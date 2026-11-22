Viele Pflegeheimbewohner bezahlen jeden Monat mehrere Hundert Euro für die sogenannten Investitionskosten ihrer Einrichtung. Dabei wissen längst nicht alle Angehörigen, dass es in bestimmten Bundesländern einen zusätzlichen Zuschuss gibt, der genau diese Ausgaben verringern kann.

Dieser Zuschuss heißt Pflegewohngeld und kann insbesondere Menschen mit kleiner Rente und geringen Ersparnissen entlasten. Allerdings handelt es sich nicht um eine bundesweit einheitliche Leistung, weshalb der Wohnort und das jeweilige Landesrecht entscheidend sind.

Warum Pflegeheime zusätzliche Investitionskosten berechnen

Die monatliche Heimrechnung besteht nicht nur aus Kosten für Pflege, Unterkunft und Verpflegung. Hinzu kommen Investitionskosten, mit denen Einrichtungen unter anderem Aufwendungen für Gebäude, Ausstattung und Instandhaltung finanzieren.

Diese Kosten werden grundsätzlich nicht durch die regulären Leistungen der Pflegeversicherung übernommen. Auch die gestaffelten Leistungszuschläge nach § 43c SGB XI reduzieren lediglich den pflegebedingten Eigenanteil und nicht automatisch die Investitionskosten.

Nach Angaben des Verbandes der Ersatzkassen lagen die von Bewohnern selbst zu tragenden Investitionskosten am 1. Juli 2026 bundesweit durchschnittlich bei 521 Euro monatlich. Damit entfällt ein beträchtlicher Teil der Heimrechnung auf Ausgaben, die unmittelbar nichts mit der persönlichen Pflegeleistung zu tun haben.

Pflegewohngeld kann die Investitionskosten senken

Beim Pflegewohngeld handelt es sich um eine besondere öffentliche Förderung für die stationäre Pflege. Unter bestimmten Voraussetzungen können damit die förderungsfähigen Investitionskosten ganz oder teilweise finanziert werden.

Ein allgemeiner Anspruch für alle Pflegeheimbewohner in Deutschland besteht allerdings nicht. Die Voraussetzungen, die Vermögensgrenzen und das Antragsverfahren richten sich nach dem jeweiligen Landesrecht.

Aktuelle Pflegewohngeldregelungen gibt es insbesondere in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein. In anderen Bundesländern müssen Bewohner prüfen, ob stattdessen andere Förderungen oder bei Bedürftigkeit Leistungen der Sozialhilfe zur Verfügung stehen.

Nordrhein-Westfalen: Pflegewohngeld bereits ab Pflegegrad 2

In Nordrhein-Westfalen ist das Pflegewohngeld in § 14 des Alten- und Pflegegesetzes geregelt. Es richtet sich an Menschen, die dauerhaft in einer entsprechenden vollstationären Pflegeeinrichtung leben und deren wirtschaftliche Mittel für die förderungsfähigen Investitionskosten nicht ausreichen.

Voraussetzung ist grundsätzlich mindestens Pflegegrad 2. Außerdem müssen die Einrichtung und die betreffenden Investitionsaufwendungen die landesrechtlichen Fördervoraussetzungen erfüllen.

Bei der wirtschaftlichen Prüfung werden das Einkommen und Vermögen der pflegebedürftigen Person berücksichtigt. Auch die Verhältnisse eines nicht getrennt lebenden Ehepartners oder anderer gesetzlich einzubeziehender Partner können relevant sein.

Diese Vermögensgrenzen gelten beim Pflegewohngeld in NRW

Das nordrhein-westfälische Pflegewohngeld sieht eigene Vermögensfreibeträge vor. Nach den Informationen der zuständigen Behörden bleiben bei Alleinstehenden grundsätzlich 10.000 Euro und bei Ehepaaren beziehungsweise entsprechenden Partnerschaften 15.000 Euro an den genannten Geldwerten geschützt.

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Voraussetzung in Nordrhein-Westfalen Regelung Pflegegrad Mindestens Pflegegrad 2 Pflegeform Vollstationäre Dauerpflege in einer entsprechenden Einrichtung Geldfreibetrag für Alleinstehende 10.000 Euro Geldfreibetrag bei Ehepaaren und entsprechenden Partnerschaften 15.000 Euro Höhe des Zuschusses Abhängig von den förderungsfähigen Investitionskosten und der wirtschaftlichen Prüfung Auszahlung In der Regel direkt an die Pflegeeinrichtung

Wichtig ist die Unterscheidung zur Sozialhilfe: Bei der Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII können für gemeinsam berücksichtigte Ehepartner grundsätzlich 20.000 Euro Geldvermögen geschützt sein. Diese bundesrechtliche Grenze darf nicht mit dem besonderen Freibetrag von 15.000 Euro beim nordrhein-westfälischen Pflegewohngeld verwechselt werden.

Schleswig-Holstein: Bis zu 15,35 Euro am Tag

Auch Schleswig-Holstein unterstützt pflegebedürftige Menschen bei den Investitionskosten im Pflegeheim. Nach den Informationen der Landesregierung können dort unter den geltenden Voraussetzungen bis zu 15,35 Euro täglich als Pflegewohngeld gewährt werden.

Bei 30 Berechnungstagen entspricht dies rechnerisch höchstens 460,50 Euro. Die tatsächliche Leistung hängt allerdings von den förderungsfähigen Investitionskosten und der individuellen wirtschaftlichen Situation ab.

In Schleswig-Holstein kann die stationäre Pflegeeinrichtung den Antrag beim örtlichen Sozialhilfeträger stellen. Angehörige sollten sich deshalb direkt an die Heimverwaltung wenden und fragen, ob ein Anspruch geprüft wurde.

Warum Pflegewohngeld nicht dasselbe wie Wohngeld ist

Die beiden Leistungen werden häufig miteinander verwechselt. Tatsächlich handelt es sich um unterschiedliche Förderinstrumente mit eigenen gesetzlichen Voraussetzungen.

Das allgemeine Wohngeld unterstützt Menschen mit geringem Einkommen bei ihren Wohnkosten und kann unter bestimmten Voraussetzungen auch Bewohnern eines Pflegeheims zustehen. Pflegewohngeld ist dagegen eine besondere landesrechtliche Förderung, die an den Investitionskosten einer stationären Pflegeeinrichtung ansetzt.

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Wer bereits Sozialhilfe erhält, kann vom allgemeinen Wohngeld ausgeschlossen sein, wenn die Unterkunftskosten bei den betreffenden Sozialleistungen berücksichtigt werden. Beim landesrechtlichen Pflegewohngeld muss dagegen gesondert geprüft werden, welche Kosten bereits durch andere Leistungsträger finanziert werden.

Eine ausführliche Erklärung bietet unser Beitrag über den Unterschied zwischen Wohngeld und Pflegewohngeld.

Pflegewohngeld wird nicht automatisch ausgezahlt

Ein häufiger Fehler besteht darin, anzunehmen, dass die Pflegekasse den Zuschuss automatisch mit den übrigen Pflegeleistungen bewilligt. Tatsächlich ist ein gesondertes Antragsverfahren erforderlich.

In Nordrhein-Westfalen können die pflegebedürftige Person oder ihre gesetzliche Vertretung den Antrag stellen. Mit entsprechender Zustimmung kann auch die Pflegeeinrichtung die Antragstellung übernehmen.

Für die Prüfung werden insbesondere Unterlagen zum Einkommen, Vermögen, Pflegegrad und zu den Heimkosten benötigt. Je nach Einzelfall müssen außerdem Nachweise über Schenkungen, Immobilien oder andere Vermögensverfügungen eingereicht werden.

In NRW ist eine rückwirkende Bewilligung möglich

Besonders wichtig ist der Zeitpunkt der Antragstellung. Nach den nordrhein-westfälischen Vorschriften kann Pflegewohngeld bei erfüllten Voraussetzungen für höchstens drei Monate rückwirkend bewilligt werden.

Die Leistung wird regelmäßig für einen Bewilligungszeitraum von zwölf Monaten gewährt und direkt an die Einrichtung gezahlt. Anschließend muss geprüft werden, ob die Voraussetzungen weiterhin bestehen.

Familien sollten deshalb nicht darauf vertrauen, dass bereits vor Jahren entstandene Investitionskosten nachträglich vollständig ersetzt werden. Wer einen möglichen Anspruch vermutet, sollte die Antragstellung möglichst früh veranlassen.

Wenn Pflegewohngeld nicht ausreicht, kann Sozialhilfe helfen

Auch mit Pflegewohngeld kann die verbleibende Heimrechnung höher sein als die Rente. In diesem Fall kommt bei erfüllten Voraussetzungen die Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII in Betracht.

Das Sozialamt prüft dann, welche notwendigen Kosten nach den Leistungen der Pflegeversicherung, weiteren Zuschüssen sowie dem einzusetzenden Einkommen und Vermögen noch ungedeckt sind. Ein Pflegewohngeldanspruch ersetzt diese Prüfung nicht.

Wie Angehörige vorgehen können, wenn die Heimkosten nicht mehr finanzierbar sind, erläutert unser Beitrag über die rechtzeitige Beantragung von Hilfe zur Pflege.

Praxisbeispiel: 400 Euro weniger Investitionskosten

Die 84-jährige Frau Meier lebt mit Pflegegrad 3 in einem Pflegeheim in Nordrhein-Westfalen. Ihre monatliche Heimrechnung enthält Investitionskosten von 550 Euro.

Sie verfügt nur über eine geringe Rente und eine geschützte Geldreserve. Die Heimverwaltung prüft deshalb gemeinsam mit ihrer Tochter, ob Pflegewohngeld beantragt werden kann.

Angenommen, die zuständige Behörde stellt im Einzelfall fest, dass 400 Euro der monatlichen Investitionskosten förderfähig und nicht aus einzusetzenden eigenen Mitteln zu decken sind. Dann können diese 400 Euro im Rahmen des Pflegewohngeldes übernommen werden.

Die verbleibenden 150 Euro sowie die übrigen Heimkosten müssen weiterhin finanziert werden. Reichen dafür die eigenen Mittel nicht aus, sollte ergänzend Hilfe zur Pflege geprüft werden.

Häufige Fragen zum Pflegewohngeld

1. Gibt es Pflegewohngeld in ganz Deutschland?

Nein, Pflegewohngeld ist keine bundesweit einheitliche Leistung. Entsprechende Regelungen bestehen insbesondere in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein, wobei Voraussetzungen und Förderhöhe unterschiedlich sind.

2. Wie hoch ist das Pflegewohngeld?

Die Höhe richtet sich nach dem jeweiligen Landesrecht und der individuellen Prüfung. In Nordrhein-Westfalen sind die förderungsfähigen Investitionskosten entscheidend, während Schleswig-Holstein einen Höchstbetrag von 15,35 Euro täglich nennt.

3. Wer muss Pflegewohngeld beantragen?

Das hängt vom Bundesland ab. In Nordrhein-Westfalen können Pflegebedürftige oder ihre Vertretung den Antrag selbst stellen beziehungsweise die Einrichtung mit Zustimmung damit beauftragen, während in Schleswig-Holstein die Pflegeeinrichtung den Antrag beim zuständigen Sozialhilfeträger stellen kann.