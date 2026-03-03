Neue Ehe, Witwenrente weg und aber Rentenabfindung

Lesedauer 3 Minuten

Wer nach dem Tod des Partners wieder heiratet, erlebt oft eine unschöne Überraschung: Mit der neuen Ehe endet die Witwen- oder Witwerrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung. Das ist kein Ermessensspielraum, sondern gesetzliche Folge.

Der wichtige Punkt ist aber: Die Hinterbliebenenrente ist nicht einfach „weg“. Bei der ersten Wiederheirat steht Betroffenen auf Antrag eine einmalige Rentenabfindung zu. Viele bekommen sie nur deshalb nicht, weil sie den Antrag nicht stellen.

Was rechtlich gilt – und ab wann die Zahlung stoppt

Die Witwen- oder Witwerrente fällt mit Ablauf des Monats weg, in dem die Wiederheirat (oder eine neue eingetragene Lebenspartnerschaft) wirksam wird. Wer das zu spät meldet, riskiert Überzahlungen und spätere Rückforderungen. Wer es meldet, aber die Abfindung nicht beantragt, verschenkt dagegen Geld.

Die Abfindung ist in § 107 SGB VI geregelt. Dort steht der Kernmechanismus sehr klar: Bei der ersten Wiederheirat wird die Witwen-/Witwerrente mit dem 24-fachen Monatsbetrag abgefunden.

Rentenabfindung: Sie kommt nicht automatisch

Die Deutsche Rentenversicherung macht es in ihrer aktuellen Meldung deutlich: Die Rentenabfindung muss beantragt werden, ein formloser Antrag genügt. Zusätzlich verlangt der Rentenversicherungsträger die neue Heirats- oder Lebenspartnerschaftsurkunde.

Genau hier liegt der typische Praxisfehler: Betroffene melden die Heirat, damit die Rentenzahlung korrekt endet, aber sie stellen keinen Abfindungsantrag. Das ist finanziell oft die schlechtere Hälfte der Geschichte.

So wird die Abfindung bei großer Witwen-/Witwerrente berechnet

In der Praxis läuft die Berechnung so, dass zunächst der „Monatsbetrag“ bestimmt wird, der dann 24-fach ausgezahlt wird. Maßgeblich ist dabei regelmäßig der Durchschnitt der letzten zwölf Kalendermonate. Das Sterbevierteljahr wird nicht einbezogen, weil in diesen ersten drei Monaten nach Rentenbeginn eine besondere, höhere Zahlungslogik gilt.

Wurde eigenes Einkommen angerechnet, zählt der Betrag nach Anrechnung, also das, was tatsächlich als Witwen-/Witwerrente geleistet wurde.

Ein Beispiel: Hat jemand in den letzten zwölf Monaten durchschnittlich 620 Euro Witwenrente erhalten, ergibt sich daraus eine Abfindung von 14.880 Euro (620 Euro mal 24). Liegt wegen Einkommensanrechnung der Zahlbetrag nur bei 420 Euro, schrumpft die Abfindung auf 10.080 Euro. Genau deshalb ist die Abfindung für viele nicht nur ein „Bonus“, sondern ein echter vier- bis fünfstelliger Einschnitt – nach oben oder nach unten.

Kleine Witwenrente: Abfindung nur für die nicht genutzten Restmonate

Bei der kleinen Witwenrente gilt eine harte Besonderheit, die in vielen Beratungen erst spät ankommt: Diese Rente ist auf 24 Kalendermonate begrenzt. Deshalb gibt es bei Wiederheirat nicht automatisch 24 Monatsbeträge als Abfindung.

Abgefunden werden nur die Monate, die innerhalb dieser 24-Monats-Dauer noch nicht ausgeschöpft sind. Wer die kleine Witwenrente bereits volle 24 Monate bezogen hat, hat bei späterer Wiederheirat regelmäßig keinen Abfindungsanspruch mehr. Das ist juristisch konsequent, aber praktisch bitter, wenn man es erst nach der Hochzeit erfährt.

Wiederaufleben: Endet die neue Ehe, kann die alte Hinterbliebenenrente zurückkommen

Der nächste Punkt ist für Betroffene wichtig, weil er Entscheidungen verändert: Wenn die neue Ehe später endet, kann die Witwen-/Witwerrente nach dem vorletzten Ehegatten unter Voraussetzungen wieder aufleben. Das ist die sogenannte Wiederauflebensrente nach § 46 Abs. 3 SGB VI.

Das bedeutet nicht, dass man „risikofrei“ heiratet – aber es bedeutet, dass Wiederheirat nicht zwingend ein endgültiger Abschied von der Hinterbliebenenrente ist.

Steuer: nicht überversprechen, aber sauber einordnen

Rund um die Steuer kursieren viele Halbsätze. Solide ist: In der steuerlichen Einordnung werden Witwen- und Witwerrentenabfindungen bei der ersten Wiederheirat als steuerfrei behandelt; das lässt sich auch aus den Einkommensteuer-Hinweisen der Finanzverwaltung ableiten. Trotzdem gilt: Wer steuerlich besondere Konstellationen hat, sollte sich nicht auf Social-Media-Sätze verlassen, sondern den konkreten Fall prüfen lassen.

Konsequenz für Betroffene

Die Wiederheirat beendet die laufende Witwenrente – aber sie eröffnet gleichzeitig den Anspruch auf eine oft erhebliche Einmalzahlung. Wer nur die Heirat meldet, aber den Abfindungsantrag vergisst, verliert am Ende genau die Summe, die eigentlich den Übergang in die neue Lebensphase abfedern soll.

