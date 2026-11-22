Robert Hofer wollte überschüssigen Solarstrom nicht ungenutzt lassen. Der pensionierte Radioelektriker aus dem Schweizer Emmental baute deshalb einen Speicher, der Sand erhitzt und die Wärme später für warmes Wasser nutzbar macht.

Der Sand speichert Wärme statt Strom

Das Prinzip lässt sich leicht erklären. Elektrische Heizelemente verwandeln Solarstrom in Wärme, die im Sand gespeichert wird.

Über einen Wärmetauscher lässt sich diese Energie später entnehmen. Bei Hofers ursprünglichem Aufbau wurde damit Wasser vorgewärmt, bevor es in den vorhandenen Elektroboiler gelangte.

Der oft verwendete Begriff „Sandbatterie“ kann deshalb in die Irre führen. Die beschriebene Anlage stellt Wärme bereit und liefert keine elektrische Energie zurück, mit der sich etwa ein Fernseher betreiben ließe.

Aus dem Versuch wurde eine größere Anlage

Nach einem SRF-Bericht wurde Hofers erster Prototyp wieder abgebaut. Gemeinsam mit Stefan Lukunic entstand anschließend eine größere Anlage in dessen Garage.

Der Speicher hatte dem Bericht zufolge einen Durchmesser von fast zwei Metern. Die Materialkosten lagen bei rund 4.500 Schweizer Franken, hinzu kamen Hunderte Stunden Eigenarbeit der beiden Beteiligten.

Dieser Betrag ist deshalb kein schlüsselfertiger Angebotspreis für Hausbesitzer. Wer eine vergleichbare Anlage durch Fachbetriebe errichten ließe, müsste zusätzlich deren Arbeitsleistungen und die Einbindung in die Haustechnik kalkulieren.

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Auch ein Sandkocher gehört zu den Versuchen

Hofer entwickelte außerdem einen separaten Kocher mit erhitztem Sand. Nach seiner Schilderung gegenüber SRF bereitete er darauf bereits ein Chili zu, nachdem ein Eisenkern die Wärmeübertragung verbessert hatte.

Das ist von der Warmwasseranlage zu unterscheiden. Ein erfolgreich gekochtes Gericht belegt weder die dauerhafte Versorgung einer Küche noch den Ersatz einer vollständigen Hausheizung.

Hohe Temperaturen allein sagen wenig über die Ersparnis

Sand verträgt deutlich höhere Temperaturen als Wasser in einem offenen Behälter. Wie lange die gespeicherte Wärme nutzbar bleibt, hängt aber unter anderem von Speichergröße, Dämmung und Temperaturunterschied zur Umgebung ab.

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Ein kleiner Behälter ist deshalb nicht mit einem großen saisonalen Wärmespeicher gleichzusetzen. Für eine belastbare Sparrechnung wären Messwerte über längere Zeit nötig, einschließlich zugeführter Energie, Wärmeverlusten und tatsächlich ersetzter Heizenergie.

Im SRF-Bericht äußerte Lukunic die Hoffnung, einige Hundert Liter Heizöl jährlich einzusparen. Eine abgeschlossene Jahresbilanz war das nicht.

Für Haushalte zählt die gesamte Rechnung

Wer seine Energiekosten senken möchte, sollte sich nicht allein vom günstigen Speichermaterial überzeugen lassen. Entscheidend sind die Kosten der gesamten Anlage und die Frage, wie viel nutzbare Wärme sie im eigenen Haushalt tatsächlich liefert.

Auch selbst erzeugter Solarstrom hat einen wirtschaftlichen Wert. Wird er zum Erhitzen des Sands eingesetzt, steht er in diesem Moment weder für andere Haushaltsgeräte noch für eine vergütete Einspeisung zur Verfügung.

Die Verbraucherzentrale empfiehlt, Photovoltaikanlagen anhand des eigenen Verbrauchs und der örtlichen Voraussetzungen zu planen. Arbeiten an der elektrischen Anlage gehören in fachkundige Hände.

Für Menschen mit kleiner Rente kann daneben die Prüfung bestehender Hilfen wichtig sein. Wer ergänzende Sozialhilfe erhält und Warmwasser mit einem eigenen elektrischen Gerät erzeugt, findet Hinweise in unserem Beitrag zum Warmwassermehrbedarf beim Sozialamt.

Häufige Fragen zum Sandspeicher

Kann der Speicher Strom für Haushaltsgeräte liefern?

Die beschriebene Anlage speichert Wärme. Eine Rückumwandlung in Haushaltsstrom gehört nicht zu diesem Aufbau.

Spart das System nachweislich mehrere Hundert Euro im Jahr?

Eine entsprechend belegte Jahresersparnis geht aus den ausgewerteten Projektberichten nicht hervor. Dafür müssten Investitionskosten, Energieeinsatz und vermiedene Heizkosten gemeinsam betrachtet werden.

Lässt sich damit Sommerwärme bis zum Winter speichern?

Das hängt von Größe, Dämmung und Nutzung des Speichers ab. Für Hofers kleinen Versuchsaufbau ist eine ausreichende Versorgung über einen ganzen Winter nicht nachgewiesen.

Quellen

Robert Hofer, Beschreibung des eigenen Sandspeicher-Projekts

Schweizerische Vereinigung für Sonnenenergie, Wärmespeicher im Selbstbau, 16. Juli 2025

SRF, Bericht über Robert Hofers Sandspeicher und Sandkocher