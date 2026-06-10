Schuldnerberatung: 8 häufige Fehler beim P-Konto belasten Schuldner

Ein Pfändungsschutzkonto, kurz P-Konto, soll Menschen mit Schulden davor bewahren, nach einer Kontopfändung den Zugriff auf ihr gesamtes Guthaben zu verlieren. Es schützt nicht vor der Pfändung an sich, sondern sorgt dafür, dass ein bestimmter Betrag pro Kalendermonat verfügbar bleibt.

Gerade in der Schuldnerberatung zeigt sich jedoch immer wieder, dass viele Betroffene den Schutz des P-Kontos überschätzen oder falsch nutzen. Kleine Versäumnisse können dann dazu führen, dass Geld blockiert wird, obwohl es eigentlich für Miete, Strom, Lebensmittel oder Unterhalt gebraucht wird.

Was das P-Konto leistet

Jede Kontoinhaberin und jeder Kontoinhaber kann verlangen, dass ein bestehendes Girokonto als P-Konto geführt wird. Nach Angaben des Bundesjustizministeriums erstreckt sich der Kontopfändungsschutz auf Geldeingänge bis zur Höhe des geschützten Betrags, also auf den Grundfreibetrag und mögliche Erhöhungen.

Die Verbraucherzentrale weist darauf hin, dass aktuell ein automatischer Schutz von 1.560 Euro pro Kalendermonat gilt. Weitere Beträge können geschützt werden, wenn dafür ein Nachweis vorgelegt wird, etwa wegen Unterhaltspflichten, Kindergeld oder bestimmter Sozialleistungen.

Zum 1. Juli 2026 steigen die Pfändungsfreigrenzen erneut. Die neuen Werte wurden im Bundesgesetzblatt veröffentlicht; daraus ergibt sich für das P-Konto ein auf volle zehn Euro gerundeter Grundfreibetrag von 1.590 Euro.

Fehler 1: Das Konto erst nach der Kontopfändung umstellen

Viele Betroffene reagieren erst, wenn die Bank bereits eine Pfändung meldet. Das ist riskant, weil ein normales Girokonto bei einer Kontopfändung zunächst blockiert werden kann.

Wer bereits mit Vollstreckungen rechnet, sollte frühzeitig prüfen, ob die Umwandlung in ein P-Konto sinnvoll ist. Die Bank muss die Umstellung grundsätzlich vornehmen, und der Antrag sollte klar, nachweisbar und möglichst schriftlich gestellt werden.

Wird das Konto erst nach Eingang der Pfändung umgewandelt, kann der Schutz unter bestimmten Voraussetzungen rückwirkend greifen. Trotzdem entstehen in der Praxis oft Verzögerungen, weil Banken Bearbeitungszeit benötigen und Betroffene dringend auf laufende Zahlungen angewiesen sind.

Fehler 2: Den Grundfreibetrag mit dem persönlichen Bedarf verwechseln

Der automatische Freibetrag ist nur ein Ausgangsbetrag. Er sagt nicht aus, wie viel Geld einer Person im konkreten Fall tatsächlich zusteht.

Wer Kinder versorgt, Unterhalt zahlt, Kindergeld erhält oder bestimmte Sozialleistungen für andere Haushaltsmitglieder bekommt, kann häufig einen höheren Schutzbetrag benötigen. Ohne Nachweis berücksichtigt die Bank diese zusätzlichen Beträge aber nicht automatisch.

In der Beratungspraxis ist dies einer der häufigsten Fehler. Betroffene sehen zwar, dass Geld auf dem Konto eingeht, können aber nicht darüber verfügen, weil die erforderliche P-Konto-Bescheinigung fehlt.

Fehler 3: Keine aktuelle P-Konto-Bescheinigung vorlegen

Eine P-Konto-Bescheinigung kann von geeigneten Stellen ausgestellt werden, etwa von anerkannten Schuldner- und Insolvenzberatungsstellen. Auch Familienkassen, Sozialleistungsträger, Arbeitgeber oder Rechtsanwälte können in bestimmten Fällen Nachweise ausstellen.

Die Caritas weist darauf hin, dass bei einem Anspruch auf mehr als den Grundfreibetrag eine Bescheinigung nach § 903 ZPO bei der Bank vorgelegt werden muss. Darin wird der persönliche Freibetrag einschließlich Zusatzleistungen ausgewiesen. :contentReference[oaicite:3]{index=3}

Ein häufiger Fehler besteht darin, alte Bescheinigungen liegen zu lassen, obwohl sich die Lebensumstände geändert haben. Wer ein weiteres Kind bekommt, nicht mehr unterhaltspflichtig ist oder andere Leistungen erhält, sollte den Schutzbetrag neu prüfen lassen.

Fehler 4: Kindergeld und Sozialleistungen falsch einschätzen

Kindergeld, Nachzahlungen von Sozialleistungen oder Leistungen für andere Personen im Haushalt können auf dem P-Konto besondere Probleme auslösen. Sie gehen zwar auf dem Konto ein, sind aber nicht automatisch in jeder Höhe verfügbar.

Entscheidend ist, dass die Bank die Beträge eindeutig zuordnen kann. Dazu braucht sie häufig eine Bescheinigung oder einen geeigneten Nachweis.

Wer Kindergeld für mehrere Kinder erhält, sollte deshalb nicht davon ausgehen, dass die Bank die familiäre Situation selbst erkennt. Die Bank arbeitet in der Regel mit den vorliegenden Daten und nicht mit Vermutungen über den Haushalt.

Fehler 5: Nachzahlungen ungeprüft auf das P-Konto laufen lassen

Besonders heikel sind Nachzahlungen, etwa vom Jobcenter, von der Rentenversicherung, vom Arbeitgeber oder von der Familienkasse. Sie können den monatlichen Freibetrag deutlich überschreiten.

Betroffene sollten sich vor einer erwarteten größeren Zahlung beraten lassen. In manchen Fällen ist ein Antrag beim Vollstreckungsgericht oder bei der vollstreckenden öffentlichen Stelle nötig, damit das Geld nicht blockiert wird.

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Die Verbraucherzentrale empfiehlt einen Antrag auf individuelle Kontofreigabe, wenn das pfändungsfreie Einkommen höher ist als der Betrag, der durch eine Bescheinigung geschützt werden kann. Das gilt besonders, wenn die Bank eine Bescheinigung nicht akzeptiert oder kein ausreichender Nachweis vorliegt.

Fehler 6: Mehrere P-Konten führen

Pro Person darf nur ein P-Konto geführt werden. Wer mehrere Girokonten besitzt, muss sich also entscheiden, welches Konto den Pfändungsschutz erhalten soll.

Ein zweites P-Konto ist keine sinnvolle Absicherung, sondern kann rechtliche Folgen haben. Banken gleichen P-Konto-Meldungen über die Schufa ab, damit Mehrfachführungen auffallen.

Wer ein weiteres Konto nutzt, sollte prüfen, ob dort Guthaben eingeht, das nicht geschützt ist. In vielen Fällen ist es ratsam, regelmäßige Einnahmen auf das geschützte Konto umzuleiten.

Fehler 7: Den Monatswechsel falsch planen

Das P-Konto arbeitet mit Kalendermonaten. Das führt besonders dann zu Problemen, wenn Lohn, Bürgergeld, Rente oder Unterhalt kurz vor Monatsende eingehen, aber eigentlich für den nächsten Monat bestimmt sind.

Geschütztes Guthaben kann zwar in den Folgemonat übertragen werden. Dieser Übertrag ist aber zeitlich begrenzt und ersetzt keine saubere Planung der Zahlungseingänge.

Wer regelmäßig sehr früh Geld erhält, sollte die Zahlungstermine prüfen. Manchmal lässt sich mit Arbeitgebern oder Leistungsträgern klären, ob Auszahlungen besser zum Beginn des Bedarfsmonats passen.

Fehler 8: Das P-Konto als Lösung aller Schuldenprobleme betrachten

Ein P-Konto verschafft Luft im Alltag, löst aber keine Schulden. Gläubiger können weiter vollstrecken, Mahnkosten können steigen, und offene Forderungen bleiben bestehen.

Deshalb sollte das P-Konto nur ein Baustein in einer geordneten Schuldnerberatung sein. Dazu gehören eine Übersicht über alle Forderungen, die Prüfung unberechtigter Kosten, Kontakt zu Gläubigern und gegebenenfalls die Vorbereitung eines Insolvenzverfahrens.

Wer nur das Konto schützt, aber keine Gesamtstrategie entwickelt, gerät oft immer wieder in dieselbe Lage. Der verfügbare Betrag reicht dann zwar kurzfristig zum Leben, aber die Ursachen der Überschuldung bleiben bestehen.

Typische Fehler und bessere Vorgehensweisen

Häufiger Fehler So lässt er sich vermeiden Das Girokonto wird erst nach einer Pfändung in ein P-Konto umgewandelt. Bei absehbaren Vollstreckungen frühzeitig die Umwandlung bei der Bank beantragen und den Antrag dokumentieren. Der automatische Freibetrag wird für ausreichend gehalten. Unterhaltspflichten, Kindergeld und Sozialleistungen prüfen und bei Bedarf eine P-Konto-Bescheinigung vorlegen. Nachzahlungen werden ohne Vorbereitung auf das Konto überwiesen. Vor größeren Zahlungseingängen Schuldnerberatung aufsuchen und eine gerichtliche oder behördliche Freigabe prüfen lassen. Alte Bescheinigungen werden nicht aktualisiert. Bei Änderungen im Haushalt, bei Geburt eines Kindes oder bei neuen Leistungen den Schutzbetrag neu berechnen lassen. Mehrere Konten werden parallel genutzt. Regelmäßige Einnahmen auf das geschützte Konto lenken und sicherstellen, dass nur ein P-Konto besteht.

Warum Schuldnerberatung so früh wie möglich helfen kann

Viele Probleme mit dem P-Konto entstehen nicht durch böse Absicht, sondern durch fehlende Informationen. Betroffene handeln oft unter Zeitdruck, wenn Miete, Stromabschlag oder Krankenversicherung fällig sind.

Eine anerkannte Schuldnerberatung kann prüfen, welcher Freibetrag realistisch benötigt wird und welche Nachweise fehlen. Sie kann außerdem helfen, Gläubigerpost zu sortieren und zwischen Kontopfändung, Lohnpfändung und sonstigen Vollstreckungsmaßnahmen zu unterscheiden.

Wichtig ist, Unterlagen vollständig mitzubringen. Dazu gehören Kontoauszüge, Pfändungs- und Überweisungsbeschlüsse, Einkommensnachweise, Leistungsbescheide, Kindergeldnachweise und Schreiben von Gläubigern.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Eine alleinerziehende Mutter erhält Lohn und Kindergeld auf ihr Konto. Nach einer Kontopfändung lässt sie ihr Girokonto in ein P-Konto umwandeln und glaubt zunächst, dass der automatische Freibetrag ausreicht.

Am Monatsende stellt sie fest, dass ein Teil des Geldes nicht verfügbar ist. In der Schuldnerberatung wird deutlich, dass sie für ihr Kind einen erhöhten Freibetrag nachweisen muss.

Die Beratungsstelle stellt eine P-Konto-Bescheinigung aus, die sie bei ihrer Bank einreicht. Danach wird der geschützte Betrag angepasst, und die Mutter kann künftig besser planen, welche Einnahmen wirklich verfügbar sind.

Fazit

Das P-Konto ist ein wirksamer Schutz vor dem vollständigen Zugriff auf das Kontoguthaben. Es funktioniert aber nur dann zuverlässig, wenn Betroffene ihre Rechte kennen, Nachweise rechtzeitig vorlegen und besondere Zahlungseingänge nicht dem Zufall überlassen.

Wer Unterhaltspflichten hat, Kindergeld erhält oder mit Nachzahlungen rechnet, sollte den Freibetrag nicht nur grob schätzen. Eine frühzeitige Beratung verhindert, dass dringend benötigtes Geld blockiert wird.

Quellen

Bundesministerium der Justiz: Informationen zum Pfändungsschutzkonto., Verbraucherzentrale: Das Pfändungsschutzkonto und Hinweise zu Freibeträgen, Bundesgesetzblatt: Bekanntmachung zu den Pfändungsfreigrenzen 2026, Caritas: Hinweise zur P-Konto-Bescheinigung nach § 903 ZPO.