Wer 1964 geboren ist und mindestens 35 Versicherungsjahre hat, kann die Altersrente für langjährig Versicherte ab 63 beziehen. Bei einem bis dahin erworbenen Anspruch von 1.800 Euro brutto vor Abschlag bleiben beim frühestmöglichen Start 1.540,80 Euro im Monat. Sechs Monate später sind es bei gleicher Zahl an Entgeltpunkten und gleichem Rentenwert 1.573,20 Euro.

Der niedrigere Abschlag allein bringt 32,40 Euro mehr Bruttorente im Monat. Dafür entgehen zunächst sechs Monatsrenten von zusammen 9.244,80 Euro brutto. Wer in der Zwischenzeit versicherungspflichtig weiterarbeitet, erwirbt zusätzlich Rentenansprüche. Im Beispiel mit einem halben zusätzlichen Entgeltpunkt steigt das monatliche Plus gegenüber dem frühen Rentenstart mit gleichzeitigem Arbeitsende auf 50,98 Euro brutto.

Warum der Abschlag von 14,4 auf 12,6 Prozent sinkt

Für den Jahrgang 1964 gibt es diese Altersrente ab 67 ohne Abschlag. Nach § 77 SGB VI kostet jeder vorgezogene Monat 0,3 Prozent der Rente. Der Abschlag bleibt auch nach dem 67. Geburtstag bestehen.

Wer zum frühestmöglichen Termin startet, zieht seine Rente um 48 Monate vor. Das ergibt 14,4 Prozent Abschlag. Wer sechs Monate wartet, startet 42 Monate vor der abschlagsfreien Altersgrenze und hat damit 12,6 Prozent Abschlag.

Rentenbeginn Monatliche Bruttorente bei 1.800 Euro vor Abschlag Frühestmöglich mit 63 1.540,80 Euro bei 14,4 Prozent Abschlag Sechs Monate später 1.573,20 Euro bei 12,6 Prozent Abschlag

Wann sind die sechs entgangenen Monatsrenten aufgeholt?

Mit jeder Zahlung ab dem späteren Start schrumpft der Vorsprung der frühen Rente um 32,40 Euro. Nach 285 Monatsrenten fehlen noch 10,80 Euro. Mit der 286. Monatsrente liegt der spätere Start bei der Summe der Bruttorenten erstmals vorn.

Das sind knapp 24 Jahre ab dem späteren Start, also ungefähr im Alter von 87 Jahren. Dieser Zeitpunkt gilt für die Modellrechnung mit gleichbleibenden Bruttorenten. Rentenanpassungen, zusätzliche Entgeltpunkte, Steuern, Sozialabgaben und Gehalt können den persönlichen Vergleich verändern.

📚 Lesen Sie auch: Die Rente nach 45 Jahren endet: Diese Jahrgänge müssen jetzt unbedingt aufpassen

Was sechs weitere Arbeitsmonate für die Rente bringen

Wer bis zum späteren Rentenbeginn versicherungspflichtig beschäftigt bleibt, erwirbt in dieser Zeit weitere Entgeltpunkte. Wer in diesen sechs Monaten etwa die Hälfte des rentenrechtlichen Jahresdurchschnittsentgelts verdient, erwirbt nach der Berechnung der Deutschen Rentenversicherung rund 0,5 Entgeltpunkte. Diese Punkte fließen beim späteren Start direkt in die Rente ein.

Mit dem Rentenwert von 42,52 Euro seit Juli 2026 bringt der halbe Punkt im Modell 21,26 Euro vor Abschlag. Nach 12,6 Prozent Abschlag bleiben davon rund 18,58 Euro brutto im Monat. Die spätere Rente läge damit bei 1.591,78 Euro brutto. Das sind 50,98 Euro mehr als beim frühen Start mit gleichzeitigem Arbeitsende, gerechnet mit einem konstanten Rentenwert.

Die 1.800 Euro stehen im Beispiel für die bis zum frühestmöglichen Start erworbene Bruttorente vor Abschlag. Die Hochrechnung in der Renteninformation geht dagegen von weiteren Beiträgen bis zur Regelaltersgrenze aus. Welche Angaben für einen frühen Start zählen, erläutert der Gegen-Hartz-Ratgeber zu den Rentenmöglichkeiten des Jahrgangs 1964 anhand weiterer Beispiele.

Frührente beziehen und trotzdem weiterarbeiten

Seit 2023 gibt es nach Angaben des Bundesarbeitsministeriums auch bei vorgezogenen Altersrenten keine Hinzuverdienstgrenze mehr. Wer mit 63 Altersrente bezieht und noch sechs Monate weiterarbeitet, kann daher in dieser Zeit grundsätzlich Gehalt und Rente erhalten. Für die bereits bezogene Rente gilt der höhere Abschlag des frühen Starts dauerhaft.

Eine wichtige Bitte in eigener Sache Bitte unterstützt uns und fügt Gegen-Hartz.de zu euren bevorzugten Quellen hinzu. Damit erreicht ihr nicht nur, dass ihr uns häufiger auch bei Google seht, sondern helft damit, dass auch viele andere Menschen unsere unabhängigen News und Urteile sehen können. Geht einfach auf den Link und klickt dann "Auf Google folgen". Das wars schon und kostet natürlich nichts, aber hilft unserer Arbeit enorm! Vielen lieben Dank! Gegen-Hartz unterstützen

Auch in dieser Variante bringt eine versicherungspflichtige Beschäftigung zusätzliche Entgeltpunkte. Die Rentenversicherung berücksichtigt sie nach § 66 Abs. 3a SGB VI prinzipiell erst mit Ablauf des Monats, in dem die Regelaltersgrenze erreicht wird.

Wer ohnehin sechs Monate weiterarbeitet, kann in dieser Zeit entweder Gehalt und Rente beziehen oder zunächst nur das Gehalt erhalten und die Rente später beginnen lassen. Für den persönlichen Vergleich zählt, wie viel nach Steuern und Beiträgen in beiden Fällen übrig bleibt.

Fragen und Antworten zum Rentenstart mit 63

Beginnt die Altersrente direkt am 63. Geburtstag?

Wer im Laufe eines Monats 63 wird, kann die Altersrente bei erfüllten Voraussetzungen grundsätzlich ab dem Ersten des Folgemonats erhalten. Bei einem Geburtstag am Monatsersten ist ein Beginn ab diesem Tag möglich. Für einen rechtzeitigen Start empfiehlt die Deutsche Rentenversicherung, den Antrag rund drei Monate vor dem gewünschten Rentenbeginn zu stellen.

Sinkt der Abschlag auch, wenn ich in den sechs Monaten gar nicht arbeite?

Ja. Der Abschlag sinkt für jeden Monat, den man mit dem Rentenbeginn wartet, um 0,3 Prozentpunkte, bis die abschlagsfreie Altersgrenze erreicht ist. Wer in der Zwischenzeit kein Gehalt oder anderes Einkommen hat, muss die sechs Monate finanziell überbrücken.

Was gilt, wenn ich 45 Versicherungsjahre erreiche?

Der Jahrgang 1964 kann mit 45 anrechenbaren Versicherungsjahren nach § 38 SGB VI ab 65 die abschlagsfreie Altersrente für besonders langjährig Versicherte beziehen. Wer bereits eine bindend bewilligte vorgezogene Altersrente hat, kann nach § 34 Abs. 2 SGB VIgrundsätzlich nicht mehr in diese Rentenart wechseln.

Welche Termine sich für die einzelnen Rentenarten ergeben, zeigt die Übersicht zum Rentenbeginn für die Jahrgänge 1964 und 1965 im Detail.

Praxisbeispiel: Rentenstart im Juni oder im Dezember 2027

Sabine, geboren am 18. Mai 1964, hat 39 Versicherungsjahre und könnte am 1. Juni 2027 in Rente gehen. Hört sie Ende Mai auf, zu arbeiten, ersetzt die frühe Rente ab Juni ihr Gehalt. Arbeitet sie bis Ende November weiter, kann sie in diesem Halbjahr entweder Gehalt und frühe Rente beziehen oder den Rentenbeginn auf den 1. Dezember verschieben.

Beim Dezemberstart hat Sabine einen niedrigeren Abschlag und profitiert sofort von den bis dahin erworbenen zusätzlichen Entgeltpunkten. Bei einem Start im Juni kann sich ihre laufende Rente durch die gesetzliche Rentenanpassung zum 1. Juli bereits einen Monat später ändern.

Beim Dezemberstart gilt der dann aktuelle Rentenwert ab der ersten Zahlung. Für ihre Entscheidung kann Sabine bei der Deutschen Rentenversicherung eine Probeberechnung für beide Termine anfragen und für den Junistart angeben, ob sie weiterarbeitet.