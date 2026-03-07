Schwerbehinderung: Früher in Rente gehen – Was 2026 wirklich gilt

Lesedauer 5 Minuten

Viele schwerbehinderte Menschen hoffen auf einen früheren Rentenbeginn. Für viele ist das keine Komfortfrage, sondern bittere Realität. Wer gesundheitlich kaum noch durchhält, kann nicht einfach so bis zur regulären Altersgrenze weitermachen. Genau dafür gibt es die Altersrente für schwerbehinderte Menschen. Doch ausgerechnet bei dieser Rentenart passieren immer wieder folgenschwere Fehler.

Ein falsch verstandener GdB, eine übersehene Frist oder eine falsche Annahme bei den Versicherungsjahren – und der geplante Rentenstart platzt. Die Deutsche Rentenversicherung nennt drei feste Voraussetzungen: das richtige Alter, einen anerkannten Grad der Behinderung von mindestens 50 und die Wartezeit von 35 Jahren.

Ohne GdB 50 gibt es diese Rente nicht

Der erste Punkt ist eindeutig. Für die Altersrente für schwerbehinderte Menschen reicht es nicht, gesundheitlich stark eingeschränkt zu sein. Es braucht eine anerkannte Schwerbehinderung. Das heißt: Bei Rentenbeginn muss ein GdB von mindestens 50 vorliegen. Genau das ergibt sich aus dem Gesetz und den Informationen der Deutschen Rentenversicherung.

Das klingt klar, wird in der Praxis aber ständig verwechselt. Vor allem Menschen mit einem GdB von 30 oder 40 gehen oft davon aus, dass eine Gleichstellung mit schwerbehinderten Menschen ausreicht. Das ist falsch. Die Gleichstellung hilft im Arbeitsleben, etwa beim Kündigungsschutz. Sie eröffnet aber nicht den Zugang zu dieser Altersrente. Wer das verwechselt, plant womöglich einen Rentenbeginn, den es rechtlich gar nicht gibt.

Entscheidend ist der Tag des Rentenbeginns

Noch wichtiger ist der Zeitpunkt. Die Schwerbehinderteneigenschaft muss genau bei Beginn der Rente vorliegen. Später kann sie sogar wegfallen, ohne dass die bereits bewilligte Rente automatisch verloren geht. Kritisch wird es aber, wenn der GdB befristet ist oder kurz vor Rentenbeginn herabgesetzt wird.

Dann hängt plötzlich alles an wenigen Wochen oder sogar Tagen. Die DRV weist ausdrücklich darauf hin, dass die Anerkennung als schwerbehinderter Mensch bei Rentenbeginn bestehen muss.

Gerade hier liegt ein echtes Risiko. Wer den Ablauf einer Befristung oder einen Herabstufungsbescheid auf die leichte Schulter nimmt, kann den Rentenzugang verlieren. Dann geht es nicht mehr um Formalien. Dann geht es um Jahre früheren oder eben nicht früheren Rentenbezug.

Die zweite Hürde: 35 Jahre Wartezeit

Die zweite Voraussetzung wirkt auf den ersten Blick harmlos. Viele denken: Ich habe doch lange gearbeitet, das wird schon reichen. Genau dieser Gedanke ist gefährlich. Denn bei der Wartezeit von 35 Jahren zählt nicht das Bauchgefühl, sondern allein der rentenrechtlich anerkannte Verlauf.

Maßgeblich sind die im Versicherungskonto gespeicherten Zeiten. Darauf verweist die Deutsche Rentenversicherung auch in ihren Informationen zum Rentenzugang.

Das Problem: Viele verlassen sich auf unvollständige Erinnerungen. Dabei können fehlende Schulzeiten, nicht geklärte Ausbildungszeiten oder Lücken im Versicherungsverlauf den Rentenbeginn nach hinten verschieben. Wer knapp an der Grenze liegt, sollte deshalb nicht raten, sondern den Versicherungsverlauf und die Rentenauskunft genau prüfen. Sonst wird aus einem vermeintlich sicheren Anspruch plötzlich ein teurer Irrtum.

Ab wann ist die Rente 2026 möglich?

Für Versicherte des Jahrgangs 1964 oder jünger gilt eine klare Grenze: Abschlagsfrei ist die Altersrente für schwerbehinderte Menschen mit 65 Jahren möglich. Vorzeitig kann sie ab 62 beginnen. Dann allerdings nur mit dauerhaften Abschlägen. So steht es in § 236a SGB VI.

Für ältere Jahrgänge gelten Übergangsgrenzen. Die Anhebung erfolgt stufenweise. Die DRV-Tabellen nennen etwa für den Jahrgang 1962 eine abschlagsfreie Altersgrenze von 64 Jahren und 8 Monaten, für den Jahrgang 1963 dann 64 Jahre und 10 Monate. Ab dem Jahrgang 1964 gilt die volle Grenze von 65 Jahren.

Wer hier falsch rechnet, verliert schnell den Überblick. Viele orientieren sich an allgemeinen Rententabellen und merken zu spät, dass für schwerbehinderte Menschen eigene Altersgrenzen gelten. Genau daraus entstehen in der Praxis falsche Erwartungen – und später bittere Enttäuschungen.

Früher raus geht – aber nicht ohne Preis

Wer die Rente früher in Anspruch nimmt, zahlt dafür dauerhaft. Für jeden Monat, den die Rente vor dem abschlagsfreien Termin beginnt, werden 0,3 Prozent abgezogen. Drei Jahre Vorziehung bedeuten damit 10,8 Prozent weniger Rente – lebenslang. Das ist keine vorübergehende Kürzung, sondern ein dauerhafter Abschlag.

Genau hier machen sich viele etwas vor. Sie sehen nur den früheren Ausstieg, nicht die Folgen auf Jahre hinaus. Wer mit 62 statt mit 65 geht, gewinnt zwar Zeit, verzichtet aber Monat für Monat auf einen Teil der Rente. Diese Entscheidung muss deshalb nicht emotional, sondern nüchtern gerechnet werden.

Abschlagsfrei bedeutet nicht automatisch: gleich hohe Rente

Ein weiterer Denkfehler ist fast schon klassisch. Viele lesen „abschlagsfrei“ und glauben, sie bekämen dann automatisch den Betrag, der irgendwo in einer Renteninformation steht. So einfach ist es nicht. Denn eine frühere Altersrente bedeutet auch: weniger Monate im Job, weniger Beiträge, weniger Entgeltpunkte.

Selbst ohne prozentualen Abschlag kann die tatsächliche Rente deshalb niedriger ausfallen als eine frühere Hochrechnung bis zur Regelaltersgrenze. Darauf weisen die DRV-Rechner und Renteninformationen indirekt hin, weil sie mit unterschiedlichen Annahmen arbeiten.

Das ist für Betroffene ein entscheidender Punkt. Nicht jeder, der abschlagsfrei früher gehen kann, sollte automatisch davon ausgehen, dass finanziell alles so bleibt wie gedacht. Der Unterschied zwischen „ohne Abschlag“ und „gleich hohe Rente“ ist groß – und genau dieser Unterschied wird oft übersehen.

Arbeiten neben der Rente ist kein Problem mehr

Viele fragen sich, ob ein Nebenjob die Schwerbehindertenrente gefährdet. Bei Altersrenten lautet die Antwort heute klar: nein. Seit dem 1. Januar 2023 sind die Hinzuverdienstgrenzen für vorgezogene Altersrenten aufgehoben. Zusätzliche Einkünfte führen damit grundsätzlich nicht mehr zu einer Kürzung dieser Altersrente. Die Deutsche Rentenversicherung erklärt das ausdrücklich in ihren FAQ und Presseinformationen.

Das ist eine wichtige Erleichterung. Wer aus gesundheitlichen Gründen aus dem Vollerwerb raus muss, aber noch in kleinerem Umfang arbeiten kann oder will, muss nicht mehr befürchten, dass die Altersrente sofort zusammengestrichen wird.

Schwerbehindertenrente oder doch Erwerbsminderungsrente?

Genau an dieser Stelle wird es für viele finanziell spannend. Eine Schwerbehinderung bedeutet nicht automatisch Erwerbsminderung. Aber beides kann gleichzeitig im Raum stehen.

Wer wegen Krankheit oder Behinderung weniger als drei Stunden täglich auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt arbeiten kann, kann Anspruch auf eine volle Erwerbsminderungsrente haben. Das erläutert die DRV auf ihrer Informationsseite zur Erwerbsminderungsrente.

Warum das wichtig ist: Die Erwerbsminderungsrente kann im Einzelfall höher sein als die Altersrente für schwerbehinderte Menschen. Der Grund liegt in der Zurechnungszeit. Dadurch wird rechnerisch so getan, als seien bis zu einem gesetzlich festgelegten Alter weitere Beiträge gezahlt worden.

Wer gesundheitlich stark eingeschränkt ist, sollte deshalb nicht nur auf die Schwerbehindertenrente schauen, sondern immer auch prüfen, ob eine Erwerbsminderungsrente in Betracht kommt. Wer diesen Schritt auslässt, verschenkt unter Umständen Geld.

Der größte Fehler ist Warten

Der Rentenzugang scheitert oft nicht an der großen Rechtsfrage, sondern am Zögern. Der GdB-Antrag wird zu spät gestellt. Der Versicherungsverlauf wird nicht geprüft. Die Altersgrenze wird falsch berechnet. Oder der Rentenantrag wird unnötig hinausgeschoben. Genau diese Mischung macht die Altersrente für schwerbehinderte Menschen so heikel: Sie ist eine große Chance, aber nur für diejenigen, die die Voraussetzungen sauber nachweisen können.

Letztlich ist die Lage klar. Wer 2026 früher in Rente will, braucht mehr als nur gesundheitliche Probleme. Entscheidend sind GdB 50, 35 Versicherungsjahre und der exakt richtige Zeitpunkt. Schon ein falsches Detail kann den ganzen Plan zerstören. Genau deshalb sollte niemand diese Rentenart nach Gefühl angehen. Hier zählen Bescheide, Monate und Fristen – und am Ende bares Geld.

Kurze FAQ

Wer kann die Altersrente für schwerbehinderte Menschen bekommen?

Wer einen GdB von mindestens 50 hat, die Wartezeit von 35 Jahren erfüllt und die maßgebliche Altersgrenze erreicht.

Reicht eine Gleichstellung mit GdB 30 oder 40 aus?

Nein. Für diese Rentenart ist ein anerkannter GdB von mindestens 50 erforderlich.

Ab wann ist die Rente für den Jahrgang 1964 möglich?

Abschlagsfrei mit 65 Jahren, vorzeitig mit Abschlägen ab 62 Jahren.

Wie hoch sind die Abschläge bei einem früheren Rentenbeginn?

Für jeden Monat vor dem abschlagsfreien Beginn 0,3 Prozent, maximal 10,8 Prozent bei drei Jahren Vorziehung.

Darf ich neben der Rente arbeiten?

Ja. Bei Altersrenten gibt es seit 2023 keine Hinzuverdienstgrenze mehr.

Kann die Erwerbsminderungsrente günstiger sein?

Ja. Wegen der Zurechnungszeit kann sie im Einzelfall höher ausfallen als die Altersrente für schwerbehinderte Menschen.

