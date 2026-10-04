Führerschein: Was sich 2027 für Rentner ändert – und wer nicht zum Umtausch muss

Für viele Rentner wird der 19. Januar 2027 ein wichtiger Termin: Bis dahin müssen bestimmte ältere Kartenführerscheine ausgetauscht werden.

Diese Führerscheine müssen bis Januar 2027 ausgetauscht werden

Die nächste Umtauschfrist betrifft Kartenführerscheine, die in den Jahren 2002, 2003 oder 2004 ausgestellt wurden. Ihre Inhaber müssen das Dokument grundsätzlich spätestens bis zum 19. Januar 2027 ersetzen lassen, sofern sie 1953 oder später geboren wurden.

Entscheidend ist das Ausstellungsdatum des vorhandenen Dokuments, nicht das Jahr der bestandenen Fahrprüfung. Auf dem Kartenführerschein steht dieses Datum auf der Vorderseite im Feld 4a.

Wer beispielsweise 1980 seine Prüfung bestanden hat, aber seit 2003 einen Kartenführerschein besitzt, sollte deshalb auf die Jahreszahl 2003 schauen. Weitere Einzelheiten erläutert der Beitrag „Rentner müssen Führerscheine umtauschen: Feld 4a entscheidet“.

Vor 1953 geboren: Die wichtigste Ausnahme für ältere Rentner

Menschen, die vor 1953 geboren wurden, müssen ihre vom Pflichtumtausch erfassten alten Führerscheine erst bis zum 19. Januar 2033 austauschen. Diese Ausnahme gilt unabhängig davon, ob sie noch einen Papierführerschein oder bereits eine zwischen 1999 und dem 18. Januar 2013 ausgestellte Karte besitzen.

Die pauschale Behauptung, jeder Kartenführerschein aus den Jahren 2002 bis 2004 werde im Januar 2027 ungültig, ist deshalb falsch.

Gerade für die älteren Rentner kann die gesetzliche Ausnahme den Unterschied zwischen einem bald notwendigen Behördengang und mehreren Jahren Aufschub ausmachen.

Welche Umtauschfristen für alte Kartenführerscheine gelten

Für Kartenführerscheine aus der Zeit vor dem 19. Januar 2013 sieht die Fahrerlaubnis-Verordnung folgende Staffelung vor. Die Ausnahme für vor 1953 Geborene bleibt dabei bestehen.

Ausstellungsdatum des Kartenführerscheins Umtausch spätestens bis 1999 bis 2001 19. Januar 2026 – bereits abgelaufen 2002 bis 2004 19. Januar 2027 2005 bis 2007 19. Januar 2028 2008 19. Januar 2029 2009 19. Januar 2030 2010 19. Januar 2031 2011 19. Januar 2032 2012 bis 18. Januar 2013 19. Januar 2033 Inhaber vor 1953 geboren 19. Januar 2033, unabhängig vom Ausstellungsjahr

Bei den alten Papierführerscheinen sind die gestaffelten Fristen für Menschen ab Geburtsjahr 1953 bereits verstrichen. Wer noch ein solches Dokument besitzt, sollte den überfälligen Umtausch nachholen.

Der Umtausch betrifft das Dokument – die Fahrerlaubnis bleibt bestehen

Der normale Pflichtumtausch ist ein Verwaltungsvorgang: Das alte Dokument wird durch eine neue Karte ersetzt. Die bestehende Berechtigung zum Autofahren geht dadurch nicht verloren, und eine erneute theoretische oder praktische Prüfung ist nicht vorgesehen.

Benötigt werden grundsätzlich der bisherige Führerschein, ein gültiger Personalausweis oder Reisepass und ein biometrisches Foto. Die Bundesregierung nennt eine Gebühr von rund 25 Euro; zusätzliche Ausgaben können etwa für das Foto entstehen.

Nach Erhalt der Karte lohnt sich ein Blick auf die eingetragenen Klassen und Auflagen. Was die Schlüsselzahlen bedeuten, erklärt Gegen-Hartz im Beitrag „Warum jeder Feld 12 im Führerschein prüfen sollte“.

15 Jahre Gültigkeit sind keine neue Regel für Rentner

Seit dem 19. Januar 2013 ausgestellte Führerscheindokumente sind in Deutschland grundsätzlich 15 Jahre gültig. Beim üblichen Pkw-Führerschein betrifft diese Befristung die Karte, während die Fahrerlaubnis grundsätzlich unbefristet erteilt wird.

Die Aussage, Rentner müssten ihren Führerschein „ab 2027 nur noch für 15 Jahre“ behalten, führt deshalb in die Irre. Hier wird eine seit Jahren bestehende Vorschrift als neue Belastung präsentiert.

Für Lkw- und Busklassen gelten allerdings andere Befristungen und Untersuchungsanforderungen. Wer solche Berechtigungen weiter nutzen möchte, muss deren Voraussetzungen gesondert beachten.

Kein allgemeiner Gesundheitstest für Senioren ab 2027

Nach geltendem deutschen Recht ist der reguläre Umtausch eines Pkw-Führerscheins nicht mit einem altersbedingten Pflichtgesundheitscheck verbunden. Allein der Rentenbeginn oder ein bestimmter Geburtstag löst dabei keine neue Prüfung aus.

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Die neue EU-Führerscheinrichtlinie eröffnet den Mitgliedstaaten allerdings die Möglichkeit, die Gültigkeitsdauer für Menschen ab 65 Jahren zu verkürzen. Damit können häufigere medizinische Überprüfungen, Selbsteinschätzungen oder andere Maßnahmen wie Auffrischungskurse verbunden werden.

Diese Möglichkeit ist keine automatisch geltende deutsche Seniorenprüfung. Aus der europäischen Regelung lässt sich daher kein allgemeiner Pflichttermin für ältere Autofahrer im Jahr 2027 ableiten.

Zugleich wäre die Behauptung zu weitgehend, die EU-Reform enthalte überhaupt keine Vorgaben zur gesundheitlichen Eignung. Sie sieht dafür Regeln und nationale Gestaltungsmöglichkeiten vor, darunter bei Pkw- und Motorradfahrern Alternativen zur ärztlichen Untersuchung.

Der digitale Führerschein soll zusätzlich aufs Handy kommen

Das Bundesverkehrsministerium plant, den digitalen Führerschein voraussichtlich Ende 2026 in der i-Kfz-App und Anfang 2027 zusätzlich in der staatlichen EUDI-Wallet anzubieten. Dabei handelt es sich um einen angekündigten Einführungstermin, nicht um eine Smartphonepflicht für Rentner.

Die EU sieht einen einheitlichen mobilen Führerschein bis Ende 2030 vor. Ein physischer Führerschein soll weiterhin erhältlich bleiben, sodass die Digitalisierung älteren Menschen nicht den Zugang zum Autofahren abschneidet.

Wann die Behörde schon heute ein Gutachten verlangen darf

Unabhängig vom Umtausch kann die Fahrerlaubnisbehörde tätig werden, wenn konkrete Tatsachen Zweifel an der körperlichen oder geistigen Fahreignung begründen. Grundlage sind bei bestehenden Fahrerlaubnissen § 46 Absatz 3 in Verbindung mit § 11 der Fahrerlaubnis-Verordnung.

Ein Anlass können etwa dokumentierte Ausfallerscheinungen oder konkrete Hinweise auf eine verkehrsrelevante Erkrankung sein. Ein hohes Lebensalter allein ersetzt solche Tatsachen nicht.

Das bedeutet allerdings nicht, dass jede Erkrankung automatisch zum Verlust der Fahrerlaubnis führt. Je nach Befund können auch Beschränkungen oder Auflagen ausreichen, wenn die betroffene Person unter diesen Bedingungen weiterhin sicher fahren kann.

Ein Schreiben der Fahrerlaubnisbehörde sollte niemand ignorieren

Besonders folgenreich ist § 11 Absatz 8 FeV: Wer eine angeordnete Untersuchung verweigert oder das geforderte Gutachten nicht fristgerecht vorlegt, riskiert, dass die Behörde auf fehlende Fahreignung schließt. Auf diese mögliche Folge muss sie zuvor hinweisen.

Die Anforderung muss jedoch rechtmäßig sein und unter anderem den Anlass sowie die zu klärenden Fragen ausreichend erkennen lassen. Das Bundesverwaltungsgericht betont, dass Betroffene beurteilen können müssen, ob die Aufforderung anlassbezogen und verhältnismäßig ist.

Wer eine solche Aufforderung erhält, sollte deshalb frühzeitig reagieren und bei Zweifeln rechtliche Unterstützung einholen. Schweigen schützt die Fahrerlaubnis nicht – eine unbegründete Anforderung muss umgekehrt aber auch nicht widerspruchslos akzeptiert werden.

Unfallzahlen verlangen eine ehrliche Debatte

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes wurden mindestens 65-jährige Autofahrer im Jahr 2024 bei Unfällen mit Personenschaden, an denen sie beteiligt waren, in 68,4 Prozent der Fälle als Hauptverursachende eingeordnet. Diese Zahl beschreibt die Verantwortungsverteilung innerhalb der erfassten Unfälle und nicht die Unfallwahrscheinlichkeit sämtlicher älterer Autofahrer.

Aus ihr lässt sich deshalb weder ein pauschales Urteil über alle Senioren noch eine Entwarnung für jeden Einzelnen ableiten. Für die eigene Sicherheit ist hilfreicher, Veränderungen beim Sehen, bei der Orientierung oder beim Reagieren ernst zu nehmen.

Eine freiwillige Rückmeldefahrt bietet die Möglichkeit, die eigene Fahrweise unter Alltagsbedingungen fachkundig einschätzen zu lassen. Der Deutsche Verkehrssicherheitsrat empfiehlt solche Angebote, um Fähigkeiten zu erhalten und mögliche Schwierigkeiten frühzeitig zu erkennen.

Beispiel aus der Praxis: Gleiches Dokumentenjahr, unterschiedliche Frist

Rentnerin Sabine wurde 1956 geboren und besitzt einen Kartenführerschein von 2003. Sie muss ihn bis zum 19. Januar 2027 umtauschen, ohne deshalb eine neue Fahrprüfung ablegen zu müssen.

Ihr Nachbar Wolfgang wurde 1951 geboren und hat ebenfalls einen Kartenführerschein von 2003. Für ihn gilt beim Pflichtumtausch die Ausnahme bis zum 19. Januar 2033.