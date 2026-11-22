Wer seinen Elektrorollstuhl zu Hause lädt, bezahlt den Strom zunächst über die eigene Haushaltsrechnung. Die gesetzliche Krankenkasse muss die notwendigen Betriebskosten eines von ihr zu leistenden Hilfsmittels bereits heute übernehmen.

Ändern soll sich das Verfahren: Das Bundesgesundheitsministerium will einheitlich regeln lassen, wie Kassen den Stromverbrauch berechnen und für welchen Zeitraum sie ihn erstatten. Der Entwurf erlaubt auch Pauschalen, nennt aber bislang keinen festen Eurobetrag für Elektrorollstühle.

Warum die Kasse auch den Strom übernehmen muss

Das Bundessozialgericht stellte schon 1997 klar, dass zur Versorgung mit einem Hilfsmittel die erforderliche Energie gehört. Ohne Laden kann ein Elektrorollstuhl seinen Zweck nicht erfüllen, selbst wenn die Krankenkasse das Gerät vollständig finanziert hat.

Der Anspruch betrifft den für den Betrieb erforderlichen Strom. Er kann auch bei anderen elektrischen Kassenhilfsmitteln greifen, etwa bei bestimmten Atemtherapiegeräten. Mehr auch dazu: Für welche Hilfsmittel die Krankenkasse Stromkosten übernehmen kann

Was der Gesetzesentwurf vereinheitlichen soll

Der GKV-Spitzenverband soll nach dem Entwurf in Richtlinien festlegen, wie die Energiekosten ermittelt werden und welcher Zeitraum für die Berechnung zählt. Wo es sinnvoll ist, soll er Energiepauschalen vorsehen können, damit Versicherte und Kassen weniger Einzelangaben zusammentragen müssen.

Der Text liegt als Referentenentwurf vor. Versicherte können die notwendigen Ladekosten bereits nach geltendem Recht beantragen und brauchen dafür den Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens nicht abzuwarten.

So lässt sich die Erstattung heute beantragen

Fragen Sie Ihre Krankenkasse nach dem Verfahren für Ihr Modell und nennen Sie den Zeitraum, für den Sie die Ladekosten geltend machen. Hilfreich sind die Bewilligung des Rollstuhls, die Modellbezeichnung und der Strompreis je Kilowattstunde aus Ihrem Tarif.

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Je nach Kasse genügt eine Pauschale oder sie verlangt Angaben zum Verbrauch und zur Nutzung. Wenn Sie den Verbrauch messen, ist die am Netz gemessene Strommenge des Ladegeräts aussagekräftiger als die bloße Kapazitätsangabe des Akkus.

Wenn die Kasse nur telefonisch ablehnt oder eine Pauschale die belegten Kosten deutlich unterschreitet, bitten Sie um einen schriftlichen Bescheid mit Begründung. Gegen einen ablehnenden Bescheid ist grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch möglich.

Praxisbeispiel: Was das Laden im Jahr kostet

Ein Versicherter misst an der Steckdose durchschnittlich 0,55 Kilowattstunden pro Ladevorgang und lädt seinen Elektrorollstuhl 240-mal im Jahr. Seine Stromabrechnung weist einen Arbeitspreis von 34 Cent je Kilowattstunde aus.

Beispielrechnung für jährliche Ladekosten Berechnungsschritt Ergebnis 0,55 Kilowattstunden × 240 Ladevorgänge 132 Kilowattstunden pro Jahr 132 Kilowattstunden × 0,34 Euro 44,88 Euro Stromkosten pro Jahr

Mit den Messwerten und dem Arbeitspreis kann der Versicherte seine Kosten gegenüber der Kasse nachvollziehbar darlegen. Die 44,88 Euro sind ein Rechenbeispiel, dessen Ergebnis sich je nach Modell, Nutzung und Stromtarif ändert.

Drei Fragen zur Stromkostenerstattung

Brauche ich für die Erstattung einen Schwerbehindertenausweis?

Entscheidend ist der Anspruch auf Versorgung mit dem elektrischen Hilfsmittel durch die gesetzliche Krankenkasse. Ein bestimmter GdB oder ein Merkzeichen ist dafür keine eigene Voraussetzung.

Kann ich Stromkosten für frühere Jahre beantragen?

Auch bereits bezahlte notwendige Stromkosten können erstattungsfähig sein. Sozialleistungsansprüche verjähren grundsätzlich vier Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem sie entstanden sind, und ein schriftlicher Antrag kann die Verjährung hemmen.

Kommt jetzt eine feste Strompauschale für alle Elektrorollstühle?

Der Entwurf ermöglicht Pauschalen und überlässt die Einzelheiten den geplanten Richtlinien des GKV-Spitzenverbands. Einen bundesweit einheitlichen Pauschalbetrag nennt der Entwurf bisher nicht.