?

Die Höhe lässt sich für die Zukunft anpassen, nach oben bis zur Vollrente und ebenso wieder nach unten, solange Sie die Mindestgrenze von zehn Prozent einhalten. Jede Änderung wirkt erst ab dem Folgemonat, nicht rückwirkend. Auf den bereits gesicherten Zugang zur Rentenart hat das keinen Einfluss.

Quellen

Bundesministerium der Justiz: § 37 SGB VI – Altersrente für schwerbehinderte Menschen

Deutsche Rentenversicherung: Altersrente für schwerbehinderte Menschen – Voraussetzungen, Altersgrenzen und Abschläge

Bundesministerium der Justiz: § 199 SGB IX – Beendigung der Anwendung der besonderen Regelungen zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen