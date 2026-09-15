Bundesverfassungsgericht zwingt zum Umbau der Gehälter für Beamte: Das ändert sich ab 2027

Nordrhein-Westfalen steht vor einem weitreichenden Umbau der Beamtenbesoldung. Auslöser ist ein Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 17. September 2025, mit dem die Richter die Anforderungen an eine verfassungsgemäße Besoldung deutlich verändert haben.

Das Urteil betraf zwar unmittelbar die Berliner Beamtenbesoldung der Jahre 2008 bis 2020. Die darin entwickelten Vorgaben aus Artikel 33 Absatz 5 Grundgesetz müssen jedoch auch andere Bundesländer und der Bund bei ihren eigenen Besoldungssystemen beachten.

Die NRW-Landesregierung hat deshalb am 8. September 2026 einen neuen Gesetzentwurf beschlossen. Ab dem 1. Januar 2027 sollen unter anderem die Grundgehälter neu strukturiert, Familienzuschläge verändert und die bisherige Staffelung nach regionalen Mietenstufen abgeschafft werden.

Karlsruhe führt eine neue Untergrenze für Beamtengehälter ein

Hinter der Entscheidung steht das sogenannte Alimentationsprinzip. Der Staat muss Beamtinnen und Beamten eine Besoldung gewähren, die ihrem Amt entspricht und ihnen eine wirtschaftlich abgesicherte Lebensführung ermöglicht.

Das Bundesverfassungsgericht hat für die Prüfung dieser Mindestbesoldung einen neuen Ansatz eingeführt. Entscheidend ist künftig nicht mehr die bisher verwendete Orientierung am Grundsicherungsniveau zuzüglich eines bestimmten Abstandes.

Als neue Untergrenze verwendet Karlsruhe die sogenannte Prekaritätsschwelle. Sie liegt bei 80 Prozent des Median-Äquivalenzeinkommens und damit oberhalb der Schwelle, unterhalb derer Einkommen nach den vom Gericht herangezogenen sozialwissenschaftlichen Maßstäben als prekär eingeordnet werden.

Beim Median-Äquivalenzeinkommen wird berücksichtigt, wie viele Erwachsene und Kinder in einem Haushalt leben. Dadurch lassen sich Einkommen unterschiedlich großer Haushalte miteinander vergleichen.

Urteil betrifft Berlin – hat aber Folgen für NRW

Wichtig ist eine juristische Unterscheidung: Das Bundesverfassungsgericht hat nicht entschieden, dass die bisherige Beamtenbesoldung Nordrhein-Westfalens insgesamt verfassungswidrig war. Gegenstand des Verfahrens war die Besoldung von Berliner Landesbeamten.

Die Verfassungsrichter haben dabei jedoch allgemeine Vorgaben für die amtsangemessene Besoldung entwickelt. NRW muss deshalb überprüfen, ob sein eigenes Besoldungssystem diesen Anforderungen weiterhin entspricht.

Genau darauf reagiert die Landesregierung nun mit einer strukturellen Reform. Nordrhein-Westfalen gehört damit zu den ersten Ländern, die nach der Entscheidung aus Karlsruhe eine umfassendere gesetzliche Neuregelung auf den Weg bringen.

Grundgehälter sollen ab Januar 2027 um 1,68 Prozent steigen

Eine der auffälligsten Änderungen betrifft den bisherigen Familienzuschlag der Stufe 1. Dieser soll in die Grundgehälter eingebaut werden.

Durch diese Verlagerung sollen die Grundgehälter zum 1. Januar 2027 rechnerisch um 1,68 Prozent steigen. Die Änderung gilt unabhängig vom Familienstand und wirkt sich nach Angaben der Landesregierung auch auf die Beamtenversorgung aus.

Allerdings darf das Plus von 1,68 Prozent nicht bei jedem Betroffenen einfach als zusätzliche Gehaltserhöhung verstanden werden. Wer bisher bereits einen entsprechenden Familienzuschlag erhalten hat, bekommt einen Teil des bisherigen Besoldungsbestandteils künftig lediglich an einer anderen Stelle der Abrechnung.

Für Beamte, die den Zuschlag bislang nicht erhalten haben, kann die stärkere Verlagerung ins Grundgehalt dagegen günstiger sein. Die genaue Wirkung hängt deshalb von Besoldungsgruppe, Familienstand, Kindern und den bisherigen Zuschlägen ab.

Regional unterschiedliche Familienzuschläge sollen verschwinden

NRW hatte Familienzuschläge bislang unter anderem danach gestaffelt, welcher wohngeldrechtlichen Mietenstufe der Wohnort zugeordnet ist. Beamte in Regionen mit höheren Wohnkosten konnten dadurch höhere familienbezogene Zuschläge erhalten.

Diese Regionalisierung soll mit der Reform entfallen. Nach Auffassung der Landesregierung ist der bisherige Ansatz nach der neuen Karlsruher Berechnung der Mindestbesoldung nicht mehr in derselben Form erforderlich.

Gerade für Familien in Städten mit hohen Wohnkosten kann dieser Punkt finanziell bedeutsam werden. Deshalb sieht der Entwurf eine Ausgleichszulage vor, wenn die Umstellung gegenüber der bisherigen Berechnung zu einem Nachteil führt.

Familien mit Kindern sollen nicht unter die neue Untergrenze fallen

Die kindbezogenen Familienzuschläge sollen künftig so ausgestaltet werden, dass die verfassungsrechtlich verlangte Mindestbesoldung auch bei unterschiedlichen Familienkonstellationen eingehalten wird. Dabei hält Nordrhein-Westfalen an seinem bereits eingeführten Mehrverdienermodell fest.

Dieses Modell geht grundsätzlich davon aus, dass in einer Partnerschaft nicht zwingend nur eine Person das gesamte Familieneinkommen erwirtschaftet. Für Fälle, in denen der Ehe- oder Lebenspartner entgegen dieser Annahme kein Einkommen erzielt, soll weiterhin ein Ergänzungszuschlag möglich sein.

Damit unterscheidet sich die konkrete Ausgestaltung in NRW teilweise von dem Familienmodell, das bei der Prüfung der historischen Berliner Besoldung zugrunde lag. Die neue Grenze aus Karlsruhe muss daher in das jeweilige Besoldungssystem des Landes übertragen werden.

Was sich 2026 und 2027 bei der Beamtenbesoldung in NRW ändert

Zeitpunkt Änderung Bedeutung 1. April 2026 Grundgehälter bereits um 3,36 Prozent erhöht Umsetzung der Tarifeinigung unter Berücksichtigung des Mindestbetrags 2026 Punktuelle weitere Anpassungen geplant Einhaltung der neuen verfassungsrechtlichen Anforderungen 1. Januar 2027 Familienzuschlag Stufe 1 wird ins Grundgehalt verlagert Grundgehälter steigen strukturell um 1,68 Prozent 1. Januar 2027 Regionalisierung nach Mietenstufen entfällt Familienzuschläge werden neu berechnet 1. Januar 2027 Anwärtergrundbeträge steigen um 30 Euro Zusätzliche Anpassung für Anwärterinnen und Anwärter 1. März 2027 Weitere allgemeine Besoldungsanpassung um 2 Prozent Bereits beschlossene Übertragung der Tarifeinigung

Die 1,68 Prozent kommen zur allgemeinen Tarifübertragung hinzu

Bei der Bewertung der Reform müssen zwei unterschiedliche Veränderungen auseinandergehalten werden. Die strukturelle Neuordnung aufgrund der Karlsruher Vorgaben ist nicht identisch mit den bereits beschlossenen allgemeinen Besoldungserhöhungen.

Seit dem 1. April 2026 wurden die Grundgehaltssätze in NRW um 3,36 Prozent angehoben. Familienzuschläge und zahlreiche weitere Besoldungsbestandteile wurden zum gleichen Zeitpunkt um 2,8 Prozent erhöht, während die Anwärtergrundbeträge um 60 Euro stiegen.

Ab dem 1. März 2027 ist bereits eine weitere allgemeine Erhöhung um zwei Prozent vorgesehen. Die zum 1. Januar 2027 geplante Umstellung des Besoldungssystems kommt zeitlich davor und verfolgt einen anderen Zweck.

Auch Pensionäre können von höheren Grundgehältern profitieren

Die Verlagerung von Besoldungsbestandteilen in das Grundgehalt ist auch für Versorgungsempfänger interessant. Die Landesregierung weist ausdrücklich darauf hin, dass sich die Stärkung der Grundgehälter auf die Versorgung auswirkt.

Beamtenpensionen funktionieren anders als die gesetzliche Rente. Einen ausführlichen Vergleich finden Betroffene im Beitrag „Ist die Beamtenpension wirklich so viel höher als die Rente?“.

Auch die Mindestversorgung für Beamte folgt eigenen gesetzlichen Regeln. Deshalb lassen sich Änderungen bei Beamtenbesoldung und gesetzlicher Rente nicht unmittelbar miteinander vergleichen.

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NRW rechnet mit Kosten von mehreren hundert Millionen Euro

Die Reform ist für das Land mit erheblichen zusätzlichen Ausgaben verbunden. Für das Jahr 2026 kalkuliert Nordrhein-Westfalen nach eigenen Angaben mit einmaligen Mehrkosten von rund 16 Millionen Euro.

Im Jahr 2027 sollen die zusätzlichen Ausgaben auf rund 464 Millionen Euro steigen. Davon entfallen nach der Kalkulation der Landesregierung rund 226 Millionen Euro auf die geplante Ausgleichszulage.

Diese Ausgleichszulage soll verhindern, dass Betroffene durch den Systemwechsel unmittelbar schlechter gestellt werden. Sie soll in den folgenden Jahren schrittweise abgeschmolzen werden.

Gewerkschaften verlangen, dass die Reform tatsächlich mehr Geld bringt

Der DGB Nordrhein-Westfalen begrüßt grundsätzlich, dass die Landesregierung auf die neue Rechtsprechung reagiert. Gleichzeitig fordert die Gewerkschaft, dass Familien durch den Umbau nicht finanziell schlechter gestellt werden.

Besonders kritisch wird beobachtet, was aus den bisherigen regionalen Familienzuschlägen wird. Entscheidend wird deshalb sein, wie die geplanten Ausgleichsregelungen in den konkreten Besoldungstabellen ausgestaltet werden.

Die Diskussion erinnert auch an die Frage, warum verfassungsrechtlich erforderliche Erhöhungen für Beamte nicht automatisch auf Tarifbeschäftigte übertragen werden. Mehr dazu lesen Sie in unserem Beitrag „Besoldung bei Beamten steigt kräftig: Angestellte werden bei gleicher Arbeit weiter benachteiligt“.

Gibt es jetzt rückwirkend Geld für NRW-Beamte?

Aus dem Karlsruher Beschluss ergibt sich nicht automatisch ein pauschaler Nachzahlungsanspruch für alle Beamtinnen und Beamten in Nordrhein-Westfalen. Das Bundesverfassungsgericht hat über Berliner Besoldungsvorschriften aus den Jahren 2008 bis 2020 entschieden.

Für rückwirkende Ansprüche in NRW müsste unter anderem geklärt werden, ob die jeweiligen nordrhein-westfälischen Besoldungsvorschriften in einem bestimmten Jahr tatsächlich gegen die Verfassung verstießen. Hinzu kommen Fragen dazu, ob mögliche Ansprüche rechtzeitig geltend gemacht oder durch Widersprüche offengehalten wurden.

Die aktuell geplante Reform darf deshalb nicht mit einer allgemeinen rückwirkenden Nachzahlung verwechselt werden. Der Gesetzentwurf konzentriert sich auf punktuelle Anpassungen für 2026 und die umfassendere Neuordnung ab 2027.

Warum das Urteil über NRW hinaus Bedeutung hat

Seit der Föderalismusreform bestimmen die Bundesländer die Besoldung ihrer Landesbeamten weitgehend selbst. Dadurch haben sich in Deutschland unterschiedliche Besoldungstabellen, Familienzuschläge und Berechnungssysteme entwickelt.

Die verfassungsrechtliche Verpflichtung aus Artikel 33 Absatz 5 Grundgesetz gilt jedoch für sämtliche Dienstherren. Deshalb müssen auch andere Länder überprüfen, ob ihre Besoldungsordnungen die vom Bundesverfassungsgericht verlangte Mindestgrenze einhalten.

Das erklärt, warum derzeit in mehreren Ländern über deutliche Anpassungen der Beamtengehälter diskutiert wird. Einen Vergleich der unterschiedlichen Entwicklung von Pensionen und gesetzlichen Renten finden Sie auch im Beitrag „Pensionen im öffentlichen Dienst steigen, Rentner bekommen mehr Rente“.

Der Gesetzentwurf ist noch nicht endgültig beschlossen

Bislang handelt es sich bei der neuen Strukturreform um einen vom NRW-Kabinett beschlossenen Gesetzentwurf. Die Verbändeanhörung begann am 9. September 2026 und soll nach den Planungen der Landesregierung bis Anfang Oktober abgeschlossen werden.

Anschließend soll der Entwurf in den Landtag eingebracht werden. Das Gesetzgebungsverfahren soll noch 2026 beendet werden, damit die neuen Vorschriften zum 1. Januar 2027 in Kraft treten können.

Änderungen im parlamentarischen Verfahren sind deshalb weiterhin möglich. Für Beamte und Versorgungsempfänger lohnt sich vor allem der Blick auf die endgültigen Besoldungstabellen und die konkrete Ausgestaltung der Ausgleichszulagen.

Beispiel aus der Praxis: Was die Reform für einen Beamten bedeuten kann

Ein verheirateter Landesbeamter in NRW erhält bislang neben seinem Grundgehalt einen Familienzuschlag und möglicherweise zusätzliche kindbezogene Leistungen. Wohnt die Familie in einer Gemeinde mit hoher Mietenstufe, konnte sich dies bislang auf die Höhe bestimmter Familienzuschläge auswirken.

Ab 2027 soll der bisherige Familienzuschlag der Stufe 1 in das Grundgehalt einfließen, während die regionale Staffelung wegfällt. Entsteht für die Familie dadurch rechnerisch ein Nachteil, soll eine Ausgleichszulage verhindern, dass das Einkommen unmittelbar sinkt.

Ob der Beamte tatsächlich jeden Monat deutlich mehr Geld erhält, kann daher nicht allein aus der angekündigten Erhöhung des Grundgehalts um 1,68 Prozent abgeleitet werden. Erst die neue Besoldungstabelle zusammen mit Familienzuschlägen und möglichen Ausgleichsbeträgen zeigt das tatsächliche Ergebnis.

Häufige Fragen zur neuen Beamtenbesoldung in NRW

1. Hat das Bundesverfassungsgericht die Beamtenbesoldung in NRW für verfassungswidrig erklärt?

Nein. Die Entscheidung vom 17. September 2025 betraf die Berliner Beamtenbesoldung der Jahre 2008 bis 2020, die in großen Teilen nicht mit Artikel 33 Absatz 5 Grundgesetz vereinbar war.

Die dabei entwickelten verfassungsrechtlichen Vorgaben müssen allerdings auch Nordrhein-Westfalen, der Bund und die anderen Bundesländer bei ihren Besoldungssystemen beachten.

2. Was bedeutet die neue Grenze von 80 Prozent des Median-Äquivalenzeinkommens?

Das Bundesverfassungsgericht verlangt eine Mindestbesoldung, die einen ausreichenden Abstand zu einem realen Armutsrisiko gewährleistet. Dafür verwendet das Gericht künftig die Schwelle von 80 Prozent des Median-Äquivalenzeinkommens als wichtigen Prüfwert.

3. Bekommen alle NRW-Beamten ab Januar 2027 genau 1,68 Prozent mehr Geld?

Nicht zwingend in dieser Höhe als zusätzliches verfügbares Einkommen. Die 1,68 Prozent entstehen durch die geplante Verlagerung des bisherigen Familienzuschlags der Stufe 1 in die Grundgehälter.

Wer diesen Zuschlag bislang bereits bezogen hat, erhält damit teilweise eine veränderte Zusammensetzung seiner Bezüge. Andere Beamte können stärker von der Erhöhung des Grundgehalts profitieren.

4. Was passiert mit den regionalen Familienzuschlägen?

Die bisherige Staffelung bestimmter Familienzuschläge nach den wohngeldrechtlichen Mietenstufen soll ab 2027 entfallen. Bei finanziellen Nachteilen infolge der Umstellung sieht der Entwurf eine Ausgleichszulage vor.

5. Bekommen NRW-Beamte wegen des Karlsruher Urteils rückwirkend Geld?

Ein allgemeiner automatischer Nachzahlungsanspruch lässt sich aus dem Berliner Urteil nicht ableiten. Rückwirkende Ansprüche würden davon abhängen, ob die NRW-Besoldung im betreffenden Zeitraum verfassungswidrig war und ob Ansprüche im jeweiligen Einzelfall wirksam geltend gemacht wurden.

6. Wann steht endgültig fest, wie hoch die neuen Beamtengehälter ausfallen?

Der Gesetzentwurf soll im Herbst 2026 in den Landtag eingebracht und das Gesetzgebungsverfahren noch vor Jahresende abgeschlossen werden. Geplant ist, dass die neue Struktur zum 1. Januar 2027 in Kraft tritt.