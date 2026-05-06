Rente: Dieser Fehler beim GdB-Antrag kostet dauerhaft monatlich hunderte Euro Rente

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Wer mit einem Grad der Behinderung (GdB) von 50 oder mehr früher in Rente gehen will, sitzt auf einem Zeitplan, bei dem ein einziger falscher Monat lebenslange Konsequenzen hat. Die Altersrente für schwerbehinderte Menschen erlaubt einen Rentenbeginn deutlich vor der Regelaltersgrenze – aber nur, wenn GdB-Antrag, Rentenbeginn und Antragstellung in der richtigen Reihenfolge erledigt werden.

Altersrente für schwerbehinderte Menschen: Was das Gesetz wann erlaubt

Wer einen GdB von mindestens 50 hat und 35 Versicherungsjahre vorweisen kann, hat gesetzlich das Recht, früher aus dem Erwerbsleben auszusteigen, als die meisten anderen Versicherten. Die Bedingungen hängen vom Geburtsjahr ab – und seit dem 1. Januar 2026 gilt für zwei verschiedene Generationen jeweils ein eigenes Regelwerk.

Für alle, die bis zum 31. Dezember 1963 geboren sind, greift noch die Übergangsregelung des § 236a SGB VI. Sie erlaubt gestaffelt nach Geburtsjahr eine abschlagsfreie Rente zwischen dem 63. und 64. Lebensjahr und 10 Monaten.

Wer beispielsweise 1963 geboren ist, kann die Rente ohne Abzüge ab dem Alter von 64 Jahren und 10 Monaten beziehen, vorzeitig mit Abschlägen ab 61 Jahren und 10 Monaten. Für Jahrgänge bis 1952 war der abschlagsfreie Einstieg bereits mit 63 möglich, die vorzeitige Inanspruchnahme mit 60 Jahren. Die genaue Altersgrenze für jeden Jahrgang ist im Gesetz tabellarisch gestaffelt – von Jahrgang 1952 beginnend, für jeden Geburtsmonat einzeln.

Ab dem Jahrgang 1964 gilt seit Anfang 2026 ausschließlich § 37 SGB VI. Für diese Generation gibt es keine flexibleren Übergangsgrenzen mehr. Abschlagsfrei einsteigen können sie erst mit 65 Jahren, vorzeitig mit Abschlägen frühestens ab 62.

Der Abschlag beträgt 0,3 Prozent pro Monat vorzeitiger Inanspruchnahme – bei drei Jahren Vorziehung läuft das auf den Höchstwert von 10,8 Prozent hinaus. Dieser Abzug bleibt dauerhaft. Er wird auch nach Erreichen der Regelaltersgrenze nicht rückgängig gemacht.

Allen Varianten gemeinsam ist eine Bedingung, die in Informationsbroschüren oft nur im Kleingedruckten steht: Die Schwerbehinderung muss zum Zeitpunkt des Rentenbeginns vorliegen – und nicht nur irgendwann einmal anerkannt worden sein. Liegt der GdB am Tag des Rentenbeginns rechtlich nicht fest, verfällt der Anspruch auf diese günstigere Rentenart.

Der erste Timing-Fehler: Den GdB-Antrag zu spät stellen

In der Beratungspraxis ist es der häufigste Fehler: Jemand plant, in zwei Jahren in Rente zu gehen, weiß seit Jahren von seiner Erkrankung – und stellt den Antrag auf Feststellung des Grads der Behinderung erst wenige Wochen vor dem gewünschten Rentenbeginn. Das Versorgungsamt braucht Zeit. Widersprüche und Nachforderungen verlängern das Verfahren. Wenn der Bescheid dann nicht rechtzeitig vor dem geplanten Rentenstart vorliegt, fehlt am Tag des Rentenbeginns die gesetzliche Voraussetzung.

Die Deutsche Rentenversicherung hält ausdrücklich fest: Die Schwerbehinderung muss zum Rentenbeginn vorliegen, ein späterer Nachweis nützt für die Rentenart nichts. Für die erste Entscheidung der Rentenversicherung kommt es auf den Status am Rentenstartdatum an, nicht auf den Zeitpunkt der Antragstellung. Wer sechs Monate zu spät beim Versorgungsamt anfängt, riskiert, erst mit der Regelaltersrente oder einer anderen Rentenart zu starten – zu schlechteren Konditionen.

Wie lange das GdB-Verfahren dauert, hängt vom Bundesland, der Behördenlast und der Vollständigkeit der eingereichten ärztlichen Unterlagen ab. Verfahren von sechs bis zwölf Monaten sind keine Ausnahme; legt die Behörde Nachforderungen vor oder ist ein Widerspruchsverfahren nötig, kann es deutlich länger dauern. Rentenberater empfehlen, spätestens 18 bis 24 Monate vor dem geplanten Rentenbeginn mit dem GdB-Antrag zu starten.

Wenn der Ausweis befristet ausgestellt worden ist und kurz vor Rentenbeginn ausläuft, kommt es rechtlich nicht auf das Ablaufdatum des Plastikdokuments an. Maßgeblich ist der behördliche Feststellungsbescheid, der dem Ausweis zugrunde liegt.

Solange dieser nicht durch einen bestandskräftigen Herabsetzungsbescheid aufgehoben wurde, gilt die Schwerbehinderung fort. Wer jedoch einen Herabsetzungsbescheid erhält – also die Mitteilung, dass der GdB unter 50 gesunken ist –, muss innerhalb der Widerspruchsfrist handeln. Wird der Bescheid bestandskräftig, ist der Anspruch weg.

Achtung vor dem Neufeststellungsantrag kurz vor der Rente: Wer glaubt, durch einen Antrag auf Neuberechnung des GdB noch mehr Leistungen zu erhalten, sollte wissen, dass eine solche Überprüfung auch das Gegenteil bewirken kann.

Das Versorgungsamt überprüft dabei den gesamten Gesundheitszustand – und wenn ältere Erkrankungen sich stabilisiert haben, kann der Gesamt-GdB sinken, nicht nur für neu beantragte Einschränkungen. Kurz vor dem geplanten Rentenbeginn ist ein solcher Antrag ein unnötiges Risiko, wenn der GdB bereits bei 50 liegt und die Rente gesichert werden soll.

Was ein falscher Monat dauerhaft kostet

Der Abschlag beträgt 0,3 Prozent pro Monat vorzeitiger Inanspruchnahme – und bleibt dauerhaft, auch nach Erreichen der Regelaltersgrenze. Das klingt nach einer kleinen Zahl, summiert sich aber erheblich.

Ein konkretes Rechenbeispiel: Wer eine Bruttorente von 1.500 Euro hat und ein Jahr zu früh in Rente geht, verliert 54 Euro monatlich dauerhaft – auf 20 Rentenjahre sind das über 12.900 Euro. Bei drei Jahren vorzeitiger Inanspruchnahme beläuft sich der Abzug auf 162 Euro monatlich und über 38.800 Euro auf zwei Jahrzehnte. Diese Zahlen gelten für einen Rentenbetrag von 1.500 Euro; die individuelle Berechnung hängt von der eigenen Rentenbiografie ab.

Wer den vorzeitigen Rentenbeginn plant und Abschläge vermeiden oder verringern will, kann die Differenz durch freiwillige Beitragszahlungen nach § 187a SGB VI ausgleichen.

Diese Möglichkeit besteht ab dem 50. Lebensjahr, setzt jedoch voraus, dass man bei der Deutschen Rentenversicherung eine entsprechende Auskunft beantragt und vorab erklärt, eine abschlagsbehaftete Rente in Anspruch nehmen zu wollen. Der Ausgleichsbetrag wird auf Basis dieser Rentenauskunft berechnet und kann in einer Summe oder in Raten über mehrere Jahre eingezahlt werden.

Was dieser Ausgleich kostet und ob er sich lohnt, hängt von der persönlichen Steuerbelastung, dem geplanten Rentenbeginn und der Lebenserwartung ab. Die Rentenversicherung erteilt auf Antrag eine konkrete Auskunft, wie hoch der Betrag wäre. Wer diese Option nutzen möchte, sollte frühzeitig – mehrere Jahre vor dem geplanten Rentenbeginn – anfragen, damit genug Zeit für die Zahlung bleibt.

Der zweite Fehler: Rentenbeginn und Bescheid zeitlich falsch planen

Selbst wer den GdB rechtzeitig beantragt hat, kann beim Rentenantrag noch Geld verlieren. Die entscheidende Regel steht in § 99 SGB VI: Eine Altersrente beginnt mit dem Monat, in dem alle Voraussetzungen erstmals erfüllt sind – aber nur, wenn der Rentenantrag bis zum Ende des dritten Kalendermonats nach Ablauf des Erfüllungsmonats gestellt wird. Wer sich mehr Zeit lässt, bekommt die Rente nicht rückwirkend, sondern erst ab dem Monat der Antragstellung.

Das bedeutet: Hat jemand im Mai alle Voraussetzungen erfüllt (Alter erreicht, GdB anerkannt, Wartezeit erfüllt) und stellt den Antrag erst im Oktober, beginnt die Rente im Oktober – nicht im Mai. Die fünf dazwischenliegenden Monate sind verloren. Die Deutsche Rentenversicherung empfiehlt, den Antrag drei Monate vor dem gewünschten Rentenbeginn zu stellen, damit die Bearbeitung abgeschlossen ist und die erste Zahlung pünktlich eingeht.

Auch beim Rentenbeginn selbst gibt es eine Stellschraube. Wer zwei Monate später in Rente geht, zahlt zwei Monate weniger Abschlag – dauerhaft. Es lohnt sich, die eigene Zahl konkret auszurechnen, bevor ein Termin festgelegt wird. Der Rentenbeginn- und Rentenhöhenrechner der Deutschen Rentenversicherung liefert auf Basis des eigenen Geburtsjahrs die maßgebenden Grenzen.

Renate K., 62 Jahre, aus Leipzig hat einen GdB von 60, 38 Versicherungsjahre und wurde 1963 geboren. Ihr abschlagsfreier Rententermin läge bei 64 Jahren und 10 Monaten. Sie möchte mit 63 aufhören zu arbeiten und nimmt damit die Rente 22 Monate früher – das ergibt 6,6 Prozent dauerhaften Abschlag. Bei einer Bruttorente von 1.400 Euro verliert sie 92,40 Euro monatlich. Diese Entscheidung lässt sich nicht rückgängig machen.

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Der Vorbehalt, den fast niemand kennt

Manchmal läuft das GdB-Verfahren noch, wenn der gewünschte Rentenbeginn näher rückt. Wer in dieser Situation nicht warten will oder kann, hat eine Option – aber nur, wenn sie zum richtigen Zeitpunkt eingesetzt wird.

Wer bereits eine andere vorgezogene Altersrente – etwa die Altersrente für langjährig Versicherte – beantragt, obwohl das GdB-Verfahren noch läuft, kann sich im selben Antrag schriftlich vorbehalten, zur Altersrente für schwerbehinderte Menschen zu wechseln, sobald der GdB von mindestens 50 rechtskräftig festgestellt wird. Dieser Vorbehalt muss im Rentenantrag dokumentiert sein. Ein einziger Satz reicht – aber er muss da stehen.

Liegt dieser Vorbehalt vor und wird der GdB nachträglich anerkannt, können die Rentenversicherungsträger nach dem BSG-Urteil vom 29.11.2007 (Az. B 13 R 44/07 R) rückwirkend zur günstigeren Rentenart wechseln und die Differenz erstatten. Wie weit diese rückwirkende Zahlung reicht, bestimmt das Sozialverwaltungsverfahrensrecht. Fehlt der Vorbehalt im ursprünglichen Antrag, ist ein solcher Wechsel und eine Nachzahlung rechtlich deutlich schwieriger.

Diese Möglichkeit ist in Standard-Informationsblättern der Rentenversicherung selten erwähnt. Wer das GdB-Verfahren noch nicht abgeschlossen hat und gleichzeitig in Rente gehen möchte, sollte diesen Vorbehalt aktiv beim Bearbeiten des Rentenantrags setzen – am sichersten in einer persönlichen Beratung bei der Deutschen Rentenversicherung oder bei einem Rentenberater.

Was wann erledigt sein muss: Die Zeitlinie bis zur Altersrente für schwerbehinderte Menschen

Die häufigsten Fehler beim Timing entstehen nicht aus Unwissen über die Rentenart selbst, sondern weil die verschiedenen Verfahren – GdB-Feststellung, Rentenantrag, möglicher Abschlagsausgleich – nicht aufeinander abgestimmt sind.

GdB-Antrag beim Versorgungsamt: 18 bis 24 Monate vor dem geplanten Rentenbeginn stellen. Bei befristetem Ausweis: zwölf Monate vor Ablauf prüfen, ob ein Verlängerungs- oder Neufeststellungsverfahren läuft. Einen Herabsetzungsbescheid immer fristgerecht anfechten.

Ausgleichszahlung gegen Abschläge: Ab dem 50. Lebensjahr möglich, setzt die Rentenauskunft bei der DRV voraus. Wer diese Option nutzen will, früh anfragen – gestaffelte Zahlungen über mehrere Jahre sind steuerlich effizienter als eine Einmalzahlung kurz vor Rentenbeginn.

Rentenantrag: Drei Monate vor dem gewünschten Rentenbeginn einreichen. Wenn der GdB zu diesem Zeitpunkt noch nicht bestandskräftig festgestellt ist: Vorbehalt auf Wechsel zur Altersrente für schwerbehinderte Menschen ausdrücklich in den Antrag schreiben.

Häufige Fragen zur Altersrente für schwerbehinderte Menschen

Was passiert, wenn mein GdB kurz nach Rentenbeginn wegfällt?

Das hat keine Auswirkung auf die laufende Rente. Die Deutsche Rentenversicherung stellt ausdrücklich klar: Die Schwerbehinderung muss zum Rentenbeginn vorliegen. Ein späterer Wegfall – etwa weil sich die Erkrankung verbessert oder der Ausweis nicht verlängert wird – berührt den Rentenanspruch nicht mehr. Die Rente läuft weiter.

Ich bin 1964 geboren und habe GdB 50 – kann ich noch vor 65 in Rente?

Ja, aber nur mit dauerhaftem Abschlag. Für Jahrgang 1964 und jünger ist eine vorzeitige Inanspruchnahme frühestens ab 62 Jahren möglich, der maximale Abschlag beträgt 10,8 Prozent. Abschlagsfrei geht es erst mit 65. Zur Regelaltersgrenze mit 67 besteht ein zusätzliches Zeitfenster – welche Rentenart günstiger ist, hängt von der individuellen Versicherungsbiografie ab.

Zählen Zeiten mit Arbeitslosengeld I auf die 35-jährige Wartezeit an?

Ja. Neben Beitragszeiten aus Beschäftigung zählen auch Bezugszeiten von Krankengeld, Arbeitslosengeld und Übergangsgeld sowie Kindererziehungszeiten und Pflegezeiten. Die vollständige Übersicht und eine individuelle Klärung liefert die DRV auf Antrag.

Kann ich die Altersrente für schwerbehinderte Menschen rückwirkend beantragen, wenn der GdB erst im Nachhinein anerkannt wird?

In bestimmten Fällen ja – aber nur mit dem richtigen Vorbehalt im ursprünglichen Rentenantrag. Liegt dieser vor, können Rentenversicherungsträger rückwirkend zur günstigeren Rentenart wechseln und Differenzbeträge erstatten (BSG, B 13 R 44/07 R). Fehlt der Vorbehalt, ist eine rückwirkende Umstellung deutlich schwieriger durchzusetzen.

Lohnt es sich, den Abschlag durch Ausgleichszahlungen zu vermeiden?

Das hängt von individuellen Faktoren ab: der Höhe des geplanten Abschlags, der Steuerbelastung, dem geplanten Rentenbeginn und der persönlichen Lebenssituation.

Wer ab 50 Rentenauskunft beantragt, erhält von der DRV den konkreten Ausgleichsbetrag genannt. Arbeitgeber können sich in bestimmten Fällen an solchen Zahlungen beteiligen. Eine DRV-Beratung ist der richtige erste Schritt.

Quellen:

Deutsche Rentenversicherung: Altersrente für schwerbehinderte Menschen – Voraussetzungen und Altersgren­zen (Stand: Oktober 2025)

Gesetze-im-Internet (BMJV): § 236a SGB VI – Altersrente für schwerbehinderte Menschen

Gesetze-im-Internet (BMJV): § 37 SGB VI – Altersrente für schwerbehinderte Menschen (Jahrgang 1964+)

Gesetze-im-Internet (BMJV): § 99 SGB VI – Beginn von Renten

Gesetze-im-Internet (BMJV): § 187a SGB VI – Zahlung von Beiträgen bei vorzeitiger Inanspruchnahme einer Rente wegen Alters

DRV rvrecht: Gemeinsame rechtliche Anweisung zu § 236a SGB VI (Altersrente für schwerbehinderte Menschen)

DRV rvrecht: Gemeinsame rechtliche Anweisung zu § 99 SGB VI (Rentenbeginn), mit Verweis auf BSG 29.11.2007, B 13 R 44/07 R

SoVD Schleswig-Holstein: Rente mit Behinderung – typische Fehler und Schutzfristen (2025)