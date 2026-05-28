Schwerbehinderung: Unbefristeter Ausweis, trotzdem Behinderungsgrad gestrichen

Das Versorgungsamt kündigt eine Nachprüfung an, Wochen später kommt der Bescheid: GdB herabgesetzt, obwohl der Ausweis kein Ablaufdatum trägt. Kündigungsschutz, Zusatzurlaub, in manchen Fällen die vorgezogene Rente: alles steht auf dem Spiel.

Das Amt muss nachweisen, dass eine wesentliche Verbesserung eingetreten ist, nicht der Betroffene, dass sein Zustand gleich geblieben ist. Wer den Widerspruch gegen die GdB-Herabsetzung fristgerecht einlegt und auf die richtige Rechtsgrundlage stützt, hat gute Chancen, den Schwerbehindertenstatus zu halten.

Widerspruch gegen GdB-Herabsetzung: Warum die Beweislast beim Amt liegt

Das Wort „unbefristet” auf dem Schwerbehindertenausweis schützt nicht vor Nachprüfungen. Das Bundessozialgericht stellte 2015 klar: Die Ausstellung eines unbefristeten Ausweises begründet kein schützenswertes Vertrauen auf den dauerhaften Fortbestand der GdB-Feststellung (BSG, B 9 SB 2/15 R, 11.08.2015).

Was viele Betroffene daraus ableiten, ist falsch: Sie glauben, im Widerspruch beweisen zu müssen, dass sich ihr Zustand nicht verändert hat. Das Gegenteil stimmt.

Das Versorgungsamt muss nachweisen, dass eine wesentliche Verbesserung eingetreten ist. Das folgt aus § 48 SGB X, der Rechtsgrundlage jeder GdB-Herabsetzung: Ein Verwaltungsakt mit Dauerwirkung darf nur aufgehoben werden, wenn in den tatsächlichen Verhältnissen eine wesentliche Änderung eingetreten ist.

Wer diese Beweislastverteilung kennt und seinen Widerspruch darauf aufbaut, führt eine fundamental andere Auseinandersetzung als jemand, der nur seinen Arzt um ein Attest bittet. Das Landessozialgericht Berlin-Brandenburg hat diese Verteilung im Juni 2025 noch einmal scharf gezogen: Ohne lückenlose medizinische Belege ist eine Herabsetzung rechtswidrig, Restzweifel gehen zulasten des Amtes.

Das Nachprüfungsverfahren: Wie das Versorgungsamt argumentiert und wo es angreifbar ist

Das Versorgungsamt kann ein Nachprüfungsverfahren eigenständig, nach Ablauf einer Heilungsbewährungsfrist oder auf Hinweis anderer Behörden einleiten. Die praktisch häufigste Schwäche seiner Bescheide liegt in der Begründung. Formulierungen wie „die Erkrankung befindet sich in einem stabilen Verlauf” oder „eine wesentliche Besserung ist eingetreten” klingen nach Sachverstand, sind aber rechtlich leer.

Das Landessozialgericht Berlin-Brandenburg hat im Juni 2025 exakt das festgestellt: Ein Mann mit einem niedrigmalignen Lymphom sollte seinen GdB von 50 auf 30 verlieren, weil „ein stabiler Verlauf erreicht sei”. Das Gericht hob die Herabsetzung auf. Stabilität ist keine Verbesserung.

Entscheidend ist der Vergleich: Wie war der Gesundheitszustand beim Erlass des ursprünglichen Bescheids, wie ist er jetzt? Wenn das Versorgungsamt nur den aktuellen Zustand beschreibt, ohne diesen Vergleich zu ziehen, fehlt der Kern der Begründung. Genau dieser Fehler wiederholt sich in Herabsetzungsbescheiden systematisch, und es gibt einen institutionellen Grund dafür:

Versorgungsärzte arbeiten oft mit dem, was in der Akte liegt, selten mit einer vollständigen Rekonstruktion des Ausgangszustands. Das Erstellen eines sorgfältigen Vergleichsgutachtens kostet Zeit, die im Massenverfahren nicht vorhanden ist. Wer als Betroffener diesen Mechanismus kennt, weiß, wo die Begründung des Amtes strukturell brüchig ist.

Das Anhörungsschreiben: Die entscheidende Phase vor dem GdB-Herabsetzungsbescheid

Bevor das Versorgungsamt entscheidet, muss es nach § 24 SGB X den Betroffenen anhören. Wer dieses Schreiben ignoriert, verschenkt die wichtigste Interventionsmöglichkeit des Verfahrens.

In der Stellungnahme geht es nicht darum, pauschal zu widersprechen, sondern die vom Amt behauptete Verbesserung mit eigenen Belegen zu kontern: aktuelle Befundberichte, Medikamentenlisten, ärztliche Einschätzungen zur Alltagsfunktionsfähigkeit.

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Brigitte M., 62, aus Dortmund, lebt seit 2018 mit schwerer rheumatoider Arthritis, GdB 50, Ausweis unbefristet. Im Frühjahr 2025 erhält sie ein Anhörungsschreiben: Das Amt beabsichtigt, den GdB auf 30 zu senken, da eine „deutliche Stabilisierung” vorliege.

Ihre Rheumatologin erstellt einen aktuellen Befundbericht, der anhaltende Funktionseinschränkungen in beiden Händen, Morgensteifigkeit und eingeschränkte Gehfähigkeit konkret dokumentiert. Die Stellungnahme geht fristgerecht ein. Das Amt senkt den GdB dennoch ab. Brigitte hat jetzt vier Wochen für den Widerspruch, mit einem belastbaren Argument.

Widerspruch gegen GdB-Herabsetzung: Aufbau und Inhalt im Nachprüfungsverfahren

Der Widerspruch muss innerhalb eines Monats ab Bekanntgabe beim Versorgungsamt eingehen. Solange das Verfahren läuft, gilt der ursprüngliche, höhere GdB fort: Der Widerspruch hat aufschiebende Wirkung.

Der Schwerbehindertenausweis bleibt gültig, alle Schutzrechte bleiben erhalten, bis ein Widerspruchsbescheid bestandskräftig wird. Wer die Frist verpasst, verliert diesen Schutz.

Der Widerspruch beginnt mit einer fristwahrenden Erklärung, die Aktenzeichen und Datum des Bescheids nennt und den Bescheid vollumfänglich anficht. Die Begründung kann kurz danach nachgereicht werden. Die inhaltliche Begründung folgt dieser Struktur:

Erstens: Es wird bestritten, dass eine wesentliche Änderung der Verhältnisse eingetreten ist.

Zweitens: Das Versorgungsamt hat diese Änderung nicht durch belastbare medizinische Befunde nachgewiesen.

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Drittens: Aktuelle Befundberichte werden beigefügt, die den fortbestehenden Gesundheitszustand dokumentieren.

Viertens: Es wird beantragt, den bisherigen GdB beizubehalten und den Herabsetzungsbescheid aufzuheben.

Parallel zum Widerspruch empfiehlt sich ein Antrag auf Akteneinsicht. Die versorgungsärztliche Stellungnahme, auf der das Amt seinen Bescheid stützt, zeigt häufig, ob veraltete Unterlagen verwendet wurden oder zentrale Diagnosen unberücksichtigt blieben. Dieser Antrag kann parallel eingereicht werden und kostet nichts.

Das Beweislast-Argument: Das LSG Berlin-Brandenburg 2025 als Widerspruchs-Anker

Das Urteil des Landessozialgerichts Berlin-Brandenburg vom 10. Juni 2025 (L 11 SB 24/23) ist für laufende Widersprüche unmittelbar verwertbar. Das Gericht hat festgestellt: Die Behörde muss die behauptete Verbesserung lückenlos medizinisch belegen.

Im entschiedenen Fall beschrieb das Amt einen „stabilen Verlauf” der Krebserkrankung und schloss daraus auf eine wesentliche Besserung. Das Gericht hob die Herabsetzung auf, die Revision wurde nicht zugelassen: Das Urteil ist rechtskräftig.

Wer dieses Urteil im Widerspruch benennt, verschiebt die Diskussion an die richtige Stelle. Die Formulierung lautet sinngemäß: Das Versorgungsamt beschreibt einen stabilen Krankheitsverlauf, leitet daraus aber unzutreffend eine wesentliche Verbesserung ab.

Ein stabiler Verlauf belegt keine Verbesserung, und das Bundessozialgericht hat in ständiger Rechtsprechung klargestellt, dass eine GdB-Herabsetzung eine wesentliche Änderung der tatsächlichen Verhältnisse voraussetzt: Diese muss das Amt beweisen.

Klage beim Sozialgericht: Wenn der Widerspruch gegen GdB-Herabsetzung abgelehnt wird

Versorgungsämter halten an Herabsetzungsentscheidungen oft auch im Widerspruchsverfahren fest, weil der Widerspruchsbescheid häufig von denselben Sachbearbeitern erlassen wird wie der Ausgangsbescheid. Wer nach dem Widerspruchsbescheid nicht klagt, verliert seinen Status endgültig.

Die Klage beim zuständigen Sozialgericht muss innerhalb eines Monats nach Zustellung des Widerspruchsbescheids eingereicht werden.

Das Klageverfahren ist für Betroffene gerichtskostenfrei. Das Sozialgericht beauftragt bei Bedarf ein eigenes Gutachten, unabhängig vom Versorgungsamt.

Die aufschiebende Wirkung setzt sich fort: Der Schwerbehindertenausweis bleibt bis zur rechtskräftigen Entscheidung gültig. Klage erheben lässt sich auch ohne Anwalt; Sozialverbände wie VdK und SoVD unterstützen Mitglieder bei der Prozessführung.

Häufige Fragen zur GdB-Herabsetzung im Nachprüfungsverfahren

Kann das Versorgungsamt den GdB rückwirkend herabsetzen?

Nein. Das Gesetz erlaubt die Aufhebung eines Dauerverwaltungsakts ausschließlich mit Wirkung für die Zukunft. Ein Bescheid, der ein Wirksamkeitsdatum vor seiner Bekanntgabe enthält, ist rechtswidrig. Wer einen solchen Bescheid erhält, sollte zwingend Widerspruch einlegen, da dieser Formfehler klar belegbar ist und die Erfolgsaussichten besonders hoch sind.

Was passiert mit meinem Schwerbehindertenausweis während des Widerspruchs?

Der Ausweis bleibt während des gesamten Widerspruchsverfahrens und eines anschließenden Klageverfahrens gültig. Erst wenn ein Widerspruchsbescheid oder ein Gerichtsurteil bestandskräftig wird, ohne dass ein weiteres Rechtsmittel eingelegt wird, verliert der ursprüngliche Bescheid seine Wirkung. Kündigungsschutz, Zusatzurlaub und alle weiteren Nachteilsausgleiche bleiben bis dahin erhalten.

Was ist, wenn ich das Anhörungsschreiben unbeantwortet gelassen habe?

Der Widerspruch ist dennoch möglich und sinnvoll. Die ungenutzte Anhörungsphase schließt keine späteren Argumente aus. Im Widerspruch können alle Belege erstmals vorgebracht werden, die in der Anhörung gefehlt haben. Außerdem kann im Widerspruch gerügt werden, dass die Unterlagen des Versorgungsamts bei der Anhörung nicht vollständig mitgeteilt wurden.

Kann das Versorgungsamt im Widerspruchsverfahren den GdB noch weiter senken?

Theoretisch ja, wenn neue Erkenntnisse eine noch stärkere Herabsetzung rechtfertigen. Praktisch kommt das selten vor. Wer sehr knapp über der GdB-50-Grenze liegt, sollte dieses Risiko in der Strategieüberlegung kennen, bevor er Widerspruch einlegt. Wer deutlich über 50 liegt, ist davon kaum betroffen.

Was tue ich, wenn der Bescheid § 48 SGB X nennt, der ursprüngliche GdB aber von Anfang an falsch festgesetzt wurde?

Das ist ein anderer rechtlicher Angriffspunkt. Das GdB-Herabsetzungsverfahren setzt voraus, dass der Ausgangsbescheid rechtmäßig war und eine spätere Änderung eingetreten ist. War dieser schon fehlerhaft, kommt § 44 SGB X als Grundlage des Überprüfungsverfahrens in Betracht.

Im Widerspruch können beide Argumente hilfsweise kombiniert werden: Die behauptete Änderung wird bestritten, und zusätzlich wird gerügt, dass der ursprüngliche GdB zu niedrig festgesetzt wurde.

Quellen

Landessozialgericht Berlin-Brandenburg: Urteil vom 10.06.2025, Az. L 11 SB 24/23 – GdB-Herabsetzung ohne belegte wesentliche Verbesserung

Bundessozialgericht: Urteil vom 11.08.2015, Az. B 9 SB 2/15 R – Kein Vertrauensschutz durch unbefristeten Schwerbehindertenausweis

Gesetze im Internet / dejure.org: § 48 SGB X – Aufhebung eines Verwaltungsaktes mit Dauerwirkung bei Änderung der Verhältnisse