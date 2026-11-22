Die Frühstart-Rente hat die nächste parlamentarische Hürde genommen. Nach dem Bundestag hat laut einer aktuellen Meldung vom 20. November 2026 nun auch der Bundesrat dem Gesetz zugestimmt. Damit soll die staatlich geförderte Altersvorsorge für Kinder zum 1. Januar 2027 starten.

Eltern sollten allerdings zwei Dinge wissen. Nicht alle minderjährigen Kinder erhalten sofort die Förderung. Außerdem werden die zehn Euro nicht an die Familien ausgezahlt, sondern für die spätere Altersvorsorge angelegt.

Zunächst profitieren Kinder der Jahrgänge 2020 und 2021

Die Frühstart-Rente richtet sich an Kinder mit erstem Wohnsitz in Deutschland. Vom sechsten bis zum 18. Geburtstag sollen monatlich zehn Euro in ihre private Altersvorsorge fließen.

Zum Start 2027 werden zunächst die Geburtsjahrgänge 2020 und 2021 berücksichtigt. Ältere Kinder erhalten nach der beschlossenen Regelung nicht rückwirkend die staatliche Förderung für ihre bereits vergangenen Lebensjahre.

Die Zahlung beträgt 120 Euro im Jahr. Über zwölf Jahre können sich daraus 1.440 Euro staatliche Einzahlungen ergeben. Hinzu kommen mögliche Kapitalerträge, deren Höhe von der Entwicklung der Anlagen abhängt.

Auch ohne eigenes Depot soll kein Fördergeld verloren gehen

Eltern sollen für ihr Kind ein geeignetes Altersvorsorgedepot bei einem zugelassenen Anbieter eröffnen können. Die staatliche Förderung wird dann über den Anbieter abgewickelt. Ein gesonderter jährlicher Antrag der Eltern ist nicht vorgesehen.

Entscheiden sich Eltern gegen ein eigenes Depot, soll die Förderung trotzdem angespart werden. Dafür ist eine kollektive Anlage vorgesehen, die von der Deutschen Bundesbank verwaltet wird.

Das dort angesparte Kapital kann später in einen individuellen Altersvorsorgevertrag übertragen werden. Nach den vorgesehenen Regeln bleibt hierfür Zeit bis zur Vollendung des 35. Lebensjahres.

Wichtig ist, dass diese Förderung kein frei verfügbares Guthaben auf einem Kinderkonto ist. Das angesparte Geld ist langfristig für die Altersvorsorge bestimmt.

Für den Jahrgang 2020 ist eine Nachzahlung vorgesehen

Eine Besonderheit betrifft Kinder, die 2020 geboren wurden. Obwohl die praktische Auszahlung erst 2027 beginnen soll, sieht das vom Bundestag verabschiedete Gesetz eine rückwirkende Förderung für anspruchsberechtigte Monate des Jahres 2026 vor.

Wird ein Kind beispielsweise im Juli 2026 sechs Jahre alt, können für Juli bis Dezember sechs Fördermonate berücksichtigt werden. Das entspricht 60 Euro staatlichem Startkapital. Ein Kind des Jahrgangs 2021 wird dagegen erst ab seinem sechsten Geburtstag im Jahr 2027 berücksichtigt.

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Für Eltern bedeutet das, dass sie den Beginn der Förderung nicht mit dem ersten tatsächlichen Zahlungseingang verwechseln sollten.

Eltern und Großeltern dürfen zusätzlich einzahlen

Die staatlichen zehn Euro können durch freiwillige Einzahlungen ergänzt werden. Nach dem beschlossenen Gesetz sind zusätzliche Einzahlungen von insgesamt bis zu 6.840 Euro jährlich möglich.

Eigene Beiträge sind jedoch keine Voraussetzung, um die staatliche Grundförderung zu erhalten. Auch Familien, die kein Geld für zusätzliche Altersvorsorge übrig haben, sollen von dem Programm profitieren.

Bei einem individuell eröffneten Vertrag müssen Eltern auf Gebühren und Anlagerisiken achten. Abschluss- und Vertriebskosten für den staatlich geförderten Vertragsteil sind während der Ansparphase ausgeschlossen. Andere laufende Kosten können dagegen entstehen.

Das Geld steht mit 18 Jahren nicht frei zur Verfügung

Die Frühstart-Rente ist keine zusätzliche Kindergeldzahlung. Sie soll langfristig Vermögen für das Rentenalter aufbauen.

Deshalb können Jugendliche die staatlichen Einzahlungen nicht einfach mit ihrem 18. Geburtstag auszahlen lassen. Das Geld ist auch nicht dafür vorgesehen, ein Auto, eine Ausbildung oder die erste Wohnung zu finanzieren.

Eine reguläre Altersleistung soll nach den vorgesehenen Vertragsbedingungen frühestens ab dem 65. Lebensjahr möglich sein. Weil das Geld am Kapitalmarkt angelegt wird, sind Wertschwankungen und Verluste möglich. Eine bestimmte Rendite ist nicht garantiert.

Was Eltern jetzt tun sollten

Eltern von Kindern der Jahrgänge 2020 und 2021 müssen wegen der staatlichen Förderung nicht sofort einen Vertrag abschließen. Sie können zunächst abwarten, welche zertifizierten Altersvorsorgedepots tatsächlich angeboten werden.

Wer ein individuelles Depot nutzen möchte, sollte besonders die laufenden Gebühren, die Anlagestrategie und die Möglichkeiten eines Anbieterwechsels vergleichen.

Über den ursprünglichen Zeitplan und die unterschiedliche Behandlung der Geburtsjahrgänge hat gegen-hartz.de bereits im Beitrag Frühstartrente ab 2027: Diese Jahrgänge sollen zuerst profitieren berichtet. Auch die Möglichkeiten für Eltern und Großeltern werden im Artikel Rente 2027: Eltern können von der Frühstart-Rente profitieren erläutert.

Der entscheidende Unterschied zum bisherigen Stand ist die parlamentarische Entscheidung. Der Bundestag hat das Gesetz bereits am 16. Oktober 2026 verabschiedet. Am 20. November wurde nun auch die Zustimmung des Bundesrates gemeldet. Vor dem geplanten Inkrafttreten zum 1. Januar 2027 steht noch die Ausfertigung und Verkündung des Gesetzes.

Quellen