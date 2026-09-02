So lange wird die Witwenrente gezahlt – diese Regeln gelten

Viele Hinterbliebene gehen davon aus, dass eine Witwenrente automatisch bis zum Lebensende gezahlt wird. Das trifft jedoch nur auf einen Teil der Fälle zu, denn die kleine Witwenrente ist nach neuem Recht auf 24 Kalendermonate begrenzt.

Auch eine große Witwenrente ist nicht in jeder Konstellation dauerhaft gesichert. Ihre Zahlung kann enden, wenn die Voraussetzungen entfallen, die hinterbliebene Person erneut heiratet oder sich das Ehepaar für ein Rentensplitting entschieden hat.

Ohne Antrag keine Witwenrente

Die gesetzliche Witwen- oder Witwerrente muss bei der Deutschen Rentenversicherung beantragt werden. Eine automatische Umstellung der Rente des verstorbenen Menschen auf den hinterbliebenen Ehepartner erfolgt nicht.

Hat der Verstorbene bereits eine gesetzliche Rente bezogen, beginnt die Witwenrente frühestens im Monat nach dem Sterbemonat. Für den Sterbemonat selbst wird die bisherige Rente noch vollständig gezahlt.

Hat der Verstorbene noch keine eigene Rente erhalten, kann die Hinterbliebenenrente bereits mit dem Todestag beginnen. Der genaue Beginn richtet sich nach § 99 SGB VI.

Der Antrag sollte nicht unnötig aufgeschoben werden. Hinterbliebenenrenten werden höchstens für zwölf Kalendermonate vor dem Antragsmonat nachgezahlt, wie auch der Beitrag über die Zwölf-Monats-Falle bei der Witwenrente erläutert.

Diese Voraussetzungen müssen zunächst erfüllt sein

Anspruch kann grundsätzlich bestehen, wenn die Ehe oder eingetragene Lebenspartnerschaft bis zum Tod fortbestand. Ob die Eheleute zuletzt zusammen oder getrennt lebten, ist für sich genommen kein Ausschlussgrund.

Der verstorbene Ehepartner muss in der gesetzlichen Rentenversicherung normalerweise die allgemeine Wartezeit von fünf Jahren erfüllt haben. Die Voraussetzung gilt ebenfalls als erfüllt, wenn er bereits eine gesetzliche Rente bezog oder die Wartezeit aufgrund besonderer Umstände vorzeitig erfüllt war.

Bei Eheschließungen ab dem 1. Januar 2002 muss die Ehe im Regelfall mindestens ein Jahr bestanden haben. Bei einer kürzeren Ehe wird vermutet, dass sie überwiegend zur Begründung einer Hinterbliebenenversorgung geschlossen wurde.

Diese Vermutung kann widerlegt werden, beispielsweise bei einem unerwarteten Unfalltod. Es kommt dann auf die Umstände der Eheschließung und des Todes an.

Die kleine Witwenrente endet nach neuem Recht regelmäßig nach zwei Jahren

Die kleine Witwenrente erhalten Hinterbliebene, wenn sie die Voraussetzungen für die große Witwenrente nicht erfüllen. Sie kommt damit vor allem für jüngere Menschen infrage, die nicht erwerbsgemindert sind und kein berücksichtigungsfähiges Kind erziehen.

Nach neuem Recht beträgt die kleine Witwenrente grundsätzlich 25 Prozent der Rente, die der verstorbene Ehepartner bezogen hat oder hätte erhalten können. Mögliche Abschläge, Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung sowie die Einkommensanrechnung können den tatsächlichen Zahlbetrag verringern.

Der Anspruch besteht längstens für 24 Kalendermonate nach Ablauf des Sterbemonats. Die Frist beginnt nicht erst mit dem Rentenbescheid oder der ersten Überweisung.

Verstirbt der Ehepartner beispielsweise im Mai 2026, umfasst der reguläre Zeitraum grundsätzlich die Monate Juni 2026 bis Mai 2028. Ein verspäteter Antrag verlängert diese Frist nicht.

Altes Recht kann eine unbegrenzte kleine Witwenrente sichern

Für ältere Ehen gelten Übergangsvorschriften. Die kleine Witwenrente ist nicht auf 24 Monate begrenzt, wenn der versicherte Ehepartner vor dem 1. Januar 2002 verstorben ist.

Das gilt außerdem, wenn die Ehe vor dem 1. Januar 2002 geschlossen wurde und mindestens einer der beiden Ehepartner vor dem 2. Januar 1962 geboren ist. In diesen Fällen kann die kleine Witwenrente ohne feste zeitliche Begrenzung weitergezahlt werden.

Die Unterscheidung wirkt sich nicht nur auf die Dauer aus. Auch bei der Höhe und bei der Berücksichtigung bestimmter Einkünfte gibt es Unterschiede, die der Beitrag über altes und neues Recht bei der Witwenrente ausführlicher erklärt.

Wann die große Witwenrente gezahlt wird

Die große Witwenrente setzt voraus, dass mindestens eine der gesetzlichen Bedingungen erfüllt ist. Hinterbliebene müssen entweder die geltende Altersgrenze erreicht haben, erwerbsgemindert sein oder ein berücksichtigungsfähiges Kind erziehen.

Für Todesfälle im Jahr 2026 liegt die Altersgrenze bei 46 Jahren und sechs Monaten. Bei Todesfällen im Jahr 2027 steigt sie auf 46 Jahre und acht Monate, im Jahr 2028 auf 46 Jahre und zehn Monate und ab 2029 auf 47 Jahre.

Eine große Witwenrente kann auch vor Erreichen dieser Altersgrenze gezahlt werden, wenn ein eigenes Kind oder ein Kind des Verstorbenen erzogen wird, das noch nicht 18 Jahre alt ist. Unter bestimmten Bedingungen werden außerdem Stiefkinder, Pflegekinder, Enkel oder Geschwister berücksichtigt.

Bei einem Kind mit Behinderung kann die Altersgrenze von 18 Jahren entfallen. Voraussetzung ist, dass das Kind wegen seiner körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung nicht selbst für seinen Unterhalt sorgen kann und die Betreuung in häuslicher Gemeinschaft erfolgt.

Die große Witwenrente hat keine feste Höchstdauer

Die große Witwenrente wird grundsätzlich ohne vorher festgelegtes Enddatum bewilligt. Nach neuem Recht beträgt sie regelmäßig 55 Prozent der Rente des Verstorbenen, während nach altem Recht häufig ein Satz von 60 Prozent gilt.

„Unbefristet“ bedeutet allerdings nicht, dass die Leistung unter allen Umständen bis zum Lebensende garantiert ist. Beruht der Anspruch allein auf der Erziehung eines Kindes oder auf einer Erwerbsminderung, kann die Rentenversicherung später prüfen, ob diese Voraussetzung weiterhin besteht.

Wird das Kind 18 Jahre alt und liegt weder eine Erwerbsminderung noch das erforderliche Lebensalter vor, kann die große Witwenrente enden. Bei einem Kind mit Behinderung gelten die genannten Sonderregeln.

Fällt eine anerkannte Erwerbsminderung weg, muss geprüft werden, ob inzwischen die Altersgrenze erreicht wurde oder ein Kind erzogen wird. Fehlt eine weitere Anspruchsvoraussetzung, kann die Zahlung ebenfalls auslaufen.

Ein Wechsel von der kleinen zur großen Witwenrente ist möglich

Hinterbliebene können zunächst eine kleine Witwenrente erhalten und später die Voraussetzungen für die große Witwenrente erfüllen. Das kann durch das Erreichen der Altersgrenze, den Eintritt einer Erwerbsminderung oder die Erziehung eines Kindes geschehen.

Ein späterer Anspruch auf die große Witwenrente ist auch möglich, wenn die kleine Witwenrente bereits ausgelaufen ist. Zwischen beiden Leistungen kann deshalb eine Zeit ohne Auszahlung liegen.

Änderungen der persönlichen Verhältnisse sollten der Deutschen Rentenversicherung mitgeteilt werden. Betroffene sollten sich nicht darauf verlassen, dass der Versicherungsträger jede Veränderung automatisch erkennt.

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Die wichtigsten Unterschiede im Überblick

Leistung Voraussetzung Reguläre Dauer Anteil nach Ablauf des Sterbevierteljahres Sterbevierteljahr Anspruch auf Witwen- oder Witwerrente besteht Drei Kalendermonate nach dem Sterbemonat Rentenartfaktor 1,0; keine Einkommensanrechnung Kleine Witwenrente nach neuem Recht Keine Voraussetzung für die große Witwenrente erfüllt Höchstens 24 Kalendermonate nach dem Sterbemonat Grundsätzlich 25 Prozent Kleine Witwenrente nach altem Recht Übergangsregelung für ältere Todesfälle oder Ehen Keine feste zeitliche Begrenzung Grundsätzlich 25 Prozent Große Witwenrente nach neuem Recht Altersgrenze, Erwerbsminderung oder Kindererziehung Keine feste zeitliche Begrenzung, solange die Voraussetzungen bestehen Grundsätzlich 55 Prozent Große Witwenrente nach altem Recht Voraussetzungen der großen Rente und Anwendung des alten Rechts Keine feste zeitliche Begrenzung Grundsätzlich 60 Prozent

Die Prozentwerte beziehen sich auf die gesetzliche Berechnungsgrundlage. Abschläge, Einkommensanrechnung sowie Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung können den Auszahlungsbetrag vermindern.

Das Sterbevierteljahr verlängert die kleine Witwenrente nicht

Das Sterbevierteljahr umfasst die drei Kalendermonate nach dem Monat, in dem der versicherte Ehepartner gestorben ist. Während dieser Zeit wird die Hinterbliebenenrente mit dem Rentenartfaktor 1,0 berechnet, und eigenes Einkommen wird nicht angerechnet.

Diese günstigere Berechnung stellt keine zusätzliche Leistung vor Beginn der kleinen Witwenrente dar. Die drei Monate gehören bereits zum 24-monatigen Bezugszeitraum der kleinen Witwenrente nach neuem Recht.

Nach dem Sterbevierteljahr sinkt der Berechnungsanteil bei der kleinen Witwenrente regelmäßig auf 25 Prozent. Bei der großen Witwenrente sind es nach neuem Recht grundsätzlich 55 Prozent.

Eigenes Einkommen kann die Auszahlung bis auf null senken

Nach dem Sterbevierteljahr wird eigenes Einkommen berücksichtigt. Dazu können Arbeitsentgelt, eine eigene gesetzliche Rente, Arbeitslosengeld, Krankengeld sowie nach neuem Recht weitere Einkunftsarten gehören.

Seit dem 1. Juli 2026 beträgt der monatliche Freibetrag 1.122,53 Euro. Für jedes waisenrentenberechtigte Kind erhöht er sich um 238,11 Euro, wie der Beitrag zum neuen Freibetrag bei der Witwenrente zeigt.

Vom anrechenbaren Nettoeinkommen oberhalb des Freibetrags werden 40 Prozent auf die Hinterbliebenenrente angerechnet. Die Deutsche Rentenversicherung ermittelt dieses Nettoeinkommen häufig mithilfe gesetzlich festgelegter Pauschalabzüge.

Eine hohe Einkommensanrechnung kann den Zahlbetrag vollständig auf null senken. Das ist nicht immer mit einem endgültigen Verlust des Anspruchs gleichzusetzen, denn bei einem späteren Einkommensrückgang kann wieder eine Auszahlung entstehen.

Wiederheirat beendet die laufende Witwenrente

Mit einer erneuten Eheschließung oder der Begründung einer eingetragenen Lebenspartnerschaft endet die bisherige Witwen- oder Witwerrente. Die Zahlung fällt mit Ablauf des Monats weg, in dem die neue Verbindung geschlossen wurde.

Bei der ersten Wiederheirat kann auf Antrag eine Rentenabfindung gezahlt werden. Bei einer großen Witwenrente entspricht sie grundsätzlich dem 24-Fachen des durchschnittlichen Monatsbetrags der letzten zwölf Monate.

Bei einer befristeten kleinen Witwenrente werden höchstens die noch verbleibenden Monate abgefunden. Weitere Einzelheiten enthält der Beitrag zur Rentenabfindung nach einer neuen Ehe.

Wird die neue Ehe später geschieden, aufgehoben oder durch den Tod des neuen Partners beendet, kann die Witwenrente nach dem vorletzten Ehepartner unter bestimmten Bedingungen wieder aufleben. Dafür ist ein neuer Antrag erforderlich, außerdem können Ansprüche aus der späteren Ehe angerechnet werden.

Auch ein Rentensplitting kann die Witwenrente beenden

Beim Rentensplitting werden die während der Ehe erworbenen Rentenanwartschaften zwischen den Ehepartnern aufgeteilt. Wird das Splitting wirksam durchgeführt, besteht ab dem betreffenden Kalendermonat kein Anspruch mehr auf Witwen- oder Witwerrente.

Die Entscheidung ist deshalb nicht nur eine Frage der späteren Rentenhöhe. Vor einer verbindlichen Erklärung sollten beide Ehepartner vergleichen lassen, welche Folgen sich für ihre eigenen Renten und eine mögliche Hinterbliebenenversorgung ergeben.

Praxisbeispiel: Nach 24 Monaten endet die Zahlung

Anna ist 45 Jahre alt, nicht erwerbsgemindert und hat keine minderjährigen Kinder. Ihr Ehemann verstirbt im Mai 2026 und hatte zuletzt eine gesetzliche Bruttorente von 1.600 Euro erhalten.

Da das Paar erst 2012 geheiratet hat, gilt das neue Recht. Anna erhält grundsätzlich von Juni 2026 bis Mai 2028 die kleine Witwenrente.

Während des Sterbevierteljahres von Juni bis August 2026 wird die Rente mit dem Rentenartfaktor 1,0 berechnet. Ab September 2026 beträgt die kleine Witwenrente rechnerisch 25 Prozent und damit 400 Euro brutto im Monat, bevor mögliche Abschläge, Beiträge und eine Einkommensanrechnung berücksichtigt werden.

Im Mai 2028 endet die kleine Witwenrente. Erfüllt Anna später die Altersvoraussetzung für die große Witwenrente und hat sie nicht erneut geheiratet, kann ein neuer Anspruch entstehen.

Fazit: Kleine und große Witwenrente dürfen nicht verwechselt werden

Die kleine Witwenrente endet nach neuem Recht regelmäßig 24 Kalendermonate nach dem Sterbemonat. Nur in Fällen des alten Hinterbliebenenrechts kann sie ohne diese Befristung gezahlt werden.

Die große Witwenrente besitzt keine feste Höchstdauer. Trotzdem kann sie enden, wenn eine erforderliche persönliche Voraussetzung wegfällt, eine neue Ehe geschlossen oder ein Rentensplitting durchgeführt wird.

Außerdem kann eigenes Einkommen die monatliche Auszahlung deutlich verringern oder vorübergehend vollständig aufzehren. Hinterbliebene sollten daher nicht nur die Bewilligung, sondern auch die Befristung, das angewandte Recht und die Einkommensberechnung im Rentenbescheid prüfen.

Häufige Fragen und Antworten zur Dauer der Witwenrente

1. Wird die kleine Witwenrente immer nur zwei Jahre gezahlt?

Nein. Die Begrenzung auf 24 Kalendermonate gilt nach neuem Recht, während die kleine Witwenrente nach den Übergangsvorschriften ohne feste Frist gezahlt werden kann.

2. Wann beginnt die 24-Monats-Frist?

Die 24 Kalendermonate werden nach Ablauf des Sterbemonats gezählt. Der Zeitpunkt des Rentenantrags oder des Bewilligungsbescheids verschiebt das Ende nicht.

3. Wird das Sterbevierteljahr zusätzlich zu den 24 Monaten gezahlt?

Nein. Die drei Kalendermonate des Sterbevierteljahres gehören bereits zum befristeten Zeitraum der kleinen Witwenrente.

4. Wird die große Witwenrente lebenslang gezahlt?

Sie hat grundsätzlich kein festes Enddatum. Die Zahlung kann dennoch enden, wenn die Anspruchsvoraussetzungen entfallen, die hinterbliebene Person erneut heiratet oder ein Rentensplitting wirksam wird.

5. Kann nach dem Ende der kleinen Witwenrente später eine große Witwenrente beginnen?

Ja. Ein späterer Anspruch kann entstehen, wenn die Altersgrenze erreicht wird, eine Erwerbsminderung eintritt oder die Voraussetzungen der Kindererziehung erfüllt werden.

6. Endet die Witwenrente bei hohem eigenen Einkommen endgültig?

Nicht unbedingt. Eigenes Einkommen kann den Zahlbetrag auf null reduzieren, doch bei einem späteren Einkommensrückgang kann nach erneuter Berechnung wieder eine Auszahlung möglich sein.