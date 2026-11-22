Wer wegen eines kranken Kindes zu Hause bleiben muss, könnte ab Januar 2027 deutlich früher ohne Kinderkrankengeld dastehen. Pro Kind würde der Anspruch von 15 auf 10 Arbeitstage je Elternteil sinken, für Alleinerziehende von 30 auf 20.

Der Bundesrat will das verhindern und die höheren Ansprüche dauerhaft im Gesetz verankern. Seine Stellungnahme vom 20. November 2026 ist ein Änderungsvorschlag zum Pflegeneuordnungsgesetz.

Warum zum Jahreswechsel weniger Kinderkrankentage drohen

Die höheren Ansprüche stehen in einer Sonderregelung, die nur für das Kalenderjahr 2026 gilt. Ohne Gesetzesänderung greift ab dem 1. Januar 2027 wieder die niedrigere Grundregel aus § 45 Absatz 2 SGB V.

Für ein Kind haben zwei anspruchsberechtigte Eltern derzeit zusammen bis zu 30 Arbeitstage, ab Januar wären es zusammen 20. Bei mehreren Kindern greift zusätzlich eine Jahresobergrenze, die für Alleinerziehende von 70 auf 50 Tage sinken würde.

Kinderkrankengeld je Kalenderjahr in Arbeitstagen Anspruch 2026 2027 ohne Gesetzesänderung Vorschlag des Bundesrats Je Kind und Elternteil 15 10 15 Je Elternteil für alle Kinder zusammen 35 25 35 Je Kind für Alleinerziehende 30 20 30 Alle Kinder zusammen bei Alleinerziehenden 70 50 70

Die Jahresobergrenze kann ab dem dritten Kind den Anspruch begrenzen. Wie die Ansprüche für Alleinerziehende berechnet werden, zeigt unser Beitrag zum Kinderkrankengeld für Alleinerziehende.

Warum die Länder die höheren Ansprüche verstetigen wollen

Die Länder verweisen darauf, dass bei Kindern bis zum Schuleintritt acht bis zwölf leichte Infekte im Jahr üblich sein können. Bei insgesamt 20 Tagen pro Kind blieben einem Elternpaar oder einem alleinerziehenden Elternteil rechnerisch rund zwei Arbeitstage pro Infekt, wenn jede Erkrankung Betreuung an Arbeitstagen erfordert.

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Die Länder wollen die höheren Ansprüche in der Grundregel festschreiben, damit Familien auch über 2027 hinaus mit ihnen rechnen können. Bundesgesundheitsminister Carsten Linnemann hatte sich im September für die Rückkehr zu den früheren Grenzen ausgesprochen, wie das Protokoll der Regierungsbefragung zeigt.

Wie es im Bundestag weitergeht

Der Bundestag hat den Regierungsentwurf zur Pflegereform am 5. November in erster Lesung beraten. Für den 25. November 2026 hat der Gesundheitsausschuss eine öffentliche Anhörung zum Pflegeneuordnungsgesetz angesetzt.

Ob die höheren Ansprüche fortgelten, hängt davon ab, ob im weiteren Verfahren eine entsprechende Gesetzesänderung zustande kommt und rechtzeitig in Kraft tritt. Welche Familien der Rückgang besonders treffen würde, zeigt unser Überblick zum Kinderkrankengeld 2027.

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Wer bei einem kranken Kind Geld von der Krankenkasse bekommt

Für das Kinderkrankengeld müssen das Kind und der betreuende Elternteil gesetzlich versichert sein, der Elternteil außerdem mit eigenem Krankengeldanspruch. Das Kind muss jünger als zwölf Jahre sein oder eine Behinderung haben und auf Hilfe angewiesen sein.

Das Kind muss laut ärztlicher Bescheinigung Betreuung brauchen, und keine andere Person im Haushalt kann einspringen. Beschäftigte informieren ihren Arbeitgeber und reichen die Bescheinigung mit dem Antrag auf Kinderkrankengeld bei ihrer Krankenkasse ein.

Die Kasse ersetzt bei Beschäftigten im Regelfall 90 Prozent des Nettoverdienstes, der wegen der Betreuung ausfällt. Gab es in den zwölf Kalendermonaten vor der Freistellung eine beitragspflichtige Einmalzahlung, etwa Weihnachtsgeld, sind es 100 Prozent des ausgefallenen Nettoarbeitsentgelts, jeweils bis zum gesetzlichen Höchstbetrag.

Praxisbeispiel mit einem kranken Kita-Kind

Angenommen, eine alleinerziehende Mutter hat im Oktober 2027 bereits 18 Kinderkrankentage für ihren vierjährigen Sohn genutzt. Er erkrankt erneut und braucht laut Kinderarzt an fünf weiteren Arbeitstagen Betreuung.

Bei einer Jahresgrenze von 20 Tagen könnte die Krankenkasse der Mutter für zwei dieser fünf Tage Kinderkrankengeld zahlen. Bleibt es bei 30 Tagen, reicht ihr Anspruch für alle fünf Tage.

Drei Fragen und Antworten zum Kinderkrankengeld

Sind 15 Kinderkrankentage pro Elternteil für 2027 schon beschlossen?

Der Bundesrat hat die 15 Tage pro Kind und Elternteil vorgeschlagen. Nach dem Rechtsstand vom 22. November 2026 gelten ab Januar ohne weitere Gesetzesänderung wieder 10 Tage, für Alleinerziehende 20.

Kann ich ungenutzte Kinderkrankentage des anderen Elternteils übernehmen?

Ein gesetzlicher Anspruch auf Übertragung besteht nicht. Eine Übertragung ist nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums möglich, wenn der Arbeitgeber des Elternteils zustimmt, der seine eigenen Tage bereits ausgeschöpft hat.

Zählt die Begleitung ins Krankenhaus zum normalen Kontingent?

Für die medizinisch notwendige stationäre Mitaufnahme eines Elternteils gibt es unter den gesetzlichen Voraussetzungen einen eigenen Anspruch für die notwendige Dauer. Dieser Anspruch besteht zusätzlich zum Kontingent für die Betreuung zu Hause nach § 45 SGB V.